TCL Corporation TCL Electronics
TCL Electronics (1070.HK) — одна из компаний потребительской электроники и один из производителей телевизоров и мобильных устройств
(TCL Communication - дочерняя компания TCL Electronics). TCL управляет собственными производственными площадками и научно-
исследовательскими центрами по всему миру. Компании представлены более чем в 160 странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включая телевизоры, смартфоны, аудиоустройства и продукты для умного дома в рамках стратегии компании «AI x IoT».
TCL Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 1
|UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
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