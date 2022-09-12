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Китай Государственный совет КНР State Council of the People's Republic of China

Китай - Государственный совет КНР - State Council of the People's Republic of China


12.09.2022 США ужесточают поставки своих полупроводников в Китай 1
29.10.2021 Китай разрабатывает госстандарт блокчейна. Он будет экспортирован за границу 1
02.02.2021 Топ-10 стран с самым сильным потенциалом в области ИИ 1
11.02.2020 ИИ двойного назначения. Китай планирует опередить США в области искусственного интеллекта 1
13.12.2019 У Apple трагедия. Продажи iPhone в Китае катастрофически упали 1
30.08.2019 МТС запустил в Кронштадте первую в России пилотную 5G-сеть в масштабах города 1
13.06.2019 Министр связи предложил Китаю строить в России «железо» для 5G 1
24.05.2019 Huawei запустила первый в мире пятизвездочный торговый центр на базе технологии 5G 1
10.05.2019 iPhone резко подорожают из-за указа Трампа 1
06.05.2019 Раскрыт секрет успеха Huawei: голодные сотрудники, плагиат и господдержка 1
19.04.2019 Interсontinental Shenzhen, Shenzhen Telecom и Huawei создадут умный отель на базе технологии 5G 1
07.06.2018 Apple запретила частным лицам писать приложения VPN для iPhone и iPad 1
28.05.2018 Власти Китая заставляют подешеветь оперативную память и SSD 1
11.01.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2017 года 1
22.12.2017 В Китае начали сажать в тюрьму за VPN 1
22.11.2017 Skype исчез из всех магазинов приложений Китая, включая App Store 1
26.09.2017 В Китае заблокировали WhatsApp 1
28.08.2017 В Китае полностью запретили анонимность в интернете 2
14.07.2017 Китай оставит «в живых» часть VPN 1
07.11.2016 Китай закрывает от зарубежных ИТ-компаний рынок в $340 млрд 2
31.08.2016 Слияние Dell и EMC завершится 7 сентября 1
28.04.2016 Замминистра связи Рашид Исмаилов провел встречу с руководителем Госканцелярии КНР по интернет-информации Лу Вэем 2
24.11.2015 «Дочка» ZTE получит $376 млн инвестиций 1
26.10.2015 Опубликовано официальное коммюнике встречи ИКТ-министров БРИКС 1
21.10.2015 Рождается дисковый супергигант: Western Digital поглощает SanDisk 2
16.10.2015 IBM сдалась: власти Китая впервые получили доступ к исходному коду ее продуктов 1
23.09.2015 Николай Никифоров обсудил вопросы информационной безопасности с членом Госсовета КНР Сун Даханем 4
03.09.2015 En+ Group, Huawei, CDS, «Ланит» и Правительство Иркутской области создадут ЦОД для предоставления облачных сервисов 1
17.04.2015 Китай изменит правила для иностранных ИТ-поставщиков, разозлившие Обаму 2
15.04.2015 Microsoft снизит размер дани с производителей Android-устройств, которые проявят преданность 1
31.03.2015 Китай временно не станет требовать от американских ИТ-компаний доступа к их технологиям 1
04.03.2015 Китай: Мы имеем право защищать информацию, пусть Обама успокоится 1
25.11.2014 «Китайская Apple» выпустит LTE-планшет дешевле $100 1
15.10.2014 НП «ГЛОНАСС» представило премьер-министрам России и Китая план сотрудничества двух стран в навигационной сфере 1
13.10.2014 «Акадо Телеком» и Huawei расширят взаимодействие в сфере строительства и развития сетей связи 1
01.09.2014 Китай дал Microsoft 20 суток на ответы о ее монопольном положении 1
28.08.2014 Китай объяснил, зачем он «кошмарит» Microsoft 1
03.08.2014 Китай изгоняет «Касперского» из правительственных учреждений 1
29.07.2014 Китай начал следствие против Microsoft с обысками и выемками документов 2
16.06.2014 Впервые обнародован список патентов Microsoft — оружия против Android 1

Публикаций - 153, упоминаний - 173

Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 3459 22
Apple Inc 11103 14
Microsoft Corporation 23395 13
IBM - International Business Machines Corp 9167 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 7
Huawei Technologies 391 7
Samsung Electronics 9667 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1308 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 3
Xiaomi 1254 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 3
Dell Technologies - Dell Computer 1918 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 2
LG Electronics 3530 2
Intel Corporation 11624 2
Lenovo Group 2151 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1913 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
Nvidia Corp 3203 1
Alibaba Group 381 1
BBK Electronics Corp 277 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 1
HP - Hewlett-Packard 3597 1
BBK OPPO Electronics 318 1
Telegram Group 999 1
SanDisk 311 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 254 1
UMC - United Microelectronics Corporation 303 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 220 1
Eutelsat 151 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
AMD - Advanced Micro Devices 3836 1
Siemens AG - Siemens Group 2531 1
АФК Система ПАО 1688 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 307 1
Airbnb 80 1
En+ Group - Эн+ ГК 19 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 59
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 8
Президент Российской Федерации 3492 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 2
Администрация Президента РФ 976 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 125 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 2
Таможня - Таможенная служба 1022 1
Китай - Верховный народный суд КНР - Supreme People's Court - Шанхайский финансовый суд - Shanghai Financial Court - Суд особой юрисдикции КНР - Beijing Intellectual Property Court 8 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 496 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организация интеллектуальной собственности 137 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 216 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 7
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 5
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1979 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 4
Google Android устройства-девайсы 644 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 2
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 2
NAND flash memory - флеш-память 589 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1263 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 1
Google Android 12432 7
Google Gmail 829 5
Linux OS 8153 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 2
Microsoft Windows 2528 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 171 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 1
Microsoft Office 3405 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 1
Microsoft Windows 2000 12612 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 1
Intel Pentium II 154 1
Путин Владимир 2696 3
Никифоров Николай 1172 1
Исмаилов Рашид 52 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 43 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 1
Wang Wei - Ванг Вэй 5 1
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 1
Wei Miao - Вэй Мяо 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 47
Япония 12847 15
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 9
Земля - планета Солнечной системы 9676 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 6
Китай - Тайвань 3659 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 6
Россия - РФ - Российская федерация 121478 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 4
Бразилия - Федеративная Республика 2082 4
Швеция - Королевство 3449 3
Азия - Азиатский регион 4633 3
Африка - Африканский регион 3256 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 2
Казахстан - Республика 4750 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 2
Индия - Республика 5035 2
Китай - Пекин - Beijing 913 2
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 2
Россия - Сибирь 2004 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 2
Америка 2151 1
Китай - Северо-Восточный Китай 9 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 1
Россия - СФО - Омская область 560 1
Германия - Берлин 697 1
Германия - Бавария - Мюнхен 468 1
Луна - спутник Земли 1316 1
Нидерланды 3287 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 562 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
Китай - Гуандун 57 1
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 78 1
Китай - Шанхай 737 1
Франция - Французская Республика 7068 1
Германия - Федеративная Республика 11760 1
Канада 4697 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 766 1
Норвегия - Королевство 1766 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 4
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 411 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 2
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 703 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 841 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 1
CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 74 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1274 1
Thomson Reuters - Рейтер 5763 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 6
FT - Financial Times 1159 3
Bloomberg 1071 1
Computer.Tradeshow.Ru 57 1
РИА Новости 800 1
DigiTimes - Издание 1292 1
Gartner - Гартнер 3466 1
S&P - Standard and Poor’s 480 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 186 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 1
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