Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
UniCredit
ЮниКредит Банк
Публикаций - 176, упоминаний - 327
UniCredit упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|OSI - Open Source Initiative 52 1
|АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
|Серова Елена 317 9
|Сыкулев Андрей 67 8
|Шальнова Елена 10 7
|Широких Алексей 71 6
|Леушев Андрей 69 6
|Козлов Михаил 167 6
|Фомичев Андрей 64 6
|Солнцев Михаил 8 5
|Прохоров Фёдор 81 4
|Меднов Сергей 121 4
|Шадаев Максут 420 4
|Кибалко Кирилл 20 4
|Белышков Леонид 17 4
|Скурятина Елена 20 4
|Шестаков Александр 35 4
|Стятюгин Роман 28 4
|Николаев Евгений 13 4
|Реймер Денис 53 4
|Гнездилов Дмитрий 7 4
|Чучелов Андрей 44 4
|Никуличев Андрей 43 3
|Богданов Кирилл 103 3
|Лысенко Эдуард 221 3
|Шевченко Владимир 135 3
|Усманов Артур 24 3
|Натрусов Артем 137 3
|Карпенко Дмитрий 29 3
|Опенышева Светлана 63 3
|Авербах Владимир 122 3
|Сенаторов Михаил 42 3
|Киселёв Алексей 32 3
|Соколов Олег 51 3
|Скородумов Анатолий 64 3
|Устюжанин Дмитрий 49 3
|Скачков Юрий 50 3
|Растопшин Павел 28 3
|Ушаков Михаил 30 3
|Разумовский Дмитрий 70 3
|Кравченко Константин 75 3
|Кравченко Георгий 10 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru