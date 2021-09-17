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НДФЛ
Налог на Доходы Физических Лиц
Подоходный налог


17.09.2021 Большинство малых компаний не планируют переходить на новый налоговый режим 1
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома» 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 1
10.08.2021 Власти нашли способ помочь отечественным ИИ-разработчикам 3
08.07.2021 Идея властей повысить налоги больно ударит по зарплатам ИТ-шников 1
29.06.2021 Власти решили помогать разработчикам игр 1
15.06.2021 R-Style Softlab доработала систему RS-Finmarkets в части расчета НДФЛ по операциям с ценными бумагами 1
09.06.2021 R-Style Softlab привела расчет НДФЛ по операциям с ценными бумагами в соответствие новым требованиям законодательства 1
25.05.2021 Фанерный завод «Муром» увеличил выпуск продукции и повысил рентабельность производства с помощью «1С:ERP» 1
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
28.04.2021 Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России 1
19.04.2021 Власти хотят понизить налоги для российских ИТ-компаний и поднять для иностранных 1
12.04.2021 Россиянам упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД через интернет 1
18.03.2021 Иностранных программистов будут заманивать в Россию видом на жительство 1
11.03.2021 Youtube обложит российских видеоблогеров налогами в пользу США 2
10.03.2021 Власти собираются запретить в российских школах Windows и Office 1
05.03.2021 Власти заставят иностранные ИТ-компании платить налоги за каждого сотрудника-россиянина 2
02.03.2021 R-Style Softlab доработала решение «RS-Finmarkets: НДФЛ» 1
02.02.2021 Исследование: средняя зарплата ИТ-специалистов в малом бизнесе составила 58 тыс. рублей 1
27.01.2021 В России будут начислять налоговые вычеты удаленно и без подачи 3-НДФЛ 1
18.12.2020 «Сбер» запустил собственный сервис по возврату налогов 1
02.12.2020 Власти завалят россиян налогами на криптовалюту и штрафами за их неуплату 1
13.08.2020 18 августа состоится вебинар «Потоковое распознавание паспортов и 2НДФЛ в бизнес-процессах» 2
04.08.2020 Решение R-Style Softlab обеспечит банки информацией о доходах клиентов 1
14.07.2020 Как «президентские льготы» повлияют на российский ИТ-рынок? Опрос CNews 2
10.07.2020 «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП 2
03.07.2020 Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет 2
29.06.2020 Банк «Открытие» консолидировал сдачу налоговой отчетности по частным клиентам на новой ИТ-платформе 2
23.06.2020 Банк «Дом.рф» внедрил систему распознавания документов на базе Smart IDReader 1
22.06.2020 Власти собрались снизить налоги для российских разработчиков ПО - резко и навсегда 1
08.06.2020 Нужно ли поддерживать сотрудников в период самоизоляции 1
03.06.2020 Россия стоит на пороге массового бегства ИТ-кадров за рубеж 1
14.04.2020 Банк «Санкт-Петербург» перевел в онлайн пакет документов по ипотеке 1
14.04.2020 Минкомсвязи написало список льгот для ИТ-компаний на время пандемии. Среди них - право снижать зарплаты 1
09.04.2020 На что будут потрачены миллиарды, выделенные на цифровизацию РЖД 1
27.03.2020 «Бухсофт» открыл бесплатный доступ к своему сервису до конца апреля 1
17.03.2020 ИИ Сбербанка будут развивать преступники за минимальную зарплату 1
16.03.2020 QIWI запустила платежи для компаний, работающих с трудовыми мигрантами 1
03.03.2020 ЦФТ «Базис» внедрил технологию автоматического распознавания справки 2-НДФЛ 1
30.01.2020 Из-за кадрового голода зарплаты ИТ-шников в России стабильно растут на 5-10% в год 1

Публикаций - 105, упоминаний - 132

НДФЛ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7148 8
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 5
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 5
3738 5
SAP SE 3212 4
Microsoft Corporation 11077 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Diasoft - Диасофт 354 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
1С-Рарус 537 2
NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс 5 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Крок 1219 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
ВолгаТелеком 217 1
Калуга Астрал 41 1
Quorum - Кворум 50 1
Комдив 20 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 1
Columbus - Колумбус 125 1
КСК Технологии 27 1
Leta Group 204 1
SmartWay - Смартвэй 4 1
Saprun - Сапран групп 38 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 1
Город ФСГ - Федеральная Система 27 1
Эдит Про - Edit Pro 19 1
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 17 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 1
K2 - К2РУ - SourceCode 35 1
Центр финансовых технологий Базис - ЦФТ Базис 2 1
Nival 25 1
Ростелеком Сибирьтелеком 302 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Ростелеком ЦентрТелеком 190 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Альфа-Банк 1123 3
Почта Банк 289 3
Аэрофлот 493 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Открытие ФК 538 2
AliExpress Russia - AER 16 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
ЦСКТ - Центр сертификации ракетно-космической техники 1 1
ЦИАН - CIAN 39 1
РАО ЕЭС России ПАО 63 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
Локо-Банк 31 1
Dentons 6 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
Тинькофф ипотека 4 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 8 1
Сибирский антрацит ГК 5 1
Dukascopy Bank SA 4 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 29 1
Jysan Bank - Жусан банк 3 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 8 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Wildberries 128 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Qiwi 783 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 1
X5 Group 599 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Правительство РФ 2203 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 3 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 85 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Руссофт - Russoft 250 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 31 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии 2 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 7 1
Workflow - Поток работ 57 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
HR-Grid 2 1
Брокерское обслуживание - Брокерские услуги - Брокерский счет 9 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 8 1
АЧТ - «абсолютно черное тело» - калибровочный излучатель 3 1
SFA - Sales Force Automation - Система автоматизации продаж 5 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 7 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 1
DevOps - Development и Operations 297 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
R-Style Softlab - RS-Bank 228 5
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 4
Microsoft Windows 10 6635 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
Smart Engines - Smart DocumentReader 4 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Linux OS 4257 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
1С:БухОбслуживание 13 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Rakuten Viber 429 1
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 1
БОСС-Кадровик 74 1
R-Style Softlab - RS-Securities 54 1
Directum Bot 2 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
1С:Бухгалтерия 396 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 1
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 4 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 1
1С:Розница 55 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
Quorum Адаптер ФНС. 2-НДФЛ 2 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 1
Google AdSense 61 1
Калуга Астрал-М 1 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 1
K2 REST API 1 1
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 9 1
Сбербанк Сберкредо - краудлендинговая платформа - инвестиционная P2B-платформа 3 1
1С:Отчетность 5 1
Microsoft Dynamics Sure Step - MDSS 10 1
Центр финансовых технологий Базис.Документы 1 1
Актион-МЦФЭР Бухсофт 5 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 3 1
Путин Владимир 1824 10
Чернышенко Дмитрий 234 9
Касперская Наталья 197 4
Арлазаров Владимир 118 3
Мишустин Михаил 302 3
Макаров Валентин 111 3
Шадаев Максут 384 3
Попов Анатолий 98 2
Волож Аркадий 181 2
Анастасии Левченко 1 1
Шашмурина Ксения 5 1
Шевелев Илья 1 1
Дмитриев Игорь 7 1
Ведехин Игорь 23 1
Сухарев Игорь 1 1
Шарапова Александра 3 1
Синельникова Екатерина 1 1
Зяббарова Елена 2 1
Макаров Вячеслав 3 1
Левченко Анастасия 1 1
Белянцева Наталья 1 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Сергеева Надежда 1 1
Жилко Сергей 1 1
Пономаренко Сергей 6 1
Кобзев Сергей 2 1
Носов Сергей 6 1
Семенов Анатолий 12 1
Трепыхалин Виталий 2 1
Богданова Ольга 4 1
Фогель Олег 1 1
Бородай Юлия 2 1
Липич Григорий 48 1
Валяева Елизавета 72 1
Макаров Станислав 111 1
Скоморохов Алексей 1 1
Преснякова Надежда 1 1
Шахова Мария 2 1
Игнатова Мария 3 1
Новикова Виктория 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 5
Европа 3752 4
Россия - СФО - Новосибирск 1967 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Украина 3365 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Казахстан - Республика 2629 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - Волжский 58 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Япония 2780 1
Эстония - Эстонская Республика 415 1
Монголия 172 1
Европа Западная 613 1
Россия - Ульяновск 292 1
Кипр - Республика 247 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Калужская область 571 1
Латинская Америка 723 1
Узбекистан - Республика 822 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Китай - Ухань 32 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Китай - Тайвань 589 1
Финляндия - Финляндская Республика 816 1
Италия - Итальянская Республика 1384 1
Восточная Европа 1678 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 13
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 9
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 5 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 6 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
НПД - Налог на профессиональный доход - льготный режим налогообложения, доступный предпринимателям Москвы с 2019 года 5 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
Сведения о застрахованных лицах - форма СЗВ-М 5 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 26 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
Ведомости 259 2
Forbes - Форбс 442 1
The Bell - Издание 34 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РАН - Российская академия наук 316 1
MACS - Школа новой экономики 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761526, в очереди разбора - 665215.
Создано именных указателей - 46354.
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