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«Билайн Бизнес» защитит веб-приложения и сайты клиентов от кибератак с помощью сервиса WAF

Безопасность Стратегия безопасности Маркет
, Текст: Эльяс Касми

«Билайн Бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») запустил новое решение «Защита веб-приложений» (WAF), которое обнаруживает и блокирует в реальном времени атаки на сайт и другие веб-ресурсы. Сервис будет доступен компаниям по всей России.

«Защита веб-приложений» организована на оборудовании израильского вендора Radware, являющегося одним из мировых лидеров в области информационной безопасности.

Технология WAF позволяет владельцу бизнеса оперативно создать контур защиты своих сайтов, обеспечив сохранность содержимого веб-страниц с помощью фильтрации потенциально вредоносных запросов по HTTP/HTTPS. При этом сохраняется доступ к корпоративным веб-ресурсам (в том числе для сотрудников на удаленке). Благодаря веб-интерфейсу и собираемой в рамках решения статистике пользователь может отслеживать попытки кибератак и оценивать уровень угроз.

Сервис отражает атаки из списка OWASP TOP-10 по обоим моделям (позитивная и негативная), а также атаки прикладного уровня (L7 OSI) и «нулевого дня», защищая веб-ресурс от ботов, несанкционированного извлечения данных (Web scrapping), подбора паролей методом Brute force и других внешних угроз. Трафик клиентов компании (покупателей интернет-магазина, посетителей сайта мероприятия и других) при этом проходит через выделенный или установленный в контуре «Билайн» умный фильтр. Одним из конкурентных преимуществ WAF от Radware является автоматическая подстройка сервиса под изменения сайта компании, так как решение не привязано к архитектуре веб-ресурса. Сервис оказывается при поддержке «Экон Технологии».

В пакете с решением «Защита от DDoS-атак» WAF образует Advanced Mitigation System — комплексную систему отражения многовекторных атак, которая работает на любых каналах связи без привязки к конкретному оператору.



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