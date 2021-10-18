Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 2

Сайт 4PDA оспорит блокировку в Мосгорсуде 1

В России запретили популярный сайт о гаджетах 3

Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1

Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 1

ТВ набирает популярность среди обладателей Xbox One 1