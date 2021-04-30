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TCL Corporation TCL Electronics

TCL Corporation - TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) — одна из компаний потребительской электроники и один из производителей телевизоров и мобильных устройств
(TCL Communication - дочерняя компания TCL Electronics). TCL управляет собственными производственными площадками и научно-
исследовательскими центрами по всему миру. Компании представлены более чем в 160 странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включая телевизоры, смартфоны, аудиоустройства и продукты для умного дома в рамках стратегии компании «AI x IoT».


30.04.2021 Владелец Alcatel начал продавать в России дешевые смарт-ТВ на Android с 4К
13.01.2021 TCL Communication представила новую линейку смартфонов TCL 20 Series с поддержкой 5G. Цены. Фото
12.01.2021 Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена
29.10.2020 TCL расширяет линейку сетевых решений Alcatel и представляет 4G Wi-Fi-роутер Alcatel LINKZONE MW45V
27.10.2020 Создан первый в истории смартфон, который можно свернуть в трубку. Видео
04.09.2020 Революция в мире дисплеев. Создана безопасная для глаз матрица тоньше LCD и контрастнее E Ink
10.08.2020 TCL Communication представила в России новый интернет-центр и USB-модем под брендом Alcatel. Цены
07.07.2020 TCL представила смартфоны TCL 10 Plus и TCL 10 SE
08.04.2020 TCL Communication представила серию смартфонов TCL 10. Цены
06.03.2020 TCL представила новые концепции мобильных устройств с гибкими экранами
04.02.2020 Эпоха BlackBerry завершена. Производство смартфонов прекращается
17.10.2019 Merlion стал официальным дистрибьютором смартфона TCL PLEX в России
24.09.2019 Стартовали российские продажи смартфона легендарной Palm размером с кредитку. Цена
11.09.2019 TCL представила первый смартфон линейки PLEX
13.05.2019 TCL объявила о старте продаж смартфонов Alcatel 3 и Alcatel 3L в России. Цены
25.02.2019 TCL Communication представила новые смартфоны серий Alcatel 3 и Alcatel 1. Цены
16.10.2018 Легендарная Palm выпустила смартфон размером с кредитку. Фото
30.08.2018 TCL представила смартфон BlackBerry KEY2 LE. Цены
08.06.2018 Blackberry выпустила кнопочный «самый защищенный в мире» смартфон на Android. Фото
14.05.2018 BlackBerry возобновляет выпуск кнопочных смартфонов. Фото
12.01.2018 TCL представила смартфон BlackBerry KEYone Bronze Edition
28.09.2017 Уникальный смартфон BlackBerry на Android добрался до России. Цена
31.08.2017 Хозяин брендов Alcatel и BlackBerry втайне готовит возрождение Palm
30.08.2017 BlackBerry отказывается в смартфонах от физических кнопок. Фото
10.04.2017 TCL начала российские продажи телевизоров 2930US и 2930. Фото
17.02.2017 TCL представила в России новую линейку 4K-телевизоров P2US
29.04.2015 Выпущен «самый долгоиграющий смартфон в мире»
26.07.2013 Цены на 4K-телевизоры с большой диагональю рухнули
24.09.2010 TCL Communication открывает новую компанию в России
28.12.2005 Philips намерен приобрести 5% акций китайской компании TCL
18.05.2005 Телефоны Alcatel станут полностью китайскими
08.04.2005 Китайские мобильники Alcatel атакуют Россию
14.02.2005 Производство телевизоров: в России все смешалось
12.10.2004 Alcatel поможет китайцам удвоить производство мобильников
02.09.2004 TCL и Alcatel создали совместное предприятие
29.07.2004 Российский рынок телевизоров ожидает новый передел
26.04.2004 Alcatel раскрыл подробности формирования СП с TCL
31.10.2003 Thomson продан китайцам
04.03.2003 TCL рвется в лидеры китайского рынка ноутбуков
10.07.2002 Ericsson поставит мобильные платформы китайской TCL Mobile

Публикаций - 151, упоминаний - 217

TCL Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 46
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 44
LG Electronics 3372 39
Sony 6145 27
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 22
Philips 1960 21
Apple Inc 10683 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 18
Sharp Corporation 1024 14
Lenovo Motorola 3463 12
Google LLC 10352 12
Intel Corporation 11262 12
Xiaomi 1095 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 10
Qualcomm Technologies 1639 10
Huawei 3222 9
Microsoft Corporation 22497 9
Lenovo Group 2077 8
Hisense Group 69 8
Amazon Inc - Amazon.com 2650 8
Skyworth 12 7
ZTE Corporation 685 7
Technicolor - Thomson 200 7
Toshiba Corporation 2830 7
HP - Hewlett-Packard 3567 6
Sony Ericsson 1107 6
OnwardMobility 6 6
Haier 94 6
HP Inc. 5313 6
Vestel 26 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 5
BlackBerry Mobile 7 5
Siemens AG - Siemens Group 2311 5
InFocus 66 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 5
Meta Platforms - Facebook 4267 5
Dell EMC 4736 4
MediaTek 394 4
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 266 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 10
Евросеть 1393 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
Boeing 957 3
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 2
Dixis - Диксис 343 2
Hyundai Motor 316 2
Связной ГК 1190 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 1
Yamaha - Ямаха 98 1
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 22 1
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 1
Prudential Financial 52 1
Беталинк 102 1
Телефорум 91 1
Телефон.Ру 89 1
Платежный Центр РНКО 37 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 1
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 145 1
Яндекс.Такси 304 1
Walt Disney Company 556 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Charge R&D 17 1
JD.com - Jingdong Mall 64 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 110 1
BMW Group 392 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 1
Linux Foundation 167 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
Web development - Веб-разработка 0 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 44
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 30
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 27
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 24
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 22
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 21
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 20
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 16
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 627 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 13
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 12
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 12
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 11
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 11
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 11
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 616 11
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 10
Google Android смартфоны 793 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 10
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 9
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 6
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1726 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 6
LCOS - Liquid Crystal on Silicon - жидкий кристалл на кремнии 51 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 795 5
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 148 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 5
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 139 5
Google Android 11959 36
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 20
Linux OS 7669 12
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 11
Google Play - Google Store - Android Market 2732 11
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 10
Google Android 8 Oreo 180 9
Apple iOS 6422 8
Google Android TV 202 8
Google YouTube - Видеохостинг 2277 7
Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 41 7
Mozilla Firefox - браузер 1738 7
BlackBerry DTEK STH - серия смартфонов 12 7
BlackBerry KEYone - Смартфон 11 7
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 230 7
BlackBerry KeyTwo - Смартфон 11 7
Perl - Язык программирования 118 6
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 595 6
Microsoft Windows 10 11713 6
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 231 5
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch 58 5
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 282 5
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 196 5
Mozilla Firefox OS 89 5
Nokia Alcatel - серия смартфонов 13 5
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 329 5
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 4
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Google Chromecast 65 4
BlackBerry Priv 11 4
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SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 233 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 1
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Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 55 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
Утечка мозгов - brain drain 35 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 44 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 194 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 10 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 1
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The Verge - Издание 482 4
Computer.Tradeshow.Ru 47 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
GizmoChina 90 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 2
CNews - ZOOM.CNews 1609 2
Silicon 459 2
FT - Financial Times 1118 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
Times 500 1
AppleInsider 384 1
CrackBerry 3 1
Variety 20 1
The Washington Post 298 1
NokiaPowerUser 13 1
ComputerWire 51 1
Maeil Business Newspaper 79 1
Dow Jones Business News 88 1
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 4 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа 16 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 1
DxOMark - Издание 35 1
Engadget - Блог о технологиях 411 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
MacWorld 136 1
Pocket-Lint 69 1
BuzzFeed 14 1
SlashLeaks 10 1
GizChina - Издание 42 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
The Register 1286 1
Gartner - Гартнер 3301 11
NPD DisplaySearch 282 6
IHS iSuppli 390 5
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Strategy Analytics 283 4
GfK Rus - ГФК-Русь 191 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Gartner - Dataquest 340 1
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Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
Yankee Group - Broadband Subscriber Forecast 2 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 7
Intel Developer Forum - IDF 250 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 16 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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