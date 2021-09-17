Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НДФЛ
Налог на Доходы Физических Лиц
Подоходный налог
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 105, упоминаний - 132
НДФЛ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 10
|Чернышенко Дмитрий 234 9
|Касперская Наталья 197 4
|Арлазаров Владимир 118 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Макаров Валентин 111 3
|Шадаев Максут 384 3
|Попов Анатолий 98 2
|Волож Аркадий 181 2
|Анастасии Левченко 1 1
|Шашмурина Ксения 5 1
|Шевелев Илья 1 1
|Дмитриев Игорь 7 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Сухарев Игорь 1 1
|Шарапова Александра 3 1
|Синельникова Екатерина 1 1
|Зяббарова Елена 2 1
|Макаров Вячеслав 3 1
|Левченко Анастасия 1 1
|Белянцева Наталья 1 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Сергеева Надежда 1 1
|Жилко Сергей 1 1
|Пономаренко Сергей 6 1
|Кобзев Сергей 2 1
|Носов Сергей 6 1
|Семенов Анатолий 12 1
|Трепыхалин Виталий 2 1
|Богданова Ольга 4 1
|Фогель Олег 1 1
|Бородай Юлия 2 1
|Липич Григорий 48 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Макаров Станислав 111 1
|Скоморохов Алексей 1 1
|Преснякова Надежда 1 1
|Шахова Мария 2 1
|Игнатова Мария 3 1
|Новикова Виктория 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
|Ведомости 259 2
|Forbes - Форбс 442 1
|The Bell - Издание 34 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761526, в очереди разбора - 665215.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761526, в очереди разбора - 665215.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru