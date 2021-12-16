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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт


16.12.2021 «Билайн» по особому разрешению властей купил облачный бизнес IBS
16.12.2021 ПАО «Вымпелком» объявляет о приобретении ведущего провайдера облачных сервисов IBS DataFort
02.12.2021 «Билайн бизнес» совместно с DataFort предоставят пользователям Сибири и Дальнего востока облачную платформу для бизнеса
09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS
30.06.2020 Владимир Свиридов, IBS Datafort: SLA должен быть комплексным!
22.11.2019 IBS Datafort пополнил сеть дата-центров ЦОДом O2xygen
18.09.2019 IBS DataFort рассказал о возможностях виртуальных графических станций
16.05.2019 IBS DataFort представила сканер безопасности на базе комплекса Cronus CyBot
25.02.2019 Облака становятся основой всеобщей цифровизации
12.12.2018 Облака: переводим технологии в бизнес-модели
25.09.2018 В российские банки пришли блокчейн и роботы
22.08.2018 IBS DataFort запустила третий ЦОД виртуального облака в Останкино
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения
30.11.2017 IBS DataFort и SAP запускают хостинг бизнес-приложения для среднего и малого бизнеса
18.09.2017 IBS DataFort обеспечила бесперебойную работу процессингового центра MAP
24.04.2017 IBS Datafort помогает «ELT-Поиску» выдавать 5 тыс. полисов ОСАГО в день
09.11.2016 Как эффективно использовать возможности сервис-провайдера – опыт IBS DataFort
25.05.2016 IBS DataFort получил высший партнерский статус VMware Premier Service Provider
27.04.2016 Бизнес-приложения на базе платформы БОСС теперь можно размещать в «облаке» IBS DataFort
30.03.2016 IBS DataFort и Seclore выводят на российский рынок новое решение по защите корпоративных данных от неконтролируемого использования и распространения
11.02.2016 «Зетта Страхование» при поддержке IBS DataFort прошла аттестацию на соответствие 152-ФЗ
22.01.2016 IBS DataFort представила на рынке решения Allot для анализа сетевого трафика в режиме реального времени и защиты от DDoS
22.12.2015 БФТ и DataFort внедрили облачную систему госзакупок в Белгородской области
21.10.2015 IBS DataFort: Возможность получить все сервисы из одних рук является гарантией их качества
05.10.2015 IBS DataFort завершила миграцию систем «Зетта Страхование» из ЦОДа в Швейцарии в РФ
15.09.2015 IBS DataFort за 2,5 недели запустила облачную ИТ-инфраструктуру микрофинансовой организации «Лига Денег»
28.08.2015 IBS DataFort получил право на перепродажу сервисов Oracle Cloud на территории РФ
23.04.2015 Облако в законе: как IBS DataFort трансформировала свои сервисы
15.10.2012 Новым руководителем IBS Datafort стал Михал Чупа
05.07.2011 Экс-гендиректор Rambler и IBS DataFort возглавил ИТ-дочку "Сбербанка"
04.07.2011 ИТ-дочку "Сбербанка" возглавил гендиректор IBS DataFort Денис Калинин
09.03.2011 Сеть магазинов «Посуда Центр» доверила IBS DataFort обслуживание ИТ-инфраструктуры
12.01.2011 Новая услуга IBS DataFort: медицинские системы в аренду
25.11.2010 IBS DataFort займётся обслуживанием АИС «Профессиональное образование» Департамента образования Москвы
05.10.2010 IBS DataFort внедрила BMC Remedy ITSM Suite
04.10.2010 IBS DataFort завершил внедрение BMC Remedy ITSM Suite
01.07.2010 IBS DataFort открывает офис в Дубне
12.05.2010 IBS DataFort признан «восходящей звездой» мировой индустрии аутсорсинга
28.01.2010 IBS обеспечил техподдержку московской системы управления профобразованием
16.12.2009 IBS DataFort обеспечит бесперебойную работу ИС General Motors в России

Публикаций - 217, упоминаний - 429

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBS - ИБС ИТ Услуги 1333 75
Microsoft Corporation 21025 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7832 29
Oracle Corporation 5814 26
IBM - International Business Machines Corp 8705 23
SAP SE 4379 20
Selectel - Селектел 147 17
Сбербанк Технологии - СберТех 209 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 17
Крок 1563 16
5035 15
iTeco - Ай-Теко 893 14
Rambler Group - Рамблер ГК 758 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6243 14
Citrix Systems 726 14
VMware 1983 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7523 13
IBS Platformix - ИБС Платформикс 94 13
VK - Mail.ru Group 2816 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 12
АйТи 1067 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 423 10
CleverDATA 55 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 10
Cinimex - Синимекс 163 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8556 10
Polycom - Поликом Россия 372 10
Custis 81 10
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 333 9
AT Consulting - Группа ЭйТи 295 9
HP Inc. 5105 9
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 182 9
Cisco Systems 4642 9
Ростелеком - DataLine - Даталайн 243 8
BMC Software 90 8
Yandex - Яндекс 4619 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3762 8
Samsung Electronics 8958 8
Linxdatacenter - Связь ВСД 99 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4861 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1589 18
Альфа-Банк 1336 13
ПСБ - Промсвязьбанк 636 12
МДМ Банк 195 11
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 10
ГПБ - Газпромбанк 801 10
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 56 10
Лайф ФГ - Финансовая группа 125 9
X5 Group 651 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 9
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 84 9
Уралсиб Банк 447 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 224 9
Visa International 1641 9
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 159 9
Спортмастер 132 7
Pony Express 58 7
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 110 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1923 7
Национальный банк Траст 110 7
Бинбанк 189 6
Новард Управляющая компания - Novard 67 6
Росводоканал 48 6
ВкусВилл 53 6
Cetelem - Сетелем Банк 27 6
Bayer AG - Байер 55 6
Альфа-Капитал УК 49 6
Ингосстрах СПАО 279 6
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 68 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 177 6
Mary Kay - Мэри Кэй 85 6
Пробизнесбанк АКБ 122 6
РОСНО СК 163 6
Газпром нефть 401 5
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 57 5
En+ Group 18 5
Citibank - Ситибанк 250 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1518 13
Федеральное казначейство России 867 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2790 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7403 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 6
Счётная палата РФ 556 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2048 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 3
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 3
Правительство Тюменской области - ГКУ ТО ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 78 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2369 3
Правительство Москвы 820 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1123 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2056 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1768 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1179 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 68 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 57 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 77 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 67 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 65 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 2
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного управления 2 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 104 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - МДГКБ ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница 4 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 2
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 200 1
Руссофт - Russoft 345 1
АФТ - Ассоциация Финтех 86 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
АРБ - Ассоциация российских банков 174 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 7 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12391 79
ИТ-аутсорсинг 860 41
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2461 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2523 32
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1105 22
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 864 18
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4130 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2257 12
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 654 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 674 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1261 10
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 483 10
DevOps - Development и Operations 348 9
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 286 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1807 8
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1465 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 933 7
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 686 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 507 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 31 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12183 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 6
Agile software development - Гибкая методология разработки 285 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 547 6
Big Data - Большие данные 1250 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1592 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1656 5
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 309 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 349 5
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 704 5
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 568 5
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 101 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 680 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1351 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1429 4
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов 29 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 463 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1215 3
ВымпелКом - Билайн - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 14 13
Microsoft SQL Server 1265 8
Linux OS 7212 7
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 109 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 6
Microsoft Azure 1219 6
Microsoft Office 3012 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 526 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 22 4
AWS - Amazon Web Services 606 4
Microsoft Exchange 994 4
AMD Ryzen Matisse 5 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 360 3
Microsoft Office 365 797 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 676 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 3
Kaspersky DDoS Prevention 27 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 3
Ланит - Онланта OnCloud.ru 36 3
Microsoft Windows 10 10135 3
Microsoft Skype 1887 3
Google Cloud Platform - GCP 211 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 730 2
Google Android 11682 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 513 2
OFD.RU Ferma 9 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 114 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 124 2
Rakuten Viber 466 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 511 2
Яндекс.Маршрутизация 23 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 310 2
VMware Horizon Suite 94 2
DeviceLock DLP 42 2
БОСС-Кадровик 116 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 184 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 428 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 25 2
Калинин Денис 69 42
Мацоцкий Сергей 169 26
Лантух Владислав 19 18
Козлов Михаил 167 15
Николаев Евгений 13 13
Шевченко Владимир 135 13
Леушев Андрей 69 13
Халяпин Сергей 81 12
Гузев Иван 12 12
Реймер Денис 53 11
Гуральников Сергей 162 10
Коротнев Константин 32 10
Лысенко Эдуард 221 9
Прохоров Фёдор 81 9
Садовенко Илья 62 9
Бетсис Павел 96 9
Хрусталев Александр 32 9
Сивидов Алексей 39 9
Разгуляев Валерий 18 9
Герасимов Александр 43 9
Сафронов Юрий 67 9
Шестаков Александр 35 9
Плешков Алексей 44 8
Скородумов Анатолий 64 8
Исанин Антон 28 8
Ермолаев Артем 343 8
Громов Иван 101 8
Орловский Виктор 269 8
Шадаев Максут 422 8
Брагин Павел 22 8
Мельникова Алиса 30 8
Богачев Игорь 172 8
Разумовский Дмитрий 70 8
Смирнов Александр 49 7
Закрепин Евгений 51 7
Малышев Александр 32 7
Грибанов Юрий 26 7
Фридман Илья 41 7
Соловьев Владимир 101 7
Свиридов Владимир 10 7
Россия - Российская федерация - РФ 82580 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26733 68
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11598 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12079 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34067 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11619 10
Казахстан - Республика 4146 10
Россия - СФО - Новосибирск 2926 9
Европа 7254 9
Европа Восточная 2815 9
Россия - ЦФО - Калужская область 726 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1074 7
Украина 5530 6
Россия - УФО - Челябинская область 848 6
Европа Западная 1306 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 6
Германия - Федеративная Республика 7793 5
Израиль 1685 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 323 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2896 5
Россия - ПФО - Казань 1894 5
Беларусь - Белоруссия 3209 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3815 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10915 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1166 4
Индия - Республика 4106 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 628 3
Беларусь - Минск 534 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 505 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 464 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 3
Россия - ЦФО - Тульская область 927 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 870 2
Россия - УФО - Тюменская область 749 2
Чехия - Чешская Республика 976 2
Америка 1189 2
Узбекистан - Республика 1255 2
Россия - Сибирь 1346 2
Бразилия - Федеративная Республика 1898 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1730 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2753 51
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 50
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5080 30
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4139 27
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 19
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1506 17
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1111 14
Аутсорсинг 134 10
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 6
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 200 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 4
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 128 4
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 379 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2245 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 144 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1484 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 146 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 2
Open Space - Офис открытого типа 16 2
Черкизон - Черкизовский рынок 72 2
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