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Федеральное казначейство России ЭБ ГИИС Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами


E-budget - Единый портал бюджетной системы - budget.gov.ru - Единая система управления государственными и муниципальными (общественными) финансами


15.09.2021 Казначейство начало использовать полностью импортозамещенную подсистему «Электронного бюджета»
14.01.2021 ГК ОТР совместно с ГК Astra Linux развивает федеральную ГИИС «Электронный бюджет»
17.11.2020 «Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет»
16.09.2019 «Электронный бюджет» переезжает из ЦОДа «Гознака» в дата-центр ФНС и с IBM на Intel
10.07.2015 Медведев увеличил срок создания ГИС «Электронный бюджет» с 5 до 10 лет
09.07.2015 В России будет создана информационная система «Электронный бюджет»
08.05.2014 «Ланит» получил контракт стоимостью 178 млн руб. на создание и сопровождение подсистем госсистемы «Электронный бюджет»
27.03.2014 Федеральное Казначейство заказывает создание и сопровождение подсистем Государственной системы «Электронный бюджет» за 195 млн руб.
28.06.2012 Путин напомнил о необходимости внедрения «Электронного бюджета»
18.05.2012 НПО Криста обсудит итоги создания и перспективы развития систем управления финансами в рамках Регионального Электронного бюджета

Публикаций - 177, упоминаний - 248

Федеральное казначейство России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ОТР 176 20
Ростех - Ростехнологии 2528 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1285 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8471 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1571 11
Барс груп 498 11
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 225 9
Oracle Corporation 6026 8
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 335 7
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1465 7
Криста НПО 70 7
IBM - International Business Machines Corp 8934 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 785 7
CompuTel - Компьютел 62 7
Microsoft Corporation 22476 6
Айтеко - iTeco 914 6
1С-Битрикс - Bitrix 440 5
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 20 5
SAP SE 4580 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 571 5
6025 5
1С-ИжТиСи 5415 5
СКБ Контур 737 5
Компьюлинк ГК - Compulink 387 4
IBS - ИБС экспертиза 83 4
Новые облачные технологии (НОТ) 275 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
Программный продукт ГК 3951 3
Парус Корпорация 439 3
Астерос - Asteros 622 3
Крок - Croc 1614 3
Код Безопасности 431 3
АйТи 1173 3
ITG - INLINE Technologies Group 150 3
Softline - Софтлайн 1868 3
Intel Corporation 11251 3
Ланит - Онланта 79 3
ФОРС - Центр разработки 385 2
Информзащита 640 2
Т-Платформы - T-Platforms 347 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 604 8
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 155 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5191 6
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 25 4
РЖД - Российские железные дороги 1457 4
Аэрофлот 646 4
Альфа-Банк 1470 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 2
Роснефть НК 433 2
НСПК - Национальная система платежных карт 395 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 269 2
Газпром ПАО 1000 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2113 2
Россети МРСК Юга - Астраханьэнерго 26 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 18 1
Национальные приоритеты АНО 7 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
ЕС-лизинг 21 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 1
ВТБ - ВТБ24 657 1
Маяк НПП 2 1
Институт развития образования 6 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 44 1
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 29 1
General Atlantic 24 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 13 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 9 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1579 1
ВТБ Лизинг 47 1
HeadHunter Group - HH Group 423 1
Почта России ПАО 1853 1
ГПБ - Газпромбанк 840 1
Открытие ФК - Росгосстрах 265 1
Ингосстрах СПАО 301 1
Ростех - Вертолеты России 146 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 156 1
Федеральное казначейство России 1331 88
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 63
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1472 52
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 44
Правительство РФ 8171 40
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2158 31
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1450 20
Президент Российской Федерации 3713 19
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 500 18
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2141 17
Счётная палата РФ 624 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1342 12
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1241 12
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 29 11
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 11
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 110 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1077 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3257 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2383 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2333 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1112 9
Правительство Москвы 1629 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2549 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1071 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 7
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 69 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2715 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 552 7
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России 37 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1019 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1894 7
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России 101 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 646 6
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 55 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 744 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 209 1
Руссофт - Russoft 375 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2364 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29995 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19520 31
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6938 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5955 24
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1207 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5417 21
Website - Вебсайт 9248 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 45831 18
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 480 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8874 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10924 12
Сервер - Серверные платформы 10468 12
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 571 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6436 9
Открытые данные - Open data 354 8
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 471 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1097 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 979 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5641 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1936 5
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4611 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11569 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3883 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9632 4
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 423 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5699 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3342 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3118 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 836 3
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 329 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3009 3
Big Data - Большие данные 3498 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 412 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) 426 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8222 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11488 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 708 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3039 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 225 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1230 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2888 23
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1627 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 830 16
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 48 14
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 424 14
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 259 12
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 81 12
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 11
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 51 11
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 62 11
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 19 11
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 369 8
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 39 7
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 216 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 441 7
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 253 6
Microsoft Windows 10 11643 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 810 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 469 5
Гознак ЦОД 11 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 249 5
Новые облачные технологии - МойОфис 378 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 5
Linux OS 7656 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 165 4
Google Android 11952 4
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 28 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 339 4
Intel x86 - архитектура процессора 1383 4
Apple iOS 6419 4
Microsoft SQL Server 1416 3
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 412 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 117 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 146 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 319 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2286 3
Apple macOS 1448 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 625 3
НКТ - Р7-Офис 125 2
Гуральников Сергей 162 15
Медведев Дмитрий 1603 14
Шадаев Максут 459 12
Фишер Андрей 59 9
Соколов Олег 51 9
Ермолаев Артем 348 9
Путин Владимир 2539 9
Бутенко Юрий 64 9
Авербах Владимир 125 9
Евраев Михаил 228 9
Козырев Алексей 274 8
Нестеренко Татьяна 36 8
Петрушин Андрей 73 8
Дюбанов Анатолий 92 8
Лопаткин Герман 104 7
Кошечкин Константин 9 7
Фомичев Олег 112 7
Цариковский Федор 32 7
Казарин Станислав 115 7
Парфенов Юрий 10 7
Гуревич Раиса 16 7
Власов Сергей 83 7
Казеко Владимир 9 7
Земской Николай 15 7
Степанов Максим 10 7
Веригин Илья 28 7
Ахмеров Тимур 85 7
Никуличев Андрей 43 6
Кучин Сергей 22 6
Звягина Наталья 64 6
Бегтин Иван 50 6
Нечепоренко Юрий 25 6
Дзвинко Роман 11 6
Соловьев Денис 5 5
Ципорин Павел 65 5
Албычев Александр 86 5
Разумовский Дмитрий 77 5
Чукарин Алексей 56 4
Катамадзе Анна 74 4
Богомолов Андрей 21 4
Россия - РФ - Российская федерация 108032 128
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33791 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12403 20
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 20
Россия - ПФО - Нижегородская область 1223 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5438 14
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 11
Россия - ПФО - Мордовия Республика 527 11
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 11
Россия - СЗФО - Вологодская область 499 11
Россия - ЦФО - Калужская область 766 11
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 625 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1301 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2126 9
Россия - УФО - Тюменская область 837 9
Россия - ДФО - Сахалинская область 637 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область 584 8
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 996 7
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 7
Россия - ЦФО - Костромская область 318 6
Россия - ПФО - Самарская область 935 6
Россия - ЦФО - Тамбовская область 482 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 6
Россия - ЮФО - Севастополь 469 6
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 391 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12506 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 948 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1896 5
Россия - СФО - Омская область 516 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 51 5
Россия - ЦФО - Орловская область 217 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 331 5
Россия - ЦФО - Тульская область 964 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика 356 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45774 5
Россия - ПФО - Казань 2075 4
Россия - УФО - Свердловская область 1102 4
Россия - ПФО - Оренбургская область 437 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1046 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1656 25
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 451 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 18371 16
Информационное общество - Государственная программа 1236 11
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2604 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2055 10
Федеральный бюджет Российской Федерации 1869 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2519 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1853 10
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18163 9
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 43 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3983 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2180 7
НКО - Некоммерческая организация 214 5
Федеральное законодательство 1905 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12593 4
Цифровой регион - Федеральный проект 55 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4257 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2404 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2461 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8062 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 44 3
Региональный электронный бюджет 3 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1414 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1301 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски 301 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1706 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1137 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1160 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 597 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 151 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 166 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 97 2
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