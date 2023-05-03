Кибербезопасность WAF Web Application Firewal Файрвол веб-приложений Межсетевой экран веб-приложений
|03.05.2023
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Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений получило сертификат ФСТЭК
Интеллектуальный сетевой экран SolidWall WAF компании SolidSoft сертифицирован ФСТЭК на соответствие требованиям к межсетевым экранам
|03.02.2023
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Bi.Zone WAF получил сертификат ФСТЭК России
Bi.Zone WAF получил сертификат ФСТЭК России. Теперь сервис могут использовать российские информационные системы, требующие обязательной сертификации средств защиты информации (СЗИ) в системе ФСТЭК Росс
|12.01.2023
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T1 Cloud и SolidSoft запускают обновленный сервис для защиты веб-приложений
ы «Т1». Сервис позволяет блокировать атаки благодаря фильтрации трафика через узлы отказоустойчивой WAF-платформы T1 Cloud. Решение обеспечивает автоматический мониторинг угроз и защиту от атак
|25.10.2022
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SolidSoft и Yandex Cloud запускают облачный сервис для киберзащиты
рвис класса Web application firewall. Решения на основе интеллектуального сетевого экрана SolidWall WAF уже доступны в Yandex Cloud Marketplace. Сервис SolidWall WAF помогает защитить кр
|24.10.2022
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Softline и Pentestit стали партнерами
трудничества с компанией Pentestit, предоставляющей услуги и решения в области информационной безопасности. Благодаря партнерству в портфеле группы компаний Softline появится новый продукт — Nemesida WAF, защита сайтов, интернет-магазинов, личных кабинетов, порталов, маркетплейсов, API и других веб-приложений от атак, L7 DDoS, подбора паролей, флуда и прочего паразитного трафика. Дмитрий Ва
|17.10.2022
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«РТК-Солар»: в 2022 году число DDoS-атак на сайты АвтоВАЗа выросло в 18 раз
сети АвтоВАЗf. Безопасность онлайн-ресурсов реализуется с помощью сервиса Web Application Firewall (WAF) экосистемы Solar MSS. Сервис WAF обеспечивает защиту веб-приложений АвтоВАЗа от а
|20.04.2022
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Bi.Zone и «Транстелеком» помогут бизнесу защитить веб-приложения от кибератак
получат возможность защитить веб-приложения от кибератак за счет сервиса Web Application Firewall (WAF) компании Bi.Zone. Решение обеспечивает многоуровневую защиту веб-сервисов и API, противо
|15.11.2021
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Облачный бизнес МТС и BI.ZONE защитят веб-приложения российских компаний от кибератак
ервисов, сообщает о запуске провайдером #CloudMTS совместно с компанией BI.ZONE одного из первых на российском рынке комплексных сервисов по многоуровневой защите веб-приложений. Облачный сервис «MTS WAF Premium» обеспечивает комплексную защиту от кибератак, включая анализ потенциальных уязвимостей, мониторинг и реагирование на угрозы в круглосуточном режиме, поддержку работы системы. Решен
|05.08.2021
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МКБ внедрил Web application firewall
соединяемом к МКБ банке «Кольцо Урала», внедрил Web application firewall. Web application firewall (WAF) – это класс решений, позволяющих обеспечить дополнительную защиту клиентов и партнеров б
|24.11.2020
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Dataline запустила сервис по комплексной защите веб-приложений
сной защите веб-приложений. Сервис защиты веб-приложений построен на базе Web Application Firewall (WAF) FortiWeb. В новом сервисе его дополнили решения для комплексной защиты сайтов: регулярна
|13.08.2020
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«Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall
«Кредит Европа Банк» усилил безопасность своих веб-ресурсов с помощью WAF (web application firewall) компании Positive Technologies. Под защиту PT Application Fire
|23.07.2020
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«Билайн Бизнес» защитит веб-приложения и сайты клиентов от кибератак с помощью сервиса WAF
«Билайн Бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») запустил новое решение «Защита веб-приложений» (WAF), которое обнаруживает и блокирует в реальном времени атаки на сайт и другие веб-ресурсы. Сервис будет доступен компаниям по всей России. «Защита веб-приложений» организована на оборудовани
|10.03.2020
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DataLine запустила сервис по защите веб-приложений
DataLine запустила сервис по защите веб-приложений (Web Application Firewall). Сервис защищает веб-приложения от эксплуатации уязвимостей и напра
|21.11.2019
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Клиентам «Техносерв Cloud» стало доступно упрощенное подключение к решению «Валарм WAF»
лашение о партнерстве с компанией «Онсек» – разработчиком комплексного решения для защиты веб-приложений и API «Валарм». Клиентам провайдера будет доступен межсетевой экран для защиты веб-приложений (WAF). Новая услуга построена на основе инфраструктуры «Техносерв Cloud» и платформы «Валарм». «Онсек» – ИТ-компания, которая специализируется на разработке ПО и оказании консалтинговых услуг в
|07.11.2019
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«Техносерв Cloud» запустил межсетевой экран для защиты web-приложений
«Техносерв Cloud» представил сервис по защите web-приложений − Web Application Firewall (WAF). Межсетевой экран для защиты web-приложений построен с использованием технологий машинно
|19.09.2019
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«Валарм» защищает Webinar.ru от кибератак
рывность трансляций и, как следствие, на показатели бизнеса. Благодаря выбранной технологии «Валарм WAF», платформа Webinar защищена от угроз из списка OWASP Top-10 и уязвимостей 0-day для всех
|19.09.2019
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Решение «Валарм WAF» будет доступно клиентам «Онланты» в облаке OnCloud
рстве с компанией «Онсек» – разработчиком комплексной платформы для защиты и тестирования веб-приложений и API «Валарм». В облачном сервисе OnCloud.ru будет доступен один из модулей решения – «Валарм WAF». Клиенты «Онланты» смогут использовать его для защиты веб-приложений и API клиентов от различных угроз, включая OWASP Top-10 и 0-day уязвимости. «Онсек» – многопрофильная компания, которая
|26.10.2018
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В Oracle Cloud анонсированы новые сервисы для обеспечения комплексной безопасности
ния. Новые облачные сервисы включают межсетевой экран для веб-приложений (Web Application Firewall, WAF) для защиты от атак на веб-трафик; защиту от распределенных атак типа «отказ в обслуживан
|02.11.2017
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StormWall и SolidSoft представили облачное решение по защите веб-приложений от хакеров
l — обе компании специализируются на разработке средств защиты веб-приложений – представили облачный сервис, состоящий из продукта StormWall по защите от DDoS атак, интегрированного с SolidWall Cloud WAF — межсетевым экраном уровня приложения, а также профессиональных сервисов по мониторингу и реагированию на инциденты.Совместное решение позволяет не только гарантировать доступность критичн
|27.02.2017
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«Код безопасности» выпустила межсетевой экран «Континент WAF» для защиты веб-приложений
«Код безопасности» объявила о выпуске «Континент WAF» – межсетевого экрана для обеспечения защиты веб-приложений. Как рассказали CNews в компа
|30.07.2014
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Систему балансировки нагрузки LoadMaster интегрируют с Web application firewall
Межсетевой экран для веб-приложений (Web application firewall/WAF) будет интегрирован с операционной системой балансировки нагрузки LoadMaster от Кemp Tech
|11.03.2009
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Центр разработки Cisco организовал круглосуточную поддержку клиентов
зделение компании Cisco в Саратове не только осуществляет полный цикл разработки продукта Cisco ACE WAF, но и обеспечивает пользователям данного решения круглосуточную, 7 дней в неделю, техниче
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Сергей 82 7
|Ерин Андрей 22 6
|Луганцев Александр 22 6
|Нуйкин Андрей 42 6
|Лямин Александр 72 6
|Путин Сергей 56 6
|Контемиров Юрий 32 5
|Костров Дмитрий 27 5
|Королев Максим 9 5
|Лахин Сергей 8 5
|Мельников Максим 29 5
|Бенгин Владимир 29 5
|Маслов Олег 12 5
|Воробьев Артем 26 5
|Корзун Александр 12 5
|Лысенко Юрий 31 5
|Чумаченко Константин 11 5
|Курашев Дмитрий 45 5
|Филиппов Максим 47 5
|Курбатов Владимир 35 5
|Мусич Роман 28 5
|Чулков Олег 11 5
|Горбатько Александр 105 5
|Палей Лев 47 5
|Гадарь Дмитрий 24 5
|Дилбарян Павел 26 5
|Блинов Михаил 73 5
|Севостьянов Александр 15 5
|Мотовилов Олег 67 5
|Сергеев Михаил 101 4
|Сычев Артем 59 4
|Ляпунов Игорь 93 4
|Хомутов Дмитрий 14 4
|Хантимиров Рамиль 25 4
|Дягилев Василий 84 4
|Митенков Алексей 20 4
|Хайретдинов Рустэм 65 4
|Мелехин Иван 22 3
|Шадаев Максут 697 3
|Натрусов Артем 208 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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