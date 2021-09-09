Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АРБ
Ассоциация российских банков
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 82, упоминаний - 132
АРБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 2
|Кузнецов Станислав 64 3
|Путин Владимир 1826 3
|Ильин Алексей 21 2
|van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 2
|Казарцев Алексей 27 2
|Поляков Евгений 14 2
|Бухтияров Андрей 18 2
|Зайцев Павел 27 2
|Франтов Роман 14 2
|Прексин Олег 2 2
|Маркелов Константин 19 2
|Андрианов Павел 31 2
|Исанин Антон 28 2
|Бычков Александр 39 2
|Акимов Максим 167 2
|Шевяхов Евгений 7 1
|Дворянкин Сергей 1 1
|Хренов Сергей 25 1
|Теличева Наталья 125 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Горьков Алексей 1 1
|Светлана Варламова 2 1
|Грицай Георгий 5 1
|Мизун Даниил 9 1
|Хохлов Евгений 3 1
|Макаров Станислав 111 1
|Панченко Юрий 6 1
|Шипилов Валерий 2 1
|Окошкин Антон 4 1
|Абраменко Владимир 1 1
|Безруков Андрей 26 1
|Инякин Андрей 1 1
|Тютрюмов Александр 3 1
|Чичваркин Евгений 82 1
|Мишина Ирина 1 1
|Валеев Рафаэль 9 1
|Самедов Тимур 19 1
|Халяпин Сергей 77 1
|Самарцев Дмитрий 7 1
|Краснов Александр 48 1
|ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763506, в очереди разбора - 667193.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763506, в очереди разбора - 667193.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru