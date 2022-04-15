Индексная книга CNews*
Автоматизация склада Warehouse automation Автоматизация складской деятельности, распределительного центра Automation of warehouse activities
- YMS - Yard Management System - Управление складским двором
- WMS - Warehouse Management System - Warehouse accounting - Складской учет
Публикаций - 233, упоминаний - 296
Автоматизация склада упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Балакин Василий 13 7
|Ройтенберг Марк 16 4
|Евдокимов Евгений 12 3
|Чирахов Владимир 9 3
|Попова Мария 140 3
|Сытин Дмитрий 56 3
|Вайнберг Олег 18 2
|Котов Сергей 17 2
|Мельников Евгений 10 2
|Иванов Сергей 369 2
|Гумницкий Станислав 3 2
|Мартынов Дмитрий 37 2
|Москаленко Александра 5 2
|Jansen Florian - Янсен Флориан 25 2
|Иванова Дагмара 25 2
|Баженов Сергей 6 2
|Низник Александр 19 2
|Рахманов Александр 23 2
|Подшивалов Виталий 3 2
|Волчанинов Леонид 11 2
|Ширяев Сергей 2 2
|Синицын Кирилл 4 2
|Пученков Владимир 6 2
|Нуралиев Борис 269 2
|Горяйнов Андрей 47 2
|Соколов Евгений 9 2
|Гонтарев Павел 78 2
|Тищенко Павел 3 2
|Орлик Сергей 73 1
|Тарасов Андрей 18 1
|Кириченко Игорь 45 1
|Хомков Игорь 44 1
|Ваулин Денис 3 1
|Попов Сергей 105 1
|Абакумов Евгений 137 1
|Поляков Сергей 68 1
|Чаркин Евгений 240 1
|Цыбульников Вячеслав 50 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 248 1
|Путин Владимир 2729 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216877, в очереди разбора - 883720.
Создано именных указателей - 109908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216877, в очереди разбора - 883720.
Создано именных указателей - 109908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.