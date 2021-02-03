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China Telecom Чайна Телеком

China Telecom - Чайна Телеком


03.02.2021 «Транстелеком» предоставил China Telecom три канала связи по 100 Гбит/с между Азией и Европой
28.01.2020 ZTE и China Telecom провели удаленную 5G-диагностику коронавирусной пневмонии
07.03.2018 China Telecom и Huawei создали Коммерческий центр совместных инноваций
12.02.2018 Fronthaul-решение Huawei прошло 5G-тестирование China Telecom
26.10.2017 «Транстелеком» и China Telecom запустили первый 100-гигабитный канал Европа-Китай
05.07.2017 Orange Business Services и Сhina Telecom предоставят непрерывный доступ к IoT-услугам
14.03.2014 Delta поставит ИБП большой мощности для China Telecom
13.09.2013 «Билайн» и China Telecom подписали соглашение о присоединении сетей
23.05.2012 «Казахтелеком» и China Telecom подписали меморандум о строительстве второго телекоммуникационного стыка
06.06.2011 «Ростелеком» и China Telecom подписали соглашение о расширении проекта «Транзит Европа – Азия»
22.04.2010 ТТК и China Telecom создают новую транзитную магистраль между Западной Европой и Индией
04.12.2008 China Telecom модернизирует сеть с помощью решения Alcatel-Lucent
02.06.2008 China Telecom приобретет беспроводную сеть China Unicom за $14 млрд
31.03.2008 Чистая прибыль China Telecom в 2007 г. выросла до $3,22 млрд
03.07.2007 «Ростелеком» и China Telecom заключили соглашение об обмене интернет-трафиком
26.03.2007 Чистая прибыль China Telecom в 2006 г. выросла на 4,9%
22.03.2006 Чистая прибыль China Telecom снизилась на 0,4%
16.05.2005 China Telecom внедряет услуги Triple Play
31.03.2005 Прибыль China Telecom превысила прогнозы
04.02.2005 China Telecom запускает широкополосное ТВ
15.07.2004 "Ростелеком" и China Telecom создадут кабельную систему связи между Россией и Китаем
14.04.2004 China Telecom потратит $3 млрд. на расширение
17.03.2004 Чистая прибыль China Telecom 2003 г. увеличилась в 2,5 раза
02.03.2004 China Telecom ищет средства для новых покупок
05.08.2003 Nokia обеспечит China Telecom DSL-линиями
15.07.2003 China Telecom планирует расширение
04.04.2003 China Telecom предпочтет W-CDMA
04.04.2003 China Telecom предпочтет W-CDMA
14.01.2003 China Telecom и China Netcom заключают контракт с Nortel Networks
04.01.2003 China Telecom давит конкурентов почти бесплатной переадресацией мобильных звонков
12.11.2002 Lucent Technologies поставит China Telecom системы DACS II
10.11.2002 China Telecom стала публичной компанией
10.11.2002 Проводная сеть китайской China Telecom стала общенациональной
05.11.2002 China Telecom снизила объём эмиссии наполовину и подняла расценки на международные звонки
04.11.2002 Продажа акций China Telecom отложена
25.10.2002 China Telecom для модернизации сетевой инфраструктуры закупит 100 тыс. км оптического волокна у Alcatel
01.10.2002 Alcatel поставит центр обработки данных и биллинговую систему филиалу China Telecom
20.05.2002 China Telecom разделена на две компании
05.04.2002 Alcatel поставит VoIP-решение China Telecom
28.03.2002 Ericsson поставит технологическое решение ENGINE для China Telecom

