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Россиянам упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД через интернет 1

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Власти собираются запретить в российских школах Windows и Office 1

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