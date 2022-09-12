Индексная книга CNews*
Китай Государственный совет КНР State Council of the People's Republic of China
Публикаций - 153, упоминаний - 173
Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Airbnb 80 1
|En+ Group - Эн+ ГК 19 1
|Путин Владимир 2696 3
|Никифоров Николай 1172 1
|Исмаилов Рашид 52 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 43 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 1
|Wang Wei - Ванг Вэй 5 1
|Keqiang Li - Кэцян Ли 8 1
|Wei Miao - Вэй Мяо 4 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5763 10
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 6
|FT - Financial Times 1159 3
|Bloomberg 1071 1
|Computer.Tradeshow.Ru 57 1
|РИА Новости 800 1
|DigiTimes - Издание 1292 1
|Gartner - Гартнер 3466 1
|S&P - Standard and Poor’s 480 1
|CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 186 4
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.