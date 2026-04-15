TCL представляет игровой монитор 32X3A

TCL, производитель потребительской электроники, представляет флагманский игровой монитор TCL 32X3A с технологией OLED+. Новинка сочетает точную цветопередачу, высокую яркость и профессиональную скорость отклика, обеспечивая новый уровень качества изображения для игр, работы и развлечений. Об этом CNews сообщили представители TCL

Монитор TCL 32X3A построен на технологии WOLED (White OLED — органические светодиоды с белой подсветкой), которая обеспечивает глубокий чёрный цвет, высокий контраст и точную передачу деталей.

Широкий цветовой охват до 98,5% DCI-P3 и 99% sRGB, а также точность цветопередачи ΔE <2 позволяют добиться естественных и насыщенных оттенков, что особенно важно для работы с графикой и контентом.

Разрешение 3840 × 2160 (4K UHD), поддержка 1,07 млрд цветов (8bit + FRC) и высокая плотность пикселей (139 PPI) обеспечивают чёткое и детализированное изображение.

Пиковая яркость до 1300 нит усиливает выразительность изображения, а антибликовое покрытие с низким уровнем отражения делает просмотр комфортным при любом освещении.

Монитор поддерживает частоту обновления до 240 Гц в разрешении 4K и до 480 Гц в Full HD, обеспечивая максимально плавное изображение в динамичных сценах.

Время отклика 0,03 мс (GtG) обеспечивает чёткое изображение в динамике без размытия, а сертификация FreeSync Premium гарантирует плавный игровой процесс без разрывов кадра.

Монитор оснащен системой Audio by Bang & Olufsen с фронтальными динамиками (2×5 Вт), обеспечивающей чистое и сбалансированное звучание.

Технологии пространственного звука усиливают эффект присутствия и позволяют использовать монитор как полноценное мультимедийное решение.

Для подключения предусмотрен современный набор интерфейсов: HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1 с поддержкой 4K 240 Гц, а также USB Type-C с подачей питания до 90 Вт. Дополнительно доступны USB-хаб и KVM, позволяющие управлять несколькими устройствами с одного монитора. Это делает модель удобной как для игровых систем, так и для работы с ноутбуками и несколькими источниками сигнала.

Монитор выполнен в минималистичном дизайне с ультратонким корпусом (от 6,4 мм) и диагональю 31,5 дюйма. Плоская панель и аккуратная подставка с регулировкой наклона позволяют удобно интегрировать его в любое рабочее пространство.

Монитор TCL 32X3A появится в продаже в ближайшее время, стоимость модели составит 94,99 тыс. руб.


