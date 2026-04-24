В «Ситилинке» доступна линейка мониторов TCL-2026 для геймеров

TCL представила геймерскую линейку мониторов 2026 г. — новое поколение дисплеев, где точность встречается со скоростью, а изображение оживает.

Флагман линейки – модель 32R84, первый 32-дюймовый 4K-монитор на базе технологии Mini-LED. Матрица с 1,4 тыс. зон локального затемнения и пиковой яркостью 1,5 тыс. нит выстраивает эталонный HDR-контраст: глубокий чёрный без засветов, детальная проработка теней и точная передача световых акцентов. Частота обновления 165 Гц и время отклика 1 мс гарантируют безупречную плавность в динамике, а покрытие 96% цветового пространства DCI-P3 делает дисплей профессиональным инструментом для цветокоррекции и видеопроизводства. Встроенный порт USB-C мощностью 90 Вт превращает рабочее место в единый хаб: один кабель передаёт видеосигнал, синхронизирует данные и заряжает ноутбук.

Для соревновательного гейминга разработана модель 32X3A — первый в мире 32-дюймовый OLED-монитор с запатентованной технологией двойного режима. Мгновенное переключение между 240 Гц для кинематографичной цветопередачи и 480 Гц для тактического преимущества в шутерах адаптирует дисплей под любой игровой сценарий. OLED-матрица обеспечивает мгновенный отклик пикселей, бесконечную контрастность и абсолютную точность оттенков.

Универсальным решением для работы, творчества и развлечений без компромиссов стали компактные 27-дюймовые модели 27C2A и 27P3A, которые предлагают технологию QD-Mini LED, 4K-разрешение и 10-битный (8bit+2bit FRC) цвет для точной цветопередачи, сочетая в себе высокую производительность и эргономичный дизайн.

tcl-oled-display.jpg

Стоимость монитора TCL 32X3A 31.5" составляет 94990 руб.

Стоимость монитора TCL 32R84 31.5" составляет 69990 руб.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
цифровизация

Стоимость монитора TCL 27C2A 27" составляет 59990 руб.

Стоимость монитора TCL 27P3A 27" составляет 44990 руб.

Геймерская линейка TCL-2026 уже доступна в «Ситилинке».

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Настоящее человекозамещение. Нейросети научились мгновенно разрабатывать полноценные процессоры на популярной в России архитектуре

Обзор: Облачные провайдеры для малого и среднего бизнеса 2026

Пример подан. Популярный в России бренд смартфонов отказывается от выпуска 4G-мобильников

IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности

Дефицит чипов возвращается: Samsung и Kingston уведомили о взлете цен на SSD

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще