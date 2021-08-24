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Восточный Банк


24.08.2021 В офисах «Связного» появилась возможность подписания кредитных документов 1
08.06.2021 ТТК обеспечил новый столичный вокзал бесшовной сетью беспроводного доступа в интернет 2
16.11.2020 Банк «Восточный» в партнерстве с Qiwi запустил прием платежей в пользу провайдеров услуг 1
29.10.2020 Платформа для удаленной работы Zlaker обновила мобильное приложение 1
05.10.2020 OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец» 3
06.08.2020 Банк «Восточный» начал выпуск карт UnionPay, поддерживающих сервис Huawei Pay 3
10.07.2020 Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли 2
09.06.2020 Группа ЦРТ признана одной из крупнейших и быстрорастущих ИТ-компаний России по версии CNews 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 1
15.01.2020 Банк «Восточный» упростил процедуру изменения данных о компании для предпринимателей 3
13.12.2019 Банк «Восточный» запустил бесплатный сервис онлайн-регистрации бизнеса 5
22.11.2019 Банк «Восточный» интегрировал «Контур.Бухгалтерию» с системой дистанционного обслуживания 5
23.10.2019 Банк «Восточный» обновил свое мобильное приложение 2
14.08.2019 SAS увеличила выручку в сегменте искусственного интеллекта более чем вдвое 1
31.07.2019 Банк «Восточный» запустил сервис онлайн-переводов, которые можно получить без карты в 26 странах мира 2
25.07.2019 Разработка Ростеха позволит Росгидромету точнее прогнозировать погоду 1
01.07.2019 Россияне научили ИИ распознавать поддельные паспорта в темноте. Видео 2
27.06.2019 Банк «Восточный» внедрил платформу интерактивного маркетинга в режиме реального времени 4
20.06.2019 Банк «Восточный» запустил новый раздел сайта для VIP-клиентов 5
29.05.2019 Россияне научили «Эльбрусы» находить поддельные паспорта с помощью искусственного интеллекта 2
22.05.2019 Россияне научили смартфоны распознавать счета и накладные за считанные секунды 2
21.05.2019 Банк «Восточный» упростил оплату РКО для ИП в режиме онлайн 5
11.04.2019 Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 4
10.04.2019 Следствие попросило выпустить из тюрьмы основателя Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 2
29.03.2019 «Восточный» обновил мобильный банк 2
14.03.2019 Банк «Восточный» и BSS представили систему ДБО для малого и среднего бизнеса 2
13.03.2019 Банк «Восточный» обновил мобильное приложение «Просто кредит» 3
21.02.2019 Предъявлено обвинение основателю Baring Vostok, крупному инвестору «Яндекса», «1С», «Билайна». Ему грозит 10 лет лагерей 1
18.02.2019 Smart Engines покажет на MWC 2019 мобильные технологии распознавания 2
15.02.2019 Задержан основатель Baring Vostok — крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
07.02.2019 Банк «Восточный» и BSS в пилотном режиме запустили систему ДБО для малого и среднего бизнеса на платформе Digital2Go 5
30.11.2018 Банк «Восточный» повысил эффективность контакт-центра на 250% 5
25.10.2018 «Золотая Корона» представила сервис дистанционного пополнения карт «Мир» 1
28.09.2018 Сайт аренды жилья «Циан» открыл сервис одобрения ипотеки от банков 1
28.09.2018 ЦИАН запустил сервис, упрощающий получение ипотеки 1
22.08.2018 Клиенты банка «Восточный» смогут оформить налоговый вычет онлайн 4
08.08.2018 Банк «Восточный» начал прием карт Union Pay во всех банкоматах своей сети 2
25.07.2018 Инвестор «Яндекса» и «1С» вложился в российско-белорусского разработчика Itransition 1
18.07.2018 Банк «Восточный» внедрил решение для контакт-центров Genesys PureEngage 2
08.06.2018 «Ростелеком» начал продажу решения «СКИТ» в Курской области 1

Публикаций - 108, упоминаний - 203

Восточный Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 6
3738 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 6
Yandex - Яндекс 4101 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
Инфинет - InfiNet Wireless 40 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 4
Revo Technologies 6 4
АФК Система ПАО 994 4
GTS - Global Telesystems 8 4
Sorsdata 5 4
Вертикаль - башенный оператор 43 4
EPAM Systems - Vested Development 9 4
Ланит ГК 1156 4
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 4
ТТК - Элеткро-ком 5 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 4
ГКС - Группа компаний Систематика 195 4
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 489 3
Инсистемс 33 3
Google LLC 7148 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
Компьютер НПО 50 2
Samsung Electronics 5666 2
Комдив 20 2
Золотая Корона 280 2
Глобус-телеком 152 2
Genesys 144 2
Intek - Интек 5 2
SAP SE 3212 2
SAS Institute 596 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Ланит Конди 2 2
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Альфа-Банк 1123 12
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
Совкомбанк ПАО 147 6
Почта Банк 289 6
Avito - Авито 171 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 5
ЦИАН - CIAN 39 5
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 5
Ренессанс Страхование 51 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 4
АльфаСтрахование СГ 208 4
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Gett 60 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 4
Открытие ФК 538 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 4
Локо-Банк 31 4
PPE Group 5 4
FGI Wireless 9 4
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 4
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 4
Jysan Bank - Жусан банк 3 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Dukascopy Bank SA 4 3
Металлинвестбанк 39 3
Аэрофлот 493 3
Уралсиб Банк 389 3
UnionPay - Платёжная система 75 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 2
Сбербанк Корпоративный университет 10 2
Норвик банк 3 2
ВТБ24 583 2
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 2
РКС - Российские космические системы 100 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 5
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 7 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 169 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Брокерское обслуживание - Брокерские услуги - Брокерский счет 9 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
in-house разработка в компаниях 18 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 1
Google Android 10751 11
Apple iOS 5742 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
Apple - App Store 2198 5
Купибилет - Kupibilet 13 4
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 4
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 4
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 3
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 3
Глобус-телеком СКИТ 40 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Smart Engines - Smart DocumentReader 4 2
BSS Digital2Go 4 2
Linux OS 4257 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Apple macOS 925 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 2
Восточный Банк - Просто Кредит 2 2
IBM Mainframe 4 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 24 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
SpaceX 34 1
FlexSoft - FXL Data Force 4 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Genesys PureEngage 7 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
МегаФон 3G-сеть 7 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 1
Smart Engines - Smart Document Forensics 1 1
ЦИАН Ипотека 1 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
Союз - ракета-носитель среднего класса 7 1
Казаков Александр 36 10
Ермолаева Анна 6 6
Кордичев Алексей 8 5
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Зюзин Иван 4 4
Богуславский Леонид 25 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Владимиров Максим 4 4
Арлазаров Владимир 118 3
Кудряшов Владимир 6 3
Кодуа Нино 2 2
Царева Юнона 4 2
Титова Наталья 6 2
Седов Владимир 11 2
Камалдынов Дмитрий 4 2
Казаков Алексей 3 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Орловский Павел 3 1
Федорова Олеся 60 1
Ситнов Иван 10 1
Ивашенцева Елена 8 1
Перепелкин Вадим 3 1
Дощенко Сергей 11 1
Гвардейцев Сергей 2 1
Сократов Кирилл 1 1
Тверитинов Евгений 3 1
Цзигуан Фань 4 1
Левин Дмитрий 35 1
Трачук Аркадий 4 1
Аглицкий Антон 5 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 1
Рудычева Наталья 81 1
Понкращенков Роман 1 1
Третьяк Константин 34 1
Макаров Вадим 25 1
Высочина Людмила 22 1
Муканова Мадина 14 1
Маюков Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Россия - Амурская область 320 6
Северная Америка 1411 5
Восточная Европа 1678 5
Чехия - Чешская Республика 495 5
Германия - Федеративная Республика 3633 5
Ближний Восток 1473 5
Казахстан - Республика 2629 5
Азия - Азиатский регион 1514 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 4
Украина 3365 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Индия - Республика 2169 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Арктика 141 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Земля - планета Солнечной системы 863 2
Канада 1301 2
Европа 3752 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Россия - Нижний Тагил 114 1
Европа Центральная 106 1
США - Флорида 142 1
Молдавия - Республика Молдова 428 1
Россия - Иваново 191 1
Россия - Курск 231 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 2
Космодром Байконур 97 2
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Русский язык 982 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
Thomson Reuters - Рейтер 1729 2
РИА Новости 654 2
Bloomberg 785 1
IDC - International Data Corporation 2718 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
СЭФ - Среднерусский экономический форум 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761136, в очереди разбора - 664825.
Создано именных указателей - 46354.
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