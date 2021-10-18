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Матч ТВ
Спортивный телеканал


18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 1
03.08.2021 G-Core Labs вошел в топ-3 рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021 1
02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 2
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 1
26.05.2021 Сайт 4PDA оспорит блокировку в Мосгорсуде 1
14.05.2021 В России запретили популярный сайт о гаджетах 3
12.01.2021 «Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21 2
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
09.12.2020 Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1
08.12.2020 Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru 1
23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому» 1
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию 2
01.11.2020 Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности 1
27.10.2020 Uma.Tech при поддержке G-Core Labs обеспечила онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов 2020 1
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 1
22.10.2020 «Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа» 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
10.01.2020 Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России 2
30.12.2019 «Яндекс» вступил борьбу с «Рамблером» его же методами. Подано первое исковое заявление 2
20.12.2019 Новая атака Rambler. Жертвами стали «Яндекс» и МТС 2
30.10.2019 Rambler Group избежала рекордного штрафа за «пиратский» футбол 1
24.07.2019 Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать 1
17.06.2019 Власти Москвы потратили 37 миллионов на киберспортивный турнир, куда пришли 15 зрителей 1
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты 1
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 1
10.12.2018 Каким российским регионам и в какие даты власти отключат аналоговое ТВ. График 1
19.06.2018 «Тинькофф Мобайл» запустил акцию для любителей футбола 2
09.06.2018 «Газпром-медиа» и «Ростелеком» запустили телеканал на 100% посвященный ЧМ-2018 2
21.03.2018 «Рэйдикс» расширяет партнерскую сеть в сфере видеопроизводства 1
14.03.2018 МГТС обеспечит бизнес спортивными HD-каналами к Чемпионату мира по футболу 1
02.03.2018 ТВ набирает популярность среди обладателей Xbox One 1
16.11.2017 Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP» 1
05.07.2017 «Рэйдикс» и «Окно-ТВ Санкт-Петербург» предоставили СХД для видеотрансляций Кубка Конфедераций 1
15.06.2017 «Рэйдикс» поставит свои решения по хранению данных на рынок видеопроизводства Китая 1
08.02.2017 Выручка «Триколор ТВ» в 2016 году увеличилась на 3 млрд рублей 1
30.11.2016 Ростелеком подготовил инфраструктуру связи для этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина 1
12.07.2016 Абонентская база «Ориона» по итогам 6 месяцев 2016 г. выросла на 3% 1

Публикаций - 60, упоминаний - 80

Матч ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 8
Apple Inc - Эппл Рус 7724 6
НТВ-Плюс 174 6
Yandex - Яндекс 4101 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 5
VK - Mail.ru Group 2485 5
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 4
Rambler Group - Рамблер ГК 486 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
Telstra Corporation Limited 60 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 3
Globecast 7 3
MX 1 3 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 209 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Nginx - Энджайникс 100 2
Синтерра - Synterra 567 2
F5 Networks 81 2
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 2
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Сравни.ру 7 1
Avid 18 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Uma.Tech - Ума.Тех 1 1
ProViS - Provideo Systems 2 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
Blackmagic Design 9 1
Digital Vision 2 1
Питерская группа связистов 114 1
Мобильное электронное образование 12 1
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 1
G-Core Labs 64 1
Twitter 2204 1
Huawei 2732 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 7
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 3
Газпром-Медиа Холдинг 120 3
TeleSport Group - Телеспорт Груп 5 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 2
Lynwood Investments 6 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Флибуста 27 1
ПромСвязьКапитал 61 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Star Media 9 1
Synterra Cyprus 11 1
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 1
Yota Arena - киберспортивная арена 6 1
Alternativa Capital 2 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 4 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
AliExpress 275 1
Gambit Esports 6 1
Лукойл-Информ 72 1
ESforce 22 1
SK Gaming 9 1
Virtus.pro 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 4
Президент Российской Федерации 1441 4
Правительство РФ 2207 3
Мариинский театр - Государственный академический 30 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Фонд Росконгресс 4 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Администрация Президента РФ 269 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 251 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Московская федерация футбола 1 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 11
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 3
Телевизор - Телевизионный приёмник 493 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 482 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Website - Вебсайт 117 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 341 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 146 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 4
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 3
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 2
ВГТРК Смотрим 14 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 2
МТС ТВ 37 2
Google Android 10751 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
DD Planet Выберу.ру 2 1
Rutor - BitTorrent-трекер 11 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
Яндекс.Едадил 13 1
Яндекс.Новости 29 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2089 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 2 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 1
Apple iPad 3263 1
Drom.ru 7 1
Архивный фонд РФ 11 1
Raidix QoSmic 13 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
ЛитРес Livelib 2 1
ЛитРес Самиздат 7 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 1
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 1
Чернышенко Дмитрий 234 5
Путин Владимир 1828 4
Коновалов Максим 15 2
Холодов Алексей 11 2
Левин Леонид 83 2
Ермаков Валерий 71 2
Мамут Александр 109 2
Волин Алексей 113 2
Сысоев Игорь 31 2
Чеканов Виктор 7 1
Савин Евгений 1 1
Толстой Петр 1 1
Навоша Дмитрий 4 1
Зыков Владимир 2 1
Прохоров Алексей 4 1
Фрадков Михаил 14 1
Гарусев Максим 6 1
Широких Александр 4 1
Ревенко Евгений 1 1
Андреев Павел 1 1
Командная Мария 1 1
Бельская Яна 9 1
Амниев Анатолий 1 1
Ковальчук Никита 1 1
Шурыгин Михаил 4 1
Резник Мария 1 1
Виноградов Петр 1 1
Кислов Алексей 1 1
Конторович Александр 1 1
Климарев Михаил 46 1
Рейман Леонид 413 1
Щеголев Игорь 676 1
Осеевский Михаил 221 1
Мишустин Михаил 302 1
Липов Андрей 50 1
Жаров Александр 165 1
Паршин Максим 142 1
Кузяев Андрей 59 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Шадаев Максут 384 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Европа 3774 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Кипр - Республика 247 2
Италия - Итальянская Республика 1396 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Казахстан - Республика 2641 2
Россия - Республика Мордовия 388 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Россия - Грозный 95 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Хабаровский край 419 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Пятигорск 76 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Махачкала 116 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - Владикавказ 133 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Индия - Республика 2175 1
Восточная Европа 1682 1
Австралия - Австралийский Союз 1128 1
Россия - Севастополь 420 1
Канада 1307 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 3
Пиратство - Авторское право 209 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 2
Федеральное законодательство 254 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 2
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 60 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
Абонентская база 9 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 13
НТВ - Телекомпания 164 11
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 9
ТНТ - Телеканал 94 7
Рен ТВ - телеканал 48 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 5
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 5
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 5
Пятый канал - Телеканал 38 5
Россия 24 - телеканал 86 5
ТВ-3 - телеканал 48 4
Пятница - Телеканал 20 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Eurovision 4 3
Муз ТВ - Телеканал 12 3
Россия К - телеканал 9 3
Радио России - радиостанция 31 2
CNews - ZOOM.CNews 1103 2
Афиша.ру - Afisha.ru 24 2
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Чемпионат.com - Championat.com 16 1
Наш спорт - телеканал 3 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Юность - радиостанция 14 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 17 1
Россия-1 - телеканал 20 1
Авторадио 10 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
Матч! Ультра - телеканал 1 1
Врачи РФ 1 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
Ведомости 259 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Эхо Москвы - радиостанция 49 1
CNews Analytics 1991 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Чемпионат Италии по футболу 6 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 2
Единая Лига ВТБ - Баскетбольный турнир 3 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 1
РПЛ - Чемпионат России по футболу 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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