Публикаций - 243, упоминаний - 295

China Telecom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 266 70
China Mobile 368 59
Huawei 3222 36
China Netcom Group Corporation Limited 58 31
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 14
ZTE Corporation 685 14
Samsung Electronics 9333 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 11
Vodafone Group 1318 11
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 11
Telefonica - Telefónica España 501 11
Siemens AG - Siemens Group 2311 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 10
Telenor - Теленор 725 10
AT&T Inc 1563 10
NTT DoCoMo 1109 10
Google LLC 10352 9
KDDI Corporation 250 9
Qualcomm Technologies 1639 9
Telia Company - TeliaSonera 802 9
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 8
Nortel Networks 1287 8
Deutsche Telekom 905 8
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 95 7
Lenovo Motorola 3463 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 7
Singapore Telecommunications - Singtel 135 7
Orange S.A. 982 7
Intel Corporation 11262 7
Huawei Technologies 389 7
KT Corporation - Korea Telecom 187 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 6
NTT Com - NTT Communications 76 6
Orange France Télécom 654 6
Telstra Corporation Limited 191 6
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 6
Chunghwa Telecom 50 6
SoftBank Group 236 8
Газпром ПАО 1008 3
UBS AG 295 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Merrill Lynch 427 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 1
Рапида НКО - платежные система 140 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 1
Роснефть НК 434 1
Русагро Группа Компаний 182 1
Martine Jarlgaard 1 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
UnionPay - Платёжная система 88 1
Ornua 2 1
Anytime - Оператор каршеринга 12 1
SBI Holdings - SBI Group 20 1
Russia Partners 25 1
Lockheed Martin 730 1
Paramount Pictures Corporation 118 1
Wells Fargo 74 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 1
Walt Disney - 20th Century Fox 76 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Газпром нефть 439 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
Maersk 18 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
МКБ - Московский кредитный банк 333 1
Альфа-Банк 1476 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 1
Почта России ПАО 1853 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
Верховный суд Российской Федерации 709 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 10 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 2
Верховный суд Пакистана 2 1
Администрация Президента РФ 904 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
Ростех - Рособоронэкспорт 107 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
Правительство Нидерландов - Вооруженные силы Нидерландов 0 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 1 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
OpenChain 1 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 54
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 28
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5G - пятое поколение мобильной связи 2529 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 17
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Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 6
Microsoft Skype 1940 4
Microsoft Windows 10 11713 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 4
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 3
Linux OS 7669 3
Opera Browser - Браузер 923 3
Nokia Symbian OS 1388 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 3
Huawei 5G Simplified Solution 20 3
Google YouTube - Видеохостинг 2277 3
ZTE Axon - серия смартфонов 18 2
Google Android Messages 12 2
ZTE Pre5G 10 2
Huawei 5G CPE Pro - Маршрутизатор 8 2
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 18 2
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 2
VMware vCloud Hybrid Service 12 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 226 2
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 228 2
Apple iOS 6422 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
Honor - серия смартфонов 138 2
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 228 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
Nokia Alcatel-Lucent RSP - Routing Switch Platform 13 2
Apple iPhone 3 402 2
Depositphotos - фотобанк 385 2
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 31 1
IOTA - Криптовалюта с открытым исходным кодом 5 1
Dell Mobile Connect 19 1
Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 13 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 1
Рейман Леонид 1009 3
Кузнецов Сергей 138 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 3
Effenberger Frank - Эффенбергер Френк 0 2
Ющенко Александр 25 2
Рыжак Николай 9 2
Солонин Виталий 89 2
Кудрявцев Максим 38 2
Ерохин Дмитрий 20 2
Конарев Дмитрий 5 2
Бущик Дмитрий 5 2
Кельшев Игорь 2 2
Орловский Виктор 325 2
Яковлев Сергей 35 2
Dell Michael - Делл Майкл 189 1
Толкачева Екатерина 43 1
Ильин Дмитрий 17 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
Кочетков Владислав 247 1
Соломатин Евгений 8 1
Носик Антон 100 1
Qiu Olivia - Ки Оливия 2 1
Сюй Виктор 30 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Richard Stephane - Ришар Стефан 8 1
Зайцев Павел 45 1
Исаак Мостов 9 1
Аммосов Юрий 45 1
Липатов Сергей 30 1
Ростокин Валерий 25 1
Biden Joe - Байден Джо 58 1
Решетов Михаил 9 1
Заскалет Михаил 12 1
Смелянский Руслан 23 1
Репин Николай 14 1
Зубков Виктор 49 1
Клебанов Илья 21 1
Белов Виктор 36 1
Христенко Виктор 41 1
Киселева Анастасия 5 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 189
Россия - РФ - Российская федерация 108428 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 56
Япония 10069 29
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 23
Китай - Шанхай 621 23
Азия - Азиатский регион 3803 22
Южная Корея - Республика 4394 17
Китай - Пекин - Beijing 870 15
Европа 12319 14
Китай - Тайвань 2115 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 12
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 10
Индия - Республика 4263 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 9
Казахстан - Республика 4467 9
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 8
Австралия - Австралийский Союз 2791 8
Германия - Федеративная Республика 8903 8
Америка Северная 2650 7
Испания - Королевство 2917 7
Европа Западная 1329 7
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 387 6
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 123 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 5
Великобритания - Лондон 2031 5
Африка - Африканский регион 2928 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 5
Египет - Арабская Республика 687 5
Китай - Сычуань 92 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 5
Япония - Токио 909 5
Франция - Французская Республика 5665 5
Сингапур - Республика 1574 4
Польша - Республика 1559 4
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 77 4
Ближний Восток 2549 4
Таиланд - Королевство 671 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 4
Абонентская база - Абонентская плата 1383 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 3
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 3
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 1
Образование в России 460 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 347 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 69 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 1
Человеческий фактор - Human factor 1099 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 166 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 9
Thomson Reuters - Рейтер 5731 7
Bloomberg 1009 5
Прайм - Агентство экономической информации 694 5
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 4
FT - Financial Times 1118 3
Engadget - Блог о технологиях 411 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 3
Computer.Tradeshow.Ru 47 2
South China Morning Post 26 2
AP - Associated Press 1975 2
РИА Новости 766 2
InterNetNews - InternetNews.com 206 2
GizChina - Издание 42 2
ZDnet 584 2
Total Telecom 260 2
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 2
News Corp 185 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
Telegraph 197 1
ComNews - Медиа-бизнес 89 1
Euronews - телеканал 46 1
Nihon Keizai Shimbun 155 1
Dow Jones Business News 88 1
Mercury Center 309 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 1
RCR News 107 1
InformationWeek 231 1
Telecom.paper 167 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
China Daily 64 1
Apps4All 26 1
NYT - The New York Times 956 1
VentureBeat 90 1
The Washington Post 298 1
DigiTimes - Издание 1284 1
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In-Stat 81 1
eMarketer 200 1
Dell'Oro Group 35 1
Frost & Sullivan 199 1
Yankee Group 166 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
Piper Jaffray 101 1
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Counterpoint Research 38 1
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CCTV Spring Festival Gala 1 1
CSTB Telecom & Media 55 1
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