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Парниковый эффект Киотский протокол Международное соглашение, заключённое с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению



05.06.2008 Всемирная система мониторинга климата поможет предотвратить экокатастрофы
26.12.2007 Австралия присоединится к участникам Киотского протокола
18.12.2007 Российские ученые предлагают альтернативу плану Киотского протокола
17.12.2007 Наметился путь к преемнику Киотского протокола
04.10.2005 Россия получит €2 млн. под Киотский протокол
20.09.2005 "Система" просит ускорить реализацию КП
10.02.2005 Россия начинает новую жизнь — с Киотским протоколом

Публикаций - 404, упоминаний - 484

Парниковый эффект упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 2
Восход ФГБУ НИИ 598 2
Rover - RoverComputers 413 2
Unisys 113 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 1
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 1
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