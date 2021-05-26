Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Китай
Гуандун
Публикаций - 56, упоминаний - 58
Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 2
|Electrolux - Электролюкс Рус 153 1
|Русклимат ТПХ 6 1
|Коптев Юрий 25 2
|H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп») - серотип вируса гриппа A 82 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 13
|Associated Press 1965 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 2
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5677 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 1
|Inquirer 421 1
|Gizmodo 115 1
|AppleInsider 380 1
|Patently Apple 27 1
|China Daily 64 1
|AsiaBizTech 86 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 1
|Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 1
|Варшавский университет - University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru