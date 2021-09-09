Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Виртуальный ЦОД
ВЦОД
vDC
Virtual Data Center
Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети)
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 82, упоминаний - 117
Виртуальный ЦОД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 221 4
|Анохин Сергей 40 4
|Дорохина Юлия 42 2
|Колбин Евгений 43 2
|Сергеев Михаил 31 2
|Ардашев Андрей 2 2
|Обухов Александр 17 2
|Дергилёв Никита 40 2
|Каплунов Павел 27 2
|Рафаловский Давид 20 2
|Блинов Михаил 73 2
|Предтеченский Петр 18 1
|Портной Михаил 23 1
|Антонов Павел 7 1
|Москальков Дмитрий 23 1
|Виноградова Татьяна 3 1
|Сороченков Алексей 23 1
|Monday Marc - Мандей Марк 1 1
|Алексеев Константин 5 1
|Королюк Алексей 86 1
|Потехин Вадим 1 1
|Турмыев Сердар 7 1
|Другалев Станислав 8 1
|Машуков Барасби 15 1
|Старостин Алексей 2 1
|Полищук Алексей 2 1
|Заединов Руслан 40 1
|Каюмов Шамиль 34 1
|Таболин Сергей 17 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Мискевич Евгений 29 1
|Ямщиков Владимир 32 1
|Мейрманов Нурлан 2 1
|Степченков Максим 36 1
|Колескин Тимур 14 1
|Баринов Александр 23 1
|Карпов Иван 41 1
|Краснов Александр 48 1
|Шульгинов Роман 13 1
|Клепиков Алексей 77 1
|CNews Analytics 1990 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru