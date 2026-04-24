В «Ситилинке» доступна линейка мониторов TCL-2026 для геймеров

TCL представила геймерскую линейку мониторов 2026 г. — новое поколение дисплеев, где точность встречается со скоростью, а изображение оживает.

Флагман линейки – модель 32R84, первый 32-дюймовый 4K-монитор на базе технологии Mini-LED. Матрица с 1,4 тыс. зон локального затемнения и пиковой яркостью 1,5 тыс. нит выстраивает эталонный HDR-контраст: глубокий чёрный без засветов, детальная проработка теней и точная передача световых акцентов. Частота обновления 165 Гц и время отклика 1 мс гарантируют безупречную плавность в динамике, а покрытие 96% цветового пространства DCI-P3 делает дисплей профессиональным инструментом для цветокоррекции и видеопроизводства. Встроенный порт USB-C мощностью 90 Вт превращает рабочее место в единый хаб: один кабель передаёт видеосигнал, синхронизирует данные и заряжает ноутбук.

Для соревновательного гейминга разработана модель 32X3A — первый в мире 32-дюймовый OLED-монитор с запатентованной технологией двойного режима. Мгновенное переключение между 240 Гц для кинематографичной цветопередачи и 480 Гц для тактического преимущества в шутерах адаптирует дисплей под любой игровой сценарий. OLED-матрица обеспечивает мгновенный отклик пикселей, бесконечную контрастность и абсолютную точность оттенков.

Универсальным решением для работы, творчества и развлечений без компромиссов стали компактные 27-дюймовые модели 27C2A и 27P3A, которые предлагают технологию QD-Mini LED, 4K-разрешение и 10-битный (8bit+2bit FRC) цвет для точной цветопередачи, сочетая в себе высокую производительность и эргономичный дизайн.

Стоимость монитора TCL 32X3A 31.5" составляет 94990 руб.

Стоимость монитора TCL 32R84 31.5" составляет 69990 руб.

Стоимость монитора TCL 27C2A 27" составляет 59990 руб.

Стоимость монитора TCL 27P3A 27" составляет 44990 руб.

Геймерская линейка TCL-2026 уже доступна в «Ситилинке».