Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЮниКредит Банк
UniCredit
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 155, упоминаний - 285
ЮниКредит Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Крысина Ольга 109 3
|Скурятина Елена 20 3
|Кравченко Георгий 9 2
|Мякишева Марина 84 2
|Лосев Сергей 43 2
|Мальшаков Александр 4 2
|Благирев Вячеслав 11 2
|Строгалин Алексей 3 2
|Ломоносов Алексей 4 2
|Камалдынов Дмитрий 4 2
|Комаров Алексей 6 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
|Федосов Виктор 8 1
|Усевич Мария 5 1
|Антонова Мария 1 1
|Зубов Константин 2 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Зыков Владимир 2 1
|Емельянов Алексей 8 1
|Платицын Андрей 4 1
|Николаев Евгений 13 1
|Скобелев Алексей 3 1
|Климарев Михаил 46 1
|Крок Александр 2 1
|Конохов Алексей 1 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Шадаев Максут 384 1
|Макаров Алексей 49 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Сысоев Игорь 31 1
|Енгибарян Ваге 9 1
|Фридман Михаил 54 1
|Дороничев Андрей 1 1
|Феофанов Дмитрий 1 1
|Нисанов Вадим 1 1
|Савельев Илья 2 1
|Попов Андрей 72 1
|CNews Analytics 1988 8
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 5
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|CNews Fast рейтинг 29 1
|Медиалогия 37 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759950, в очереди разбора - 663640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759950, в очереди разбора - 663640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru