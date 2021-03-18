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Меркури
Mercury



18.03.2021 Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах 1
04.02.2021 Intel впервые за три года потеснила AMD на рынке процессоров для ПК 1
16.11.2018 Обзор смартфона BQ 6016L Mercury 3
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
13.09.2017 На изгнание иностранной электроники из России выделено 14,5 млрд 1
09.03.2017 MWC-2017: самое интересное из мира мобильной индустрии 1
19.01.2017 Партнера «Билайна» заподозрили в выводе денег в пользу «сына главы МВД». Схема 1
06.07.2016 Blackberry прекращает выпуск своих легендарных смартфонов 2
18.07.2013 Инфотейнмент-система от Ford стала причиной судебного иска 1
22.03.2013 Годовая выручка "Крок" сократилась на 4,2 млрд рублей 1
08.12.2011 ЦУМ и ДЛТ внедряют Microsoft Dynamics AX 2
28.11.2011 IDC: Крупные вендоры оттесняют российских интеграторов 2
28.11.2011 Аудитория газеты «Ведомости» упала на треть 1
07.10.2011 В России построен первый VIP ЦОД. ФОТО 1
28.04.2011 В Москве создается крупнейшая сеть ЦОДов на деньги США 2
29.09.2010 Firefox для iPhone не будет 1
20.05.2008 «Питерских связистов» лишили спутников и Киргизии 2
13.05.2008 HP покупает конкурента IBM за $13 млрд 1
12.05.2008 «Питерские связисты» ликвидировали свои офшоры 2
20.02.2008 Microsoft хочет за руль 1
01.02.2008 HP Software: итоги работы в России за 2007 г. 1
24.12.2007 Решения HP лидируют на рынке ПО для управления ИТ 1
04.12.2007 Создана самая быстрая память 1
21.09.2007 Открылся форум «Программные Миры НР 2007» 1
13.09.2007 20 сентября начнется форум «Программные миры HP – 2007» 1
12.09.2007 Как автоматизировать тестирование ПО? 1
06.09.2007 20 сентября откроется форум «Программные миры HP — 2007» 1
29.08.2007 Форум «Программные миры HP – 2007»: 20-21 сентября в Москве 1
22.08.2007 Жизнь после смерти: эволюция КПК 2
25.07.2007 HP Software: история "большого шоппинга" 1
25.04.2007 Сергей Лобов: HP Software вступила в новую эру 1
19.03.2007 HP Software приобретает Bristol Technology 1
29.01.2007 HP вышла на новый рынок 5
19.01.2007 Defender выпустил новые колонки Mercury 55 и 45 1

Публикаций - 36, упоминаний - 49

Меркури упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 3
Microsoft Corporation 12409 2
VK - Mail.ru Group 2568 2
Panasonic 1270 2
Питерская группа связистов 122 2
Google LLC 7931 2
Huber+Suhner 6 1
SEC Consult Services 961 1
Xiaomi 907 1
Синтерра - Synterra 683 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 1
NXP Freescale Semiconductor 101 1
Samsung Electronics 6088 1
Oculus VR 48 1
Philips 832 1
Lenovo Motorola 1154 1
Lenovo Group 1700 1
Funbox - ФБ Групп 8 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 1
Yandex - Яндекс 4188 1
MobileIron 18 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
ТелеСвязь 11 1
Palo Alto Networks 80 1
F5 Networks 83 1
Fortinet 295 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 2
Газпромбанк - ГПБ 706 2
Столичные аптеки 11 2
Wildberries 128 2
Адамас - Ювелирный завод 59 2
Полипластик 11 2
Траско - Trasko 27 2
Кораблик 33 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 50 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 2
Black Star 4 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 10 2
Mascotte 20 2
Альфа-Банк 1157 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 463 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3128 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 142 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 498 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1621 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1232 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1697 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 1
Flash 509 1
USB OTG - On-The-Go 94 1
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 36 1
QWERTY-клавиатура 218 1
Google Android 10773 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1219 2
Lenovo Miix - серия планшетов 11 1
Milanuncios - веб-сайт для онлайн-объявлений в Испании 1 1
Symbian OS 834 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 283 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1158 1
Microsoft Windows 10 7196 1
LG G - серия смартфонов 120 1
Lenovo Motorola Moto Z - Motorola Moto Z - серия смартфонов 33 1
Huawei P - Серия смартфонов 72 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1022 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 278 1
Pulse Secure 5 1
F5 Networks BIG-IP 14 1
Ковалев Сергей 18 2
Сардарян Роберт 19 2
Плетнев Артем 9 2
Августон Иван 11 2
Курьянов Павел 3 2
Говорухин Иван 7 2
Адян Сергей 2 2
Шляпин Евгений 16 2
Асратян Петр 35 2
Зотов Николай 2 2
Хрычев Михаил 4 2
Рыстенко Михаил 57 2
Ясаков Михаил 7 2
Перфилов Алексей 4 2
Виноградов Александр 18 2
Ерофеев Александр 9 2
Игнатов Андрей 10 2
Киселев Александр 72 2
Мелингер Станислав 12 2
Захаров Дмитрий 36 2
Ревяшко Андрей 18 2
Дубовсков Андрей 82 2
Фролов Антон 7 1
Мельникова Анастасия 166 1
Королев Игорь 49 1
Колокольцев Александр 3 1
Дорохина Юлия 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 5
Россия - ЦФО - Липецкая область 300 2
Нидерланды 1044 2
США - Калифорния 1113 2
Испания - Королевство 1370 2
США - Нью-Йорк 1224 2
Европа 4102 2
Франция - Французская Республика 2343 2
Европа Восточная 1850 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 1
Германия - Федеративная Республика 4030 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 1
Беларусь - Белоруссия 2238 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1158 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 1
Южная Корея - Республика 1591 1
Канада 1421 1
Япония 3181 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 206 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 413 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1061 1
Tom’s Hardware 91 1
CNews - ZOOM.CNews 1116 1
News Corp 124 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
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