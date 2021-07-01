Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Onsec
Wallarm (Валарм)
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Публикаций - 34, упоминаний - 63
Onsec упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
|РПЦ - Русская православная церковь 23 1
|Новиков Иван 8 3
|Огородников Дмитрий 24 3
|Новикова Анастасия 3 3
|Лямин Александр 59 3
|Касперская Наталья 199 2
|Хайретдинов Рустэм 42 2
|Ермаков Кирилл 6 2
|Янковский Игорь 3 2
|Гамаюнов Денис 4 2
|Скляров Дмитрий 13 2
|Масалович Андрей 12 2
|Ходаков Сергей 40 2
|Волков Дмитрий 39 2
|Гарбук Сергей 16 2
|Сачков Илья 105 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Паршин Константин 44 2
|Блинов Михаил 73 2
|Белоусов Сергей 217 2
|Курочкин Юрий 13 2
|Сычев Артем 48 2
|Соколов Алексей 122 2
|Качалин Алексей 4 1
|Галушкин Олег 168 1
|Сунгуров Андрей 14 1
|Зуев Илья 3 1
|Лахин Сергей 2 1
|Терентьев Виталий 6 1
|Зинкевич Сергей 18 1
|Насонов Михаил 2 1
|CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 2
|Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772058, в очереди разбора - 675740.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772058, в очереди разбора - 675740.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru