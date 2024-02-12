Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia

Системный интегратор Kept и Directum заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество нацелено на поддержку бизнеса при переходе на отечественное ПО. Вместе компании готовы предложить рынку передовые программные

Directum и Kept помогут крупному бизнесу подготовиться к переходу на новую форму налогового контроля. Со

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