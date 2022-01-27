Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Скоринг Score Скоринговая модель Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков)
Публикаций - 81, упоминаний - 83
Скоринг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2191 2
|Лагуткин Олег 16 2
|Буланцев Игорь 11 1
|Рахмани Диана 8 1
|Демченко Михаил 4 1
|Нестеренко Сергей 11 1
|Дубровский Юрий 9 1
|Новокшонов Николай 1 1
|Корнильев Кирилл 64 1
|Поповский Александр 90 1
|Козлов Ярослав 2 1
|Мельхорн Кай-Уве 24 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Ревина Наталья 3 1
|Мухачёва Анастасия 1 1
|Царев Кирилл 13 1
|Нугманов Андрей 7 1
|Кулешов Сергей 36 1
|Коптелов Андрей 83 1
|Никитинский Никита 3 1
|Рабинович Борис 8 1
|Колчин Вячеслав 5 1
|Кукоев Игорь 5 1
|Мунерман Илья 4 1
|Жуков Сергей 33 1
|Евдокимова Евгения 5 1
|Артемьев Валерий 6 1
|Самойлов Михаил 8 1
|Пономарев Андрей 13 1
|Савин Андрей 12 1
|Спевак Сергей 12 1
|Чернаткин Владимир 4 1
|Новожилова Варвара 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179202, в очереди разбора - 979821.
Создано именных указателей - 72803.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179202, в очереди разбора - 979821.
Создано именных указателей - 72803.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru