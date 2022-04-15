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Автоматизация склада Warehouse automation Автоматизация складской деятельности, распределительного центра Складская техника Automation of warehouse activities

Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities


15.04.2022 «Первый бит» обеспечил сетевой инфраструктурой распределительные центры «Вкусвилла»

водств, товары поступают от компаний-партнеров – их около 1,4 тыс. Вся продукция от них прибывает в распределительные центры – огромные складские помещения, в которых команда профессиональных т
21.02.2022 Компания ЕМЕ автоматизировала складской комплекс «Др.Тайсс Натурварен Рус»

уральных ингредиентов; Mediapharma cosmetics – фармацевтическая косметика для ухода за кожей лица, тела, волосами; Natusana – средство по ухожу за полостью рта. Особенности складского комплекса Новый складской комплекс ООО «Др.Тайсс Натурварен Рус» площадью более 3000 кв. м. расположен в Ногинском районе Московской области. Комплекс, предназначенный для хранения лекарственных средств, БАДов
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке

ые складские комплексы позволят аккумулировать до 25 тыс. наименований бытовой и цифровой техники основного ассортимента «М.Видео и Эльдорадо» с учётом специфических потребностей каждого из регионов. Распределительные центры обеспечат более быстрое пополнение региональных платформ, собственных стоков магазинов, самовывоз и клиентскую доставку интернет-заказов в течение 24 часов в городах пр
18.03.2021 Lamoda откроет в Подмосковье распределительный центр

амично развивается, и для нас очень важно своевременно закладывать основы для будущего роста. Новый распределительный центр позволит нам еще более эффективно организовывать качественную доставк
26.01.2021 Dematic автоматизировала главный распределительный центр ГК Landmark

операции в нескольких распределительных центрах компании с неавтоматизированной дистрибуцией. Новый распределительный центр располагает обширными складскими площадями для хранения до 2,2 миллио
29.10.2020 Сеть магазинов «Верный» автоматизировала работу распределительного центра в Чехове с помощью решения Infor WMS

окую скорость комплектации заказов и свести к минимуму количество ошибок в них. Мультитемпературный распределительный центр в Чехове площадью около 50 тыс. кв. м. ретейлер открыл в конце лета.

20.10.2020 Распределительный центр розничной сети «Гулливер» интегрирован с системой «Честный знак»

онах Приволжского и Центрального округа РФ и имеет развитую логистическую инфраструктуру. C 2015 г. распределительный центр «Гулливер» площадью 30 тыс. квадратных метров автоматизирован с помощ
15.07.2019 ЕМЕ автоматизировала складской комплекс подразделения ГК «Росатом»

системы. Российский разработчик-компания ЕМЕ предложила решение, полностью соответствующее нашим задачам и наиболее доступное по стоимости», - отметил руководитель ИТ-проектов UMATEX Николай Ваньков. Складской комплекс класса «А» завода размещен непосредственно при производстве в ОЭЗ «Алабуга», Республика Татарстан. Суммарная площадь комплекса – 5 000 кв. м. Имеются как отапливаемые, так и

05.03.2018 ConsID автоматизирует распределительный центр розничной сети «Гулливер»

ости и точности выполнения заказов, а также снижения логистических издержек потребовали усовершенствования подходов в сфере управления складской логистикой. По результатам предпроектного обследования распределительного центра компании, расположенного под Ульяновском, специалисты ConsID выявили низкую эффективность складских процессов. Компанией «Гулливер» было принято решение о замене испол
13.04.2017 «АйТи» автоматизировала для Faberlic распределительный центр «Столица»

Компания «АйТи» автоматизировала один из крупнейших объектов складской сети Faberlic. Как рассказали CNews в «АйТи», региональный распределительный центр «Столица» стал четвертым складским комплексом Faberlic, автоматизированным в партнерстве с ИТ-компанией. Ранее система управления складом была внедрена на складе главног
12.12.2016 Custis автоматизировал кросс-докинг в «Спортмастере»

ераций, снизило нагрузку на зоны хранения и увеличило скорость прохождения товара через федеральные распределительные центры.Управление информационных сервисов торговой сети «Спортмастер» и рос
15.12.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал еще один распределительный центр розничной сети «О'Кей»

