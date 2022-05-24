Индексная книга CNews*
BMS Building Management System АСУЗ Автоматическая система управления зданием
Публикаций - 229, упоминаний - 250
BMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Головин Андрей 14 2
|Невзоров Михаил 5 1
|Вроблевский Роман 6 1
|Цуцкарев Кирилл 6 1
|Захаркина Ольга 24 1
|Караулов Павел 13 1
|Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 5 1
|Мироненко Александр 6 1
|Епишина Елена 3 1
|Трифонов Михаил 3 1
|Тимофеева Людмила 1 1
|Пуговкин Олег 3 1
|Воеводенко Нина 6 1
|Киселев Сергей 15 1
|Демидов Руслан 10 1
|John von Neumann - Джон фон Нейман 16 1
|Орлов Дмитрий 21 1
|Колесников Александр 21 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Школьников Николай 26 1
|Федосеев Алексей 20 1
|Абрамова Елена 12 1
|Абрамов Сергей 71 1
|Григорьева Евгения 59 1
|Рыбаков Александр 26 1
|Иванов Владимир 55 1
|Антонов Сергей 5 1
|Лепендин Сергей 1 1
|Козлов Игорь 43 1
|Johnson Rob - Джонсон Роб 5 1
|Щербаков Сергей 18 1
|Полушин Алексей 1 1
|Демидов Михаил 133 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
|Бабаян Борис 11 1
|Гутман Виктор 17 1
|Пасеков Владимир 24 1
|Сафонов Андрей 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 6
|Радио Свобода - радиостанция 40 1
|FT - Financial Times 1159 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2036 1
|Grand View Research 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.