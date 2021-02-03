Индексная книга CNews*
China Telecom Чайна Телеком
Публикаций - 243, упоминаний - 295
China Telecom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 1009 3
|Кузнецов Сергей 138 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 3
|Effenberger Frank - Эффенбергер Френк 0 2
|Ющенко Александр 25 2
|Рыжак Николай 9 2
|Солонин Виталий 89 2
|Кудрявцев Максим 38 2
|Ерохин Дмитрий 20 2
|Конарев Дмитрий 5 2
|Бущик Дмитрий 5 2
|Кельшев Игорь 2 2
|Орловский Виктор 325 2
|Яковлев Сергей 35 2
|Dell Michael - Делл Майкл 189 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Ильин Дмитрий 17 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
|Кочетков Владислав 247 1
|Соломатин Евгений 8 1
|Носик Антон 100 1
|Qiu Olivia - Ки Оливия 2 1
|Сюй Виктор 30 1
|Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
|Richard Stephane - Ришар Стефан 8 1
|Зайцев Павел 45 1
|Исаак Мостов 9 1
|Аммосов Юрий 45 1
|Липатов Сергей 30 1
|Ростокин Валерий 25 1
|Biden Joe - Байден Джо 58 1
|Решетов Михаил 9 1
|Заскалет Михаил 12 1
|Смелянский Руслан 23 1
|Репин Николай 14 1
|Зубков Виктор 49 1
|Клебанов Илья 21 1
|Белов Виктор 36 1
|Христенко Виктор 41 1
|Киселева Анастасия 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200370, в очереди разбора - 923679.
Создано именных указателей - 93911.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200370, в очереди разбора - 923679.
Создано именных указателей - 93911.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.