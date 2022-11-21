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SWIR Short Wave Infrared Технологии коротковолнового инфракрасного излучения



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19.05.2022 «Промобот» начала выпускать руки-манипуляторы 1
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25.10.2021 Jabra и Lenovo представляют совместное интегрированное решение для видеоконференций 1
09.09.2021 Что именно видит сенсор камеры видеонаблюдения ночью 1
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05.08.2021 Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM 1
19.07.2021 Lenovo представила модульное решение ThinkSmart Core 1
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29.06.2021 Лучшие микроволновые печи с грилем: выбор ZOOM 1
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17.05.2021 Bioniq стал первым и единственным партнером Oura Ring в России 1
12.05.2021 Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте 1
19.02.2021 Как работают беспроводные инфракрасные наушники и зачем они нужны 2
19.01.2021 Насколько опасны ИК-термометры? 1
04.01.2021 Самые интересные космические открытия в 2020 и 2021 году 1
25.12.2020 Что делать, если обычного ноутбука не хватает для дистанционных коммуникаций 1
04.12.2020 Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM 2
26.11.2020 Ezviz рассказала, каким должен быть современный умный дом 1
24.11.2020 Робопылесосы Xiaomi можно заставить подслушивать хозяев 1
06.11.2020 Россияне создали первую в мире камеру, способную «видеть» почти в абсолютной темноте 1
05.11.2020 Российские ученые создали прототип самой чувствительной видеокамеры в мире 1
05.11.2020 Новая компактная и прочная камера Canon ML 105 EF для съемки в темноте 1
02.11.2020 Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике 1
11.10.2020 Новый барражирующий беспилотник стал больше и быстрее 1
16.09.2020 Apple представила умные часы Apple Watch Series 6 1
06.08.2020 ТТК внедрил посты автоматизированного контроля и диагностики подвижного состава на железной дороге 1
04.08.2020 X5 Retail Group проверит мусорные баки с помощью датчиков GoodWAN 1
01.06.2020 Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с! 1
21.05.2020 «Швабе» обработал более 4 тысяч заявок на горячей линии по борьбе с коронавирусом 1

Публикаций - 490, упоминаний - 531

SWIR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 4
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 188 4
Ростех - Швабе - Орион НПО - Научно-производственная организация 5 1
GoPro Inc 53 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 13 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 34 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2200 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 1136 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 852 1
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 3082 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 1
Ростех - Швабе - SWIR 5 1
Евтушенко Олег 135 2
Соколов Михаил 27 1
Куликов Сергей 26 1
Чепурнов Евгений 1 1
Патрикеев Алексей 8 1
Ван Флотен Константин 1 1
Минниханов Рифкат 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 3
Россия - РФ - Российская федерация 121478 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
Германия - Федеративная Республика 11760 1
Италия - Итальянская Республика 4211 1
Испания - Королевство 3594 1
Нидерланды 3287 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 202 1
Бельгия - Королевство 857 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1130 1
Таиланд - Королевство 720 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 619 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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