Индексная книга CNews*
ЕХД Единое Хранилище данных
Публикаций - 200, упоминаний - 213
ЕХД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рудычева Наталья 91 4
|Медведев Дмитрий 1634 3
|Кураш Антон 32 2
|Шепелявый Дмитрий 53 2
|Путин Владимир 2770 2
|Аверина Мария 23 2
|Ермолаев Артем 362 2
|Русанов Сергей 48 2
|Авербах Владимир 126 2
|Калагин Илья 13 2
|Чимиричкина Мария 30 2
|Первухин Дмитрий 10 2
|Мишустин Михаил 501 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Козлов Александр 62 2
|Демидов Михаил 133 2
|Толстова Татьяна 37 2
|Горина Марианна 1 1
|Фокин Валерий 33 1
|Аникин Леонид 61 1
|Иванов Сергей 370 1
|Воробьев Андрей 154 1
|Алексеенко Андрей 10 1
|Фишер Андрей 65 1
|Чукарин Алексей 57 1
|Кудрин Алексей 108 1
|Колесов Александр 27 1
|Новиков Алексей 46 1
|Гревцев Александр 31 1
|Халин Дмитрий 55 1
|Зинкевич Сергей 31 1
|Иванов Алексей 107 1
|Лысенко Эдуард 278 1
|Каюмов Шамиль 38 1
|Починок Николай 11 1
|Галацевич Денис 3 1
|Гоц Роман 30 1
|Щеголев Игорь 691 1
|Коптелов Андрей 103 1
|Колбин Евгений 60 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1289 2
|Forbes - Форбс 645 1
|Wikipedia - Википедия 442 1
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 1
|91Mobiles 1717 1
|Los Angeles Times 69 1
|Times 651 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228714, в очереди разбора - 868000.
Создано именных указателей - 115703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228714, в очереди разбора - 868000.
Создано именных указателей - 115703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.