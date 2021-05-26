Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 55201
ИКТ 5151
Организации 3608
Ведомства 1350
Ассоциации 407
Технологии 2150
Системы 12213
Персоны 18947
География 1052
Статьи 717
Пресса 564
ИАА 431
НИИ, ВУЗы и библиотеки 786
Мероприятия 611

Китай
Гуандун



26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 1
22.11.2019 ZTE и China Mobile совместно внедряют комплексную сегментацию сетей 5G и услуги MEC 1
29.10.2018 ZTE помогла China Mobile обеспечить беспроводной связью самый длинный морской мост в мире 1
29.08.2014 Сборщик завода Foxconn убит охраной при попытке вынести детали iPhone 6 1
27.01.2014 Выпущена первая партия будущих iPhone с сапфировым стеклом 1
02.07.2012 Apple согласилась выплатить $60 млн за товарный знак iPad в Китае 1
09.06.2012 Гонконгский спутниковый канал впервые начинает вещание для аудитории Европы 1
25.04.2012 Вода как ценность: нефть и газ не главное 1
27.01.2012 Влажное дело. ZOOM.CNews обозревает «зимнюю» климатическую технику 1
27.12.2011 "Китайский ГЛОНАСС" сильно отстает от российского 1
23.03.2011 Honeywell поставит интегрированную систему управления для целлюлозно-бумажного комбината в Китае 1
08.07.2009 Ericsson развернёт сети ШПД для трёх операторов Китая 1
23.03.2009 Китайцы создали нетбук Apple 1
05.11.2008 Открылся 7-й Китайский международный авиасалон 1
25.09.2008 Тайфун "Хагупит" обрушился на юг Китая 1
03.09.2008 Motorola модернизирует GSM-сеть China Mobile 1
11.08.2008 Франция примет участие в строительстве двух АЭС в Китае 1
21.04.2008 Тайфун "Ногури" обрушился на Китай 1
27.02.2008 Число погибших от птичьего гриппа в Китае достигло 20 человек 1
27.12.2007 Электронные свалки загрязняют Китай 1
06.12.2007 На острове Хайнань обитали большие панды 1
10.07.2007 Китай: проблемы с взрывающимися батареями набирают обороты 1
15.06.2007 В Южно-Китайском море найден корабль эпохи Мин 1
10.05.2007 В Китае начался мор свиней 1
25.10.2006 Китай разработает новый стандарт символов в SMS 1
09.10.2006 Китай санкционировал ИТ-войну с США? 1
13.06.2006 Китай спасет серпуховскую "Оку" 1
13.06.2006 Китай спасет серпуховскую "Оку" 1
16.05.2005 China Telecom внедряет услуги Triple Play 1
19.04.2005 BBK построила новый завод 1
24.12.2004 Alcatel поставит цифровую радиорелейную систему в Гуандун 2
04.11.2004 Китай отказывается от производства Су-27 1
04.11.2004 Китай отказывается от производства Су-27 1
12.10.2004 Alcatel поможет китайцам удвоить производство мобильников 1
20.08.2004 Alcatel поставит решения для 1,3 млн. DSL в Китае 1
29.07.2004 Российский рынок телевизоров ожидает новый передел 1
13.07.2004 SMS становятся литературой 1
05.04.2004 Китай: вопреки цензуре число веб-сайтов растёт 1
20.08.2003 Ericsson заработал в Китае еще $600 млн. 1
13.08.2003 Ericsson заработал $32 млн. на очередном контракте в Китае 1

Публикаций - 56, упоминаний - 58

Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

China Mobile 359 6
Nokia Alcatel-Lucent 1416 5
Apple Inc - Эппл Рус 10088 5
Ericsson 2273 5
China Telecom 238 4
Samsung Electronics 8923 3
Lenovo Motorola 3318 3
LG Electronics 3116 3
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 358 3
Sony 5559 3
TCL Corporation 145 3
BBK Electronics 226 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 260 2
Philips 1704 2
IBM 8661 2
ZTE Corporation 637 2
Nokia Corporation 5231 2
Globecast 8 1
Qualcomm Technologies 1550 1
Pegatron Corporation 44 1
Eutelsat 133 1
Sony Ericsson 1032 1
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 78 1
Proview Technology 7 1
BOE Technology 23 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 93 1
Juniper Networks 402 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 167 1
Wistron 70 1
Nikon 556 1
Technicolor - Thomson 111 1
NEC 1693 1
Gionee 18 1
Honeywell 229 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 1
Siemens AG - Сименс Россия 2221 1
MediaTek 366 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 932 1
Synopsys 27 1
Toshiba Corporation 2747 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 2
Electrolux - Электролюкс Рус 153 1
Русклимат ТПХ 6 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1145 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1482 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3952 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 687 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 83 1
eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 12 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1040 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 217 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 883 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 165 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 266 1
CU - Centralized Unit - Центральный блок (модуль) 17 1
RRU - радиомодули 9 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 1
DivX - видеокодек 421 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 239 1
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 108 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 189 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4880 1
Cloud RAN - Архитектура мобильной сети 14 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 167 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 603 1
WMV - Windows Media Video 340 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4004 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1489 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4191 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1576 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3540 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5802 4
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 59 2
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 2
Linux OS 7164 2
Nokia Alcatel-Lucent RSP - Routing Switch Platform 13 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 18 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Apple iPhone 3 400 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 62 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 371 1
Honeywell Experion PKS - Honeywell Experion Process Knowledge System 13 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 187 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 144 1
Red Hat Linux 172 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 24 1
Т1 TSC business data security 12 1
Apple iPod Touch 718 1
Nokia Alcatel-Lucent SDH 5 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 393 1
Apple Touch ID 217 1
Apple iPhone 4 727 1
Apple iPhone 5 731 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 296 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 45 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 1
Microsoft Windows XP 2284 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 372 1
Corning Gorilla Glass 558 1
Samsung Galaxy 370 1
LG Display 105 1
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 121 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 93 1
Nuvia Phoenix 83 1
Apple iPad 3535 1
Коптев Юрий 25 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 45
Китай - Пекин 814 9
Китай - Шанхай 591 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 7
Россия - Российская федерация - РФ 82110 6
Китай - Гуандун - Чжухай 10 6
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 111 5
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 76 5
Япония 7885 4
Китай - Сычуань 92 4
Китай - Тайвань 1551 4
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1228 4
Германия - Федеративная Республика 7774 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 3
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 56 2
Африка - Африканский регион 2660 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 770 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 2
Сингапур - Республика 1510 2
Китай - Цзянсу 48 2
Северная Америка 2576 2
Южная Корея - Республика 3249 2
США - Калифорния 3066 2
Китай - Ляонин 27 2
Европа 7243 2
Япония - Токио 880 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 272 1
Малайзия 737 1
Австрия - Австрийская Республика 975 1
Украина - Киев 906 1
Нигерия - Федеративная Республика 232 1
Словакия - Словацкая Республика 346 1
Аргентина - Аргентинская Республика 473 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 1
Мальта - Республика 106 1
США - Аризона 401 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 126 1
Китай - Чжэнчжоу - Хэнань 19 1
Китай - Хунань 18 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 103 1
H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп») - серотип вируса гриппа A 82 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 13
Associated Press 1965 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Thomson Reuters - Рейтер 5677 1
WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 1
Inquirer 421 1
Gizmodo 115 1
AppleInsider 380 1
Patently Apple 27 1
China Daily 64 1
AsiaBizTech 86 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 1
Варшавский университет - University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski 11 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 60 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Снегоуборочные машины для частного дома: хиты продаж до 60 000 рублей

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022