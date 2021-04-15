Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Китай
Гуандун
Гуанчжоу
Публикаций - 44, упоминаний - 45
Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1127 2
|Ping Guo - Пин Го 21 1
|Кореш Виктор 76 1
|Криницин Александр 3 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Wei Wei - Вэй Вэй 2 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Черфас Денис 4 1
|McGregor Jim - МакГрегор Джим 5 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Keqiang Li - Кэцян Ли 8 1
|Lake Christian - Лаке Кристиан 4 1
|Медведев Дмитрий 1476 1
|Асланян Сергей 90 1
|Мильнер Юрий 118 1
|Луковников Михаил 19 1
|Галушкин Олег 168 1
|Ю Ричард - Yu Richard 19 1
|Таврин Иван 84 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 29 1
|Руденко Дмитрий 25 1
|Вексельберг Виктор 120 1
|Дмитриев Кирилл 97 1
|Усманов Алишер 247 1
|Греф Герман 275 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
|Лисовский Евгений 19 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
|Ефимов Владимир 33 1
|Зайцев Михаил 145 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru