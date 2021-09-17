Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Raidix
Рэйдикс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 129, упоминаний - 558
Raidix упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 5
|Каташов Александр 4 4
|Басов Алексей 79 3
|Платонов Сергей 10 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Черкасов Дмитрий 14 2
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
|Рудаков Денис 31 1
|Лебедев Павел 21 1
|Герасимов Александр 40 1
|Villa David - Давид Вилла 1 1
|Сергеев Александр 21 1
|Никонов Григорий 1 1
|Абрамов Игорь 2 1
|Разумовский Сергей 2 1
|Бетсис Павел 84 1
|Марич Игорь 18 1
|Щапов Олег 24 1
|Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 1
|Телятников Алексей 12 1
|Севастьянов Алексей 23 1
|Нифатов Алексей 1 1
|Баксов Алексей 1 1
|Каташов Алексей 1 1
|Румянков Александр 1 1
|Беглов Александр 9 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Чамара Денис 57 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Трушкин Константин 43 1
|Яровая Ирина 63 1
|Новиков Павел 67 1
|Бобровников Борис 86 1
|Айвазов Александр 20 1
|Федоров Андрей 15 1
|Озеров Виктор 26 1
|Безруков Андрей 26 1
|CNews Analytics 1988 4
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760569, в очереди разбора - 664259.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760569, в очереди разбора - 664259.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru