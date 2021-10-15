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Smart Engines
Смарт Энджинс


15.10.2021 РЖД внедрили технологии Smart Engines для продажи билетов в терминалах самообслуживания 2
05.10.2021 Технология Smart ID Engine помогла Royal Caribbean упростить процесс посадки пассажиров 6
01.10.2021 Система реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine и «Ред ОС» совместимы на процессоре «Байкал-М» 4
21.09.2021 Tessi распознала более четырех млн документов с помощью технологий ИИ Smart Engines 1
14.09.2021 CBRE автоматизировала регистрацию посетителей в бизнес-центрах 1
25.08.2021 Технология распознавания документов Smart ID Engine внедрена для идентификации клиентов «Балтбет» 1
30.07.2021 Севергазбанк ускорил распознавание документов клиентов благодаря технологиям Smart Engines 4
28.07.2021 Smaregi (Япония) внедрила технологии Smart Engines для распознавания паспортов 1
13.07.2021 УК «Альфа-Капитал» внедрила Smart ID Engine для распознавания документов пользователей мобильного приложения 2
06.07.2021 «РЕСО-Гарантия» использует технологии Smart Engines для распознавания паспорта, водительских прав и СТС 3
28.06.2021 «Билайн» ускорил оформление клиентов при помощи технологии распознавания документов Smart ID Engine 4
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 4
18.06.2021 Технология распознавания паспортов Smart Engines внедрена в приложении «Доход’ инвестиции» 1
10.06.2021 Платформа FreshCredit использует технологию безопасного распознавания паспортов Smart ID Engine 1
08.06.2021 Smart Engines представила технологии распознавания на базе «зеленого» ИИ 6
31.05.2021 Решена «фундаментальная проблема» распознавания российского паспорта искусственным интеллектом 3
17.05.2021 Программные продукты Smart Engines помогут восстановлению индустрии туризма в Португалии 1
12.05.2021 Ventra Go! использует Smart ID Engine для распознавания паспортов 1
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 2
28.04.2021 Caribbean Airlines использует технологии распознавания паспортов Smart Engines 6
19.04.2021 Райффайзенбанк внедрил технологию распознавания паспортов компании Smart Engines для обслуживания клиентов 4
16.04.2021 Smart Engines представила новое Android-приложение для распознавания документов 3
02.04.2021 Россия возобновляет авиасообщение с Сейшелами. Разрешения для туристов оформляются с помощью российских технологий распознавания паспортов 4
31.03.2021 Сервис «Всегда.Да» внедрил технологию безопасного распознавания паспортов Smart ID Engine 3
24.03.2021 Технологии распознавания Smart Engines помогают клиентам Кредит Европа Банка совершать платежи в мобильном приложении 3
19.03.2021 ПО Smart Engines для распознавания банковских карт, баркодов и типовых документов внесено в реестр российского софта 2
04.03.2021 Система распознавания документов Smart ID Engine внесена в реестр российского ПО 2
25.02.2021 Два резидента Сколково разработали сканер документов нового поколения 2
11.02.2021 NEC выбрала технологию Smart Engines для цифрового финансового проекта в Перу 1
10.02.2021 Oman Arab Bank использует технологии NNTC и Smart Engines для дистанционного открытия счетов 2
25.01.2021 На вокзалах России появились «умные кассы» за 100 млн рублей 3
19.01.2021 Технологии VisionLabs и Smart Engines внедрены в крупнейшем в ОАЭ банке Emirates NBD 3
15.01.2021 Банк «Русский стандарт» внедрил технологию Smart ID Engine 1
22.12.2020 Smart Engines заработала на ИИ 247,5 млн рублей в 2020 году 12
15.12.2020 Разработка Smart Engines включена в карту ИИ-проектов для целей устойчивого развития ООН 4
14.12.2020 Азиатско-Тихоокеанский Банк внедрил технологию распознавания паспортов Smart ID Engine 1
25.11.2020 «1С-Старт» внедрила распознавание паспортов в сервисы регистрации бизнеса для ВТБ и ПСБ 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 3
11.11.2020 Банк «Веста» внедрил Smart IDReader для распознавания паспортов в BPM-системе ELMA 5
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 1

Публикаций - 199, упоминаний - 473

Smart Engines упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 8
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 487 7
Комдив 20 6
Data Matrix 52 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
AlterKnowledge 4 4
СКБ Контур 416 4
Jumio 12 4
MITEK Systems 7 4
S&T - System Integration and Technology Distribution 17 4
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 92 4
VerifyMyAge 6 3
NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс 5 3
Философия.ИТ 13 2
Dialog - Диалог 33 2
Aquarius - Аквариус 209 2
Leta Group 204 2
Google LLC 7135 2
Триасофт 4 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 2
Экспасофт - Expasoft 4 2
Лига Цифровой Экономики 30 2
Код Безопасности 365 2
ELMA 106 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
VisionLabs - ВижнЛабс 101 2
Intel Corporation 4158 2
3728 2
Blockpass IDN 6 2
Центр финансовых технологий Базис - ЦФТ Базис 2 2
Intek - Интек 5 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Abbyy 793 1
Dbrain 10 1
Leta Group - ЛЕТА Инжиниринг 10 1
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 5 1
Avanpost - Аванпост 92 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 21
Альфа-Банк 1123 19
АльфаСтрахование СГ 207 17
Газпромбанк - ГПБ 692 12
Почта Банк 289 12
МКБ - Московский кредитный банк 268 9
Ренессанс Страхование 51 8
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 7
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 7
Локо-Банк 31 6
Аэрофлот 492 6
Совкомбанк ПАО 147 5
Восточный Банк 108 4
Caribbean Airlines 4 4
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 4
BCW - BioCollections Worldwide 7 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
ЦИАН - CIAN 39 4
Dukascopy Bank SA 4 4
Qiwi 783 4
Tessi 8 4
Citibank - Ситибанк 170 4
Банк Санкт-Петербург 120 3
TWINO 4 3
Jysan Bank - Жусан банк 3 3
Альфа-Банк Казахстан 16 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Europcar 6 2
Почта России ПАО 1570 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Согласие СК 44 2
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
Cofix - Кофейни 2 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 12
ARM64 - Архитектура процессора 1017 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 10
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 9
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 8
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 7
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
Code 128 - Code 39 - Code 93 - стандарт штрихкода 5 5
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 4
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 4
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 4
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 61 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 7 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 2
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 2 2
HoughNet 2 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 2
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 8 1
FBP - Filtered Back Projection - в компьютерной томографии преобразование Радона - интегральное преобразование функции 1 1
YMS - Yard Management System - Управление складским двором 5 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
Computational Document Forensics - Компьютерная криминалистика (форензика) 1 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 87
Apple iOS 5741 61
Google Android 10750 60
Linux OS 4249 32
Microsoft Windows 10 6622 28
Intel x86 - Архитектура процессора 991 22
Google Play - Google Store - Android Market 2515 21
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 20
Apple macOS 922 18
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 15
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
Smart Engines GreenOCR 17 12
Apple - App Store 2198 11
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 9
Купибилет - Kupibilet 13 9
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 8
Apple iPad 3263 6
Apple macOS X 901 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 5
Smart Engines - Smart DocumentReader 4 4
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 4
Smart Engines - Smart PassportReader 5 3
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
AlterOffice 16 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 2
C++ - Язык программирования 284 2
Apple iPhone 6 547 2
MobilityLab WorksPad 36 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
НКТ - Р7-Офис 73 2
Oz Liveness 18 2
PostLink - Мессенджер 4 2
Microsoft Excel 435 2
IQReserve VALO Cloud 7 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
Киберника Сибрус - мессенджер 26 2
Smart Engines - Smart Tomo Engine 3 2
Арлазаров Владимир 118 95
Путин Владимир 1821 3
Арлазаров Никита 6 3
Еремина Елена 6 2
Пономаренко Сергей 6 2
Гусев Анатолий 3 2
Осадчикова Наталья 2 2
Николаев Дмитрий 4 2
Косачев Антон 4 2
Ройтберг Григорий 6 2
Цыганов Вячеслав 54 2
Чепакин Андрей 6 1
Шавин Сергей 3 1
Пестерев Алексей 3 1
Вейхман Мария 3 1
Юдовский Сергей 4 1
Фаизов Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Иванова Надежда 2 1
Матюшин Михаил 2 1
Воеводина Наталья 2 1
Сазонова Наталья 1 1
Сметанин Константин 1 1
Попова Лилия 1 1
Пятин Илья 2 1
Прохоров Тимофей 1 1
Волков Игорь 12 1
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Ягубкин Игорь 1 1
Лабахуа Инга 1 1
Буряк Алексей 1 1
Пиляр Елена 21 1
Лобанова Мария 2 1
Расторгуева Светлана 1 1
Бугров Алексей 9 1
Ермаков Алексей 4 1
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Русский язык 976 1
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ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
Актион-МЦФЭР НОЧУ ОДПО - Высшая школа Главбуха 1 1
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