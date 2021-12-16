ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВымпелКом
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ДатаФорт
Публикаций - 217, упоминаний - 429
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Калинин Денис 69 42
|Мацоцкий Сергей 169 26
|Лантух Владислав 19 18
|Козлов Михаил 167 15
|Николаев Евгений 13 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Леушев Андрей 69 13
|Халяпин Сергей 81 12
|Гузев Иван 12 12
|Реймер Денис 53 11
|Гуральников Сергей 162 10
|Коротнев Константин 32 10
|Лысенко Эдуард 221 9
|Прохоров Фёдор 81 9
|Садовенко Илья 62 9
|Бетсис Павел 96 9
|Хрусталев Александр 32 9
|Сивидов Алексей 39 9
|Разгуляев Валерий 18 9
|Герасимов Александр 43 9
|Сафронов Юрий 67 9
|Шестаков Александр 35 9
|Плешков Алексей 44 8
|Скородумов Анатолий 64 8
|Исанин Антон 28 8
|Ермолаев Артем 343 8
|Громов Иван 101 8
|Орловский Виктор 269 8
|Шадаев Максут 422 8
|Брагин Павел 22 8
|Мельникова Алиса 30 8
|Богачев Игорь 172 8
|Разумовский Дмитрий 70 8
|Смирнов Александр 49 7
|Закрепин Евгений 51 7
|Малышев Александр 32 7
|Грибанов Юрий 26 7
|Фридман Илья 41 7
|Соловьев Владимир 101 7
|Свиридов Владимир 10 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru