TCL представляет стиральную пару серии P682 — умная стирка и сушка для безупречной чистоты и бережного ухода

TCL, мировой производитель потребительской электроники представляет стиральную и сушильную машины серии P682. Загрузка до 10 кг для стирки и до 8 кг для сушки делает эту пару практичным решением для повседневного использования. Новинки сочетают интеллектуальные технологии, бережный уход за тканями и продуманный дизайн. Об этом CNews сообщили представители TCL.

В основе стиральной машины серии P682 лежит технология Super Drum, которая объединяет барабан диаметром 540 мм, 6 бионических лопастей и волновую поверхность внутренней части барабана. Такое сочетание усиливает перекатывание белья, повышает качество стирки и обеспечивает более бережный уход за деликатными тканями.

Волновая поверхность внутренней части барабана формирует водяную прослойку, снижая износ ткани и помогая одежде дольше сохранять первоначальный вид.

Стиральная машина оснащена технологией jetBubble, которая мгновенно смешивает моющее средство с водой и воздухом, образуя плотную пену для более глубокого проникновения в ткань. Это ускоряет стирку, экономит воду и электроэнергию.

Технология autoStain Removal помогает справляться с различными типами пятен за один цикл — от жирных следов до кофейных пятен. Дополнительно предусмотрена автоматическая дозировка моющего средства, упрощающая повседневное использование и повышающая эффективность стирки.

Технология Magic Flow адаптирует параметры стирки в зависимости от типа ткани и выбранного режима, обеспечивая баланс между качеством очистки и бережным уходом.

Для еще более высокого уровня чистоты TCL P682 предлагает стирку с паром и технологию Dynamic Rinse, обеспечивающую тщательное полоскание с непрерывной подачей свежей воды. Это помогает эффективно удалять остатки моющего средства, стойкие загрязнения и шерсть домашних животных.

Дополнительно предусмотрены антибактериальное покрытие уплотнителя и функция очистки барабана, что помогает поддерживать гигиеничность устройства без использования дополнительных средств.

Стиральная машина TCL серии P682 оснащена инверторным мотором с прямым приводом с гарантией 20 лет, обеспечивающим стабильную работу, низкий уровень шума и высокую энергоэффективность.

Функция activeFresh помогает дольше сохранять свежесть белья после завершения цикла и снижает вероятность появления складок.

Для повседневных задач предусмотрена быстрая стирка за 15/30 минут, позволяющая освежить одежду за минимальное время.

LED-дисплей и сенсорные клавиши, а также управление по Wi-Fi делают процесс стирки удобным и интуитивно понятным, а большой люк и лаконичный белый корпус с черной дверцей подчеркивают современный характер модели.

Вместимость до 10 кг делает TCL P682 практичным решением для семьи, позволяя стирать больше белья за один цикл и экономить время.

Сушильная машина серии P682 оснащена технологией теплового насоса Eco Heat Pump, обеспечивающей бережную сушку при низких температурах и сниженное энергопотребление.

Интеллектуальная система автоматической сушки определяет уровень влажности и завершает цикл в оптимальный момент, предотвращая пересушивание тканей.

Технология 3D-сушки предотвращает спутывание вещей и обеспечивает более равномерное распределение горячего воздуха.

Также предусмотрена сушка на решетке — удобный способ высушить обувь или нежные ткани без деформации.

Соединительный комплект TCL DSK80W предназначен для установки сушильной машины над стиральной в колонну, обеспечивая надёжную фиксацию и аккуратный внешний вид.