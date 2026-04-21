TCL представила дизайнерскую серию телевизоров A400 Pro

Компания TCL, производитель потребительской электроники, представила дизайнерскую серию телевизоров TCL A400 Pro, в которой дизайн становится частью пользовательского опыта. Серия охватывает широкий диапазон диагоналей — от компактных решений для повседневного просмотра до моделей с продвинутыми технологиями изображения.

Модели 32″ и 43″ ориентированы на базовые сценарии — просмотр ТВ и стриминга. 32″ версия имеет разрешение Full HD (1920×1080), 43″ — 4K UHD (3840×2160). Обе модели оснащены QLED-экраном и поддерживают до 1,07 млрд цветов с охватом до 93% DCI-P3.

Телевизоры с диагоналями 55″, 65″, 75″ и 85″ относятся к более продвинутому уровню и построены на технологии QD-Mini LED с поддержкой локального затемнения, что обеспечивает более точный контроль подсветки и улучшенную детализацию изображения. Старшие модели серии поддерживают отображение 1,07 млрд цветов и цветовой охват до 93% DCI-P3, формируя насыщенную и естественную картинку. Пиковая яркость достигает до 700 нит (в зависимости от диагонали), что позволяет сохранять детализацию как в ярких, так и в тёмных сценах.

Все модели серии оснащены матовым экраном, снижающим количество отражений и обеспечивающим комфортный просмотр при различном освещении.

Квантовые точки отвечают за точную цветопередачу, а Mini LED-подсветка — за контроль яркости и контраста, что в итоге формирует более реалистичное изображение.

Телевизоры серии A400 Pro поддерживают ключевые форматы HDR, включая Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG, что позволяет добиться более реалистичного изображения и адаптации под условия освещения.

Телевизоры с диагоналями от 55″ поддерживают частоту обновления 144 Гц и технологию VRR с диапазоном до 288 Гц (DLG), что обеспечивает плавное отображение динамичных сцен.

Дополнительно реализована технология MEMC (120 Гц), снижающая размытие в движении. Поддержка FreeSync Premium Pro обеспечивает стабильный игровой процесс без разрывов изображения и задержек.

Модели 32″ и 43″ оснащены базовой частотой обновления 60 Гц и подходят для повседневного просмотра контента.

Старшие модели серии оснащены аудиосистемой ONKYO (2×10 Вт) с поддержкой Dolby Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X, формируя более объёмную звуковую сцену.

Модели 32″ и 43″ поддерживают Dolby Audio и базовые аудиоформаты для повседневного использования.

Серия работает на платформе Google TV и поддерживает голосовое управление, AirPlay 2, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi, обеспечивая удобный доступ к контенту и интеграцию в экосистему умного дома.

Серия TCL A400 Pro выполнена в минималистичном дизайне с акцентом на интеграцию в интерьер. Отличительной особенностью моделей является оформление корпуса в стиле рамки картины, благодаря чему телевизор визуально воспринимается как элемент декора. Цельная конструкция без видимых стыков формирует аккуратный и завершённый внешний вид, позволяя органично вписать устройство в современное пространство.

Поддерживается настенное бесшовное крепление, которое обеспечивает максимально плотное прилегание телевизора к стене и усиливает эффект его интеграции в интерьер.

Баланс визуальной лёгкости и технологичности делает телевизоры частью интерьера, а не только устройством для просмотра.

Телевизоры серии TCL A400 Pro представлены в диагоналях 32″, 43″, 55″, 65″, 75″ и 85″.

Модели уже доступны для заказа.