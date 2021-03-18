Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Меркури
Mercury
Публикаций - 36, упоминаний - 49
Меркури упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 3
|Microsoft Corporation 12409 2
|VK - Mail.ru Group 2568 2
|Panasonic 1270 2
|Питерская группа связистов 122 2
|Google LLC 7931 2
|Huber+Suhner 6 1
|SEC Consult Services 961 1
|Xiaomi 907 1
|Синтерра - Synterra 683 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 1
|NXP Freescale Semiconductor 101 1
|Samsung Electronics 6088 1
|Oculus VR 48 1
|Philips 832 1
|Lenovo Motorola 1154 1
|Lenovo Group 1700 1
|Funbox - ФБ Групп 8 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 1
|Yandex - Яндекс 4188 1
|MobileIron 18 1
|MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
|ТелеСвязь 11 1
|Palo Alto Networks 80 1
|F5 Networks 83 1
|Fortinet 295 1
|ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 463 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 1
|Ковалев Сергей 18 2
|Сардарян Роберт 19 2
|Плетнев Артем 9 2
|Августон Иван 11 2
|Курьянов Павел 3 2
|Говорухин Иван 7 2
|Адян Сергей 2 2
|Шляпин Евгений 16 2
|Асратян Петр 35 2
|Зотов Николай 2 2
|Хрычев Михаил 4 2
|Рыстенко Михаил 57 2
|Ясаков Михаил 7 2
|Перфилов Алексей 4 2
|Виноградов Александр 18 2
|Ерофеев Александр 9 2
|Игнатов Андрей 10 2
|Киселев Александр 72 2
|Мелингер Станислав 12 2
|Захаров Дмитрий 36 2
|Ревяшко Андрей 18 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Фролов Антон 7 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Королев Игорь 49 1
|Колокольцев Александр 3 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Tom’s Hardware 91 1
|CNews - ZOOM.CNews 1116 1
|News Corp 124 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru