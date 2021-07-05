Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Сервионика
Servionica


05.07.2021 «Почту России» поймали на «неосновательном обогащении» в 200 миллионов за счет ИТ-компаний 3
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1
19.12.2020 Аналитики ждут падения российского рынка ИТ-услуг. Интеграторы не согласны 1
15.07.2020 ИТ-директор «Почты России» отправлен под домашний арест. Ему грозит 10 лет тюрьмы 1
15.07.2020 В российских ИТ-структурах идут масштабные аресты по делу многолетней давности 1
10.04.2020 Мультиоблачность. Рекомендации от СБКлауд: не забудьте про управление и расходы 1
14.02.2020 ВТБ потратит миллиарды на «железо» американской Dell и китайской Lenovo 1
03.12.2019 Облачные сервисы PaaS — для кого и зачем 1
15.11.2019 «АйТеко» представила новые решения для цифровизации 2
20.08.2019 Дата-центр «Трастинфо» успешно прошел аудит на соответствие стандарту PCI DSS 1
30.07.2019 CNews выпустил рейтинг облачных сервисов. Рынок бьет рекорды по темпам роста 1
24.07.2019 Крупнейшие поставщики IaaS выросли в полтора раза 1
08.07.2019 «СБклауд» и «Сервионика» начали акцию по выкупу серверов у заказчиков 2
25.06.2019 «СБКлауд» интегрировала объектное хранилище с решением NetApp 1
17.05.2019 Платформа «Сбклауд» объединила разные гипервизоры в облаке с единой системой управления и биллингом 1
25.04.2019 «Нетрика» и «Сервионика» обеспечат доступность цифрового здравоохранения для любых клиник 3
05.03.2019 «Дочка» Сбербанка и «Айтеко» открыла первый в России «облачный франчайзинг» 5
07.02.2019 «Сервионика» вывела на рынок систему управления офисной печатью «Принт-икс» 3
29.01.2019 «Ростелеком» и «Ай-теко» одолжили «Почте России» ЦОДы за 2,6 миллиарда 4
18.01.2019 Проблемному ИТ-институту «Ростеха» назначили гендиректора и дали денег на зарплаты 1
18.12.2018 Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта 1
12.12.2018 Половина российского рынка ИТ-услуг находится в руках 5 компаний 1
11.12.2018 «Все как сервис»: рынок ИТ-услуг растет не только в деньгах 1
21.11.2018 ИТ-институт «Ростеха» перестал платить зарплаты разработчикам оборонных систем 1
19.11.2018 «Сервионика» предоставит клиентам новые возможности мониторинга ИТ-систем и сервисов с Zabbix 4.0 2
20.08.2018 ЦОД «Трастинфо» перевел инфраструктуру на новый уровень надежности 1
12.03.2018 «Россети», Университет ИТМО и «Сервионика» испытали новое решение на базе квантового шифрования 3
25.12.2017 «Сервионика» создала сверхбыстрое публичное облако на базе решений Huawei и Mellanox 5
29.11.2017 Прагматизм заказчиков стал точкой роста для российского рынка ИТ-услуг 1
28.11.2017 Стагнирующий рынок ИТ-услуг ищет роста в облаках 1
13.11.2017 Операторы ЦОД готовятся к запуску рекордного количества стоек 1
08.11.2017 Одна шестая всех затрат на ИТ-инфраструктуру приходится на облака 1
31.10.2017 Группа 36,6 отдала всю ИТ-инфраструктуру на аутсорсинг «Сервионике» 5
24.10.2017 Разработчика отечественной ОС для военных рвут на части кредиторы. Отсудили еще 100 млн 1
18.10.2017 «Дочке» «Ростеха» не удалось разорить «Ай-теко». Прояснились подробности конфликта на 6 миллиардов 1
14.08.2017 «Ростелеком» обеспечит «Почту России» ЦОДами чужими руками 4
31.07.2017 В России запущен сервис, помогающий зарабатывать на криптовалютах 2
25.07.2017 NetApp: На российском рынке у нас сильная конкуренция, но мы неуклонно растем 1
24.07.2017 «Ростелеком» отверг российские серверы в пользу китайских 3
03.07.2017 Минобороны, МВД и ИТ-компании выставили ИТ-дочке «Ростеха» счета на 700 млн 1

Публикаций - 164, упоминаний - 391

Сервионика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

iTeco - Ай-Теко 715 92
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
Крок 1219 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 13
Microsoft Corporation 11060 11
Ланит ГК 1155 7
Ланит Интеграция 101 7
SAP SE 3211 6
Cisco Systems 2038 5
Softline - Софтлайн 1474 5
SBCloud - СБКлауд 31 5
Инфосистемы Джет 675 5
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 5
IBM 3537 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
InfoWatch - Инфовотч 607 4
VMware 1829 3
Huawei 2730 3
3733 3
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 3
Ланит - Норбит - Norbit 202 3
Онланта 75 3
Google LLC 7144 3
Mirantis - Мирантис 21 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
Lenovo Group 1636 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Т-Платформы 274 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 149 2
Selectel - Селектел 137 2
Компьюлинк ГК - Compulink 209 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Aquarius - Аквариус 209 2
HP - Hewlett-Packard 882 2
ФОРС - Центр разработки 179 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
Почта России ПАО 1572 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Открытие ФК 538 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Норникель - Норильский никель 177 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Интер РАО ПАО 158 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Россети Ленэнерго 44 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 1
En+ Group 17 1
Global CIO 28 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Связь-банк 78 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Газпром ПАО 520 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Алроса АК 81 1
Роснефть НК 367 1
РусГидро ПАО 129 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Россети ПАО 168 1
Visa International 1345 1
Альфа-Банк 1123 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 7 1
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 2 1
Правительство Иркутской области 2 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Федеральное казначейство России 766 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Правительство РФ 2201 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
OpenStack 347 30
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 14
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 14
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
ИТ-аутсорсинг 670 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
Kubernetes 307 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 1
Flash 472 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 48 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 42 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 1
ТрастИнфо ЦОД 24 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Онланта OnCloud.ru 34 3
Microsoft Windows 10 6629 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
Apple iOS 5741 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Google Android 10750 3
DataLine Nord ЦОД 15 3
Nvidia GeForce GTX 2058 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 2
Linux OS 4253 2
Cisco LMS - Cisco LAN Management Solution 2 2
Microsoft Windows 852 2
Гознак ЦОД 10 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 2
Сервионика РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации 21 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Stack Group - M1Cloud 76 2
ReactOS 9 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Caravan Aero 9 2
Mirantis OpenStack - MOS 8 1
Буквоед - система оптического распознавания текста 10 1
DEPO Computers - DEPO Storm 22 1
Kaspersky DDoS Prevention 27 1
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 1
Ковчег - система резервного копирования 29 1
Microsoft Lync 272 1
IBM Bluemix 38 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
Alfresco 114 1
AWS Elastic Beanstalk 1 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
Витте Консалтинг Цифровой алфавит - Digital Alphabet 6 1
Dell Nutanix 1 1
Гришанова Ирина 25 16
Никулин Игорь 21 4
Кацоев Алексей 17 4
Щепилов Евгений 35 4
Емельченков Сергей 83 3
Мегрелишвили Георгий 16 3
Безруков Валерий 10 3
Куренков Александр 3 3
Кошкина Юлия 11 2
Ермакова Наталья 3 2
Головко Олег 7 2
Бибичев Дмитрий 2 2
Луковников Михаил 19 2
Гарусев Максим 6 2
Маршанкулов Мурат 16 2
Резников Алексей 2 2
Корнеев Сергей 75 2
Березин Максим 60 2
Мотовилов Олег 58 2
Калинин Алексей 23 2
Калинин Александр 95 2
Востриков Юрий 19 2
Глейм Артур 3 1
Голубев Михаил 10 1
Тихонов Вячеслав 5 1
Спинул Артем 3 1
Степаненко Василий 13 1
Попов Сергей 72 1
Железнов Видия 4 1
Каменева Жамиля 11 1
Костерева Катерина 10 1
Соколюк Валерий 26 1
Путин Владимир 1824 1
Бахвалов Андрей 18 1
Ветров Михаил 4 1
Калагин Илья 10 1
Руэда-Маэстро Полина 1 1
Ковнир Евгений 71 1
Севастьянов Алексей 23 1
Ломоносов Алексей 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 85
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 2
Европа 3745 2
Северная Америка 1409 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Восточная Европа 1676 2
Европа Западная 612 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 2
Россия - Адлер 43 1
Россия - Лыткарино 30 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Россия - Иркутск 464 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 1
Латинская Америка 723 1
Россия - Сибирь 875 1
Ближний Восток 1471 1
Африка 1487 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Антиимпортозамещение 6 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1988 13
IDC - International Data Corporation 2713 2
Gartner 2190 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
IDC Russia IT Services Market 5 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
Mordor Intelligence 8 1
CNews IaaS рейтинг 8 1
TAdviser Report 6 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 2
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 46 1
МНИИПА - Московский НИИ приборной автоматики 1 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
CNews AWARDS 291 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
IBM Systems Forum 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759736, в очереди разбора - 663426.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще