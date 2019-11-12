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ТНК-ВР Холдинг


12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 1
19.01.2018 Из Сбербанка ушла куратор блокчейна 1
27.09.2017 В «Рестриме» назначен новый генеральный директор 1
06.09.2016 Смена гендиректора в «Билайне»: Топ-блогера заменил «ненавистник» «Альфа-групп» 1
07.10.2015 У «Альфа-групп» появился шанс купить проблемного телеком-гиганта 1
10.09.2015 «Астерос» объявила о резапуске интеграционной платформы Securix 1
22.06.2015 Буровая компания «Евразия» рассчитывает зарплату сотрудников с помощью решения «1С» 1
27.03.2015 Австрийцы столкнулись с неожиданными проблемами при попытке скупить российские ИТ-компании 1
29.01.2015 Европейский ИТ-провайдер выделил десятки миллионов евро на скупку российских компаний 1
15.12.2014 Нефтегазовый сектор: готова ли Россия к импортозамещению? 4
11.07.2014 В России разработали геоинформационную систему на замену решения из США 1
27.01.2014 «Спектр РС» обеспечил бесперебойное питание для тюменского офиса ТНК-BP 1
19.12.2013 Владимир Дюбюк-Дубовой будет курировать ИТ-проекты Accenture в России 1
18.12.2013 «Роснефть» рассказала о стратегии ИТ-аутсорсинга 2
11.11.2013 Вышел 69-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
28.10.2013 Как устроено управление ИТ в «Роснефти». СХЕМА 3
23.10.2013 Соратник Хасиса по X5 пришел в Сбербанк резать ИТ-затраты 1
16.10.2013 «Билайн» купил у собственного гендиректора Jaguar за 3,9 млн руб 1
15.10.2013 «ВымпелКом» проводит структурные изменения и новые кадровые назначения 1
14.10.2013 Из «Билайна» уходит ИТ-директор 1
04.09.2013 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2013» 1
04.09.2013 «Билайн» подтвердил смену гендиректора 1
04.09.2013 Михаил Слободин возглавил «Билайн» 1
03.09.2013 «Альфа-групп» меняет главу «Билайна» 2
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 3
17.05.2013 «Андэк» построила автоматизированную систему проверки контрагентов для ТНК-BP 2
22.04.2013 Accenture разработала подход к управлению портфелем ИТ-проектов для ТНК-ВР 3
15.04.2013 «Армада» выросла на 20% 1
31.03.2013 «Альфа-групп» покупает «дочку» «Билайна» за $3,7 млрд 1
19.03.2013 В Москве пройдет Вторая конференция «Корпоративное казначейство» 1
22.02.2013 ТНК-ВР будет сверять внутригрупповые расчеты по-новому 3
13.02.2013 «Объединенная металлургическая компания» реформировала бухгалтерию с помощью «Элар» 1
31.01.2013 ТНК-BP выбрала нового ИТ-директора 7
21.01.2013 В Москве пройдет Третья конференция «Корпоративное налоговое планирование» 1
25.12.2012 ИТ-директор ТНК-BP вернулся в «Альфа-банк» 4
20.12.2012 Заправки ТНК-BP меняют российское ПО на израильское 3
12.12.2012 Сергей Шилов: Масштабность ИТ-проектов профессионалов не пугает 1
06.12.2012 Maykor приобрел сервисного аутсорсера заправок «Лукойла» 1
30.11.2012 Выручка «Армады» за 9 месяцев 2012 г. выросла на 15% 1
19.11.2012 PM Expert оказывает ТНК-BP услуги поддержки управления проектом 4

Публикаций - 148, упоминаний - 280

ТНК-ВР Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3211 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 18
Астерос - Asteros 531 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 11
Oracle Corporation 3342 10
IBM 3537 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
Directum - Директум 645 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 8
iTeco - Ай-Теко 715 8
TietoEVRY - Tieto 122 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 7
Microsoft Corporation 11060 6
Dell EMC 2397 6
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 5
Ростелеком Связьинвест 695 5
Accenture - Аксенчер 531 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 5
3733 5
Maykor - Мэйкор 259 5
Альфа-Групп - Altimo 226 5
Telenor 299 4
Киевстар 260 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 4
Армада 275 4
ГКС - Группа компаний Систематика 195 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 4
АФК Система ПАО 994 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Esri 131 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 3
HP Inc. 2905 3
PM Expert 79 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 3
Turkcell 179 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 275 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
ЦРТ Сервис 74 2
S&T - System Integration and Technology Distribution 17 2
Роснефть НК 367 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 19
Альфа-Банк 1123 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 11
Альфа-Групп 319 10
Газпромбанк - ГПБ 692 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 8
Газпром ПАО 520 7
X5 Group - Пятерочка 559 7
Газпром нефть 382 6
X5 Group 599 6
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 5
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 5
Аэрофлот 493 5
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 5
Русский стандарт Банк 302 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
РусГидро ПАО 129 3
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 3
Лукойл-Информ 72 3
Интер РАО ПАО 158 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
Северсталь ПАО 204 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
Норникель - Норильский никель 177 3
РОСНО СК 69 3
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Intel Capital 75 2
LinkedIn 520 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Росгосстрах 182 2
Access Industries 20 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Роснано 456 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Федеральное казначейство России 766 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Рособоронэкспорт 34 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 1
Администрация Псковской области 22 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 8
ИТ-аутсорсинг 670 6
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 4
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 178 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
3G - Стандарт мобильной связи 3723 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
On-demand - "по требованию" 28 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
EDC - Electronic Data Capture - Системы электронного сбора данных 7 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
BMC - Baseboard Management Controller 46 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 81 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 16 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 3
Apple iPad 3263 3
IBM Cognos BI 141 2
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal 24 2
Software AG ARIS 108 2
Esri ArcGIS 108 2
Kaspersky Internet Security 289 2
Oracle Hyperion Planning 93 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Process Control 4 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 341 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 26 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 1
ТрастИнфо ЦОД 24 1
Microsoft Windows Server 2012 147 1
Directum СЭД 68 1
SAP Commerce Cloud Travel Accelerator - SAP Hybris Commerce Travel 6 1
SAP Sybase 77 1
Apache Subversion 12 1
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 73 1
Geoserver 11 1
Microsoft Excel 436 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 12 1
ЭЛАР Саперион 22 1
Астерос Securix 8 1
Google Android 10750 1
Apple iOS 5741 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Linux OS 4253 1
Oracle Hyperion 73 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 1
Microsoft Outlook 642 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Webmoney Transfer 89 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 66 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
VMware ESXi 142 1
Айвазов Армен 449 15
Серова Елена 299 11
Четвернин Алексей 651 11
Строкович Антон 45 9
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 7
Слободин Михаил 55 6
Ермолаев Алексей 7 5
Вексельберг Виктор 97 5
Кудряшев Антон 25 4
Фридман Михаил 54 4
Шевченко Владимир 135 4
Крысина Ольга 109 3
Кузьмичев Алексей 9 3
Поповский Александр 86 3
Мацоцкий Сергей 150 3
Кулик Вадим 113 3
Ананьин Алексей 60 3
Семенова Ирина 34 3
Бахтиаров Алексей 21 3
Асланян Сергей 75 2
Белик Сергей 15 2
Макаров Станислав 111 2
Эренбург Михаил 33 2
Меднов Сергей 115 2
Львов Владимир 9 2
Хан Герман 8 2
Чибисов Владимир 22 2
Трояновский Владимир 40 2
Резникович Алексей 19 2
Чернов Антон 23 2
Парфенов Игорь 35 2
Легезо Денис 32 2
Кузовкин Алексей 69 2
Сечин Игорь 27 2
Пегасов Сергей 52 2
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 2
Мальшаков Александр 4 2
Сушин Александр 6 2
Потапов Сергей 28 2
Пехтерев Сергей 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 11
Украина 3361 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 8
Восточная Европа 1676 7
Европа 3745 5
Россия - Нижневартовск 106 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
Россия - Саратов 402 4
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 4
Россия - Рязань 353 4
Израиль 719 3
Италия - Итальянская Республика 1381 3
Индия - Республика 2169 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Нидерланды - Амстердам 259 3
Азия - Азиатский регион 1513 3
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - Сибирь 875 2
Бразилия - Федеративная Республика 1123 2
Россия - Челябинск 770 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Россия - Тюмень 496 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 758 2
Россия - Оренбург 255 2
Канада 1301 2
США - Техас 222 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 2
Индонезия - Республика 384 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Россия - Краснодар 1037 2
Чехия - Прага 67 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Украина - Одесса 57 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 96 2
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 16 1
Русский язык 978 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Человеческий фактор 126 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
N+1 - Издание 94 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 2
WikiLeaks 106 1
FT - Financial Times 246 1
Bloomberg 785 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1988 11
IDC - International Data Corporation 2713 4
Gartner 2190 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
University of Warwick - Уорикский университет 1 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
SAP TechEd 8 1
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