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ТНК-ВР Холдинг
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Публикаций - 148, упоминаний - 280
ТНК-ВР Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
|Айвазов Армен 449 15
|Серова Елена 299 11
|Четвернин Алексей 651 11
|Строкович Антон 45 9
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 7
|Слободин Михаил 55 6
|Ермолаев Алексей 7 5
|Вексельберг Виктор 97 5
|Кудряшев Антон 25 4
|Фридман Михаил 54 4
|Шевченко Владимир 135 4
|Крысина Ольга 109 3
|Кузьмичев Алексей 9 3
|Поповский Александр 86 3
|Мацоцкий Сергей 150 3
|Кулик Вадим 113 3
|Ананьин Алексей 60 3
|Семенова Ирина 34 3
|Бахтиаров Алексей 21 3
|Асланян Сергей 75 2
|Белик Сергей 15 2
|Макаров Станислав 111 2
|Эренбург Михаил 33 2
|Меднов Сергей 115 2
|Львов Владимир 9 2
|Хан Герман 8 2
|Чибисов Владимир 22 2
|Трояновский Владимир 40 2
|Резникович Алексей 19 2
|Чернов Антон 23 2
|Парфенов Игорь 35 2
|Легезо Денис 32 2
|Кузовкин Алексей 69 2
|Сечин Игорь 27 2
|Пегасов Сергей 52 2
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 2
|Мальшаков Александр 4 2
|Сушин Александр 6 2
|Потапов Сергей 28 2
|Пехтерев Сергей 39 1
|CNews Analytics 1988 11
|IDC - International Data Corporation 2713 4
|Gartner 2190 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759774, в очереди разбора - 663464.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759774, в очереди разбора - 663464.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru