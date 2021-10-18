Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Матч ТВ
Спортивный телеканал
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 80
Матч ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернышенко Дмитрий 234 5
|Путин Владимир 1828 4
|Коновалов Максим 15 2
|Холодов Алексей 11 2
|Левин Леонид 83 2
|Ермаков Валерий 71 2
|Мамут Александр 109 2
|Волин Алексей 113 2
|Сысоев Игорь 31 2
|Чеканов Виктор 7 1
|Савин Евгений 1 1
|Толстой Петр 1 1
|Навоша Дмитрий 4 1
|Зыков Владимир 2 1
|Прохоров Алексей 4 1
|Фрадков Михаил 14 1
|Гарусев Максим 6 1
|Широких Александр 4 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Андреев Павел 1 1
|Командная Мария 1 1
|Бельская Яна 9 1
|Амниев Анатолий 1 1
|Ковальчук Никита 1 1
|Шурыгин Михаил 4 1
|Резник Мария 1 1
|Виноградов Петр 1 1
|Кислов Алексей 1 1
|Конторович Александр 1 1
|Климарев Михаил 46 1
|Рейман Леонид 413 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Липов Андрей 50 1
|Жаров Александр 165 1
|Паршин Максим 142 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Шадаев Максут 384 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765925, в очереди разбора - 669611.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765925, в очереди разбора - 669611.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru