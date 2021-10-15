Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Smart Engines
Смарт Энджинс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 199, упоминаний - 473
Smart Engines упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 3
|Арлазаров Владимир 118 95
|Путин Владимир 1821 3
|Арлазаров Никита 6 3
|Еремина Елена 6 2
|Пономаренко Сергей 6 2
|Гусев Анатолий 3 2
|Осадчикова Наталья 2 2
|Николаев Дмитрий 4 2
|Косачев Антон 4 2
|Ройтберг Григорий 6 2
|Цыганов Вячеслав 54 2
|Чепакин Андрей 6 1
|Шавин Сергей 3 1
|Пестерев Алексей 3 1
|Вейхман Мария 3 1
|Юдовский Сергей 4 1
|Фаизов Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Иванова Надежда 2 1
|Матюшин Михаил 2 1
|Воеводина Наталья 2 1
|Сазонова Наталья 1 1
|Сметанин Константин 1 1
|Попова Лилия 1 1
|Пятин Илья 2 1
|Прохоров Тимофей 1 1
|Волков Игорь 12 1
|Курепкин Игорь 13 1
|Ягубкин Игорь 1 1
|Лабахуа Инга 1 1
|Буряк Алексей 1 1
|Пиляр Елена 21 1
|Лобанова Мария 2 1
|Расторгуева Светлана 1 1
|Бугров Алексей 9 1
|Ермаков Алексей 4 1
|Vaziri Adam - Вазири Адам 1 1
|Ларин Кирилл 4 1
|Макаров Роман 1 1
|Беглов Станислав 1 1
|IDC - International Data Corporation 2711 1
|Gartner 2189 1
|Fortune Global 500 160 1
|Markswebb 21 1
|CNews Инновация года - награда 26 1
|S&P 500 15 1
|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758606, в очереди разбора - 662296.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758606, в очереди разбора - 662296.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru