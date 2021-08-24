Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Восточный Банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 108, упоминаний - 203
Восточный Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Казаков Александр 36 10
|Ермолаева Анна 6 6
|Кордичев Алексей 8 5
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Зюзин Иван 4 4
|Богуславский Леонид 25 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Владимиров Максим 4 4
|Арлазаров Владимир 118 3
|Кудряшов Владимир 6 3
|Кодуа Нино 2 2
|Царева Юнона 4 2
|Титова Наталья 6 2
|Седов Владимир 11 2
|Камалдынов Дмитрий 4 2
|Казаков Алексей 3 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Орловский Павел 3 1
|Федорова Олеся 60 1
|Ситнов Иван 10 1
|Ивашенцева Елена 8 1
|Перепелкин Вадим 3 1
|Дощенко Сергей 11 1
|Гвардейцев Сергей 2 1
|Сократов Кирилл 1 1
|Тверитинов Евгений 3 1
|Цзигуан Фань 4 1
|Левин Дмитрий 35 1
|Трачук Аркадий 4 1
|Аглицкий Антон 5 1
|Смирнова-Крелль Оксана 49 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Понкращенков Роман 1 1
|Третьяк Константин 34 1
|Макаров Вадим 25 1
|Высочина Людмила 22 1
|Муканова Мадина 14 1
|Маюков Алексей 1 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 6
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
|Thomson Reuters - Рейтер 1729 2
|РИА Новости 654 2
|Bloomberg 785 1
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761136, в очереди разбора - 664825.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761136, в очереди разбора - 664825.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru