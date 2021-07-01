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Onsec
Wallarm (Валарм)


01.07.2021 Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета» 1
20.07.2020 «Яндекс.Облако» обезопасит веб-сервисы пользователей с помощью инструментов защиты «Валарм» 1
24.03.2020 Облако «КРОК» защитит веб-приложения от киберугроз 1
21.11.2019 Клиентам «Техносерв Cloud» стало доступно упрощенное подключение к решению «Валарм WAF» 2
07.11.2019 «Техносерв Cloud» запустил межсетевой экран для защиты web-приложений 1
11.10.2019 «Онсек» обсудил перспективы развития платформы «Валарм» с крупнейшими клиентами 3
19.09.2019 «Валарм» защищает Webinar.ru от кибератак 2
19.09.2019 Решение «Валарм WAF» будет доступно клиентам «Онланты» в облаке OnCloud 2
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 1
30.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 4
15.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 4
19.05.2017 Zecurion стала партнёром форума по кибербезопасности Positive Hack Days VII 1
17.05.2017 «Взломанное будущее»: хакерскую конференцию анонсировали сборником киберпанка 1
10.05.2017 Форум Positive Hack Days соберет лучших хакеров и мировых экспертов по ИБ 1
03.04.2017 Mail.Ru Group выводит Tarantool на рынок США 1
20.02.2017 Mail.Ru Group, IBS и Mellanox создали решение для построения частного PaaS-облака с СУБД Tarantool 1
15.02.2017 Qrator Labs и Wallarm о представили отчет о состоянии сетевой безопасности в 2016 году 2
15.02.2017 Mail.Ru Group представила СУБД Tarantool IIoT для промышленного интернета вещей 1
13.12.2016 Wallarm привлекла $2,3 млн инвестиций 2
01.08.2016 «Билайн» переводит свои сервисы на СУБД Tarantool от Mail.Ru Group 1
20.05.2016 «Сервионика» предложит клиентам облачное решение для защиты от DDoS-атак от Qrator Labs 1
04.04.2016 Mail.Ru Group займется предоставлением услуг на базе собственной открытой СУБД 1
22.03.2016 «Сколково» вложит 5 млн руб. в развитие решения для защиты веб-приложений Wallarm 3
15.03.2016 Stack Group защитила сайт Русской православной церкви от DDoS-атак 1
17.09.2015 Компания Натальи Касперской нашла для себя новый рынок ИБ с миллиардной емкостью 1
17.09.2015 InfoWatch Attack Killer обеспечит многоуровневую защиту от различных видов кибератак 1
28.01.2015 В Linux обнаружена новая серьезная «дыра». Большинство серверов уязвимы 2
28.01.2015 В серверах Linux обнаружена новая критическая уязвимость GHOST 2
08.12.2014 InfoWatch и Wallarm выводят на рынок совместный продукт для защиты веб-приложений 3
16.10.2014 Новая уязвимость Poodle используется для перехвата конфиденциальных данных пользователей 1
15.10.2014 Файервол Wallarm получил 5 млн рублей от "Сколково" 4
16.05.2014 QratorLabs и Wallarm договорились о технологическом партнерстве 3
07.11.2013 Runa Capital инвестировала в систему обеспечения безопасности веб-приложений Wallarm 6
29.05.2013 В Москве прошел форум по практической информационной безопасности PHDays III: итоги 1

Публикаций - 34, упоминаний - 63

Onsec упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2492 7
InfoWatch - Инфовотч 619 6
Onsec - Онсек 5 5
Cisco Systems 2074 5
Крок 1223 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 3
IBM 3586 3
Yandex - Яндекс 4107 3
Microsoft Corporation 11253 3
Webmoney 338 2
SAP SE 3230 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 397 2
Код Безопасности 365 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
SolidSoft - СолидСофт 10 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Онланта 75 1
Ланит ГК 1165 1
Polymatica - Полиматика 41 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 1
iTeco - Ай-Теко 721 1
Qrator Labs 89 1
Rambler Group - Рамблер ГК 493 1
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Qiwi 783 2
Avito - Авито 171 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 1
Wildberries 128 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Lamoda 83 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 328 1
S7 Airlines 80 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 554 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 3
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 103 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость 21 2
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 2
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 106 1
XXE - XML External Entity - уязвимость 16 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
SYN-флуд - одна из разновидностей сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS) 8 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 35 1
BYOL - Bring Your Own License - Использование уже имеющихся лицензий 15 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 496 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
OpenStack 347 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 306 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 437 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 5
Onsec - Wallarm WAF 4 4
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 2
VK - Mail.ru Tarantool IIoT 5 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 4 2
Linux OS 4296 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 305 2
Скала-Р - Скала-СР Программно-аппаратные комплексы 6 1
Qrator Radar 8 1
Yandex DDoS Protection 1 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Apple macOS 936 1
SQL - Язык программирования 436 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Новиков Иван 8 3
Огородников Дмитрий 24 3
Новикова Анастасия 3 3
Лямин Александр 59 3
Касперская Наталья 199 2
Хайретдинов Рустэм 42 2
Ермаков Кирилл 6 2
Янковский Игорь 3 2
Гамаюнов Денис 4 2
Скляров Дмитрий 13 2
Масалович Андрей 12 2
Ходаков Сергей 40 2
Волков Дмитрий 39 2
Гарбук Сергей 16 2
Сачков Илья 105 2
Дворкович Аркадий 169 2
Паршин Константин 44 2
Блинов Михаил 73 2
Белоусов Сергей 217 2
Курочкин Юрий 13 2
Сычев Артем 48 2
Соколов Алексей 122 2
Качалин Алексей 4 1
Галушкин Олег 168 1
Сунгуров Андрей 14 1
Зуев Илья 3 1
Лахин Сергей 2 1
Терентьев Виталий 6 1
Зинкевич Сергей 18 1
Насонов Михаил 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 671 2
Германия - Федеративная Республика 3702 2
США - Кремниевая долина 401 2
Германия - Франкфурт-на-Майне 217 1
США - Сан-Хосе 112 1
Европа 3804 1
Индия - Республика 2188 1
Япония 2832 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Нидерланды 986 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Нидерланды - Амстердам 260 1
Специальный административный район Гонконг 557 1
Восточная Европа 1701 1
Сингапур - Республика 812 1
Казахстан - Республика 2665 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
Ars Technica 229 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Regnum - Регнум 5 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 5
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 3
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772058, в очереди разбора - 675740.
Создано именных указателей - 46354.
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