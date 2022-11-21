Индексная книга CNews*
SWIR Short Wave Infrared Технологии коротковолнового инфракрасного излучения
Публикаций - 490, упоминаний - 531
SWIR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 4
|Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 188 4
|Ростех - Швабе - Орион НПО - Научно-производственная организация 5 1
|GoPro Inc 53 1
|Екатеринбург Арена - футбольный стадион 13 1
|Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 34 1
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 2
|Евтушенко Олег 135 2
|Соколов Михаил 27 1
|Куликов Сергей 26 1
|Чепурнов Евгений 1 1
|Патрикеев Алексей 8 1
|Ван Флотен Константин 1 1
|Минниханов Рифкат 4 1
|ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 2
|Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.