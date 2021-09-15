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UniCredit
ЮниКредит Банк

UniCredit - ЮниКредит Банк


15.09.2021 Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ
28.04.2017 RBtechnologies перевела хранилище данных «ЮниКредит Банка» на новые системы-источники
26.04.2017 «ЮниКредит Банк» внедрил решение Misys для автоматизации функций бэк-офиса казначейства на финансовых рынках
26.04.2017 RBtechnologies завершила этап автоматизации системы обязательной отчетности в «Юникредит Банке»
21.12.2016 «Юникредит Банк» отменил комиссию за обслуживание и онлайн-регистрацию ИП и ООО
02.02.2016 Управлять настройками карт «ЮниКредит Банка» теперь можно в мобильном приложении Mobile.UniCredit
29.01.2016 «ЮниКредит Банк» начал выпуск таможенных карт «РауНД» для СМБ
16.12.2015 «ЮниКредит Банк» запустил сервис переводов по номеру карты через мобильный и интернет-банк
15.07.2015 UniCredit Bank выбрал платформу Simformer для обучения сотрудников
09.06.2015 Погашать кредиты «ЮниКредит Банка» теперь можно через «Qiwi Терминалы» без комиссии
08.06.2015 «ЮниКредит Банк» совместно с «Калуга Астрал» запустил сервис электронной отчетности для СМБ-клиентов
05.02.2015 Через мобильный и интернет-банк «ЮниКредит Банка» можно пополнять карту «Тройка»
27.01.2015 «ЮниКредит Банк» интегрировал скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков
13.01.2015 «Юникредит Банк» вместе с «Инфосистемами Джет» автоматизировал процессы кредитного анализа
26.12.2014 В ЮниКредит Банке назначен новый ИТ-директор
24.11.2014 CyberPlat предоставил платежный сервис клиентам «ЮниКредит Банка»
17.10.2014 ИТ-директор «Юникредит банка» покидает свой пост
08.09.2014 «ЮниКредит Банк» расширил возможности клиентов по дистанционному управлению вкладами
25.07.2014 «Инфозащита» провела аудит «ЮниКредит Банка» на соответствие требованиям «Банка России»
04.03.2014 «ЮниКредит Банк» предложил клиентам мобильные приложения со встроенной технологией MobiPass
28.02.2014 Погасить кредиты «ЮниКредит Банка» теперь можно через терминалы и электронный кошелёк «Элекснет»
06.02.2014 «ЮниКредит Банк» внедрил CRM-систему для корпоративных клиентов
21.11.2013 «Юникредит Банк» внедрил бесконтактные стикеры Optelio
28.10.2013 «ЮниКредит Банк» обновил Mobile.UniCredit для iOS
15.08.2013 «ЮниКредит Банк» обновил приложение Mobile.UniCredit для Android-смартфонов
26.07.2013 «ЮниКредит Банк» предложил клиентам дебетовые карты Visa с технологией payWave
13.05.2013 «Райффайзенбанк» и «ЮниКредит Банк» объединили банкоматные сети
15.04.2013 BSS создала мультиканальную систему ДБО для физических лиц в «ЮниКредит Банке»
12.04.2013 «ЮниКредит Банк» пополнил новыми возможностями интернет-банк Enter.UniCredit
09.04.2013 Клиенты «ЮниКредит Банка» могут пополнять счета и вносить платежи по кредитам через систему CyberPlat
09.04.2013 «ЮниКредит Банк» обновил приложение Mobile.UniCredit для Android
05.04.2013 «ЮниКредит Банк» строит единое хранилище данных на платформе SAS
22.03.2013 «ЮниКредит Банк» запустил новый интернет-сервис для оформления автокредита
20.12.2012 «Белтел» обеспечивает техподдержку Microsoft Lync 2010 в «ЮниКредит Банке»
02.11.2012 Клиенты «ЮниКредит Банка» теперь могут погашать кредиты по номеру мобильного телефона
10.10.2012 «ЮниКредит Банк» приобрел лицензии Abbyy Lingvo x5
29.08.2012 «ЮниКредит Банк» автоматизировал все ключевые направления бизнеса с помощью R-Style Softlab
06.08.2012 «ЮниКредит Банк» обновил систему интернет-банка Enter.UniCredit
02.08.2012 «Стинс Коман» обеспечила непрерывность бизнес-процессов «ЮниКредит Банка»
07.03.2012 «ЮниКредит Банк» запустил свой официальный Twitter-аккаунт

Публикаций - 176, упоминаний - 327

UniCredit упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 19
Oracle Corporation 5811 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 13
BSS - Банк Софт Системс - БСС 410 13
Cinimex - Синимекс 163 11
IBM 8684 10
Microsoft Corporation 21014 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 9
IBS - ИБС ИТ Услуги 1332 9
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 443 8
5034 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1829 6
Dell EMC 4472 6
Luxoft - Люксофт 262 5
VK - Mail.ru Group 2814 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 5
Citrix Systems 725 5
Meta - Facebook 4129 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2238 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 5
Синтерра - Synterra 769 5
Diasoft - Диасофт 500 5
Ростех - Ростехнологии 2334 4
InterTrust - ИнтерТраст 291 4
SAP SE 4379 4
Nokia Corporation 5235 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 350 4
Google LLC 9440 4
CleverDATA 55 4
АйТи 1066 4
ВымпелКом - Билайн - IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 215 4
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 40 4
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 541 4
Инфозащита 24 4
Samsung Electronics 8953 4
Yandex - Яндекс 4582 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 4
Альфа-Банк 1336 37
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 28
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 28
ВТБ24 622 27
ГПБ - Газпромбанк 801 26
ПСБ - Промсвязьбанк 636 22
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 22
ВТБ Банк Москвы 443 22
Citibank - Ситибанк 250 17
Уралсиб Банк 447 15
Открытие ФК 460 13
МКБ - Московский кредитный банк 285 13
РСХБ - Россельхозбанк 199 13
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 711 12
Бинбанк 189 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 11
МДМ Банк 164 11
Абсолют Банк 105 10
Росгосстрах 219 10
Евросеть 1342 8
Почта Банк 304 8
Возрождение - Коммерческий банк 122 7
Ингосстрах СПАО 279 7
OTP Group - ОТП Банк 134 7
Лайф ФГ - Финансовая группа 125 7
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 7
Ренессанс кредит Банк 193 7
Почта России ПАО 1798 7
Совкомбанк ПАО 157 6
Аэрофлот 618 6
СМП банк - Северный морской путь 73 6
Русский стандарт Банк 344 6
X5 Group 650 6
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 224 5
Мосэнергосбыт АО 81 5
Visa International 1640 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 5
СКБ-банк 92 5
CyberPlat - КиберПлат 336 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 4
Правительство Москвы 819 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 4
Федеральное казначейство России 867 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 227 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 3
Правительство Тюменской области - ГКУ ТО ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1114 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 30 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 2
Верховный суд Российской Федерации 289 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы 9 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 564 1
Фонд Росконгресс 4 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 52 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 16 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 44 1
Администрация Владимира 1 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 112 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1983 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 171 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 1
Правительство РФ 2659 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2321 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2003 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
OSI - Open Source Initiative 52 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 22
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 793 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4017 9
Big Data - Большие данные 1249 8
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 296 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4098 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 5
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1499 6
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 415 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 1
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Образование в России 552 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 950 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 23 1
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 8 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 6 1
Private Banking 17 1
Торговля розничная 82 1
Аутсорсинг 133 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1882 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1104 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 14
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 120 1
Врачи РФ 1 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
Муз ТВ - Телеканал 17 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 21 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 5 1
Российская газета 219 1
Известия ИД 201 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
Радио России - радиостанция 45 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 22 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 30 1
InformationWeek 220 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 78 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 554 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
Thomson Reuters - Рейтер 5681 1
РИА Новости 720 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 335 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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