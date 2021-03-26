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Росводоканал


26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
28.05.2020 ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ? 6
13.05.2020 Что можно извлечь из больших данных в режиме онлайн 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
30.01.2020 Конференция CNews «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» состоится 13 февраля 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
21.11.2019 «Диалог ИТ» перевел «Росводоканал» на актуальную редакцию системы «1С:Зарплата и управление персоналом» 2
08.08.2019 «Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета 2
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 1
31.05.2019 Далеко ли до трансформации: российский ИТ-рынок идет своим путем 1
29.05.2019 Информбезопасность станет одной их ключевых тем июньского CNews Forum. Регистрация 1
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
05.04.2019 Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
01.04.2019 ИТ-стратегия в условиях цифровизации становится атавизмом 1
12.03.2019 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
05.03.2019 Чиновники ДИТ Москвы, Счетной палаты, ИТ-директора компаний обсудят ИТ-стратегию бизнеса 19 марта 2
21.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта 2
13.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта 2
06.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта 2
12.11.2018 «Росводоканал» трансформировал сервисные процессы при помощи Naumen ITSM 365 3
06.07.2017 Ventra IT Solutions завершила ИТ-проект для «Росводоканала» 2
10.12.2015 Дмитрий Одинцов назначен директором по развитию TrueConf 1
04.08.2015 «Росводоканал» выбрал видеосвязь от TrueConf 3
18.08.2014 «Росводоканал» разместит свои закупки на ЭТП «Газпромбанка» 2
12.08.2014 Объем закупок, размещенных на ЭТП «Газпромбанка» в первом полугодии 2014 г., вырос на 164% 1
18.07.2013 «Росводоканал» оснастил 60% транспорта системами мониторинга ГЛОНАСС и GPS 3
21.01.2013 В Москве пройдет Третья конференция «Корпоративное налоговое планирование» 1
02.11.2012 Крупный бизнес: особенности коммуникаций 1
12.10.2012 Информация о закупках клиентов B2B-Center автоматически выгружена на сайт Zakupki.gov.ru 3
30.05.2012 "Альфастрахование": Как не сорвать бюджетную кампанию 1

Публикаций - 44, упоминаний - 69

Росводоканал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 8
Selectel - Селектел 137 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
ОТР 135 2
3779 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 2
Google LLC 7177 2
Восход ФГБУ НИИ 367 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 1
Cloudera 49 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
CloudPayments - Клаудпэйментс 28 1
Fortinet 288 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Diasoft - Диасофт 354 1
РТ-Информ 112 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Nvidia Corp 2038 1
Ventra IT Solutions 4 1
ПМСофт 23 1
Naumen - Наумен 342 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 1
Red Hat 668 1
Инфосистемы Джет 675 1
Telegram Group 702 1
Крок 1221 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Oracle Corporation 3363 1
IBM 3557 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Microsoft Corporation 11168 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 27
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 9
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 9
Лукойл-Информ 73 9
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 9
РСХБ-Страхование жизни 9 9
Металлинвестбанк 39 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
НСПК - Национальная система платежных карт 257 9
Газпромбанк - ГПБ 693 8
X5 Group 600 7
Алеф-Банк 12 6
НС-Банк 6 6
Takeda Pharmaceutical 15 6
DHL Express 82 5
АльфаСтрахование СГ 208 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Казахмыс - Kazakhmys 24 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
Техномаш НПО 13 4
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 4
Ингосстрах СПАО 210 4
НЛК - Национальная лизинговая Компания 4 4
Норникель - Норильский никель 178 4
Открытие ФК 538 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 4
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 4
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 7 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Черкизово ГК 73 4
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Аэроклуб 13 2
X5 Group - Пятерочка 560 2
Почта России ПАО 1579 2
Интерхолдинг 2 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 10
ПФР Департамент информационных технологий 103 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 9
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 9
Счётная палата РФ 461 7
Московская безопасность ГКУ 7 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Руссофт - Russoft 252 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 11
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 9
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 5
DevOps - Development и Operations 297 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
OpenStack 347 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 81 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
DeviceLock DLP 42 2
Apple iOS 5742 1
1С:Контрагент 2 1
1С-ЭДО - электронный документооборот 3 1
1С:Бизнес-сеть 3 1
1С:Отчетность 5 1
1С-Коннект 5 1
Fortinet FortiGuard Labs 44 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
Biglion - Биглион 53 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Microsoft Excel 438 1
Google Android 10751 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Atos BullSequana S 16 1
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 1
1С:Документооборот 78 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 1
SQL - Язык программирования 436 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Rakuten Viber 429 1
Путин Сергей 36 27
Нуйкин Андрей 27 15
Демидов Сергей 50 15
Четвернин Алексей 651 10
Мусич Роман 16 9
Гущин Александр 15 9
Борисов Илья 26 9
Цыганов Вячеслав 54 9
Курбатов Владимир 19 9
Трояновский Владимир 40 9
Сычев Артем 48 9
Соколов Алексей 121 9
Остапенко Григорий 26 9
Горбатько Александр 90 9
Калинкин Алексей 16 9
Палей Лев 31 9
Контемиров Юрий 27 9
Суровец Дмитрий 44 9
Чемериский Максим 6 6
Плешков Алексей 42 6
Петров Михаил 88 6
Лобанов Михаил 9 6
Ромашов Андрей 6 6
Шевченко Александр 9 6
Чулков Олег 6 6
Яковлев Сергей 23 6
Мешков Александр 6 6
Деточкин Андрей 6 6
Дилбарян Павел 14 6
Мунтян Алексей 7 6
Гревцев Александр 28 5
Теличева Наталья 125 5
Дьяченко Валерий 66 4
Пегасов Сергей 52 4
Исанин Антон 28 4
Путятинский Сергей 53 4
Соколовский Александр 36 4
Гогленков Александр 13 4
Тарасевич Василий 8 4
Аксаков Анатолий 98 4
Россия - Российская федерация - РФ 57680 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 9
Россия - Воронеж 693 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Россия - Республика Крым 626 4
Черкизон - Черкизовский рынок 61 4
Россия - Барнаул 363 3
Россия - Краснодар 1041 3
Россия - Тюмень 499 3
Россия - Омск 632 3
Россия - Оренбург 259 3
Европа 3788 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Украина 3398 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - Архангельск 213 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - Уфа 648 1
Россия - Челябинская область 661 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Латинская Америка 726 1
Ближний Восток 1479 1
Африка 1499 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Восточная Европа 1691 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Образование в России 343 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
Gartner 2197 2
IDC - International Data Corporation 2729 1
CNews Analytics 1991 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 15
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 5
CNews FORUM Кейсы 44 5
CNews ИТ-стратегия 13 4
1С:ERP Бизнес-форум 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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