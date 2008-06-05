Индексная книга CNews*
Парниковый эффект Киотский протокол Международное соглашение, заключённое с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению
Публикаций - 404, упоминаний - 484
Парниковый эффект упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Greenpeace - Гринпис 118 3
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
|АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
|Bush George - Буш Джордж 305 3
|Миронов Сергей 61 2
|Schmidt Gavin - Шмидт Гевин 2 2
|Чубайс Анатолий 207 1
|Евтушенков Владимир 198 1
|Абрамов Сергей 71 1
|Фрадков Михаил 159 1
|Медведев Дмитрий 1626 1
|Агамирзян Игорь 69 1
|Юсупов Ренат 114 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Юхин Артем 16 1
|Михайлов Станислав 7 1
|Калошин Игорь 8 1
|Повесьма Дмитрий 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 8
|Thomson Reuters - Рейтер 5763 3
|Phys.org 973 3
|The Guardian - Британская газета 339 2
|New Scientist 1447 2
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 1
|Geophysical Research Letters 27 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.