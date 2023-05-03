Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 120183
ИКТ 9770
Организации 7608
Ведомства 1383
Ассоциации 764
Технологии 3110
Системы 20110
Персоны 47837
География 1926
Статьи 1355
Пресса 966
ИАА 607
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1904
Мероприятия 818

Кибербезопасность WAF Web Application Firewal Файрвол веб-приложений Межсетевой экран веб-приложений



03.05.2023 Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений получило сертификат ФСТЭК

Интеллектуальный сетевой экран SolidWall WAF компании SolidSoft сертифицирован ФСТЭК на соответствие требованиям к межсетевым экранам

03.02.2023 Bi.Zone WAF получил сертификат ФСТЭК России

Bi.Zone WAF получил сертификат ФСТЭК России. Теперь сервис могут использовать российские информационные системы, требующие обязательной сертификации средств защиты информации (СЗИ) в системе ФСТЭК Росс
12.01.2023 T1 Cloud и SolidSoft запускают обновленный сервис для защиты веб-приложений

ы «Т1». Сервис позволяет блокировать атаки благодаря фильтрации трафика через узлы отказоустойчивой WAF-платформы T1 Cloud. Решение обеспечивает автоматический мониторинг угроз и защиту от атак
25.10.2022 SolidSoft и Yandex Cloud запускают облачный сервис для киберзащиты

рвис класса Web application firewall. Решения на основе интеллектуального сетевого экрана SolidWall WAF уже доступны в Yandex Cloud Marketplace. Сервис SolidWall WAF помогает защитить кр
24.10.2022 Softline и Pentestit стали партнерами

трудничества с компанией Pentestit, предоставляющей услуги и решения в области информационной безопасности. Благодаря партнерству в портфеле группы компаний Softline появится новый продукт — Nemesida WAF, защита сайтов, интернет-магазинов, личных кабинетов, порталов, маркетплейсов, API и других веб-приложений от атак, L7 DDoS, подбора паролей, флуда и прочего паразитного трафика. Дмитрий Ва
17.10.2022 «РТК-Солар»: в 2022 году число DDoS-атак на сайты АвтоВАЗа выросло в 18 раз

сети АвтоВАЗf. Безопасность онлайн-ресурсов реализуется с помощью сервиса Web Application Firewall (WAF) экосистемы Solar MSS. Сервис WAF обеспечивает защиту веб-приложений АвтоВАЗа от а
20.04.2022 Bi.Zone и «Транстелеком» помогут бизнесу защитить веб-приложения от кибератак

получат возможность защитить веб-приложения от кибератак за счет сервиса Web Application Firewall (WAF) компании Bi.Zone. Решение обеспечивает многоуровневую защиту веб-сервисов и API, противо
15.11.2021 Облачный бизнес МТС и BI.ZONE защитят веб-приложения российских компаний от кибератак

ервисов, сообщает о запуске провайдером #CloudMTS совместно с компанией BI.ZONE одного из первых на российском рынке комплексных сервисов по многоуровневой защите веб-приложений. Облачный сервис «MTS WAF Premium» обеспечивает комплексную защиту от кибератак, включая анализ потенциальных уязвимостей, мониторинг и реагирование на угрозы в круглосуточном режиме, поддержку работы системы. Решен
05.08.2021 МКБ внедрил Web application firewall

соединяемом к МКБ банке «Кольцо Урала», внедрил Web application firewall. Web application firewall (WAF) – это класс решений, позволяющих обеспечить дополнительную защиту клиентов и партнеров б
24.11.2020 Dataline запустила сервис по комплексной защите веб-приложений

сной защите веб-приложений. Сервис защиты веб-приложений построен на базе Web Application Firewall (WAF) FortiWeb. В новом сервисе его дополнили решения для комплексной защиты сайтов: регулярна
13.08.2020 «Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall

«Кредит Европа Банк» усилил безопасность своих веб-ресурсов с помощью WAF (web application firewall) компании Positive Technologies. Под защиту PT Application Fire
23.07.2020 «Билайн Бизнес» защитит веб-приложения и сайты клиентов от кибератак с помощью сервиса WAF

«Билайн Бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») запустил новое решение «Защита веб-приложений» (WAF), которое обнаруживает и блокирует в реальном времени атаки на сайт и другие веб-ресурсы. Сервис будет доступен компаниям по всей России. «Защита веб-приложений» организована на оборудовани
10.03.2020 DataLine запустила сервис по защите веб-приложений

DataLine запустила сервис по защите веб-приложений (Web Application Firewall). Сервис защищает веб-приложения от эксплуатации уязвимостей и напра
21.11.2019 Клиентам «Техносерв Cloud» стало доступно упрощенное подключение к решению «Валарм WAF»

лашение о партнерстве с компанией «Онсек» – разработчиком комплексного решения для защиты веб-приложений и API «Валарм». Клиентам провайдера будет доступен межсетевой экран для защиты веб-приложений (WAF). Новая услуга построена на основе инфраструктуры «Техносерв Cloud» и платформы «Валарм». «Онсек» – ИТ-компания, которая специализируется на разработке ПО и оказании консалтинговых услуг в

07.11.2019 «Техносерв Cloud» запустил межсетевой экран для защиты web-приложений

«Техносерв Cloud» представил сервис по защите web-приложений − Web Application Firewall (WAF). Межсетевой экран для защиты web-приложений построен с использованием технологий машинно
19.09.2019 «Валарм» защищает Webinar.ru от кибератак

рывность трансляций и, как следствие, на показатели бизнеса. Благодаря выбранной технологии «Валарм WAF», платформа Webinar защищена от угроз из списка OWASP Top-10 и уязвимостей 0-day для всех
19.09.2019 Решение «Валарм WAF» будет доступно клиентам «Онланты» в облаке OnCloud

рстве с компанией «Онсек» – разработчиком комплексной платформы для защиты и тестирования веб-приложений и API «Валарм». В облачном сервисе OnCloud.ru будет доступен один из модулей решения – «Валарм WAF». Клиенты «Онланты» смогут использовать его для защиты веб-приложений и API клиентов от различных угроз, включая OWASP Top-10 и 0-day уязвимости. «Онсек» – многопрофильная компания, которая
26.10.2018 В Oracle Cloud анонсированы новые сервисы для обеспечения комплексной безопасности

ния. Новые облачные сервисы включают межсетевой экран для веб-приложений (Web Application Firewall, WAF) для защиты от атак на веб-трафик; защиту от распределенных атак типа «отказ в обслуживан
02.11.2017 StormWall и SolidSoft представили облачное решение по защите веб-приложений от хакеров

l — обе компании специализируются на разработке средств защиты веб-приложений – представили облачный сервис, состоящий из продукта StormWall по защите от DDoS атак, интегрированного с SolidWall Cloud WAF — межсетевым экраном уровня приложения, а также профессиональных сервисов по мониторингу и реагированию на инциденты.Совместное решение позволяет не только гарантировать доступность критичн
27.02.2017 «Код безопасности» выпустила межсетевой экран «Континент WAF» для защиты веб-приложений

«Код безопасности» объявила о выпуске «Континент WAF» – межсетевого экрана для обеспечения защиты веб-приложений. Как рассказали CNews в компа
30.07.2014 Систему балансировки нагрузки LoadMaster интегрируют с Web application firewall

Межсетевой экран для веб-приложений (Web application firewall/WAF) будет интегрирован с операционной системой балансировки нагрузки LoadMaster от Кemp Tech
11.03.2009 Центр разработки Cisco организовал круглосуточную поддержку клиентов

зделение компании Cisco в Саратове не только осуществляет полный цикл разработки продукта Cisco ACE WAF, но и обеспечивает пользователям данного решения круглосуточную, 7 дней в неделю, техниче

Публикаций - 261, упоминаний - 346

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 751 41
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 620 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10291 23
7224 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9856 17
1С-ИжТиСи 6532 17
Microsoft Corporation 23742 17
VMware 2181 16
Onsec - Wallarm (Валарм) 36 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4306 13
Qrator Labs - Highload Lab 116 13
Fortinet 350 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1374 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 975 11
Cisco Systems 4932 11
Информзащита 686 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8179 10
Softline - Софтлайн 2186 10
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 197 10
SolidSoft - СолидСофт 17 10
Veeam Software 298 9
Код Безопасности 491 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6409 8
Oracle Corporation 6389 8
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 149 8
Yandex - Яндекс 5957 8
SAP SE 4977 8
StormWall - Сторм системс 42 7
Крок - Croc 1730 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 733 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 276 7
Nginx - Энджайникс 134 7
Check Point Software Technologies 718 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2891 7
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 338 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1890 6
IBM - International Business Machines Corp 9253 6
Telegram Group 1206 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1939 6
SolidLab - СолидЛаб 17 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6311 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2486 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 345 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1255 8
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 925 7
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 125 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6091 6
Росводоканал 84 6
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 23 6
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 31 6
ФосАгро 94 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 225 5
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 53 5
Qiwi 938 5
Bayer AG - Байер 82 5
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 163 5
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 592 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 92 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 273 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 416 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 112 3
ГПБ - Газпромбанк 965 3
Societe Generale - Росбанк АКБ 532 3
X5 Group 857 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1062 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 128 2
Лента - Сеть розничной торговли 1780 2
РЖД - Российские железные дороги 1668 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2844 2
Visa International 1888 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 135 2
GFG - Lamoda - Купишуз 123 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 368 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 382 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1899 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3045 34
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18453 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2783 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9551 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3866 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2540 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2429 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4657 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 316 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1549 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3060 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 4
Президент Российской Федерации 3819 4
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2515 3
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 42 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 197 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 94 2
Федеральное казначейство России 1603 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1617 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1223 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10605 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3103 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 38 1
Судебная власть - Judicial power 2141 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 85 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 21 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 72 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 714 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1965 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1348 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 23 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 215 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 704 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 977 1
МВД РФ Управление К 118 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 221 1
OWASP - Open Web Application Security Project 74 22
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 5
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 468 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 573 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
АФТ - Ассоциация Финтех 64 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20868 217
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55263 175
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2571 155
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17979 127
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1723 106
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13631 102
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26479 83
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9756 80
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11555 68
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5182 68
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3576 68
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6032 66
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13140 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40771 59
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15401 55
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3605 54
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9468 51
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2564 50
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 892 50
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7051 47
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5497 47
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11197 45
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8570 35
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 329 34
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 717 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26767 32
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5027 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8729 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10252 30
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3553 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22530 28
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3166 28
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2830 28
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1648 28
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3090 27
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9467 27
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 510 27
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11825 27
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  502 27
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1346 25
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3515 78
Apple iPhone 6 6286 22
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 95 19
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 243 18
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6767 18
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 165 15
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 224 13
Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 57 12
SolidSoft SolidWall WAF 11 11
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 839 11
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 468 10
Oracle Java - язык программирования 2808 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4265 9
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 185 9
Microsoft Azure 1332 7
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 267 7
Microsoft Windows 2000 12826 7
CloudМТS 25 6
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 222 6
JavaScript - JS - язык программирования 1052 6
Fortinet FortiWeb Web Application Firewall 21 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1101 6
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 7 5
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 518 5
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 156 5
Microsoft Windows 14669 5
Linux OS 8529 5
Onsec - Wallarm WAF 4 4
Microsoft Exchange 1348 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 521 4
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 99 4
F5 Networks BIG-IP 20 4
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 13 4
UserGate SUMMA 13 4
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 104 4
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 32 4
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 89 4
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 207 4
Microsoft Azure Stack 73 4
Microsoft Office 365 874 4
Демидов Сергей 82 7
Ерин Андрей 22 6
Луганцев Александр 22 6
Нуйкин Андрей 42 6
Лямин Александр 72 6
Путин Сергей 56 6
Контемиров Юрий 32 5
Костров Дмитрий 27 5
Королев Максим 9 5
Лахин Сергей 8 5
Мельников Максим 29 5
Бенгин Владимир 29 5
Маслов Олег 12 5
Воробьев Артем 26 5
Корзун Александр 12 5
Лысенко Юрий 31 5
Чумаченко Константин 11 5
Курашев Дмитрий 45 5
Филиппов Максим 47 5
Курбатов Владимир 35 5
Мусич Роман 28 5
Чулков Олег 11 5
Горбатько Александр 105 5
Палей Лев 47 5
Гадарь Дмитрий 24 5
Дилбарян Павел 26 5
Блинов Михаил 73 5
Севостьянов Александр 15 5
Мотовилов Олег 67 5
Сергеев Михаил 101 4
Сычев Артем 59 4
Ляпунов Игорь 93 4
Хомутов Дмитрий 14 4
Хантимиров Рамиль 25 4
Дягилев Василий 84 4
Митенков Алексей 20 4
Хайретдинов Рустэм 65 4
Мелехин Иван 22 3
Шадаев Максут 697 3
Натрусов Артем 208 3
Россия - РФ - Российская федерация 126378 178
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40181 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50648 31
Европа 21505 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13387 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15589 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15420 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17255 13
Россия - СФО - Новосибирск 3805 8
Германия - Федеративная Республика 12185 7
Азия - Азиатский регион 5162 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3405 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13075 6
Европа Восточная 3011 5
Турция - Турецкая республика 2122 5
Казахстан - Республика 5070 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6530 5
Франция - Французская Республика 7621 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1316 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2593 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2436 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1588 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2381 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1003 3
Армения - Республика 1621 3
Земля - планета Солнечной системы 9988 3
Индия - Республика 5141 3
Нидерланды 3336 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 3
Япония 13028 3
Италия - Итальянская Республика 4247 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1013 3
Бельгия - Королевство 934 2
Беларусь - Белоруссия 4528 2
Америка Южная 726 2
Сингапур - Республика 1784 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1880 2
Канада 4732 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 583 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2663 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43123 89
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43007 80
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11025 59
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6286 45
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21243 37
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2207 35
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9549 32
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3321 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11158 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25003 26
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4654 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4681 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15598 23
Аудит - аудиторский услуги 1983 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5077 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4787 18
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1462 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14411 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7186 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4391 14
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3551 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4049 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2007 12
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 985 12
Энергетика - Energy - Energetically 4525 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2162 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4184 10
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1702 10
Кредитование - Сrediting - Заём 6030 10
Аренда 2166 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4342 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5182 9
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 125 9
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2498 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6614 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3260 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9014 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10175 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2540 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2794 7
TAdviser - Центр выбора технологий 318 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 2
Regnum - Регнум 112 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 695 1
Ведомости 624 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
Звезда - Телеканал 1 1
Belga News Agency - Бельга - Информационное агентство Бельгии 1 1
Computer Weekly 373 1
Daily Mail 53 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 835 1
91Mobiles 1728 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1344 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7557 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2414 17
Gartner - Гартнер 3494 15
IDC - International Data Corporation 4866 8
CNews Мишень 160 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 272 2
IDC Research 11 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 355 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
CNews Инновация года - награда 89 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 539 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 51 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 97 1
Cybersecurity Ventures 7 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
RiskIQ 9 1
Forrester Consulting 26 1
Forrester Research 814 1
Markets&Markets Research 106 1
Juniper Research 508 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 605 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 279 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 176 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 46 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 21 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 87 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 73 1
Академгородок Новосибирск 104 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 19 1
Positive Technologies - Positive Education 5 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 250 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 742 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 119 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 496 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 138 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 116 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 449 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11839 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1821 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 906 6
CNews AWARDS - награда 433 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2132 2
Positive Hack Days - PHDays 20 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 2
Defcon 42 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 115 1
Международный женский день - 8 марта 283 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
Capture the Flag - CTF 28 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 475 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Oracle OpenWorld 65 1
CNews FORUM Кейсы 137 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1056 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1237309, в очереди разбора - 855207.
Создано именных указателей - 120183.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента

Лучшие электрические водонагреватели от 80 литров: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы
Показать еще