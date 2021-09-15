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ГИИС ЭБ
Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ
Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами


E-budget - Единый портал бюджетной системы - budget.gov.ru - Единая система управления государственными и муниципальными (общественными) финансами
15.09.2021 Казначейство начало использовать полностью импортозамещенную подсистему «Электронного бюджета» 2
15.09.2021 Первая полностью импортозамещенная подсистема начала работать в «Электронном бюджете» 1
13.08.2021 Минцифры лишили информсистемы стоимостью почти в 1 миллиард 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
13.07.2021 Власти оживят реестр субсидий ИТ-компаниям, загадочно закрытый 7 месяцев назад 2
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 2
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 2
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 4
22.01.2021 Власти скрыли реестр федеральных субсидий. Непрозрачными стали ИТ-проекты на многие миллиарды 2
14.01.2021 ГК ОТР совместно с ГК Astra Linux развивает федеральную ГИИС «Электронный бюджет» 1
17.11.2020 «Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет» 5
27.10.2020 Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 2
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
18.09.2020 ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86 3
03.09.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 1
12.08.2020 Автоматизация регионального перечня услуг и работ. Практика Республики Крым 5
13.07.2020 Россия увеличивает закупки iOS и Android на 40% ежегодно 2
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 3
20.04.2020 Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов 1
03.04.2020 Ученых и студентов допустили до финансовых данных госорганов России 1
27.03.2020 Государственные информсистемы России скрывают значимые данные 1
25.03.2020 Казначейство отказывается от СУБД Oracle в пользу Postgres Pro. Цена вопроса 1
13.02.2020 «1С» представила решения для цифровизации образования и подготовки ИТ-кадров 1
04.02.2020 Дочерняя структура Ростеха и «РТС-тендер» займутся популяризацией закупок малого объема 1
28.01.2020 «Цифровой экономикой» будет управлять ИТ-система за 96 миллионов 1
17.01.2020 Проектам на «Эльбрусах», «Байкалах» и чипах «Элвиса» выделили 880 миллионов. На что пойдут деньги 1
20.11.2019 Власти открыли сайт для изучения госрасходов гражданами 1
24.10.2019 Государственные траты на ИТ выросли более чем на 20% 2
22.10.2019 «Цифровая экономика». Как реорганизовать нацпрограмму, чтобы она заработала в полную силу 8
22.10.2019 Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Наш потенциал позволяет решать глобальные задачи» 1
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 2
01.10.2019 Казначейство взяло на себя расчет зарплаты 23 тыс. госчиновников 5
16.09.2019 «Электронный бюджет» переезжает из ЦОДа «Гознака» в дата-центр ФНС и с IBM на Intel 5
27.06.2019 «БАРС Груп» оптимизирует разработку проектов при помощи BarsUP.Net 1
22.05.2019 «Барс груп» разрабатывает цифровой инструмент для контроля за исполнением национальных проектов 2
29.04.2019 Росстат потратил миллионы на свой портал за два года, ни разу его не обновив 1
09.04.2019 «Ростелеком» переходит на «единый» лицевой счет 2
02.04.2019 Власти выдали на новые «Эльбрусы» и «Байкалы» миллиарды. Сумма не отражена в ИС Казначейства 4

