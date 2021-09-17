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Raidix
Рэйдикс


17.09.2021 Softline и «Рэйдикс» займутся совместным продвижением ПО RAIDIX 4
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 1
04.08.2021 Чем отличается производительность СХД на базе процессоров «Эльбрус» и Intel 2
30.06.2021 Вышла новая версия ПО RAIDIX 5.X для построения высокопроизводительных СХД 5
09.06.2021 «Ситроникс» начала выпуск серверов на Intel Xeon и хочет «разогнаться» до 30 тыс. штук в год 1
13.04.2021 Всеобщая цифровизация: система хранения данных — основа инфраструктуры любого бизнеса 1
15.02.2021 «Депо компьютерс» представила новые серверы и СХД «ДЕПО» на базе процессоров «Эльбрус» 1
17.12.2020 «ICL Техно» и «Рэйдикс» создали первую совместную СХД 5
08.12.2020 Western Digital заключила партнерство с Raidix 5
26.10.2020 Онлайн-конференция «ПРОSTOR 2020» соберет ведущих экспертов отрасли хранения данных 1
16.07.2020 СХД DEPO Storage включены в Реестр отечественной вычислительной техники 4
21.05.2020 «Рэйдикс» выпускает новый релиз с функциональностью All Flash СХД 22
18.02.2020 «Рэйдикс» представила ПО для хранения данных в суперкомпьютерной среде 3
26.11.2019 «Рэйдикс» представила ПО RAIDIX 4.7.2 для управления СХД 6
13.11.2019 «Депо компьютерс» и «Рэйдикс» представили новую российскую систему хранения данных 5
25.10.2019 Конференция ПРОSTOR 2019: презентации решений и новые компоненты в демо-зоне ежегодного форума об СХД 7
25.10.2019 «Автоматика» представила отказоустойчивую СХД на базе процессора «Эльбрус» 1
22.10.2019 Kraftway внедрила СХД на базе ПО RAIDIX в департаменте Владимирской области 2
02.10.2019 «Рэйдикс» представила программный RAID RAIDIX ERA версии 3.0 5
25.07.2019 «Рэйдикс» и НАГ выпустили СХД для малого и среднего бизнеса 3
27.05.2019 Денис Чамара: Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации 1
16.05.2019 Good Line масштабирует СХД на базе ПО Raidix 7
15.04.2019 iRu и «Рэйдикс» совместно разработают СХД 5
09.04.2019 «Тринити» и «Рэйдикс» модернизировали совместную СХД 8
08.04.2019 Государство создает гигантского производителя «железа» для «закона Яровой» 1
20.02.2019 Собери свою СХД: как бизнес экономит на больших данных 5
15.02.2019 «Рэйдикс» и «Аквариус» поставили СХД для центра безопасности в ХМАО-Югре 3
12.02.2019 Nortex Group внедрила СХД «Рэйдикс» в Комитете автомобильных дорог Казахстана 4
21.01.2019 СХД от «Рэйдикс» и ICL обеспечат сохранность данных ОМС в Мордовии 2
04.12.2018 «Рэйдикс» запатентовала метод повышения производительности СХД 3
28.11.2018 Российскую СХД внедрили в японском НИИ с собственным суперкомпьютером 2
27.11.2018 «Рэйдикс» и Core Micro Systems внедрили мультипетабайтную СХД в центре вычислительных наук японского института RIKEN 3
23.10.2018 СХД «Рэйдикс» и «Нэтберг» прошла испытание реальной нагрузкой 1
21.09.2018 Российское ПО, российская сборка: «Нэтберг» и «Рэйдикс» представляют новую компактную и мощную СХД 5
12.09.2018 Росгвардия переходит с Windows на российскую ОС 1
07.08.2018 ТПУ обновляет ИТ-инфраструктуру с помощью «Рэйдикс» и «Интант» 2
26.07.2018 Отдел ИКИ РАН внедрил систему хранения данных на ПО Raidix 2
20.06.2018 «Нэтберг» завершил внедрение СХД на базе ПО Raidix в СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 3
07.06.2018 «Ростех» и «Рэйдикс» разработали отечественное программно-аппаратное решение для распределенного хранения данных 1
07.06.2018 Под «закон Яровой» создана распределенная СХД на «Эльбрусах» — конкурент решения Red Hat 3

Публикаций - 129, упоминаний - 558

Raidix упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 11
Microsoft Corporation 11077 10
Ростех - Концерн Автоматика 397 5
Western Digital Corporation - WDC 311 5
SAP SE 3212 5
SAS Institute 596 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
IBM 3539 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 4
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 4
Netberg - Нэтберг 11 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 3
Ланит ГК 1156 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Dell EMC 2400 2
Lenovo Group 1636 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Broadcom Inc 197 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Acronis - Акронис 364 2
Red Hat 665 2
Базальт СПО 206 2
Крок 1219 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 350 2
Docsvision - ДоксВижн 773 2
Код Безопасности 365 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 261 2
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 2
WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 44 2
Core Micro Systems 3 2
НАГ - NAG 8 2
Microchip Technology 8 2
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 2
Avid 18 2
Blackmagic Design 9 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Альфа-Банк 1123 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
КоммИТ Кэпитал 13 1
Star Media 9 1
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 1
Мортон 16 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Правительство РФ 2203 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 3 1
ТФОМС Республики Мордовия - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Мордовия 1 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан - МИИР РК 2 1
МФЦ Мои документы Москвы 6 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Администрация Президента РФ 267 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 44 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 86
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 29
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 22
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 12
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 211 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 7
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 191 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 6
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 573 4
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 265 4
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 145 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 4
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 3
Безопасный город 347 3
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 229 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 3
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 3
Erasure Coding - "стирающий код" - помехоустойчивый код, способный восстановить целые пакеты данных в случае их потери 11 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
JBOD - just a bunch of disks 39 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
NVDIMM - Энергонезависимые двухрядные модули памяти 5 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 2
NAND flash memory - Флеш-память 203 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
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МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 5
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 3
Raidix RAIN Эльбрус - программно-определяемая система хранения данных (SDS) 3 3
Raidix QoSmic 13 3
Intel Enterprise Edition for Lustre 4 3
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 2
Citrix XenServer 86 2
Western Digital - WD Ultrastar - Серия HDD 19 2
Red Hat Ceph Storage 70 2
SINET - The Science Information Network - Магистральная сеть для обмена научными данными между японскими университетами и научными центрами 2 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Windows 853 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 1
Trinity FlexApp СХД 1 1
Mellanox InfiniBand ConnectX 1 1
Western Digital IsoVibe 1 1
Apple Final Cut Pro - Final Cut Pro X 21 1
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