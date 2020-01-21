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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Комстар Директ
ранее МТУ-Интел



21.01.2020 На телеком-рынке Московского региона появился новый игрок 1
27.12.2019 В МТС назначен новый вице-президент по технике 1
14.08.2018 МГТС сообщила о кадровых перестановках в блоке по продажам и обслуживанию 1
04.06.2018 МГТС сообщила о назначении нового директора по продажам и обслуживанию 1
26.06.2017 В «Транстелекоме» назначен новый вице-президент 1
15.08.2016 Михаил Медриш назначен директором по эксплуатации «Акадо Телеком» 1
09.06.2016 Владимир Кондратьев назначен заместителем генерального директора по экономике и финансам «Акадо Телеком» 1
06.08.2015 В «Акадо Телеком» произошел ряд кадровых изменений 1
01.04.2015 Создатель Dendy и экс-президент «Акадо» инвестировал в российского «убийцу» Microsoft Office 1
23.10.2012 Сергей Терпугов назначен директором по продажам Северо-Западного региона «ВымпелКома» 1
22.11.2011 Крупнейший независимый провайдер Москвы не продался «Мегафону» 1
05.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
24.12.2010 Акционеры МТС одобрили присоединение нескольких дочерних компаний 1
02.12.2010 Выручка «Ситроникса ИТ» за 9 месяцев 2010 г. выросла на 41% 1
24.11.2010 «Комстар» внедрил решение Oracle для управления доступом сотрудников 2
17.11.2010 МТС выкупает «яйца» за $379 млн 1
22.10.2010 «Комстар» завершил модернизацию мультисервисной транспортной сети в Москве 1
30.08.2010 Интегратор должен уметь работать в любых условиях 1
20.04.2010 Число абонентов платного ТВ в России за 2009 г. выросло на 16% до 19 млн 1
10.02.2010 Назначен новый ИТ-директор «Акадо Телеком» 1
21.09.2009 Видео по запросу: «Тройка Диалог» вложила $4,25 млн в российский стартап 1
20.07.2009 «Акадо» распрощалась с президентом 1
23.03.2009 «Комстар-ОТС» объединяет call-центры 1
19.02.2009 «Комстар-ОТС» тестирует транспортную сеть нового поколения в Москве 1
20.01.2009 «Комстар-ОТС» завершил консолидацию «Комстар-Директ» 4
17.12.2008 Абоненты «Комстар-ОТС» получили доступ к Wi-Fi-сети Fon 2
23.10.2008 «Комстар» запустит новый сервис «Стрим.Караоке» 1
20.10.2008 Антон Сушкевич: Конкурентоспособность операторов упирается в ИТ 1
17.10.2008 «Комстар» внедрил систему мониторинга качества цифрового ТВ-сигнала 1
01.10.2008 Россия: ШПД растет за чертой двух столиц 1
01.10.2008 Милиция ищет интернет-порно в центре Москвы 1
30.09.2008 «Комстар» ускоряет интернет до 20 Мбит/с 1
25.09.2008 Чиновники по просьбе блоггеров наказали "Акадо" 1
12.09.2008 «Стрим-ТВ» больше не будет мешать интернету 2
11.09.2008 «Комстар-Директ» модернизировал головную IPTV-станцию 1
05.09.2008 Весь «Стрим» ушел в «Комстар» 2
29.08.2008 Россияне избавились от акций МТС 1
20.08.2008 Россия : HDTV вышло на орбиту 1
15.07.2008 «Комстар» и ChronoPay реализовали возможность оплаты услуг прямо из дома 1
03.07.2008 «Комстар-ОТС» внедрил ERP недорого - $12 млн 1

Публикаций - 84, упоминаний - 104

Комстар Директ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 42
МГТС - Московская городская телефонная сеть 962 26
Акадо Телеком - Комкор 661 18
АФК Система ПАО 1148 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 15
Центел - Центральный телеграф 191 15
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 111 8
Cisco Systems 2298 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 7
Ростелеком Связьинвест 819 6
НТВ-Плюс 185 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 5
Скай Линк - Skylink 650 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 586 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 518 4
Ростелеком ЦентрТелеком 248 4
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 91 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 523 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 4
Ситроникс - Sitronics 654 4
NVision Group - Энвижн Груп 556 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 126 3
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 3
Ericsson 946 3
Oracle Corporation 3602 3
Казахтелеком 221 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 149 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 249 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 151 2
Arbor Networks 43 2
Alcatel-Lucent Enterprise 386 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 247 2
Комстар Регионы 89 2
Ericsson Television - Tandberg Television 9 2
Квазар-Микро 73 2
Microsoft Corporation 12409 2
ПТТ-телепорт 3 2
Rambler Group - Рамблер ГК 548 2
Apple Inc - Эппл Рус 8073 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 2
Лукойл-Информ 79 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
РОСНО СК 77 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 127 1
UMG - Universal Music Group 119 1
СОГАЗ Страховая Группа 52 1
Access Industries 23 1
Sony Music Entertainment 42 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 146 1
Diners Club International - платёжная система 53 1
Еврохим МХК 47 1
JCB International 116 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 130 1
РТС - Фондовая биржа 198 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1454 1
Национальный банк Траст 98 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 203 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 60 1
Евросеть 1062 1
МТС банк 255 1
Visa International 1383 1
eBay Inc 642 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 219 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 2
Счётная палата РФ 473 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 1
Федеральное казначейство России 774 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 243 1
Верховный суд Российской Федерации 183 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 57 1
Политех - Политехнический музей 10 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 85 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 24 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 34 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 16 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 4
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 255 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 3
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 572 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1697 3
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 44 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 3
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 596 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 3
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 132 2
ИТ-аутсорсинг 703 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 393 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 94 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 196 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 580 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 578 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1356 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3162 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 181 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2272 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1239 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 587 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 158 1
Xvid - видеокодек 134 1
DivX - видеокодек 217 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 108 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 250 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 67 1
E2E - End-to-End - Сквозное шифрование 12 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 152 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1232 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 266 1
Oracle FlexCube (FCUBS) 8 2
Oracle Hyperion Planning 93 2
Oracle Hyperion 83 2
Google+ Социальная сеть 195 1
Naumen SETonline 31 1
МТС Коннект 32 1
Тройка - транспортная карта 36 1
Dendy - Игровая приставка 17 1
Oracle Fusion Middleware 178 1
Oracle Retail 43 1
Oracle Hyperion Financial Management 26 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 22 1
Oracle Retail Planning and Optimization 43 1
Apple iTunes Store 669 1
Apple macOS X 1018 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Oracle Siebel CRM 177 1
Evernote 178 1
Apple iPod 702 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 213 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Office 365 769 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 301 1
Apple iCloud 200 1
Java - Язык программирования 1258 1
Apple - App Store 2205 1
Google Android 10773 1
Linux OS 4553 1
Apple iOS 5750 1
Microsoft Windows 10 7196 1
Приданцев Сергей 104 5
Назаров Сергей 52 5
Богатов Антон 73 4
Назаров Алексей 69 4
Анкилов Константин 82 4
Кириллов Александр 24 4
Кусков Денис 184 4
Белов Виктор 28 4
Захаров Дмитрий 36 3
Припачкин Юрий 40 2
Брюквин Юрий 253 2
Казакова Анастасия 5 2
Савюк Виктор 28 2
Силин Михаил 21 2
Гусев Сергей 24 2
Аксенов Сергей 6 1
Дмитриев Сергей 23 1
Емелин Илья 2 1
Белова Светлана 7 1
Сушкевич Антон 56 1
Зайцева Анна 62 1
Закрепин Евгений 46 1
Суслова Марина 7 1
Федотова Валентина 6 1
Толмачева Татьяна 17 1
Шаров Борис 55 1
Лобанов Денис 35 1
Noviello Nick - Новиелло Ник 3 1
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 10 1
Калинин Максим 3 1
Борисов Андрей 9 1
Дианов Алексей 14 1
Мякишева Марина 84 1
Морошкин Александр 111 1
Косарев Александр 6 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 339 1
Корня Алексей 73 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Кравцов Роман 77 1
Делицын Леонид 102 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 52
Россия - Российская федерация - РФ 61456 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 5
Нидерланды - Амстердам 290 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 4
Украина 3765 3
Россия - Сибирь 936 3
Великобритания - Лондон 945 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 3
Германия - Франкфурт-на-Майне 232 3
Россия - СФО - Новосибирск 2140 3
Швеция - Стокгольм 181 3
Германия - Федеративная Республика 4030 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1231 3
Европа Восточная 1850 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 910 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 2
Латинская Америка 778 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1239 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 2
Узбекистан - Ташкент 114 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 565 1
Испания - Королевство 1370 1
Россия - Республика Крым -Ялта 28 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 227 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 121 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 168 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 799 1
Узбекистан - Республика 899 1
Украина - Киев 545 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 413 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 510 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 459 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 382 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 294 1
Беларусь - Минск 352 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 735 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 221 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1583 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 92 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 358 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 44 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 213 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 11
Стрим-ТВ - телекомпания 85 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 2
Forbes - Форбс 454 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 457 1
Прайм - Агентство экономической информации 611 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 246 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 244 1
НТВ - Телекомпания 172 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 146 1
ТНТ - Телеканал 100 1
Российская газета 100 1
National Geographic 39 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 74 1
CNews Analytics 2239 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 3
Juniper Research 285 1
TelecomDaily ИАА 112 1
AC&M Consulting 89 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 95 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 141 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 41 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 48 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ 4 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 4 1
CSTB Telecom & Media 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
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