внедрение системы управления складом ритейлера. За три года совместной работы были автоматизированы распределительные центры «О'Кей» в Волгограде, Новосибирске и Санкт-Петербурге. В ноябре 2015
24.11.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр СТД «Петрович»

Компания «Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр российской сети формата Hard DIY СТД «Петрович». Решение реализовано

16.06.2015 LogistiX автоматизировала складской комплекс российского подразделения Liebherr

ован в Московской области с применением адаптируемой системы управления складом LEAD WMS промышленного уровня и отраслевого функционального модуля управления сборочным производством. «Производственно-складской комплекс работает с большим числом номенклатурных позиций с различными условиями хранения и грузопереработки. Кроме того, проект уникален тем, что нами была произведена последовательн
18.05.2015 Торговая сеть «Республика» автоматизировала распределительный центр на базе LEAD WMS

Торговая сеть «Республика» реализовала проект по автоматизации собственного распределительного центра с использованием отечественного программного решения LEAD WMS — системы управления складом промышленного уровня. Об этом CNews сообщили в компании LogistiX (российском
11.03.2015 3PL-оператор «Респект Логистик» автоматизировал складской комплекс на базе Lead WMS

Проект реализован с использованием профессиональной системы управления складом Lead WMS промышленного уровня. Логистический центр «Респект Логистика», расположенный в Подмосковье, представляет собой складской комплекс класса «А+» — общей площадью более 12 тыс. кв.м. Специфика деятельности компании — ответственное хранение грузов, грузоперевозки по Москве, Московской области и регионам Росс
04.03.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр «О'Кей» в Новосибирске

хранения плодовоовощной продукции, весовым и штучным товаром. В середине ноября 2014 г. был запущен распределительный центр «О'Кей» в Новосибирске площадью 6 тыс. кв.м, обеспечивающий поставку

01.12.2014 «Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр «О'Кей»в Санкт-Петербурге

ого этапа было разработано и запущено шаблонное WMS-решение для дальнейшего тиражирования на другие распределительные центры компании. В течение июля-октября текущего года был автоматизирован в
20.10.2014 Fix Price автоматизировала пятый складской комплекс на базе LEAD WMS

омпаний LogistiX, системного интегратора в сфере логистики. Проект реализован в Краснодарском крае. Складской комплекс представляет собой распределительный центр площадью более 20 000 кв. м. По
06.03.2014 «Сонет» завершила первый этап проекта создания ИТ- и инженерных систем распределительного центра Roshen в Липецкой области

Компания «Сонет» завершила первый этап комплексного проекта по созданию ИТ-инфраструктуры, систем безопасности и корпоративной телефонной системы для распределительного центра класса «А» кондитерской корпорации Roshen в селе Косыревка Липецкой области. Генеральным подрядчиком проекта выступила НПФ «Металлимпресс». Реализованное в рамках прое
23.09.2013 «Корус Консалтинг» автоматизировал складской комплекс VVP Group

ршила проект внедрения WMS Manhattan Scale на складском комплексе компании VVP Group, поставщика мобильных телефонов и аксессуаров. Как рассказали CNews в «Корус Консалтинге», проект по автоматизации распределительного центра VVP Group был начат в декабре 2012 г. и продолжался до июля 2013 г. По отзыву заказчика, выбор системы управления складом — Manhattan Scale 2012 — был обусловлен высок
12.08.2013 Торговая сеть «АТБ-маркет» автоматизировала третий распределительный центр на базе Manhattan Scale 2010

обучение WMS-администраторов «АТБ-маркет», разработана методология тиражирования решения на другие распределительные центры компании, что обеспечило необходимую базу для дальнейшего тиражирова
25.06.2013 Hitachi Data Systems открывает новый европейский распределительный центр в Нидерландах

а установлено 6200 солнечных батарей (занимающих площадь 17000 кв м) общей мощностью 1,4 МВт. Новый распределительный центр, площадь которого составляет около 22000 кв м, почти в два с половино
02.11.2012 «Богемия Люкс Посуда» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS

еализован в Москве на базе отраслевой системы управления складом LEAD WMS, разработки LogistiX, сообщили CNews в компании. «В рамках проекта специалисты компании LogistiX успешно автоматизировали наш складской комплекс в условиях высокого сезона, когда нагрузка на складской комплекс была максимальной. Возможности ждать снижения нагрузки не было, и мы — оценив риски — приложили максим
18.07.2011 LogistiX модернизировала складской комплекс ритейл-оператора «Аникс»

