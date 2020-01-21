Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Комстар Директ
ранее МТУ-Интел
Публикаций - 84, упоминаний - 104
Комстар Директ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Приданцев Сергей 104 5
|Назаров Сергей 52 5
|Богатов Антон 73 4
|Назаров Алексей 69 4
|Анкилов Константин 82 4
|Кириллов Александр 24 4
|Кусков Денис 184 4
|Белов Виктор 28 4
|Захаров Дмитрий 36 3
|Припачкин Юрий 40 2
|Брюквин Юрий 253 2
|Казакова Анастасия 5 2
|Савюк Виктор 28 2
|Силин Михаил 21 2
|Гусев Сергей 24 2
|Аксенов Сергей 6 1
|Дмитриев Сергей 23 1
|Емелин Илья 2 1
|Белова Светлана 7 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Зайцева Анна 62 1
|Закрепин Евгений 46 1
|Суслова Марина 7 1
|Федотова Валентина 6 1
|Толмачева Татьяна 17 1
|Шаров Борис 55 1
|Лобанов Денис 35 1
|Noviello Nick - Новиелло Ник 3 1
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 10 1
|Калинин Максим 3 1
|Борисов Андрей 9 1
|Дианов Алексей 14 1
|Мякишева Марина 84 1
|Морошкин Александр 111 1
|Косарев Александр 6 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 339 1
|Корня Алексей 73 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Кравцов Роман 77 1
|Делицын Леонид 102 1
|CNews Analytics 2239 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 3
|Juniper Research 285 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|AC&M Consulting 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru