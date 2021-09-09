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Виртуальный ЦОД
ВЦОД
vDC
Virtual Data Center
Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети)


09.09.2021 «Транстелеком» предлагает бизнес-клиентам услугу «Виртуальный ЦОД» 2
30.08.2021 Как разобраться в SLA облачной платформы: основные моменты 1
17.06.2021 В облаке Linxdatacenter появились новые инструменты для резервирования данных 1
02.06.2021 «Ростелеком» разместил в облаке ИТ-системы тракторного завода «ДСТ-УРАЛ» 3
09.03.2021 Клиентам виртуального ЦОДа «Ростелекома» стала доступна криптография по ГОСТу 5
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
19.01.2021 На Облачных серверах REG.RU теперь доступен сервис видеоконференций Jitsi Meet 1
18.01.2021 Sbercloud обеспечила бесперебойную работу онлайн-трансляций Гайдаровского форума 1
11.12.2020 На Облачных серверах REG.RU теперь доступна автоустановка 1C-Битрикс 1
09.12.2020 Как виртуализация улучшает бизнес-показатели ЦОД 1
19.11.2020 «Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг» 1
18.11.2020 «Ростелеком» предоставил облачную инфраструктуру для ЦУС РЭК 1
16.11.2020 «Ростелеком» перенес на свою инфраструктуру информационные системы Danone 1
01.10.2020 Как рассчитать стоимость облачных услуг и выбрать лучший SLA 1
27.08.2020 «Ростелеком» организовал защищенную удаленную работу для сотрудников ФПК 1
13.08.2020 «Техносерв Cloud» и «КОРУС Консалтинг» сотрудничают в облаках 1
05.08.2020 «Сила» и «Тионикс» завершили тестирование совместного программно-аппаратного комплекса 1
16.07.2020 «Ростелеком» стал лидером российского рынка услуг ЦОД в 2019 году по версии CNews 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
14.05.2020 «Ростелеком» предоставил «Автодории» услугу «Виртуальный ЦОД» 2
28.04.2020 «Ростелеком» помог «Вертолетам России» перевести на удаленную работу 90% сотрудников управляющей компании 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 2
13.02.2020 «Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» в Екатеринбурге 1
28.01.2020 Dataline перезапустила партнерскую программу 1
16.12.2019 Сбербанк и SberCloud запустили суперкомпьютер «Кристофари» в коммерческую эксплуатацию 1
28.11.2019 Black Friday в REG.RU: скидки на все базовые продукты 1
27.11.2019 Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты 2
11.11.2019 Cisco представила новое портфолио с брендом Cisco Designed for Business 1
31.10.2019 УЦ «АСКОМ» разместил часть ИТ-инфраструктуры в «Техносерв Cloud» 1
28.10.2019 «Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» с защитой от киберугроз 1
01.10.2019 «Техносерв Cloud» поддержит «Дом.контроль» в автоматизации сферы ЖКХ 1
02.08.2019 Квартальная выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла на 57% 1
16.05.2019 Облачные серверы Reg.ru выходят из беты 1
15.02.2019 Сбербанк представил новое решение для корпоративных клиентов «Виртуальный ЦОД» 1
29.12.2018 Как Казахстан строит умные города 1
08.10.2018 «Ростелеком» обеспечил услугами связи 70-е заседание СИТЕС в Сочи 1
15.08.2018 «Ростелеком» представил новую тарифную линейку для малого бизнеса 1
20.06.2018 Reg.ru представил новое облачное хостинг-решение на базе KVM 3
19.06.2018 «Инфосистемы джет» отчиталась о росте выручки на 6,5% по итогам 2017 года 2
18.04.2018 «Ростелеком» представил облачные сервисы на Форуме молодых ученых Ростовской области 1

