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Индексная книга (каталог) CNews*
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Kept Knowledge Performance Excellence and Technology Кэпт ранее КПМГ KPMG Russia

Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia

 

"Цифровая трансформация на фоне импортозамещенияДмитрий Иншаков, CIO, Kept, CNews FORUM 2023


12.02.2024 Kept стал авторизованным партнером Directum

Системный интегратор Kept и Directum заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество нацелено на поддержку бизнеса при переходе на отечественное ПО. Вместе компании готовы предложить рынку передовые программные

27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения

оне импортозамещения Сессию, посвященную цифровой трансформации на фоне импортозамещения открыл CIO Kept Дмитрий Иншаков. Он дал определение понятию «цифровая трансформация» (ЦТ) – это комплекс
04.10.2022 Решения Directum и Kept для налогового мониторинга повысят уровень цифровизации компаний

Directum и Kept помогут крупному бизнесу подготовиться к переходу на новую форму налогового контроля. Со
01.11.2021 Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза

ргетического комплекса «Национальная энергетическая платформа» (НЭП) займется аудиторская компания «Кпмг налоги и консультирование», сбившая стартовую цену контракта почти в два раза. Информаци
21.01.2011 Потребители все чаще используют мобильный интернет для решения повседневных задач

Согласно результатам исследования КПМГ «Потребители и конвергенция» (Consumers and Convergence IV), несмотря на серьезные опасения относительно конфиденциальности и защиты данных, потребители все чаще используют мобильный интер
16.04.2010 КПМГ проведет аудиторскую проверку «ВолгаТелекома»

Компания КПМГ победила в конкурсе на право заключения договора на обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности компании «ВолгаТелеком» за 2010 г., подготовленной в соответствии с российскими
15.04.2010 КПМГ проведет аудиторскую проверку «Уралсвязьинформа»

нсовой отчетности, за 2010 г. Всего в конкурсе приняли участие четыре аудиторские организации. Конкурсный комитет, оценив финансовые и технические предложения участников, признал победителем компанию КПМГ. Договор с победителем конкурса будет заключен при условии утверждения его аудитором на годовом общем собрании акционеров «Уралсвязьинформа».
09.04.2010 КПМГ проведет аудиторскую проверку «Дальсвязи»

яло участие две компании. Победителя определил конкурсный комитет на основании оценки технических и финансовых предложений, представленных участниками конкурса. Победителем конкурса признана компания КПМГ. Итоги конкурса будут представлены совету директоров «Дальсвязи», который должен рекомендовать кандидатуру аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров. В случае утверждения
03.06.2009 Аналитики: мобильные сервисы «просели»

Аудиторская компания КПМГ проанализировала использование технологий мобильной связи на потребительских рынках 19 стран мира, включая Россию. В ходе исследования было отмечено снижение потребительских расходов на ус
08.04.2008 КПМГ проведет аудиторскую проверку «Сибирьтелекома»

договора на проведение обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности компании «Сибирьтелеком» за 2008 г. Победителем конкурса выбрана компания КПМГ. Решение о победителе принято конкурсным комитетом на основании оценки технических и финансовых предложений, представленных участниками конкурса. Договор с КПМГ на проведение обязат
21.12.2001 Доходы КПМГ достигли рекордного уровня

Прошлогодний показатель КПМГ по прибыли был пересчитан для отражения выделения компании «КПМГ Консалтинг Инк.»
01.11.2001 КПМГ нанимает сотрудников через интернет

Компания КПМГ перешла на систему подбора своих кадров с помощью интернета. Посетители сайта компании могут найти на его страницах информацию о конкретных рабочих местах, оставить свои координаты или рез
04.09.2001 Компьютер побеждает в споре с телефоном

КПМГ отмечает, что 84% 17-18-летних людей считают, что компьютеры будут их основным рабочим инструментом, который поможет им начать деловую карьеру. Дерек МакАллан, директор центра КПМГ подготовки по вопросам использования электронных средств в бизнесе, находящегося в г. Рединге, отмечает: "Удивительно, что опрошенные считают компьютер более важным техническим средством н
08.06.2000 КПМГ дает несколько советов компаниям, занимающимся e-Business
02.06.2000 Глобальные центры услуг для коллективного пользования скоро станут повседневной реальностью

Как полагают специалисты Группы КПМГ по оказанию консультационных услуг, в ближайшие три-пять лет существующую модель коллект
27.04.2000 КПМГ представила новую услугу по оперативному созданию инфраструктуры электронного бизнеса

Группа КПМГ, предоставляющая консультационные услуги, совместно с компаниями Compaq и Keltec Progress предлагают новый пакет услуг KPrimeSM, призванный помочь фирмам успешно конкурировать в области эл

Публикаций - 114, упоминаний - 128

Kept и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9702 15
KPMG 256 14
8213 13
SAP SE 5279 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 9
Ростелеком - Связьинвест 1707 9
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 8
Schneider Electric 575 8
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 7
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 75 7
Ланит Интеграция 190 7
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 7
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 7
Крок - Croc 1777 6
McKinsey & Company Int 248 6
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 6
Google LLC 11775 6
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 6
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 6
Rimini Street 58 6
Schneider Electric Secure Power 65 6
Такском - Taxcom 240 6
Центр2М - Center2М 66 6
АйТи Бастион - IT Bastion 100 6
Ситилабс 44 6
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 6
Hoff Tech - Хофф Тех 39 6
Yandex - Яндекс 7340 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Microsoft Corporation 24625 4
Accenture plc 682 4
Softline - Софтлайн 2811 4
Oracle Corporation 6688 4
Информзащита 756 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 11
РЖД - Российские железные дороги 1903 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 9
ГПБ - Газпромбанк 1084 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 8
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 8
Ингосстрах СПАО 421 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 8
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 7
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 7
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 6
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 6
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 6
Фора Банк 55 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 6
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 6
Абсолют Банк 230 6
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 6
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 6
OKS Group 51 6
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 6
36,6 - аптечная сеть 90 6
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 6
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 6
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 6
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 6
ОТЭКО ГК 21 6
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 5
Синара ГК - Sinara Group 100 5
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 33 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 6
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5910 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 109 1
Австралийский Центр Изучения Розничной Торговли 1 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
Таиланд - Королевское Тайское правительство 14 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
АЮР - Ассоциация юристов России 41 1
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АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 1
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АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
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Нестеров Алексей 143 7
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Васильев Александр 48 7
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Щемелинин Вадим 17 7
Иншаков Дмитрий 49 7
Бутенко Павел 16 7
Петров Артем 24 7
Ермолаев Артем 378 6
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Леонов Алексей 79 6
Демидов Сергей 127 6
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Каюмов Шамиль 53 6
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Дьяченко Валерий 95 6
Халматов Максим 64 6
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Сотин Денис 205 6
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Егоров Владимир 82 6
Плешков Алексей 67 6
Семенихин Игорь 56 6
Степченков Максим 65 6
Сыкулев Андрей 84 6
Соловьев Алексей 88 6
Васильев Владислав 58 6
Мискевич Евгений 49 6
Ямщиков Владимир 51 6
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Лебедев Антон 51 6
Рубин Адар 47 6
Гришин Дмитрий 208 6
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 17
Европа 21768 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17369 7
Германия - Федеративная Республика 12682 7
Азия - Азиатский регион 5529 6
Европа Восточная 3075 6
Франция - Французская Республика 7846 6
Нидерланды 3517 6
Беларусь - Белоруссия 5664 4
Казахстан - Республика 5526 3
Индия - Bharat 5446 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
Кипр - Республика 550 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 3
Южная Корея - Республика 6646 2
Япония 13282 2
Ирландия - Республика 1010 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Канада 4881 2
Израиль 2730 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Бразилия - Федеративная Республика 2362 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Америка Латинская 1812 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 563 2
Земля - планета Солнечной системы 10375 2
Украина 7608 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Армения - Республика 2280 1
Швеция - Королевство 3619 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Америка - Американский регион 2160 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 56
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 39
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 26
Аудит - аудиторский услуги 2660 18
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 13
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 9
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 9
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 8
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СК Пресс 17 1
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НИУ ВШЭ - Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов - Центр Нейроэкономики и Когнитивных Исследований 4 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
Информзащита Учебный центр 38 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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