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ЮниКредит Банк
UniCredit


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
15.09.2021 Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ 3
30.07.2021 Почему Росбанк внедрил Oracle FLEXCUBE для автоматизации операций на рынках капитала 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
16.12.2019 Банк «Открытие» расширил сеть для бесплатного пополнения карт 1
31.07.2019 BSS купила разработчика мобильных решений iDA Mobile 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
28.09.2018 Сайт аренды жилья «Циан» открыл сервис одобрения ипотеки от банков 1
28.09.2018 ЦИАН запустил сервис, упрощающий получение ипотеки 1
22.08.2018 ИБ-эксперт: сайты Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия» и «Юникредита» перестанут работать в Chrome и Firefox 2
14.05.2018 «Синимекс» представила итоги за 2017 год 1
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 2
14.06.2017 Выручка «Синимекс» увеличилась за год на 13% 2
28.04.2017 RBtechnologies перевела хранилище данных «ЮниКредит Банка» на новые системы-источники 1
26.04.2017 «ЮниКредит Банк» внедрил решение Misys для автоматизации функций бэк-офиса казначейства на финансовых рынках 5
26.04.2017 RBtechnologies завершила этап автоматизации системы обязательной отчетности в «Юникредит Банке» 2
21.12.2016 «Юникредит Банк» отменил комиссию за обслуживание и онлайн-регистрацию ИП и ООО 3
07.06.2016 Совокупный оборот «Синимекс» по итогам 2015 года увеличился на 10,5% 3
02.06.2016 «Третий по величине» коммерческий ЦОД России внедрит отечественную защиту от DDoS 1
30.05.2016 Основные тренды рынка мобильных приложений для бизнеса: простота&функциональность 1
12.05.2016 «Калуга Астрал» примет участие в конференции CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
02.02.2016 Управлять настройками карт «ЮниКредит Банка» теперь можно в мобильном приложении Mobile.UniCredit 2
29.01.2016 «ЮниКредит Банк» начал выпуск таможенных карт «РауНД» для СМБ 2
21.01.2016 BSS подвела итоги 2015 года: новая продуктовая стратегия и расширение географии бизнеса 2
16.12.2015 «ЮниКредит Банк» запустил сервис переводов по номеру карты через мобильный и интернет-банк 5
10.12.2015 Клиенты Райффайзенбанка могут вносить наличные через банкоматы «Московского кредитного банка» 1
26.11.2015 У банков две перспективы: вывести ИТ на аутсорсинг или превратиться в ИТ-компанию 1
13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
12.08.2015 «Яндекс.Деньги» помогут не просрочить оплату кредита 1
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
30.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
23.07.2015 Банки делают ставку на ИТ-сервисы для клиентов с доходом от 200 тыс. рублей 2
20.07.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
15.07.2015 UniCredit Bank выбрал платформу Simformer для обучения сотрудников 1
09.06.2015 Погашать кредиты «ЮниКредит Банка» теперь можно через «Qiwi Терминалы» без комиссии 5
08.06.2015 «ЮниКредит Банк» совместно с «Калуга Астрал» запустил сервис электронной отчетности для СМБ-клиентов 5
22.05.2015 На IX форуме SAS в России обсудили новые тренды в развитии аналитики 1
27.03.2015 Австрийцы столкнулись с неожиданными проблемами при попытке скупить российские ИТ-компании 1
27.02.2015 По интерфейсу встречают: как банки развивают ДБО? 1

Публикаций - 155, упоминаний - 285

ЮниКредит Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 14
Microsoft Corporation 11060 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 8
VK - Mail.ru Group 2483 5
IBM 3537 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
АйТи 751 4
SAP SE 3211 4
Samsung Electronics 5651 4
Синтерра - Synterra 565 3
Ростелеком Связьинвест 695 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 3
CompanyMedia 110 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Google LLC 7144 3
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 2
iDA Mobile 8 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
DXC Technology 17 2
Ланит ГК 1155 2
НТК - Национальные телекоммуникации 61 2
Ростелеком Сибирьтелеком 302 2
Yandex - Яндекс 4101 2
3733 2
Telegram Group 702 2
Nortel Networks 222 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
S&T - System Integration and Technology Distribution 17 2
LiveTex - ЛайвТекс 31 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
I-Free 69 1
СКБ Контур 416 1
Сравни.ру 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 16 1
Газпромбанк - ГПБ 692 26
Альфа-Банк 1123 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
РСХБ - Россельхозбанк 183 10
Открытие ФК 538 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
ВТБ24 583 8
МКБ - Московский кредитный банк 268 7
ВТБ Банк Москвы 371 6
Почта Банк 289 5
CyberPlat - КиберПлат 202 5
Русский стандарт Банк 302 4
Связь-банк 78 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
МДМ Банк 150 4
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Уралсиб Банк 389 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
СДМ-Банк 51 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 3
СМП банк - Северный морской путь 71 3
ЦИАН - CIAN 39 3
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 3
Металлинвестбанк 39 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Абсолют Банк 94 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
Восточный Банк 108 2
СКБ-банк 86 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Урал ФД - Коммерческий банк 8 2
Локо-Банк 31 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Банк Интеза 20 2
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Фонд Росконгресс 4 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Администрация города Владимира 1 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
Безопасный город 347 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
НИР - Научно-исследовательская работа 114 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Google Android 10750 9
Apple iOS 5741 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 5
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Java - Язык программирования 1175 2
IBM Cognos BI 141 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Microsoft Lync 272 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
Drom.ru 7 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Aladdin JaCarta 147 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
Яндекс.Маркет 439 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Prognoz Platform 74 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Avaya PDS - Avaya Predictive Dialing System 2 1
Oracle FlexCube (FCUBS) 8 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
МТС Автосекретарь 35 1
Qiwi Терминалы 100 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
SafeTech SafeTouch 28 1
Архивный фонд РФ 11 1
BSS Электронный офис 8 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
ЛитРес Самиздат 7 1
ЛитРес Livelib 2 1
Крысина Ольга 109 3
Скурятина Елена 20 3
Кравченко Георгий 9 2
Мякишева Марина 84 2
Лосев Сергей 43 2
Мальшаков Александр 4 2
Благирев Вячеслав 11 2
Строгалин Алексей 3 2
Ломоносов Алексей 4 2
Камалдынов Дмитрий 4 2
Комаров Алексей 6 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
Федосов Виктор 8 1
Усевич Мария 5 1
Антонова Мария 1 1
Зубов Константин 2 1
Кацоев Алексей 17 1
Зыков Владимир 2 1
Емельянов Алексей 8 1
Платицын Андрей 4 1
Николаев Евгений 13 1
Скобелев Алексей 3 1
Климарев Михаил 46 1
Крок Александр 2 1
Конохов Алексей 1 1
Сыкулев Андрей 57 1
Стуров Дмитрий 25 1
Чимиричкина Мария 30 1
Юрченко Евгений 75 1
Шадаев Максут 384 1
Макаров Алексей 49 1
Ахмеров Тимур 73 1
Сысоев Игорь 31 1
Енгибарян Ваге 9 1
Фридман Михаил 54 1
Дороничев Андрей 1 1
Феофанов Дмитрий 1 1
Нисанов Вадим 1 1
Савельев Илья 2 1
Попов Андрей 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 12
Восточная Европа 1676 8
Казахстан - Республика 2627 6
Украина 3361 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Европа 3745 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Германия - Федеративная Республика 3624 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Япония 2778 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Россия - Оренбург 255 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 1
Россия - Курск 231 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Княжество Монако 63 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 32 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
Rusbiathlon.ru 1 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 30 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 16 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
InformationWeek 101 1
ТНТ - Телеканал 94 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Россия 24 - телеканал 86 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Известия ИД 59 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
Врачи РФ 1 1
CNews Analytics 1988 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 5
RAEX - Эксперт РА 49 1
CNews Fast рейтинг 29 1
Медиалогия 37 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 12 1
WorldSkills DigitalSkills 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759950, в очереди разбора - 663640.
Создано именных указателей - 46354.
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