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Sitronics Group автоматизирует бизнес-процессы предприятий с помощью российских решений Roomy bots

Sitronics Group стала авторизованным партнером CSBI (АО «Компьютерные системы для бизнеса») и с помощью решений российского разработчика автоматизирует бизнес-процессы отечественных предприятий.

Интеллектуальная платформа Roomy bots от CSBI - единственное российское решение, включающее в себя функциональность выявления и анализа рутинных операций для последующей роботизации, а также программное обеспечение для процессного управления организацией в рамках концепции business process management (BPM), отмечают в Sitronics Group.

Платформа Roomy bots включена в реестр российского ПО под №7548, имеет все необходимые лицензии и сертификаты. Компания CSBI работает в сфере автоматизации бизнес-процессов с 1993 г., предоставляя линейку ИТ-решений под различные задачи бизнеса.

С решениями разработчика Sitronics Group автоматизирует бизнес-процессы заказчиков благодаря настраиваемым программным роботам (RPA) Roomy bots с гибкой конфигурацией. Они могут применяться на предприятиях различных сфер деятельности: финансовой, страховой, ритейла, недвижимости, медицины, телекома, транспорта и других.

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Платформа обладает функциональностью, сопоставимой с мировыми RPA-вендорами, утверждают в Sitronics Group. Она работает 24/7 и не допускает ошибок, освобождает сотрудников от выполнения часто повторяющихся задач, позволяет сократить операционные издержки организации, а также повысить скорость и качество работы сотрудников за счет роботизации процессов.

«Технологическая независимость стала важнейшей задачей как для государства, так и для бизнеса. Для ее решения мы уже несколько лет расширяем наш портфель как собственной разработкой, так и продуктами других российских компаний. С сервисами нового партнера и нашими компетенциями в сфере аудита бизнес-процессов, консалтинга и технической поддержки ИТ-инфраструктуры мы обеспечим комплексную автоматизацию процессов, эффективное и непрерывное функционирование предприятий», — отметил вице-президент Sitronics Group по продажам и операционной деятельности Михаил Рыбчинский.

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