Публикаций - 82, упоминаний - 117

Виртуальный ЦОД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 35
VMware 1829 7
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
SAP SE 3215 3
Nvidia Corp 2024 3
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
3748 3
1С-Битрикс 345 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Tionix - Тионикс 48 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Инфосистемы Джет 675 2
Directum - Директум 645 2
Microsoft Corporation 11095 2
Прометей - Prometey 9 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Код Безопасности 365 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 1
Cisco Systems 2040 1
Ramax - Рамакс 62 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
Google LLC 7154 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
Pure Storage 43 1
Ситилабс 25 1
Ростелеком ММТС-9 - Московская междугородная телефонная станция №9 41 1
Монитор Электрик 3 1
Инфосистемы Джет - Jet Antifraud Team 2 1
Инфолинк 3 1
АльянсТелеком 8 1
Samsung Electronics 5677 1
IBS Platformix - СИЛА 6 1
Caravan - Караван 13 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 7
Газпромбанк - ГПБ 692 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
Почта Банк 289 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
ВТБ24 583 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Черкизово ГК 73 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
Транснефть 159 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 1
О2О Холдинг 43 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
AliExpress 275 1
Аэрофлот 493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Правительство РФ 2205 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 66 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 6
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 19 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 6
Ростелеком Новая телефония 14 4
Microsoft Windows 10 6645 3
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 3
Nvidia GeForce GTX 2067 3
Linux OS 4260 3
SberCloud AI Cloud 17 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 2
Directum - DirectumRX 62 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Microsoft Azure 1171 2
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 2
VMware vCloud Director - VMware vCD 96 1
VMware ESXi 142 1
Pure Storage FlashArray 20 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
Perl - Язык программирования 65 1
DataLine OST ЦОД 22 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Google Calendar - Google Календарь 43 1
Microsoft Office 365 769 1
VMware HA - VMware High Availability 12 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 13 1
Cisco Designed for Business 2 1
REG.ru - Конструктор сайтов 1 1
Инфосистемы Джет - Jet Signal 2 1
VMware vCenter 87 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
Монитор Электрик - СК-11 1 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 4 1
ISPsystem ISPmanager 9 1
Ростелеком Игровой Маркет 3 1
Первый ОФД Yupana - Юпана 2 1
Инфосистемы Джет - Jet Toolbar 7 1
Ростелеком ТВ для Бизнеса 3 1
Осеевский Михаил 221 4
Анохин Сергей 40 4
Дорохина Юлия 42 2
Колбин Евгений 43 2
Сергеев Михаил 31 2
Ардашев Андрей 2 2
Обухов Александр 17 2
Дергилёв Никита 40 2
Каплунов Павел 27 2
Рафаловский Давид 20 2
Блинов Михаил 73 2
Предтеченский Петр 18 1
Портной Михаил 23 1
Антонов Павел 7 1
Москальков Дмитрий 23 1
Виноградова Татьяна 3 1
Сороченков Алексей 23 1
Monday Marc - Мандей Марк 1 1
Алексеев Константин 5 1
Королюк Алексей 86 1
Потехин Вадим 1 1
Турмыев Сердар 7 1
Другалев Станислав 8 1
Машуков Барасби 15 1
Старостин Алексей 2 1
Полищук Алексей 2 1
Заединов Руслан 40 1
Каюмов Шамиль 34 1
Таболин Сергей 17 1
Сыкулев Андрей 57 1
Мискевич Евгений 29 1
Ямщиков Владимир 32 1
Мейрманов Нурлан 2 1
Степченков Максим 36 1
Колескин Тимур 14 1
Баринов Александр 23 1
Карпов Иван 41 1
Краснов Александр 48 1
Шульгинов Роман 13 1
Клепиков Алексей 77 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 8
Россия - СФО - Новосибирск 1969 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 5
Европа 3759 4
Казахстан - Республика 2632 3
Россия - ПФО - Самара 1289 3
Россия - Ростовская область 863 2
Россия - Удомля 41 2
Россия - Республика Калмыкия 179 2
Россия - Адлер 43 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 185 1
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Казахстан - Алматы 264 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Южный Урал 89 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - Калининград 669 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 1
Россия - Краснодарский край 914 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Азия - Азиатский регион 1517 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
CNews Analytics 1990 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews AWARDS 291 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
Effie Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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