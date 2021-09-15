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Федеральное казначейство России ЭБ ГИИС Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами
E-budget - Единый портал бюджетной системы - budget.gov.ru - Единая система управления государственными и муниципальными (общественными) финансами
Федеральное казначейство России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гуральников Сергей 162 15
|Медведев Дмитрий 1603 14
|Шадаев Максут 459 12
|Фишер Андрей 59 9
|Соколов Олег 51 9
|Ермолаев Артем 348 9
|Путин Владимир 2539 9
|Бутенко Юрий 64 9
|Авербах Владимир 125 9
|Евраев Михаил 228 9
|Козырев Алексей 274 8
|Нестеренко Татьяна 36 8
|Петрушин Андрей 73 8
|Дюбанов Анатолий 92 8
|Лопаткин Герман 104 7
|Кошечкин Константин 9 7
|Фомичев Олег 112 7
|Цариковский Федор 32 7
|Казарин Станислав 115 7
|Парфенов Юрий 10 7
|Гуревич Раиса 16 7
|Власов Сергей 83 7
|Казеко Владимир 9 7
|Земской Николай 15 7
|Степанов Максим 10 7
|Веригин Илья 28 7
|Ахмеров Тимур 85 7
|Никуличев Андрей 43 6
|Кучин Сергей 22 6
|Звягина Наталья 64 6
|Бегтин Иван 50 6
|Нечепоренко Юрий 25 6
|Дзвинко Роман 11 6
|Соловьев Денис 5 5
|Ципорин Павел 65 5
|Албычев Александр 86 5
|Разумовский Дмитрий 77 5
|Чукарин Алексей 56 4
|Катамадзе Анна 74 4
|Богомолов Андрей 21 4
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
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