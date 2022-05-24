Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

BMS Building Management System АСУЗ Автоматическая система управления зданием



24.05.2022 Новая российская разработка АТБ ОЕМ – АСУНО 1
20.04.2022 «Свободные руки» для резидентов ЖК «Береговой» 1
14.03.2022 AlphaOpen предложит рынку российскую платформу для развития инфраструктурных проектов 2
10.02.2022 Schneider Electric представила шлюз нового поколения Ecostruxure Panel Server 1
07.09.2021 Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM 1
09.07.2021 Интернет вещей пришел в аккумуляторы: что от этого получит бизнес 1
07.06.2021 Positive Technologies обнаружила уязвимости в промышленном контроллере WAGO 1
25.03.2021 Во втором полугодии 2020 года снова начала расти доля атакованных компьютеров АСУ ТП 1
18.11.2020 Разработчикам отечественного ПО выдадут до 300 млн рублей 1
27.10.2020 БЕЛТЕЛ построил слаботочную инфраструктуру нового отеля Movenpick Moscow Taganskaya 1
22.10.2020 Vertiv и Honeywell сделают ЦОДы более экологичными 1
15.09.2020 В первом полугодии 2020 года участились атаки на нефтегазовые компании и системы автоматизации зданий 1
18.08.2020 Платформа для автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D получила сертификат совместимости с «РЕД ОС» 1
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 1
19.02.2020 CyberPower начала продажи нового поколения профессиональной серии ИБП 1
15.10.2019 Инфраструктурный рынок продолжает меняться 1
15.10.2019 Видеотехнологии для бизнеса 2019 1
02.09.2019 Wonderware Форум 2019. Ускорение инноваций: преобразите своё цифровое будущее 1
11.04.2019 Конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2019» состоится 23 мая 1
24.01.2019 Cyberpower объявила о старте продаж системы управления зарядом аккумуляторных батарей 1
27.11.2018 «Крок» создал умный офис для «Сибура» 1
21.11.2018 Schneider Electric представил обновленную версию открытой платформы автоматизации зданий 1
18.09.2018 Цифровая трансформация бизнеса на Форуме Wonderware 2018 1
04.09.2018 Цифровая трансформация бизнеса на Форуме Wonderware 2018 1
03.05.2018 Toshiba представила фотореле среднего напряжения для промышленного применения 1
07.03.2018 Schneider Electric представила новые HVAC-решения 1
25.01.2018 «Белтел» построил систему управления зданием комплекса ЦУМ Воронеж 1
20.11.2017 Polymedia оснастила новый офис «Мегафона» мультимедийным оборудованием 1
29.08.2017 «Белтел» представила новое подразделения Datanomics 1
28.08.2017 «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру двух новых отелей семейства ibis 1
15.06.2017 Юрий Бяков -

Мы стоим на пороге нового этапа диверсификации бизнеса

 1
20.12.2016 Что будет с информационной безопасностью в 2017 году? 1
06.07.2016 J&P: Российский рынок распределенных систем и сервисов телеметрии будет демонстрировать устойчивый рост 1
31.05.2016 АББ открыла инновационный учебный центр в Москве 1
05.11.2015 Wellink стала резидентом «Сколково» 1
28.10.2015 «Белтел» построил инфраструктуру отеля Holiday Inn Ufa 1
28.08.2015 Впервые главой Ricoh Rus назначен российский топ-менеджер 1
06.04.2015 ИТ-инфраструктура 72-х метровой башни ВТБ доверена специалистам «Астерос» 1
12.03.2015 Объем российского рынка ИБ в 2014 г. увеличился на 13% 1
05.02.2015 Kontron представил новый малогабаритный стоечный сервер для задач промышленной автоматизации 1

Публикаций - 229, упоминаний - 250

BMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Beltel - Белтел 134 6
Intel Corporation 11624 5
IBM - International Business Machines Corp 9167 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 4
Schneider Electric 511 4
Wonderware 32 4
Apple Inc 11103 4
CyberPower Systems - Сайбер пауэр системс 21 3
Microsoft Corporation 23395 3
LG Electronics 3530 3
Крок - Croc 1683 3
Johnson Controls 33 3
Oracle Corporation 6271 3
Ниеншанц Автоматика 27 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 3
Siemens AG - Siemens Group 2531 3
Aveva - Авева 29 3
Сумма Технологий 21 2
Yandex - Яндекс 5551 2
Программный продукт ГК 58 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 2
Ростех - Автоматика Концерн 1460 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 2
AMD - Advanced Micro Devices 3836 2
Samsung Electronics 9667 2
Honeywell 254 2
Crestron 90 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 2
Meta Platforms - Facebook 4332 2
HP - Hewlett-Packard 3597 2
6927 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 42 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1525 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 1
АФК Система ПАО 1688 1
АйТи 1278 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 1
Oracle - Sun Microsystems 2206 1
HPE Aruba Networks 83 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 303 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 344 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 3
Accor Hotels 15 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 118 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
Мегаполис ТК 199 1
ЦУМ Воронеж 1 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
Евросеть Техмаркет 80 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 258 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 175 1
Агава КБ - Конструкторское бюро 1 1
Мосводоканал МГУП 65 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 29 1
Белый Ветер 353 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 30 1
Седьмой Континент 62 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 301 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 36 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 14 1
RHG - Radisson Hotel Group - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 40 1
Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 53 1
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 7 1
Роснефть - РН-Куйбышевский НПЗ - Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод - КНПЗ 3 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
Самолёт ГК 1649 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 108 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 323 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 1
Walmart - Wal-Mart Stores 366 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 640 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 1
Societe Generale - Росбанк АКБ 502 1
Дикси - Сеть магазинов 126 1
X5 Group - Перекрёсток 449 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 124 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 3
Президент Российской Федерации 3492 3
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 42 2
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 29 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 52 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 278 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 72 1
World Bank Group - Всемирный банк 297 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 385 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 64 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 43 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 32
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 23
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 19
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 16
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 15
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 14
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 12
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 10
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11249 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 6
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1263 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3348 5
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 859 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 815 5
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 232 5
DDR - Double data rate 2523 4
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 4
AdTech Digital Signage - Digital POS & Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 241 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 3
Linux OS 8153 12
Microsoft Windows 2000 12612 7
Google Android 12432 5
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 74 3
Siemens - Simatic - Simatic Net 17 3
Oracle Java - язык программирования 2751 3
Microsoft Windows 7 1874 3
Microsoft Windows XP 2357 2
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УАТС 36 2
Apple iPad 3726 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 2
Opera Browser - Браузер 963 2
Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 19 1
Microsoft Windows Embedded 142 1
ВТБ Арена парк ЖК - жилой комплекс 5 1
Инталев Корпоративный навигатор 16 1
Transmeta Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 102 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 1
Honeywell Forge for Industrial - Honeywell Forge Energy Optimization 2 1
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 30 1
Grundfos - Dedicated Controls 1 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 1
Microsoft DirectX 692 1
Microsoft Windows NT 815 1
Schneider Electric StruxureWare 14 1
Dassault Systemes - Catia 63 1
Schneider Electric ECOnversion 9 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 107 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 1
Яндекс.Расписания 25 1
СТУ Business Studio 14 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 121 1
IBM Tivoli 278 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 1
Microsoft Azure 1315 1
Avaya Aura 45 1
Microsoft Office 3405 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 1
Головин Андрей 14 2
Невзоров Михаил 5 1
Вроблевский Роман 6 1
Цуцкарев Кирилл 6 1
Захаркина Ольга 24 1
Караулов Павел 13 1
Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 5 1
Мироненко Александр 6 1
Епишина Елена 3 1
Трифонов Михаил 3 1
Тимофеева Людмила 1 1
Пуговкин Олег 3 1
Воеводенко Нина 6 1
Киселев Сергей 15 1
Демидов Руслан 10 1
John von Neumann - Джон фон Нейман 16 1
Орлов Дмитрий 21 1
Колесников Александр 21 1
Карпинский Алексей 37 1
Школьников Николай 26 1
Федосеев Алексей 20 1
Абрамова Елена 12 1
Абрамов Сергей 71 1
Григорьева Евгения 59 1
Рыбаков Александр 26 1
Иванов Владимир 55 1
Антонов Сергей 5 1
Лепендин Сергей 1 1
Козлов Игорь 43 1
Johnson Rob - Джонсон Роб 5 1
Щербаков Сергей 18 1
Полушин Алексей 1 1
Демидов Михаил 133 1
Прозоровский Василий 40 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
Бабаян Борис 11 1
Гутман Виктор 17 1
Пасеков Владимир 24 1
Сафонов Андрей 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 49
Россия - РФ - Российская федерация 121478 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 14
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 7
Япония 12847 6
Земля - планета Солнечной системы 9676 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 5
Китай - Тайвань 3659 5
США - Нью-Джерси 290 4
Беларусь - Белоруссия 4165 4
Солнечная система - Solar system 2449 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1097 3
Чехия - Чешская Республика 1276 3
Россия - СФО - Новосибирск 3663 3
Европа 21235 3
Германия - Федеративная Республика 11760 3
Европа Восточная 2989 3
Казахстан - Республика 4750 2
Швеция - Королевство 3449 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1278 2
Россия - ПФО - Казань 2333 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1520 2
Украина 7213 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1996 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 1
Литва - Литовская Республика 619 1
Бразилия - Федеративная Республика 2082 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 144 1
Германия - Бавария - Мюнхен 468 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 116 1
Украина - Днепр - Днепропетровск 171 1
Украина - Харьковская область - Харьков 220 1
ДНР - Донецк 154 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 22
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 8
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 4
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 271 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1736 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4129 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 2
Экономический эффект 802 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 601 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 1
Утечка мозгов - brain drain 54 1
НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 39 1
Ergonomics - Эргономика 1488 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 610 1
Физика - Physics - область естествознания 2423 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3572 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2994 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 6
Радио Свобода - радиостанция 40 1
FT - Financial Times 1159 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2036 1
Grand View Research 16 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 3
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 24 1
РАН - Российская академия наук 1790 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 89 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 62 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 1
Digital October - конференционное пространство 90 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 619 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще