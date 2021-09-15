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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГИИС ЭБ
Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ
Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами
E-budget - Единый портал бюджетной системы - budget.gov.ru - Единая система управления государственными и муниципальными (общественными) финансами
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Публикаций - 135, упоминаний - 236
ГИИС ЭБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 9
|Медведев Дмитрий 1433 8
|Кучин Сергей 22 6
|Козырев Алексей 270 6
|Путин Владимир 1824 4
|Чукарин Алексей 56 4
|Бегтин Иван 48 4
|Елистратов Николай 90 4
|Нестеренко Татьяна 36 3
|Ахмеров Тимур 73 3
|Кулешов Алексей 27 3
|Албычев Александр 74 3
|Абызов Михаил 64 2
|Чурсин Игорь 20 2
|Кудрин Алексей 63 2
|Гвоздева Наталья 13 2
|Попов Павел 12 2
|Кальченко Игорь 3 2
|Терещенко Денис 38 2
|Петрушин Андрей 64 2
|Панова Елена 1 1
|Волк Ирина 10 1
|Карпенко Виктория 1 1
|Масленников Олег 3 1
|Данилова Наталья 2 1
|Еремеев Сергей 17 1
|Рудый Анатолий 1 1
|Тигунов Олег 1 1
|Шолкин Андрей 2 1
|Лишенков Владимир 12 1
|Афанасьев Михаил 4 1
|Кутузов Максим 5 1
|Жуков Максим 9 1
|Прозоров Денис 5 1
|Акопов Андрей 3 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Ивакин Роман 49 1
|Сафронов Роман 33 1
|Балашов Александр 1 1
|Кравченко Александр 6 1
|Госрасходы - портал 6 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru