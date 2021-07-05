Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сервионика
Servionica
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 164, упоминаний - 391
Сервионика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гришанова Ирина 25 16
|Никулин Игорь 21 4
|Кацоев Алексей 17 4
|Щепилов Евгений 35 4
|Емельченков Сергей 83 3
|Мегрелишвили Георгий 16 3
|Безруков Валерий 10 3
|Куренков Александр 3 3
|Кошкина Юлия 11 2
|Ермакова Наталья 3 2
|Головко Олег 7 2
|Бибичев Дмитрий 2 2
|Луковников Михаил 19 2
|Гарусев Максим 6 2
|Маршанкулов Мурат 16 2
|Резников Алексей 2 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Березин Максим 60 2
|Мотовилов Олег 58 2
|Калинин Алексей 23 2
|Калинин Александр 95 2
|Востриков Юрий 19 2
|Глейм Артур 3 1
|Голубев Михаил 10 1
|Тихонов Вячеслав 5 1
|Спинул Артем 3 1
|Степаненко Василий 13 1
|Попов Сергей 72 1
|Железнов Видия 4 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Костерева Катерина 10 1
|Соколюк Валерий 26 1
|Путин Владимир 1824 1
|Бахвалов Андрей 18 1
|Ветров Михаил 4 1
|Калагин Илья 10 1
|Руэда-Маэстро Полина 1 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Севастьянов Алексей 23 1
|Ломоносов Алексей 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759736, в очереди разбора - 663426.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759736, в очереди разбора - 663426.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru