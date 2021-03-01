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Unify Communications Siemens Enterprise Communications Siemens Communications

Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications


01.03.2021 Унифицированные коммуникации Atos Unify для решения бизнес-задач

Бренд Unify (входит в Atos Group) разработал удаленные и распределенные решения, объединенные под общим названием Atos Unify. Благодаря ИТ-продуктам для совместной работы, инструментам связи и
27.04.2020 Как выстраивать коммуникации между сотрудниками на удаленке

Как перенести IP-телефоны и корпоративные средства коммуникаций домой На выручку российскому бизнесу пришел Unify (бренд Atos в области унифицированных коммуникаций и решений для совместной работы), один из лидеров рынка унифицированных коммуникаций. В его пакете есть целый спектр глобальных интегрир
01.04.2019 В Unify назначен новый директор по продажам в России и странах СНГ

в области программного обеспечения и коммуникационных услуг) объявила о смене директора по продажам Unify в России и СНГ. Директором по продажам Unify в России и странах СНГ назначена Лю
20.03.2019 Unify выпустил Open Scape Contact Center Enterprise V9 R3

V9 R3 в рамках XVIII Международного бизнес-форума Call Center World Forum 2019, который будет проходить 19 марта в Москве. В рамках демо-форума выступит Владимир Долгов, менеджер по продажам компании Unify в России и СНГ. В ходе выступления он расскажет о возможностях решения OpenScape Contact Center. Среди новых функций и возможностей продукта — поддержка серверной операционной системы Win
20.11.2018 Unify выпустил новую модель IP-телефона Openscape Desk Phone CP100

никационных услуг) анонсировала выпуск новой модели IP-телефона — Openscape Desk Phone CP100. Новая модель поддерживает интерфейсы CorNet IP/HFA и SIP, благодаря чему поддерживается всеми платформами Unify. Openscape Desk Phone CP100 предназначен для основных сценариев работы — просмотр журнала звонков, переадресация вызовов и повторный набор, удержание вызова, Mute, громкая связь и др. Уст
19.03.2018 Unify представит обновленное решение OpenScape Contact Center

новленное решение OpenScape Contact Center в рамках XVII Call Center World Forum, который будет проходить 21-22 марта в Москве. С новым продуктом можно будет ознакомиться во время life-demo на стенде Unify  №D135.Также в рамках демо-форума выступит Владимир Долгов, менеджер по продажам компании Unify в России и СНГ. В ходе выступления Владимир расскажет о возможностях решения OpenSca
24.01.2018 Unify и Atos объявили о юридическом объединении структур в России

Unify (бренд компании Atos в области ПО и коммуникационных услуг) объявила о начале процесса юридического объединения структур Unify и Atos в России с января 2018 года. Решение было принято в рамках программы интеграции Unify и Atos, запущенной в 2016 году.В связи с изменениями в структуре компании, генеральным

10.11.2017 Unify и МТУСИ начинают сотрудничество в подготовке специалистов связи и ИКТ

директор по работе с партнерами в России и странах СНГ «Юнифай Коммьюникейшнс» Сергей Алещенко и проректор по международной деятельности и связям с общественностью МТУСИ Андрей Муханов.Сотрудничество Unify и МТУСИ направлено на повышение качества профессионального образования, трудоустройство выпускников университета в компанию Unify и компании партнеров, а также на организацию допол
08.11.2017 Unify выступает генеральным партнером CNews Forum 2017

й части форума состоится общее пленарное заседание, разделенное на три сессии: «Технологии», «ИТ в бизнесе» и «Цифровая экономика». В рамках сессии «Технологии» Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России и странах СНГ, выступит с докладом «Будущее корпоративных коммуникаций: взгляд компании Unify», в котором представит тенденции развития коммуникационных услуг, сервисной м
27.09.2017 Unify вывела OpenScape Voice на уровень операторского класса

ластерной системе.«В этом году мы отмечаем растущий интерес организаций к современным решениям, позволяющим вывести эффективность внутрикорпоративных и внешних коммуникаций на новый уровень. Компания Unify продолжает предлагать ведущие на рынке продукты, с которыми наши заказчики достигают самых амбициозных бизнес-целей, — сказал Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России

23.12.2016 Unify представила в России новое поколение инструментов общения для менеджеров

Эра облаков Компания Unify заявила об активном развитии своих решений корпоративных унифицированных коммуникаций д
04.12.2015 Unify представила в России облачную коммуникационную платформу Circuit

Компания Unify представила в России облачное решение нового поколения Circuit на базе технологии WebRT
08.10.2015 Дин Дуглас, CEO Unify: Мы видим большое будущее для нашего бизнеса в России

е решения, которые работают на платформах Apple, Android.  1 | 2 | 3 | 4 До момента присоединения к Unify Дин Дуглас занимал должность президента и главного исполнительного директора в компании
19.12.2014 Обзор новой платформы для совместной работы Unify Circuit

ций (Unified Communications, UC) компании Siemens Enterprise Communications – так раньше называлась Unify. Однако ни один из этих инструментов не позволял полностью обеспечить работу виртуально
09.12.2014 ССТ: На российском ИКТ-рынке еще осталось немецкое качество

CNews: Вы возглавляете компанию, которая предлагает довольно много решений на базе продуктов Unify. C чем связано такое предпочтение в выборе поставщика? Наталья Паппе: Так сложилось ист
01.07.2014 OpenScape Business – новое решение унифицированных коммуникаций от Unify

факсовых сообщений в почтовый ящик Outlook, отслеживание статуса присутствия абонентов, приложения для мобильных устройств и совместной работы. Именно для сегмента малого и среднего бизнеса компания Unify предлагает платформу OpenScape Business. Ее использование помогает сотрудникам не терять контакт с бизнес-партнерами, оперативно отвечать на письма и звонки, находясь вне офиса. Для чего

27.01.2014 В Unify сменился глава российского представительства

После новогодних праздников российский офис Unify оставил генеральный директор представительства Сергей Рассказов. До переименования осен
27.11.2013 Unify: Коммуникации на платформе OpenScape Business

ess – перспективное решение UC и совместной работы, специально разработанное для компаний малого и среднего бизнеса с количеством абонентов до 500 или до 1000 в одной сети. За счет гибкости платформы Unify удалось создать UC-клиенты, индивидуально подходящие к рабочей станции и рабочим процессам. Масштабируемость OpenScape Business позволяет удовлетворить и типовые, и индивидуальные потребн
30.10.2013 В Москве прошла первая конференция компании Unify

29 октября 2013 г. в Москве прошла конференция «Представляем Unify», посвященная ребрендингу Siemens Enterprise Communications. Мероприятие посетило более
22.10.2013 29 октября в Москве Unify расскажет о планах развития, новых продуктах и решениях

n Royal компания Siemens Enterprise Communications представится своим заказчикам под новым именем — Unify. Компания не просто меняет имя, она открывает новую страницу в своей истории, совершенс
17.10.2013 Siemens Enterprise Communications преобразовался в Unify

муникационных решений для делового общения и совместной работы, сообщила о смене своего названия на Unify. Как рассказали CNews в компании, появление Unify — ответ на изменения, которые

24.05.2013 Siemens Enterprise Communications: Сегодня нужно смотреть на рынок шире

разработчиков-программистов и, соответственно, уменьшаться количество людей, которые занимаются продуктом. Не могли бы вы прокомментировать эту ситуацию? Как меняется состав сотрудников, экспертов в Siemens Enterprise Communications? Крис Хаммель: Действительно, такая тенденция есть. Наша компания, как производитель телекоммуникационного оборудования, все больше внимания уделяет не только

01.04.2013 Siemens Enterprise Communications проведет в Москве конференцию «amplifyTeams: работаем вместе!»

зиденты и директора по связи и ИТ, руководители департаментов связи крупных компаний, руководители компаний-партнеров производителя. На конференции будут продемонстрированы передовые решения компании Siemens Enterprise Communications. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет сессия совместной работы с использованием приложения OpenScape Web Collaboration. Участники конференции смогут узнать
12.12.2012 В Казани открылся офис Siemens Enterprise Communications

В Казани открылся новый офис Siemens Enterprise Communications, разработчика и производителя телекоммуникационного оборудо
31.10.2012 Оборот Siemens Enterprise Communications в России и СНГ вырос за год на 41%

Компания Siemens Enterprise Communications, поставщик полного цикла корпоративных коммуникаций, объявила результаты 2012 финансового года. Среди подразделений вендора по всему миру офис Siemens в России
06.08.2012 Siemens Enterprise Communications запустила программу модернизации оборудования TradeIn/TradeUp в России и СНГ

Компания Siemens Enterprise Communications ввела в действие программу модернизации оборудования TradeIn/TradeUp в России и СНГ. Программа позволяет на льготных условиях обновить телекоммуникационные ста
16.07.2012 Siemens Enterprise Communications открыл офис в Новосибирске

В Новосибирске открылся новый офис компании Siemens Enterprise Communications. Выход на региональный рынок — часть глобальной стратегии, направленной на расширение деятельности компании в России. Новосибирский офис возглавил Евгений Пашк
22.05.2012 Siemens Enterprise Communications открыл офис в Самаре

В Самаре открылся офис Siemens Enterprise Communications, производителя телекоммуникационного оборудования и решений
18.04.2012 BlackBerry Mobile Voice System получила поддержку системы OpenScape Voice от Siemens Enterprise Communications

Компания Research In Motion (RIM) сообщила о том, что новая версия BlackBerry Mobile Voice System 5.1 (MVS) поддерживает работу с системой OpenScape Voice V6 от Siemens Enterprise Communications. Данный продукт предоставляет пользователям смартфонов BlackBerry доступ к традиционному набору функций офисной АТС. Совместное применение BlackBerry MVS и Ope
21.02.2012 Андрей Осокин назначен директором по продажам Siemens Enterprise Communications

20 февраля 2012 г. на пост директора по продажам компании Siemens Enterprise Communications в России и СНГ назначен Андрей Осокин. Siemens Enterprise Communications усиливает присутствие в России и СНГ в соответствии со стратегией развития комп
08.02.2012 Siemens Enterprise Communications: эволюция вместо революций

CNews: Вы только что возглавили Siemens Enterprise Communications в России и СНГ. Как можно охарактеризовать текущее состояние российского офиса? Какими были итоги прошлого финансового года? Сергей Рассказов: Начну с общих по
16.01.2012 У Siemens Enterprise Communications в России новый гендиректор

Сегодня сотрудникам российского офиса Siemens Enterprise Communications был представлен новый глава представительства, рассказали C
08.12.2011 Siemens Enterprise Communications обновил унифицированные коммуникации для СМБ

т до 500 пользователей. Может быть установлено как на стандартных серверах, так и в виртуальной среде, обеспечивает плавных переход от голосовой связи к унифицированным коммуникациям. Как отмечается, Siemens Enterprise Communications разработал обновленный OpenScape Office для решения ключевых задач заказчиков с помощью: мобильности, средств совместной работы, гибкости внедрения, виртуализа
03.11.2011 Оборот представительства Siemens Enterprise Communications в России и СНГ вырос на 46%

мых быстрорастущих: по итогам года рост оборота компании составил 46% по отношению к обороту 2010 г., что практически полностью повторяет темп роста прошлого года. Мартин Гебель, генеральный директор Siemens Enterprise Communications в России и СНГ отмечает: «В 2011 г. перед нами стояла задача увеличения оборота как минимум на треть, которую мы перевыполнили. Еще одной задачей было начало р
16.09.2011 Siemens Enterprise Communications разработал новый продукт для организации видеоконференций

Производитель телекоммуникационного оборудования Siemens Enterprise Communications разработал новый продукт для организации видеоконференций OpenScape Desktop Videoconferencing. Продукт является частью обновленного решения OpenScape UC Suite,
10.06.2011 Siemens Enterprise Communications создает телеком-инфраструктуру для Федерального научно-клинического центра детской гематологии

Компания Siemens Enterprise Communications создает телекоммуникационную инфраструктуру для Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (ФНКЦ ДГОИ) — крупнейшего

11.04.2011 Александр Василенко назначен директором Siemens Enterprise Communications в России и СНГ

Компания Siemens Enterprise Communications объявила о кадровых изменениях: 8 апреля на пост директора компании Siemens Enterprise Communications в России и СНГ назначен Александр Василенко. Ранее
01.04.2011 Siemens Enterprise Communications и Enterasys Networks анонсировали портфель «облачных» беспроводных решений

Компании Siemens Enterprise Communications (SEN) и Enterasys Networks представили новый портфель решений для развертывания и гибкого управления «облачными» беспроводными решениями. Анонсируемое решение

15.03.2011 Siemens Enterprise Communications представила новую версию OpenScape Office для СМБ

Компания Siemens Enterprise Communications анонсировала новую, третью версию OpenScape Office, которая призвана повысить производительность и снизить расходы на коммуникации предприятий малого и среднег
14.02.2011 Siemens Enterprise Communications представила OpenScape UC Server

Компания Siemens Enterprise Communications представила новое решение OpenScape UC Server, предназначенное для увеличения конкурентоспособности и эффективности работы крупного и среднего бизнеса с помощь

Публикаций - 264, упоминаний - 293

Unify Communications и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2580 127
Microsoft Corporation 24447 44
Cisco Systems 5081 37
IBM - International Business Machines Corp 9407 34
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1045 33
Ростелеком 9508 25
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 25
8019 23
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 23
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2639 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12011 21
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 223 19
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 400 19
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 115 19
Broadcom - VMware 2324 18
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 456 15
SAP SE 5221 14
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1161 13
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5666 12
Oracle Corporation 6630 12
Huawei 3844 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2128 12
ABB Group - Asea Brown Boveri 317 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8632 11
Samsung Electronics 10167 11
Schneider Electric 569 11
HP Inc. 5662 11
МегаФон 8468 11
ОТР ГК - ОТР 2000 214 11
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 74 10
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 10
Mitel Corp - Mitel Networks 58 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1615 10
HP - Hewlett-Packard 3619 10
Citrix Systems 809 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 9
Программный продукт ГК 63 9
РЖД - Российские железные дороги 1868 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7045 25
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 915 24
ПСБ - Промсвязьбанк 837 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2228 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 434 18
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 256 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 994 16
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 98 16
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 168 13
Citi - Citibank - Ситибанк 319 13
ГПБ - Газпромбанк 1061 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 637 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 786 12
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 134 12
Альфа-Банк 1729 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1600 11
Mary Kay - Мэри Кэй 104 11
Ингосстрах СПАО 409 10
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 9
Adidas - Адидас 158 9
Сургутнефтегаз - СНГ 259 9
Окей - О'Кей - Гипермаркет 203 9
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 9
ВТБ - ВТБ24 664 9
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 9
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 336 9
Лента - Сеть розничной торговли 2029 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 642 9
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 8
Rietumu Banka 19 8
МКБ - Московский кредитный банк 550 8
ВкусВилл - Избёнка 146 8
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 8
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 124 8
Глобэкс банк 47 8
Газпром ПАО 1319 7
Bayer AG - Байер 83 7
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Федеральное казначейство России 1741 20
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 2
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FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 41 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 284 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 40 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 204 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63473 109
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8002 70
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24092 66
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UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 2482 64
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48467 54
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27533 53
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13787 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20163 43
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7634 41
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6443 36
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12541 32
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3907 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23623 30
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10701 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11406 30
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12199 29
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 975 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18019 28
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Microsoft Edge - браузер 1982 3
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 16 3
Genesys BEP - Genesys Business Edition Premise 4 3
Microsoft Office Communications Server 58 3
Microsoft Office 365 928 3
Kaspersky DDoS Prevention 27 3
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Фридман Илья 42 22
Тарасов Арсений 44 20
Нестеров Алексей 122 19
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14014 106
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42406 69
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Турция - Турецкая республика 2314 10
Канада 4847 9
Россия - ЦФО - Ярославская область 825 9
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 208 9
Россия - УФО - Челябинская область 1164 8
Россия - ЦФО - Калужская область 959 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3314 8
Азия - Азиатский регион 5419 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1866 7
Франция - Французская Республика 7789 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2808 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1892 7
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Армения - Республика 2263 6
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13668 42
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28205 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12999 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10711 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23467 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15995 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6780 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4680 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7701 18
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4273 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17918 15
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9525 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3815 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4369 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8370 12
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2732 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5282 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9752 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6660 10
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1281 10
Черкизон - Черкизовский рынок 150 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5616 9
Командировки - Системы управления командировками 1166 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2345 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 5674 8
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Аренда 2359 7
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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