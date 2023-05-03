Кибербезопасность WAF Web Application Firewal Файрвол веб-приложений Межсетевой экран веб-приложений

Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений получило сертификат ФСТЭК Интеллектуальный сетевой экран SolidWall WAF компании SolidSoft сертифицирован ФСТЭК на соответствие требованиям к межсетевым экранам

Bi.Zone WAF получил сертификат ФСТЭК России Bi.Zone WAF получил сертификат ФСТЭК России. Теперь сервис могут использовать российские информационные системы, требующие обязательной сертификации средств защиты информации (СЗИ) в системе ФСТЭК Росс

T1 Cloud и SolidSoft запускают обновленный сервис для защиты веб-приложений ы «Т1». Сервис позволяет блокировать атаки благодаря фильтрации трафика через узлы отказоустойчивой WAF-платформы T1 Cloud. Решение обеспечивает автоматический мониторинг угроз и защиту от атак

SolidSoft и Yandex Cloud запускают облачный сервис для киберзащиты рвис класса Web application firewall. Решения на основе интеллектуального сетевого экрана SolidWall WAF уже доступны в Yandex Cloud Marketplace. Сервис SolidWall WAF помогает защитить кр

Softline и Pentestit стали партнерами трудничества с компанией Pentestit, предоставляющей услуги и решения в области информационной безопасности. Благодаря партнерству в портфеле группы компаний Softline появится новый продукт — Nemesida WAF, защита сайтов, интернет-магазинов, личных кабинетов, порталов, маркетплейсов, API и других веб-приложений от атак, L7 DDoS, подбора паролей, флуда и прочего паразитного трафика. Дмитрий Ва

«РТК-Солар»: в 2022 году число DDoS-атак на сайты АвтоВАЗа выросло в 18 раз сети АвтоВАЗf. Безопасность онлайн-ресурсов реализуется с помощью сервиса Web Application Firewall (WAF) экосистемы Solar MSS. Сервис WAF обеспечивает защиту веб-приложений АвтоВАЗа от а

Bi.Zone и «Транстелеком» помогут бизнесу защитить веб-приложения от кибератак получат возможность защитить веб-приложения от кибератак за счет сервиса Web Application Firewall (WAF) компании Bi.Zone. Решение обеспечивает многоуровневую защиту веб-сервисов и API, противо

Облачный бизнес МТС и BI.ZONE защитят веб-приложения российских компаний от кибератак ервисов, сообщает о запуске провайдером #CloudMTS совместно с компанией BI.ZONE одного из первых на российском рынке комплексных сервисов по многоуровневой защите веб-приложений. Облачный сервис «MTS WAF Premium» обеспечивает комплексную защиту от кибератак, включая анализ потенциальных уязвимостей, мониторинг и реагирование на угрозы в круглосуточном режиме, поддержку работы системы. Решен

МКБ внедрил Web application firewall соединяемом к МКБ банке «Кольцо Урала», внедрил Web application firewall. Web application firewall (WAF) – это класс решений, позволяющих обеспечить дополнительную защиту клиентов и партнеров б

Dataline запустила сервис по комплексной защите веб-приложений сной защите веб-приложений. Сервис защиты веб-приложений построен на базе Web Application Firewall (WAF) FortiWeb. В новом сервисе его дополнили решения для комплексной защиты сайтов: регулярна

«Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall «Кредит Европа Банк» усилил безопасность своих веб-ресурсов с помощью WAF (web application firewall) компании Positive Technologies. Под защиту PT Application Fire

«Билайн Бизнес» защитит веб-приложения и сайты клиентов от кибератак с помощью сервиса WAF «Билайн Бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») запустил новое решение «Защита веб-приложений» (WAF), которое обнаруживает и блокирует в реальном времени атаки на сайт и другие веб-ресурсы. Сервис будет доступен компаниям по всей России. «Защита веб-приложений» организована на оборудовани

DataLine запустила сервис по защите веб-приложений DataLine запустила сервис по защите веб-приложений (Web Application Firewall). Сервис защищает веб-приложения от эксплуатации уязвимостей и напра

Клиентам «Техносерв Cloud» стало доступно упрощенное подключение к решению «Валарм WAF» лашение о партнерстве с компанией «Онсек» – разработчиком комплексного решения для защиты веб-приложений и API «Валарм». Клиентам провайдера будет доступен межсетевой экран для защиты веб-приложений (WAF). Новая услуга построена на основе инфраструктуры «Техносерв Cloud» и платформы «Валарм». «Онсек» – ИТ-компания, которая специализируется на разработке ПО и оказании консалтинговых услуг в

«Техносерв Cloud» запустил межсетевой экран для защиты web-приложений «Техносерв Cloud» представил сервис по защите web-приложений − Web Application Firewall (WAF). Межсетевой экран для защиты web-приложений построен с использованием технологий машинно

«Валарм» защищает Webinar.ru от кибератак рывность трансляций и, как следствие, на показатели бизнеса. Благодаря выбранной технологии «Валарм WAF», платформа Webinar защищена от угроз из списка OWASP Top-10 и уязвимостей 0-day для всех

Решение «Валарм WAF» будет доступно клиентам «Онланты» в облаке OnCloud рстве с компанией «Онсек» – разработчиком комплексной платформы для защиты и тестирования веб-приложений и API «Валарм». В облачном сервисе OnCloud.ru будет доступен один из модулей решения – «Валарм WAF». Клиенты «Онланты» смогут использовать его для защиты веб-приложений и API клиентов от различных угроз, включая OWASP Top-10 и 0-day уязвимости. «Онсек» – многопрофильная компания, которая

В Oracle Cloud анонсированы новые сервисы для обеспечения комплексной безопасности ния. Новые облачные сервисы включают межсетевой экран для веб-приложений (Web Application Firewall, WAF) для защиты от атак на веб-трафик; защиту от распределенных атак типа «отказ в обслуживан

StormWall и SolidSoft представили облачное решение по защите веб-приложений от хакеров l — обе компании специализируются на разработке средств защиты веб-приложений – представили облачный сервис, состоящий из продукта StormWall по защите от DDoS атак, интегрированного с SolidWall Cloud WAF — межсетевым экраном уровня приложения, а также профессиональных сервисов по мониторингу и реагированию на инциденты.Совместное решение позволяет не только гарантировать доступность критичн

«Код безопасности» выпустила межсетевой экран «Континент WAF» для защиты веб-приложений «Код безопасности» объявила о выпуске «Континент WAF» – межсетевого экрана для обеспечения защиты веб-приложений. Как рассказали CNews в компа

Систему балансировки нагрузки LoadMaster интегрируют с Web application firewall Межсетевой экран для веб-приложений (Web application firewall/WAF) будет интегрирован с операционной системой балансировки нагрузки LoadMaster от Кemp Tech