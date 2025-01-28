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CSBI ROOMY bots RPA Руми

CSBI ROOMY bots RPA - Руми

ООО “Руми” – компания-разработчик платформы ROOMY bots для интеллектуального поиска и автоматизации процессов с применением технологий Process Finder и RPA. Основным владельцем ООО “Руми” является компания CSBI (Компьютерные системы для бизнеса), занимающаяся реализацией комплексных ИТ-проектов с 1992 года. Платформа ROOMY bots является первым российским решением, работающим на отечественных операционных системах и импортонезависимых компонентах.

 

Светлана Архипкина, Генеральный директор, ROOMY bots "Роботизация вчера, сегодня, через 5 лет: тренды развития", конференция CNews "Роботизация бизнес-процессов 2023", 06.04.2023


28.01.2025 Разработчик RPA-системы Roomy bots масштабировал инфраструктуру с помощью Linx Cloud 2
04.10.2023 В софтверном портфеле OCS представлены решения компании «Руми» 1
15.08.2023 «Руми» представила новую версию Roomy Process Finder 1
10.08.2023 Компании «Тантор лабс» (ГК «Астра») и «Руми» сообщают о старте технологического сотрудничества 7
24.07.2023 Платформа Roomy bots интегрирована с ПО SAP 2
18.04.2023 Как выбрать процесс для роботизации и рассчитать эффективность RPA 2
01.03.2023 В компании «Руми» назначен генеральный директор 1
14.02.2023 Roomy bots полностью поддерживает работу на ОС Linux 5
07.02.2023 Axoft подписала соглашение с разработчиком RPA-платформы Roomy bots 2
25.10.2022 Roomy bots начала работу как самостоятельная бизнес-единица 2
31.08.2022 Iiii Tech и Roomy bots стали партнёрами в области роботизации процессов 2
17.08.2022 Sitronics Group автоматизирует бизнес-процессы предприятий с помощью российских решений Roomy bots 2
10.08.2022 Merlion и CSBI подписали новое дистрибьюторское соглашение 2
30.03.2022 «Т1 интеграция» открыла мультивендорную лабораторию программных роботов 1
11.01.2022 Право внедрить в «Ростелекоме» российских роботов получила компания, уже развернувшая у оператора зарубежный аналог 2
11.01.2022 Konica Minolta будет продвигать RPA-комплекс Roomy bots компании CSBI 3
03.12.2021 «Ростелеком» меняет купленных с большим трудом американских роботов-финансистов на российское ПО 1
07.06.2021 Как перейти от роботизации отдельных операций к роботизации бизнес-процессов 1
22.12.2020 Market.CNews впервые в России опубликовал рейтинг и мишень RPA-систем 2
17.12.2020 ROOMY bots RPA — комплекс для автоматизации процессов с помощью роботов 3
12.11.2020 MERLION Digital Day 2020 – мероприятие, которое поможет ответить на вопрос «что делать дальше?» 1

Публикаций - 21, упоминаний - 45

CSBI ROOMY bots RPA и организации, системы, технологии, персоны:

CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 10
UIPath 101 7
Rondem - Рондем 6 3
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 3
Merlion - Мерлион 798 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
Ростелеком 9709 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Крок - Croc 1777 2
АйТи 1366 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1634 2
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 2
Blue Prism 28 2
Oracle Corporation 6693 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 2
SAP SE 5279 2
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 75 2
Broadcom - VMware 2363 1
Nutanix 99 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 1
Microsoft Corporation 24634 1
Veeam Software 318 1
LG Electronics 3615 1
Commvault 172 1
Dell Technologies - Dell Computer 2136 1
Intel Corporation 12200 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Fujitsu 2041 1
Seagate Technology 739 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 221 1
Merlion - ЭнергоТех - High Energy 26 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
Powercom - Пауэрком 72 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 102 1
HP Inc. 5688 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
Konica Minolta 406 1
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 14 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 11 7
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 62 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 115 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7323 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Азия Цемент 13 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 1
Комус 94 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11648 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5920 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
PEX Network - Process Excellence Network 12 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5355 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30734 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5303 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19347 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10186 11
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2477 1
Примо РПА - Primo RPA 31 4
Linux OS 9961 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 3
PIX RPA Platform. 75 3
Microsoft Windows 15670 3
ELMA RPA 8 2
Sherpa RPA 24 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3223 2
Merlion - MerliOnCloud 39 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 55 1
ELMA BPM 34 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Nintex RPA Central 1 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 274 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 689 1
Google TensorFlow 87 1
iiii Tech RPA 2 1
Infomaximum - Proceset Process mining 29 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 344 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1253 1
CSBI ROOMY Process Finder 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 264 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 199 1
Иванова Юлия 5 4
Архипкина Светлана 10 4
Быстров Алексей 4 2
Коптелов Андрей 110 2
Наумов Дмитрий 13 2
Крупник Станислав 5 2
Шалагинов Павел 6 1
Бычков Николай 11 1
Садовенко Илья 65 1
Верисов Михаил 22 1
Степанюк Михаил 68 1
Березин Максим 112 1
Холинов Андрей 18 1
Сандлер Аркадий 24 1
Белайчук Анатолий 31 1
Рыбчинский Михаил 27 1
Лимонов Андрей 3 1
Голованов Леонид 5 1
Березин Евгений 10 1
Ульихин Павел 33 1
Аистова Ксения 6 1
Степанов Вячеслав 8 1
Драздов Валентин 4 1
Сергеев Антон 11 1
Соболев Михаил 6 1
Игнатов Сергей 47 1
Бочкин Александр 30 1
Сочельникова Мария 2 1
Синайская Наталья 1 1
Горбунов Алексей 29 1
Бибик Артем 1 1
Комраков Николай 6 1
Кривошеин Роман 5 1
Сухова Елена 4 1
Яценко Вадим 56 1
Скулова Ольга 11 1
Руми Светлана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144440 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52133 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 2
Азия - Азиатский регион 5533 1
Германия - Федеративная Республика 12684 1
Индия - Bharat 5451 1
Казахстан - Республика 5530 1
Европа 21775 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14345 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8410 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48046 6
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4802 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18491 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29074 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5834 2
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 237 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
Merlion Digital Day 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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