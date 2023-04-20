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ЕХД Единое Хранилище данных



20.04.2023 «Диасофт» поможет управлять знаниями с помощью новой платформы Digital Q.Knowledge 1
27.03.2023 «Консист бизнес групп» представит решение «Турбо трекинг» на мероприятии CNews «Импортозамещение 2023» 1
17.03.2023 «Енисейский объединённый банк» внедрил электронный архив «Этлас» 1
09.03.2023 В облаке «Мегафона» начали работать российские Linux «Альт», Astra Linux и «Ред ОС» 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 1
02.12.2022 В Минкульте Омской области внедрена система резервного копирования на базе «Кибер бэкап» 1
04.07.2022 Как оцифровывать архивы с помощью российских платформенных решений? 1
30.06.2022 Directum представляет решение «Архив для налогового мониторинга» 1
10.02.2022 «Дом.РФ» надстроит «зоопарк» ПО российским хранилищем данных на основе необычных СУБД 1
09.02.2022 В России построят «цифровое озеро» статистических данных за 1,8 миллиарда 1
27.10.2021 Orange Business Services создаст «озеро данных» на 100 ПБ для Французского космического агентства 1
26.10.2021 «ВТБ Лизинг» внедряет управление данными как ценным бизнес-активом 1
19.10.2021 Чемпионат творческих компетенций ArtMasters использует облачные сервисы VK Cloud Solutions 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
13.09.2021 SAS выстраивает устойчивую бизнес-модель, опираясь на любознательность и аналитику 1
16.08.2021 Александр Миронов, SAS: Индивидуальные предложения не придумать заранее: их формируют алгоритмы прямо при общении с клиентом 1
09.08.2021 SAS поможет маркетологам управлять клиентскими данными в мире без сторонних «кукис» 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
25.06.2021 В России в 2022 г. построят единый сервис госстатистики 1
21.06.2021 Электронный архив ЭТЛАС в Московской коллегии адвокатов 1
16.06.2021 Группа «Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault 1
31.05.2021 Syssoft оснастил «Акселболт Девелопмент» решениями Atlassian 1
13.04.2021 DataLine представила платформу для совместной работы 1
18.03.2021 Как подготовить стратегию по управлению данными 1
10.02.2021 «Сберсервис» разработал единое цифровое рабочее место разъездного инженера 1
07.12.2020 Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения 1
25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 1
23.07.2020 «КОРУС Консалтинг» перевел «Юнифарм» на облачный электронный документооборот на базе инфраструктуры «ИТ-ГРАД» 1
25.05.2020 Terralink xDЕ получила новые возможности по созданию единого электронного архива 1
18.05.2020 Стоит ли сотрудникам возвращаться в офис после завершения карантина 1
06.05.2020 Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 1
31.01.2020 Появилась возможность получать госуслуги без предварительного посещения МФЦ 9
31.12.2019 «Болт.ру» внедрил программу «Скан-архив» 1
23.12.2019 Правительство одобрило цифровизацию сбора статистики для объективной картины в экономике 1
06.11.2019 «Уралинтерьер» внедрил программу для учета и хранения документов «Скан-архив» 1
04.09.2019 Kaspersky Security для Microsoft Office 365 защитит облачное хранилище OneDrive 1
22.08.2019 Navicon автоматизировал в «Медси» сбор, обработку данных и формирование отчетности 1
17.07.2019 Единое хранилище документов – новый шаг в информатизации госуправления 4
10.07.2019 Илья Калагин: Через пять лет ИИ станет ключевым инструментом для работы с данными 1

Публикаций - 200, упоминаний - 213

ЕХД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6361 16
7114 16
1С-ИжТиСи 6427 16
Microsoft Corporation 23644 14
IBM - International Business Machines Corp 9223 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6343 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1847 6
Teradata 202 5
Docsvision - ДоксВижн 973 5
Восход ФГБУ НИИ 603 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10188 5
Крок - Croc 1721 5
SAP SE 4942 5
Google LLC 11047 4
Directum - Директум 927 4
VK - Mail.ru Group 3225 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 917 4
Dell EMC 4941 4
АйТи 1296 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8127 3
Парадигма 139 3
Открытые технологии 681 3
SAS Institute 915 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1542 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1362 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 318 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2834 3
Amazon Inc - Amazon.com 2823 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 373 3
Navicon - Навикон 268 3
ФОРС - Центр разработки 566 3
Oracle Siebel Systems 503 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 725 3
Цифра ГК 2170 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 963 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 596 2
Samsung Electronics 9789 2
1С-Рарус 809 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 545 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5954 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2449 4
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 83 3
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 3
ВТБ - ВТБ24 660 3
Газпром ПАО 1172 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 3
Сургутнефтегаз - СНГ 236 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2534 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1030 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6266 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 300 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 718 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 136 2
РЖД - Российские железные дороги 1652 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 1
United Airlines - авиакомпания 90 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 8 1
GM - General Motors 448 1
AstraZeneca - АстраЗенека 40 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 155 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 14 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 11 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
ЭнергомашКапитал 1 1
Россети Ленэнерго 2370 1
Совкомбанк Совесть 268 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 165 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 71 1
LEGO 222 1
Локотех - Локомотивные технологии 44 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 204 1
Sanofi - Санофи 41 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 180 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
СМ-Клиника 3 1
АртМастерс АНО - ArtMasters 1 1
Газпром георесурс - Газпромгеофизика 1 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК 35 1
Интерпромбанк АКБ 14 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18287 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9356 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10526 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 701 7
Федеральное казначейство России 1571 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3793 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2454 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1441 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2474 6
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1192 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2745 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1212 4
Правительство Москвы 2069 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 153 3
Судебная власть - Judicial power 2121 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1060 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 665 3
Верховный суд Российской Федерации 780 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 150 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 247 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 312 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент 210 2
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 3 2
World Bank Group - Всемирный банк 298 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 184 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4625 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3085 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2972 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2382 2
Президент Российской Федерации 3775 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1224 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1258 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 109 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1688 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 69 2
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1338 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 54 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 561 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 245 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 69 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 34 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 53 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 18 1
4CIO 720 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26381 67
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54332 66
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8243 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39923 41
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11053 41
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79930 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26216 31
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9330 25
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8129 23
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3728 22
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5231 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17610 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13423 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17539 20
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10356 17
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11766 16
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6010 16
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11075 15
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9323 15
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5608 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9650 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10201 14
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 1774 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8422 14
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3821 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12495 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3350 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5924 11
Электронный документ - Electronic document 1287 11
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3032 10
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3029 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8397 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5270 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2542 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4382 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4932 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20449 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17882 9
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3658 8
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 997 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6645 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4205 15
Microsoft Office 3480 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 909 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1083 8
Linux OS 8391 6
Microsoft Windows 14576 6
Microsoft SQL Server 1488 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1986 5
Apple iOS 6913 5
Apache Hadoop 382 5
1С:Документооборот - 1С:ДО 184 5
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 170 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2942 4
Microsoft Windows 2000 12758 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 808 4
Microsoft Azure 1327 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1088 3
Apple iPhone 6 6239 3
OpenText Documentum 360 3
Microsoft SharePoint Server 688 3
Microsoft Office 365 870 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 563 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 3
Microsoft SharePoint 2007 70 3
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 68 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 538 3
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 55 3
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management 181 3
Google Android 12732 3
Oracle Java - язык программирования 2792 2
Python - высокоуровневый язык программирования 606 2
Intel x86 - архитектура процессора 1626 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1590 2
Microsoft Dynamics CRM 531 2
Microsoft Office Excel 955 2
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 2
Айтеко - iTeco SmartCS - Smart Corporate Search 4 2
Apple macOS X - Rhapsody 1508 2
Oracle Siebel CRM - Oracle Siebel Customer Relationship Management 236 2
Рудычева Наталья 91 4
Медведев Дмитрий 1634 3
Кураш Антон 32 2
Шепелявый Дмитрий 53 2
Путин Владимир 2770 2
Аверина Мария 23 2
Ермолаев Артем 362 2
Русанов Сергей 48 2
Авербах Владимир 126 2
Калагин Илья 13 2
Чимиричкина Мария 30 2
Первухин Дмитрий 10 2
Мишустин Михаил 501 2
Чучелов Андрей 44 2
Козлов Александр 62 2
Демидов Михаил 133 2
Толстова Татьяна 37 2
Горина Марианна 1 1
Фокин Валерий 33 1
Аникин Леонид 61 1
Иванов Сергей 370 1
Воробьев Андрей 154 1
Алексеенко Андрей 10 1
Фишер Андрей 65 1
Чукарин Алексей 57 1
Кудрин Алексей 108 1
Колесов Александр 27 1
Новиков Алексей 46 1
Гревцев Александр 31 1
Халин Дмитрий 55 1
Зинкевич Сергей 31 1
Иванов Алексей 107 1
Лысенко Эдуард 278 1
Каюмов Шамиль 38 1
Починок Николай 11 1
Галацевич Денис 3 1
Гоц Роман 30 1
Щеголев Игорь 691 1
Коптелов Андрей 103 1
Колбин Евгений 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 124790 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39811 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13270 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15351 8
Европа 21449 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50444 7
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Россия - УФО - Челябинская область 1007 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24606 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2762 16
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10704 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15342 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8419 12
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5001 11
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5236 11
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4742 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3221 10
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2233 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5347 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4568 7
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IDC - International Data Corporation 4857 3
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 50 1
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