или оптимальную для данного предприятия технологию работы и WMS-решение. После этого наши специалисты приступили к интеграции системы управления и обучению сотрудников центра по работе с ней. Сегодня складской комплекс компании “Аникс” можно назвать одним из самых современных и высокотехнологичных в Алтайском крае», — заявил Дмитрий Блинов, технический директор компании LogistiX. Как отмеча
29.04.2011 Распределительный центр томского ритейлера «Лама» автоматизирован на базе WMS «Бухта»

ентре «Лама» появились возможность управлять очередностью прибытия автомобилей на склад под разгрузку и автоматический анализ заполненности склада с резервированием мест под ожидаемые поставки. Склад распределительного центра «Лама» автоматизирован на технической базе Motorola — официального партнера компании «Бухта». Беспроводная сеть передачи данных построена на управляющих коммутаторах M
04.04.2011 РДТЕХ провел аудит баз данных типового распределительного центра X5 Retail Group N.V.

На данный момент X5 эксплуатирует 26 распределительных центров (РЦ), на которых размещено 52 СУБД. Распределительные центры Х5 Retail Group расположены на всей территории России, что позволяет
02.03.2011 Торговая сеть «Холидей» перевела распределительный центр в Новосибирске на Manhattan Scale 2010

уппы компаний «Холидей» при удаленной поддержке компании «Корус Консалтинг» самостоятельно перевели распределительный центр в Новосибирске с Manhattan ILS 2006.2 на Manhattan Scale 2010 произво
19.11.2010 «БУХта» автоматизирует распределительный центр ЛАМА в Томске

й сетью универсамов, супермаркетов и гипермаркетов в Томске. Система управления складом WMS «БУХта: Складской комплекс» будет установлена в новом, только что построенном распределительном центр
21.09.2010 «БУХта» запустила в промышленную эксплуатацию систему управления «БУХта: Складской комплекс» в компании «АлюмоСистем - Монолитстрой»

Компания «БУХта» объявила о запуске в промышленную эксплуатацию системы управления «БУХта: Складской комплекс» на складе петербургской компании «АлюмоСистем - Монолитстрой» - одного из лидеров в области аренды опалубки и строительных лесов для возведения монолитных зданий и сооружени
30.06.2010 «Арагосса» автоматизировала складской комплекс на базе Exceed WMS от Infor

позволило повысить конкурентоспособность компании на рынке. Благодаря совместной проектной работе команд "МСК Консалтинг Групп" и "Арагосса" в краснодарском крае появился, единственный в своем роде, складской комплекс, работающий по уникальным западным технологиям».
30.04.2009 Columbus IT автоматизировал распределительный центр сети гипермаркетов ОБИ

ляющее автоматизировать все задачи и бизнес-процессы, связанные с закупкой товаров у поставщиков на распределительный центр и отгрузкой товаров в магазины, а также процессы складской деятельнос
27.01.2009 «Брок-Инвест-Сервис» оснастил складской комплекс оборудованием от Avaya

складском комплексе «Октябрьский». Особенность проекта заключается в том, что на пространстве с большим количеством металлопродукции удалось создать полноценную беспроводную связь стандарта IP DECT. Складской комплекс «Октябрьский» — это огромная территория, на которой необходима постоянная связь между сотрудниками, причем, в соответствиями с требованиями компании, она должна быть не стаци
10.12.2008 Распределительный центр «Детского мира» автоматизируют на базе Infor WM NG

еделительным центром на территории логистического парка класса «А» «Крекшино» в Московской области. Распределительный центр в «Крекшино» станет основным звеном создаваемой сети складов «Детский
04.12.2008 «Бухта» автоматизировала склад «Логвин Охта»

авершила работы по проекту автоматизации склада «Логвин Охта» крупной международной транспортно-экспедиторской фирмы «Вельц» (Welz) и заключила договор на дальнейшее сопровождение системы WMS «Бухта: Складской комплекс». После запуска WMS «Бухта: Складской комплекс» весь документооборот на складе «Вельц» ведется без бумажных носителей. Задания на работу поступают непосредственно на м
05.02.2008 «Бухта» автоматизировала складской комплекс «Невский»

паний, представляющих услуги по ответственному хранению и обработке грузов). Программная часть решения впервые была опробована в компании «Ниеншанц Логистик» в 2005 году. 3PL-конфигурация WMS «БУХта: Складской комплекс» учитывает особенности, характерные для этого бизнеса в целом. Например, в составе этой конфигурации реализуется режим гибкой складской топологии. При изменении структуры кли
18.09.2007 Ant Technologies автоматизировала распределительный центр «Домоцентра»

ы Logistic Vision Suite на распределительном центре новосибирской холдинговой компании «Домоцентр». Распределительный центр «Домоцентра», состоящий из 7 складов, объединенных в два складских ко
10.08.2007 LogistiX автоматизирует складской комплекс НСК ЭФСИ

лимитирующих характеристик и показателей, контроль работы персонала, а также оптимизация обслуживания клиентов за счет сокращения времени обработки заказов. Особенность проекта заключается в том, что складской комплекс заказчика состоит из 6-ти отдельно стоящих зданий, в каждом из которых хранится свой номенклатурный ряд. В результате WMS-система позволит консолидировать информацию обо всех
09.08.2007 «Сервис Плюс» автоматизировал распределительный центр ТС «Матрица»

этого года сотрудничество ГК «Сервис Плюс» и «Универсал-Трейдинга» вышло на новую ступень развития: распределительный центр торговой сети «Матрица» (Башкортостан) заработал под управлением WMS-
26.04.2007 WMS «БУХта: Складской Комплекс» внедрили в ЗАО «ЕвроСтройСтандарт»

На базе WMS «БУХта: Складской Комплекс» автоматизирован производственный склад завода алюминиевых конструкций ЗАО «ЕвроСтройСтандарт». Особенности склада определяются хранимым здесь грузом – это длинномерные конст

Публикаций - 320, упоминаний - 399

Автоматизация склада замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

7522 58
Корус Консалтинг ГК 1136 37
SAP SE 5071 32
Microsoft Corporation 23955 24
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 323 18
БУХта - Buhta 78 16
Manhattan Associates 57 14
Oracle Corporation 6471 12
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 111 11
Сервис Плюс 182 10
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 167 10
LogistiX - Логистикс-Тех 64 10
Infor - infor business AG 237 9
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 62 9
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 131 8
Yandex - Яндекс 6330 7
SAP CIS - САП СНГ 841 7
Максима ГК - GMCS 355 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 724 5
Novardis - Новардис Консалтинг 52 5
Прогноз 1567 4
Ansoft - Ансофт 39 4
ЕМЕ - EME 7 4
Huawei 3658 4
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 290 4
ConsID - Консид Технологии 7 4
Крок - Croc 1761 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 451 4
Zebra Technologies 140 4
Галактика - Корпорация 1433 4
Broadcom - VMware 2242 3
Цифра ГК 2246 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10452 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 364 3
Cisco Systems 4986 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7596 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1402 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 561 2
Lenovo Motorola 3489 2
ФОРС - Центр разработки 596 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 457 20
Магнит - Тандер - сеть магазинов 721 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 917 12
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 388 10
X5 Group - Перекрёсток 482 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1989 10
Окей - О'Кей - Гипермаркет 199 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6733 6
GFG - Lamoda - Купишуз 131 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 211 6
Лента - Сеть розничной торговли 1868 6
Лента - Утконос 168 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1063 5
Дикси - Сеть магазинов 138 5
IKEA - ИКЕА 150 5
Открытие ФК - Банк Открытие 523 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 452 4
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 4
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 59 3
Роснефть НК - нефтяная компания 497 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6379 3
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 10 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 178 3
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 15 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 213 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 620 2
Петрович СТД - Строительный торговый дом 71 2
ТехноНИКОЛЬ 49 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 194 2
Верный - торговая сеть 267 2
Castorama - Касторама 30 2
Магнит Косметик 27 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1379 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 172 2
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 25 2
Связной ГК 1356 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Почта России ПАО 1979 2
Восток-Сервис ГК 21 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 58 4
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2681 2
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22458 24
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 884 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27274 23
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 463 22
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2628 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14889 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8898 20
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6009 20
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 4038 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11524 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14342 18
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3040 18
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3582 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10010 16
Маркировка - Marking 878 16
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1908 15
Аксессуары 3631 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11153 15
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12087 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4055 14
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2784 14
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5664 14
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5162 13
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 1683 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22454 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6376 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18787 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13417 11
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 46
Microsoft Dynamics 1166 24
Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 39 18
БУХта WMS Складской комплекс 21 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2154 15
Microsoft Windows 2000 8661 13
1С:WMS Логистика. Управление складом 66 12
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 423 12
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 363 10
LogistiX LEAD WMS 48 10
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 9
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 200 9
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite 55 9
Google Android 13254 8
Microsoft Office 3567 8
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 55 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 833 7
Сервис Плюс - СуперМаг 71 7
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 539 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 203 4
Apple iOS 7246 4
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 83 4
ConsID WMS - Open Source HH.WMS OHE.WMS 7 4
Ansoft Avarda ERP 35 4
Корус Консалтинг - Корус Ритейл 15 4
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 891 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 235 3
SAP F&R - SAP Forecasting & Replenishment 9 3
ВГТРК - Смотрим 564 3
1С:ERP Управление предприятием 422 3
Microsoft Windows 14912 3
EME WMS 7 3
Microsoft Office Excel 1124 3
Apple iPhone 6 4862 3
Максима ГК - GMCS Cargo Terminal 8 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 204 3
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 28 3
1С:Документооборот - 1С:ДО 212 3
Балакин Василий 14 7
Ройтенберг Марк 16 4
Блинов Дмитрий 38 4
Евдокимов Евгений 12 3
Сытин Дмитрий 56 3
Пученков Владимир 6 3
Чирахов Владимир 9 3
Попова Мария 140 3
Мартынов Дмитрий 37 2
Рахманов Александр 23 2
Иванов Сергей 374 2
Гумницкий Станислав 3 2
Тищенко Павел 3 2
Ширяев Сергей 3 2
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 168 2
Иванова Дагмара 26 2
Москаленко Александра 5 2
Низник Александр 19 2
Мельников Евгений 10 2
Вайнберг Олег 18 2
Котов Сергей 17 2
Волчанинов Леонид 11 2
Нуралиев Борис 278 2
Подшивалов Виталий 3 2
Синицын Кирилл 4 2
Егоров Андрей 22 2
Баженов Сергей 6 2
Егоров Владимир 82 2
Гонтарев Павел 83 2
Соколов Евгений 10 2
Горяйнов Андрей 49 2
Хомков Игорь 45 1
Кириченко Игорь 46 1
Тарасов Андрей 18 1
Абакумов Евгений 173 1
Поляков Сергей 70 1
Орлик Сергей 79 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 280 1
Куманина Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 130647 193
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40103 81
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15884 52
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6706 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13609 38
Европа 21275 21
Россия - УФО - Екатеринбург 3538 19
Россия - СФО - Новосибирск 3891 19
Казахстан - Республика 5193 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13801 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50726 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1671 14
Беларусь - Белоруссия 4934 13
Украина 7414 11
Германия - Федеративная Республика 12338 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2918 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15822 9
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 897 8
Армения - Республика 2017 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1424 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1159 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2694 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1966 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1051 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1362 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1281 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2545 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2508 6
Узбекистан - Республика 1559 6
Чехия - Чешская Республика 1287 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1465 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1225 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 1038 5
Польша - Республика 1903 5
Финляндия - Финляндская Республика 3519 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2698 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2430 4
Европа Восточная 3017 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2445 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1342 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21924 139
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5956 97
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16433 54
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7346 36
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 614 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44447 34
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4459 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11802 27
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5506 23
Торговля оптовая - Wholesale trade 1095 23
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4989 23
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2812 20
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4659 20
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1978 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5111 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46505 19
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 767 16
Инвентаризация - Пересортица 432 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14972 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11971 15
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1556 15
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1397 15
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4200 12
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2423 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6382 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4953 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3973 11
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 123 11
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 826 10
Логистика сбытовая - Сбыт 2287 10
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости 815 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5621 10
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2013 9
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1976 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25815 9
Сельское хозяйство - Животноводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 453 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5162 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10254 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4364 8
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1219 8
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N+1 - Издание 144 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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