Публикаций - 135, упоминаний - 236

ГИИС ЭБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 13
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 7
Ланит ГК 1155 7
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Microsoft Corporation 11060 6
ОТР 135 6
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 5
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
Барс груп 402 4
Компьюлинк ГК - Compulink 209 4
Oracle Corporation 3342 4
IBM 3537 4
SAP SE 3211 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 3
АйТи 751 3
ИБС экспертиза 43 3
Intel Corporation 4169 3
3733 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Softline - Софтлайн 1474 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
Астерос - Asteros 531 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 2
Криста НПО 59 2
Прогноз 195 2
Google LLC 7144 2
Крок 1219 2
Онланта 75 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
АФК Система ПАО 994 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Галэкс НТЦ - Galex 26 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 17 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Газпром ПАО 520 2
Роснефть НК 367 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 1
ВТБ Лизинг 34 1
РТС - Фондовая биржа 164 1
Алтайкрайэнерго 3 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Вертолеты России 114 1
Ингосстрах СПАО 210 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Росгосстрах 182 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Альфа-Банк 1123 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Аэрофлот 493 1
Почта России ПАО 1572 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 36
Федеральное казначейство России 766 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 17
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 12
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 12
Правительство РФ 2201 11
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
Президент Российской Федерации 1439 8
Счётная палата РФ 460 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 7
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 4
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Правительство Москвы 653 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Администрация Смоленской области 19 2
Федеральное собрание Российской Федерации 79 2
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 10
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 7
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Гознак ЦОД 10 5
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 4
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Microsoft Windows 10 6629 4
Linux OS 4253 4
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 4
Apple iOS 5741 4
Google Android 10750 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Apple macOS 922 2
IBM Power Systems - Серия серверов 130 2
БАРС BarsUP.Net 12 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 2
Cisco LMS - Cisco LAN Management Solution 2 2
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
ЭОС Дело СЭД 621 2
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
Четвернин Алексей 651 9
Медведев Дмитрий 1433 8
Кучин Сергей 22 6
Козырев Алексей 270 6
Путин Владимир 1824 4
Чукарин Алексей 56 4
Бегтин Иван 48 4
Елистратов Николай 90 4
Нестеренко Татьяна 36 3
Ахмеров Тимур 73 3
Кулешов Алексей 27 3
Албычев Александр 74 3
Абызов Михаил 64 2
Чурсин Игорь 20 2
Кудрин Алексей 63 2
Гвоздева Наталья 13 2
Попов Павел 12 2
Кальченко Игорь 3 2
Терещенко Денис 38 2
Петрушин Андрей 64 2
Панова Елена 1 1
Волк Ирина 10 1
Карпенко Виктория 1 1
Масленников Олег 3 1
Данилова Наталья 2 1
Еремеев Сергей 17 1
Рудый Анатолий 1 1
Тигунов Олег 1 1
Шолкин Андрей 2 1
Лишенков Владимир 12 1
Афанасьев Михаил 4 1
Кутузов Максим 5 1
Жуков Максим 9 1
Прозоров Денис 5 1
Акопов Андрей 3 1
Валяева Елизавета 72 1
Ивакин Роман 49 1
Сафронов Роман 33 1
Балашов Александр 1 1
Кравченко Александр 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 98
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 39
Россия - Ростовская область 861 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 10
Россия - Республика Мордовия 387 9
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 5
Россия - ПФО - Казань 1513 5
Россия - Дубна 133 5
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 4
Россия - Волгоградская область 397 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 4
Россия - Нижегородская область 738 4
Россия - Калининградская область 535 4
Россия - Тюменская область 582 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
Россия - Новосибирская область 815 3
Россия - Сахалинская область 432 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Россия - Республика Крым 626 3
Казахстан - Республика 2627 3
Европа 3745 3
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 3
Россия - Орловская область 132 3
Россия - Красноярский край 663 2
Россия - Омская область 383 2
Россия - Мурманская область 291 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
Россия - Новгородская область 286 2
Россия - Тамбовская область 322 2
Россия - Республика Коми 411 2
Россия - Костромская область 229 2
Россия - Свердловская область 806 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Северный Кавказ 136 1
Россия - Белгородская область 367 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 827 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
Информационное общество - Государственная программа 282 6
Региональное законодательство 45 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
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Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Генплан Москвы - Генеральный план развития города Москвы 2 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Русский язык 978 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Коррупция 22 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
Федеральный закон 20.08.1993 N 5663-1 - О космической деятельности 2 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Федеральное законодательство 254 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Госрасходы - портал 6 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
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