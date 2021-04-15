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Китай
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15.04.2021 США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei 1
19.01.2021 Китайцы выпустили «полноценную замену Windows 7» для госсектора 1
17.12.2020 Представлена бета-версия HarmonyOS 2.0 для смартфонов 1
17.11.2020 ZTE объявила о полной готовности своего оборудования к развертыванию 5G-сетей 1
20.10.2020 Huawei поделилась опытом построения интеллектуальной ИКТ-инфраструктуры в сфере городского общественного транспорта 1
22.09.2020 Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов 1
09.04.2020 Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G 1
17.09.2019 Китайская разведка завладела кибероружием США, чтобы атаковать ПК на Windows 1
10.05.2019 Китайская разведка перехватила хакерские инструменты АНБ и атаковала ими союзников США 1
08.04.2019 5 самых мощных суперкомпьютеров: для чего они нужны? 1
13.12.2018 Havit официально приходит в Россию 1
20.07.2018 ZTE возобновила свою деятельность в прежнем объеме 1
09.04.2018 В MAPS.ME запустили готовые маршруты по крупнейшим городам мира 1
15.11.2017 Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500 1
28.12.2016 «Почта Банк» тестирует банкоматы китайского производителя GRG 1
08.08.2016 ALP Group помогает географической экспансии торговой сети Zenden 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
23.03.2016 Fabrik Corporation подключил облачную коммуникацию от «Манго Телеком» 2
04.12.2015 ZTE стала на шаг ближе к внедрению технологии Pre5G 1
14.09.2015 Как построить «умный город»: опыт Huawei 1
13.07.2015 Студенты Университета Иннополиса и «Высшей школы экономики» прошли учебный курс по ИКТ-технологиям в штаб-квартире Huawei 1
11.12.2014 Китай наступает: Суперсервер Inspur установлен в одном из крупнейших ЦОДов России 1
18.11.2014 Россия почти удвоила свое присутствие в суперкомпьютерном рейтинге Топ 500 1
17.11.2014 США построит два флагманских суперкомпьютера для национальных лабораторий на базе технологий IBM и Nvidia 1
14.10.2014 Китай наступает: Какие соглашения россияне подписали с восточным соседом в области ИКТ 1
12.09.2014 Huawei и 21Vianet запустили крупнейшую в Китае коммерческую сеть SDN 1
29.07.2014 Китай начал следствие против Microsoft с обысками и выемками документов 1
25.06.2014 «Т-Платформы» установили первый суперкомпьютер после снятия эмбарго США 1
09.06.2014 Телефонный аналог Chatroulette получил $15 млн инвестиций 1
24.12.2012 Huawei готовит смартфон-монстр с огромным дисплеем 1
16.07.2012 Nokia реорганизует бизнес в третьем по величине регионе продаж 1
04.04.2011 Российские инвесторы вложили $500 млн в «китайский Amazon» 1
30.03.2011 Владельцы Mail.ru и ICQ вложились в крупнейший китайский онлайн-магазин 1
30.11.2010 Huawei продемонстрировала технологию LTE TDD на Азиатских играх в Китае 1
22.01.2010 Huawei завершил строительство сотовых сетей CDMA2000 1x EV-DO Rev.B в двух городах Китая 1
18.09.2009 Китай поддерживает экспансию своих ИТ-аутсорсеров 1
27.04.2009 Первый «гуглобук» будет стоить $250 1
10.07.2008 HSBC и DHL снова потеряли резервные ленты 1
09.04.2008 «Ситроникс» переключился с чайников на нацпроекты 1
05.03.2007 Червь Fujacks крадет имена пользователей и пароли 1

Публикаций - 44, упоминаний - 45

Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 2865 11
IBM 4616 7
Intel Corporation 5456 7
Microsoft Corporation 14114 6
ZTE Corporation 574 5
China Mobile 237 4
Nvidia Corp 2370 3
China Telecom 118 3
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 3
Google LLC 8541 3
Т-Платформы 306 3
AMD - Advanced Micro Devices 2123 2
Nokia Corporation 3240 2
Qualcomm Technologies 1070 2
APT3 - TG-0100 - Buckeye - Gothic Panda - Хакерская группировка 2 2
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 37 2
Shadow Brokers - Хакерская группировка 18 2
Восход ФГБУ НИИ 397 2
Alibaba Group 305 2
HP - Hewlett-Packard 1309 2
NortonLifeLock (Symantec) 1142 2
Xiaomi 908 2
Amazon Inc - Amazon.com 1629 2
SEC Consult Services 984 2
Facebook 3964 2
STMicroelectronics 146 1
America Movil 36 1
Tata Consultancy Services 41 1
Perimetrix 272 1
ДиалогНаука 124 1
TI - Texas Instruments Incorporated 298 1
Supermicro 68 1
ТрастИнфо 70 1
AOL Inc 569 1
Zhaoxin 9 1
Retentiva Distribution Company - RDC 2 1
Check Point Software Technologies 504 1
Havit Group 2 1
PLDT - Smart Communications 6 1
MTN Group 22 1
Walmart - Wal-Mart Stores 202 3
DST Global 167 2
DST - Digital Sky Technologies 84 2
Maersk 12 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4447 1
Почта Банк 290 1
Аэрофлот 525 1
DHL Express 88 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 121 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 301 1
Zenden Group 24 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 79 1
Tholons 3 1
Сплит 6 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 305 3
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 65 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 189 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6313 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 326 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 43 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 62 1
Президент США 111 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 113 1
Роснано 457 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 964 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 230 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 198 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 471 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1515 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 582 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 686 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 989 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1658 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1046 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 166 1
Linux Foundation 161 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 38 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 37 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11071 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1376 4
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 261 4
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 96 4
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 164 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2023 3
ARM64 - Архитектура процессора 1044 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 581 2
3G - Стандарт мобильной связи 4167 2
Безопасный город 358 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 226 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4006 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 697 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 174 1
Сервер - Серверные платформы 204 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 254 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 220 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 80 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 46 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 66 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 80 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 314 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 740 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 89 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5603 1
mmWave - миллиметровые волны 12 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 40 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 70 1
3GPP Release - стандартизация 5G 24 1
IoDT - Interoperability Data Testing 4 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 186 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1147 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3299 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2280 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 170 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 29 1
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 13 1
VoNR - Vo5G - Сервис звонков обеспечиваемый автономной сетью 5G 6 1
Google Android 10780 5
Sunway TaihuLight 15 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 656 3
Nvidia GeForce GTX 2413 3
Microsoft Windows 10 7849 2
Nvidia Volta GV 26 2
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1427 2
Nvidia Tesla GPU 118 2
Linux OS 4956 2
Microsoft Windows 8 1228 2
ZTE Pre5G 10 2
Google Play - Google Store - Android Market 2516 2
Microsoft Windows 7 1666 2
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 130 1
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 1
Intel Itanium 140 1
Inspur TS - серия серверов 4 1
Linux NeoKylin 9 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 8 1
Intel Xeon Phi 31 1
Kingsoft Office Software - WPS Office 20 1
Union Tech UOS - Unity Operating System - Hiweed Linux 13 1
АНБ США - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 43 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
Bemstour 1 1
Huawei Developer 2 1
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 1
Linux - Debian GNU 290 1
VK - Mail.ru Одноклассники 920 1
Huawei Harmony OS - Harmonica 80 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 278 1
Google Android Messages 11 1
Google Maps - Карты Google 472 1
EternalRomance - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 6 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1077 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 116 1
Apple iOS 5757 1
Никифоров Николай 1127 2
Ping Guo - Пин Го 21 1
Кореш Виктор 76 1
Криницин Александр 3 1
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INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 37 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 26 1
Cornell University - Корнеллский университет 12 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
GSMA Thrive Eurasia 2 1
Huawei Honor Cup 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
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