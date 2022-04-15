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Индексная книга CNews*
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Автоматизация склада Warehouse automation Автоматизация складской деятельности, распределительного центра Automation of warehouse activities

Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Automation of warehouse activities


15.04.2022 «Первый бит» обеспечил сетевой инфраструктурой распределительные центры «Вкусвилла»
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке
18.03.2021 Lamoda откроет в Подмосковье распределительный центр
26.01.2021 Dematic автоматизировала главный распределительный центр ГК Landmark
29.10.2020 Сеть магазинов «Верный» автоматизировала работу распределительного центра в Чехове с помощью решения Infor WMS
20.10.2020 Распределительный центр розничной сети «Гулливер» интегрирован с системой «Честный знак»
05.03.2018 ConsID автоматизирует распределительный центр розничной сети «Гулливер»
13.04.2017 «АйТи» автоматизировала для Faberlic распределительный центр «Столица»
12.12.2016 Custis автоматизировал кросс-докинг в «Спортмастере»
15.12.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал еще один распределительный центр розничной сети «О'Кей»
24.11.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр СТД «Петрович»
18.05.2015 Торговая сеть «Республика» автоматизировала распределительный центр на базе LEAD WMS
04.03.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр «О'Кей» в Новосибирске
01.12.2014 «Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр «О'Кей»в Санкт-Петербурге
06.03.2014 «Сонет» завершила первый этап проекта создания ИТ- и инженерных систем распределительного центра Roshen в Липецкой области
12.08.2013 Торговая сеть «АТБ-маркет» автоматизировала третий распределительный центр на базе Manhattan Scale 2010
25.06.2013 Hitachi Data Systems открывает новый европейский распределительный центр в Нидерландах
29.04.2011 Распределительный центр томского ритейлера «Лама» автоматизирован на базе WMS «Бухта»
04.04.2011 РДТЕХ провел аудит баз данных типового распределительного центра X5 Retail Group N.V.
02.03.2011 Торговая сеть «Холидей» перевела распределительный центр в Новосибирске на Manhattan Scale 2010
19.11.2010 «БУХта» автоматизирует распределительный центр ЛАМА в Томске
30.04.2009 Columbus IT автоматизировал распределительный центр сети гипермаркетов ОБИ
10.12.2008 Распределительный центр «Детского мира» автоматизируют на базе Infor WM NG
18.09.2007 Ant Technologies автоматизировала распределительный центр «Домоцентра»
09.08.2007 «Сервис Плюс» автоматизировал распределительный центр ТС «Матрица»
08.08.2006 Qbix автоматизировала распределительный центр MeatLand L&D

Публикаций - 233, упоминаний - 296

Автоматизация склада упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

6998 39
1С-ИжТиСи 6315 38
Корус Консалтинг ГК 1070 32
SAP SE 4880 29
Microsoft Corporation 23489 22
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 321 17
Manhattan Associates 57 13
Oracle Corporation 6301 12
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 161 10
Сервис Плюс 182 7
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 56 6
SAP CIS - САП СНГ 831 6
Yandex - Яндекс 5664 6
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 108 6
i2 Technologies 132 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6256 5
Novardis - Новардис Консалтинг 47 5
Infor 230 5
GMCS 346 4
Ansoft - Ансофт 39 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 359 4
Прогноз 1654 4
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 289 4
ConsID - Консид Технологии 5 4
Крок - Croc 1705 4
VMware 2132 3
БУХта - Buhta 72 3
Цифра ГК 2145 3
Zebra Technologies 135 3
Ситроникс - Sitronics 1056 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6937 2
АйТи 1282 2
ФОРС - Центр разработки 555 2
Samsung Electronics 9726 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 647 2
Honeywell 255 2
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 539 2
Lenovo Motorola 3503 2
Cleverence - Клеверенс 15 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1945 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 655 15
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 300 13
X5 Group 813 12
X5 Group - Перекрёсток 452 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 351 10
Окей - О'Кей - Гипермаркет 181 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 9
Точка 3796 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 6
Лента - Утконос 152 6
Лента - Сеть розничной торговли 1698 6
GFG - Lamoda - Купишуз 115 5
Дикси - Сеть магазинов 129 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 188 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 877 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6191 4
IKEA - ИКЕА 145 3
Царицыно ФТД - фирменный торговый дом 11 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 3
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 15 3
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 9 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5788 3
Роснефть НК - нефтяная компания 473 2
Фаберлик - Faberlic 77 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 2
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 10 2
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 23 2
ВсеИнструменты.ру 222 2
Магнит Косметик 24 2
Россети Ленэнерго 2348 2
Восток-Сервис ГК 18 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1183 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 161 2
Верный - торговая сеть 257 2
Связной ГК 1336 2
Почта России ПАО 1988 2
ЛТ Менеджмент - LT Management 5 2
Fix Price - сеть магазинов 43 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17955 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10375 4
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 54 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 76 2
Президент Российской Федерации 3710 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 145 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 115 1
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 21 1
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 114 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 335 1
ФРИИ Акселератор 36 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
Судебная власть - Judicial power 2091 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 74 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 35 1
ЕРКЦ - Единый расчетный кассовый центр 15 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9093 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 1
Федеральное казначейство России 1548 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 690 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2023 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2336 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 841 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6049 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25942 138
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 1462 108
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53207 108
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5189 56
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11359 45
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79169 43
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9908 28
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Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25639 21
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Штриховой код - штрихкод 1311 16
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3242 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9102 15
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5440 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12973 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11794 14
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1742 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8146 13
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2401 13
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2500 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3401 12
Маркировка - Marking 799 12
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11632 11
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 72 11
Аксессуары 3471 10
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11292 10
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Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 44
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6519 38
Microsoft Dynamics 1170 21
Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 39 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1971 12
Microsoft Windows 2000 12674 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 222 10
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 191 9
1С:WMS Логистика. Управление складом 60 8
Сервис Плюс СуперМаг 71 7
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 53 7
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 399 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 808 6
Mantis Logistics Vision Suite WMS 53 6
Microsoft Office 3435 6
Google Android 12541 6
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 5
БУХта WMS Складской комплекс 21 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 4
ConsID WMS - Open Source HH.WMS OHE.WMS 5 4
Ansoft Avarda ERP 35 4
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 83 4
Age of Kings 3445 4
Apple iOS 6794 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 233 3
1С:Бухгалтерия 848 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 3
Microsoft Windows 14431 3
SAP F&R - SAP Forecasting & Replenishment 9 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1076 3
Apple iPhone 6 6172 3
Microsoft Office Excel 941 3
Microsoft SharePoint Server 687 2
Oracle Java - язык программирования 2763 2
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 22 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 803 2
Rakuten Viber 529 2
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Чирахов Владимир 9 3
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Баженов Сергей 6 2
Низник Александр 19 2
Рахманов Александр 23 2
Подшивалов Виталий 3 2
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Синицын Кирилл 4 2
Пученков Владимир 6 2
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Тищенко Павел 3 2
Орлик Сергей 73 1
Тарасов Андрей 18 1
Кириченко Игорь 45 1
Хомков Игорь 44 1
Ваулин Денис 3 1
Попов Сергей 105 1
Абакумов Евгений 137 1
Поляков Сергей 68 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14937 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13145 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6301 32
Россия - УФО - Екатеринбург 3314 16
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