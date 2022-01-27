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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Скоринг Score Скоринговая модель Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков)



27.01.2022 Как финансовые организации строят эффективную ИТ-экосистему 1
19.11.2021 Игорь Буланцев -

Мы создадим цифровые модели взаимодействия с клиентами, партнерами и сотрудниками

 1
07.06.2021 Wildberries запустил новый финтех-сервис для покупателей 1
15.03.2021 Банк «Точка» выпустил обновленные сервисы для бизнеса 1
10.03.2021 «Контур» и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве в сфере экономической безопасности 1
02.03.2021 Александр Бондаренко, R-Vision: Бинарная логика большинства систем мониторинга кибербезопасности безнадежно устарела 1
09.02.2021 Интернет-трафик у корпоративных клиентов Tele2 вырос в три раза 1
04.02.2021 Выручка Tele2 от big data в В2В увеличилась на 129% 1
03.02.2021 Как искусственный интеллект поможет российским спасателям, экологам и таможенникам 1
29.01.2021 Продукты и сервисы компаний «ИКС Холдинга» включены в реестр отечественного ПО 1
22.09.2020 «Норбит» внедрила «Битрикс24» в компании «Электролюкс Рус» 1
17.07.2020 «Лаборатория Касперского»: каждый пятый в мире сталкивался с последствиями социальных рейтингов 1
03.07.2020 Финалистами программы Global Pilots стали 18 российских стартапов 1
29.06.2020 Какие процессы наиболее эффективно автоматизировать с помощью роботов 1
09.06.2020 «Развивай.рф» интегрировал данные API «Спарк» 1
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 1
03.04.2020 Рекрутмент-платформа Potok.io научилась оценивать кандидатов с помощью ИИ Sever.ai 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
20.01.2020 Предиктивная аналитика 1
20.12.2019 Российская онлайн-платформа для сбора денег на бизнес-проекты получила 100 миллионов 1
20.12.2019 Softline рассказала об экосистеме роботизации в различных сферах бизнеса 1
16.12.2019 Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу 1
01.11.2019 В 2020 году в России появятся виртуальные паспорта водителей 2
30.10.2019 Что нужно для периферийных вычислений? 1
15.10.2019 SAS представила в Москве инструменты для клиентской аналитики 1
09.10.2019 В России создано ПО против мошенников, которые представляются «сотрудниками банка» 1
30.09.2019 Крупнейший каршеринг России переходит в облако Microsoft Azure 1
30.09.2019 Технологии Microsoft и Bright Box помогут «Делимобилю» поощрить аккуратных водителей 1
26.09.2019 В CRM «Битрикс24» появился ИИ-скоринг лидов 2
20.09.2019 Ак Барс Банк и SimplyFi запустили сервис по кредитованию СМБ 1
13.09.2019 Исследование: почти половина российских водителей следит за стилем вождения 1
13.09.2019 Webbankir узнает мошенника по селфи 1
03.09.2019 BIA-Technologies представила логистическую платформу Traffic 1
15.07.2019 В Москве заработал бесплатный сотовый оператор 1
25.04.2019 Ритейлеры продолжают борьбу за покупателей 1
12.02.2019 «Совесть» усилила кредитную систему скорингом 4Score БКИ «Эквифакс» 1
30.01.2019 CNews определил самые продвинутые ОФД 1
03.12.2018 «Террасофт» представила bpm’online 7.13 и bpm’online designer 1
27.11.2018 «Билайн» нацелился покупать системных интеграторов 1
21.11.2018 «Газпромбанк» внедрил скоринговую модель 4Score от БКИ «Эквифакс» 1

Публикаций - 81, упоминаний - 83

Скоринг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7662 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8725 3
Крок - Croc 1609 3
Huawei 3144 3
Microsoft Corporation 22346 2
Yandex - Яндекс 4935 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 269 2
Box inc - box.com - box.net 178 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2328 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3862 2
VK - Mail.ru Group 3011 2
SAP SE 4534 2
NVision Group - Энвижн Груп 660 2
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5401 1
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 1
HP Autonomy 78 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 61 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1169 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 729 1
Cisco Systems 4709 1
Meta Platforms - Facebook 4222 1
Oracle Corporation 5982 1
Открытые технологии 580 1
PayPal 632 1
Технологии скоринга 5 1
Schneider Electric 490 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 226 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 2043 1
GMCS 341 1
Naumen - Наумен 453 1
Bright Box - Брайт бокс 18 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс - Тринити Лоджик 66 1
Dbrain 11 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 26 1
Инфокомпас 14 1
IBM - International Business Machines Corp 8891 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1448 1
Cinimex - Синимекс 166 1
McKinsey & Company 160 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5141 5
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 185 5
Уралсиб Банк 474 3
X5 Group 689 2
Точка 1326 2
Яндекс.Еда 394 1
Qiwi 864 1
Деловые Линии ГК 40 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр 26 1
АТАК - сеть магазинов 2405 1
Ак Барс Банк 209 1
QIWI Банк - Киви Банк 81 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 80 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2080 1
Русагро Группа Компаний 181 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 625 1
Газпром ПАО 960 1
Совкомбанк Совесть 53 1
ГПБ - Газпромбанк 833 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 250 1
Coursera 42 1
Nordea - Нордеа Банк 77 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 53 1
Wildberries - Вайлдберриз 178 1
Открытие ФК 2436 1
Traft - Трафт 23 1
Webbankir - Вэббанкир МФК - Финансовый онлайн-сервис 3 1
Шоколадница - сеть кофеен 35 1
Снежная Королева 43 1
Аэроклуб 14 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 264 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 30 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2133 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3177 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 976 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2677 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 58 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11124 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7893 1
Правительство РФ 7753 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1448 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1302 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 564 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2191 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6195 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 24913 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 16690 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7499 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1541 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1592 8
Сервер - Серверные платформы 8274 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4682 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1967 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5032 6
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 622 6
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 513 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2964 6
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4684 6
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1592 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 280 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1636 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4433 5
Website - Вебсайт 7233 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 9811 5
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2230 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1693 4
Big Data - Большие данные 3218 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 40395 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 9355 4
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 855 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7184 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - DVB-MHP - Multimedia Home Platform 9791 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 2833 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8523 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9805 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1166 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10109 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3378 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 596 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2616 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6060 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 718 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4891 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 332 1
Apache Hadoop 352 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 435 3
Rakuten Viber 481 2
Microsoft Azure 1259 2
Google Android 11840 2
Apple iOS 6368 2
Equifax - 4Score 3 2
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 214 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 446 1
ВГТРК Смотрим 191 1
Google TensorFlow 69 1
Microsoft Teams 296 1
Depositphotos - фотобанк 356 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 70 1
Microsoft Office 3219 1
Superjob 213 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 669 1
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 1
Informatica PowerCenter 12 1
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 25 1
Informatica Big Data Management 3 1
Amazon Redshift 10 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1554 1
Точка X - Точка XS 4 1
Moodle - Система управления курсами 22 1
Сбер - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 29 1
IBM SPSS Statistics 53 1
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 83 1
SAP Ariba 277 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 72 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 898 1
Traft-Online - система управления грузоперевозками 16 1
Remoto 9 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 244 1
Лагуткин Олег 16 2
Буланцев Игорь 11 1
Рахмани Диана 8 1
Демченко Михаил 4 1
Нестеренко Сергей 11 1
Дубровский Юрий 9 1
Новокшонов Николай 1 1
Корнильев Кирилл 64 1
Поповский Александр 90 1
Козлов Ярослав 2 1
Мельхорн Кай-Уве 24 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Ревина Наталья 3 1
Мухачёва Анастасия 1 1
Царев Кирилл 13 1
Нугманов Андрей 7 1
Кулешов Сергей 36 1
Коптелов Андрей 83 1
Никитинский Никита 3 1
Рабинович Борис 8 1
Колчин Вячеслав 5 1
Кукоев Игорь 5 1
Мунерман Илья 4 1
Жуков Сергей 33 1
Евдокимова Евгения 5 1
Артемьев Валерий 6 1
Самойлов Михаил 8 1
Пономарев Андрей 13 1
Савин Андрей 12 1
Спевак Сергей 12 1
Чернаткин Владимир 4 1
Новожилова Варвара 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 106034 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13303 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33172 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11479 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45280 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13100 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12447 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1420 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12240 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3025 1
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 91 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 68 1
Германия - Федеративная Республика 8616 1
Европа 11358 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2789 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 888 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1538 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2173 1
Россия - СФО - Новосибирск 3231 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 579 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2018 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1326 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1892 1
Испания - Королевство 2851 1
Россия - Сибирь 1516 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5992 21
Мошенничество - Махинации 1614 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 14352 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3682 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2020 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 1237 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2203 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1684 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 181 2
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 118 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 133 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10197 2
Русский язык 4584 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2108 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1690 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 235 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2632 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 594 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2000 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 14068 1
Страхование - Страховое дело 1470 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 106 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 417 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2193 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 911 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 124 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 406 1
Банки.ру - Banki.ru 42 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 434 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1443 1
CNews Большие данные 4 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 358 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179202, в очереди разбора - 979821.
Создано именных указателей - 72803.
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