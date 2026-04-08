TCL представляет телевизоры серии C8L с технологией SQD Mini LED

TCL, производитель потребительской электроники, представляет серию телевизоров C8L с технологией SQD Mini LED. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Серия TCL C8L построена на технологии SQD Mini LED, которая обеспечивает более точный контроль подсветки и улучшенную детализацию изображения как в ярких, так и в темных сценах.

В основе — сочетание технологии Super QLED и фильтра UltraColor, формирующих более чистый спектр света и расширенную цветовую гамму. Это позволяет достичь до 100% цветового охвата по стандарту BT.2020.

Благодаря Mini LED-подсветке с большим количеством зон локального затемнения — до 4032 зон в модели с диагональю 98 дюймов — телевизоры серии C8L демонстрируют глубокий черный цвет. Пиковая яркость до 6000 нит позволяет сохранить детализацию как в ярких, так и в темных участках изображения.

Телевизоры оснащены экраном WHVA 2.0 Ultra с пониженным уровнем отражения и высокой нативной контрастностью. Технология обеспечивает снижение бликов, широкий угол обзора с сохранением цвета и стабильную яркость и четкость изображения.

Экран WHVA 2.0 Ultra доступен в моделях с диагональю 65 дюймов и выше. В модели с диагональю 55 дюймов используется экран HVA 2.0.

Серия TCL C8L оснащена системой Audio by Bang & Olufsen. Аудиосистема настроена инженерами Bang & Olufsen.

За обработку изображения отвечает современный процессор TSR AiPQ с алгоритмами искусственного интеллекта TCL. Он анализирует контент в реальном времени и оптимизирует четкость, контрастность, цветопередачу и плавность движения.

Телевизоры серии C8L оснащены 64 ГБ встроенной памяти и 3 ГБ оперативной памяти.

Есть поддержка частоты обновления 144 Гц и современных игровых технологий.

Телевизоры серии TCL C8L будут доступны в диагоналях 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов.

Новинки появятся в продаже в ближайшее время, стоимость будет начинаться от 114 999 руб.