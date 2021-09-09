Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ 1

Ассоциация российских банков предложила МВД перейти на электронное взаимодействие 1

В Ассоциации банков России создается проектная группа для проработки вопроса о создании инфраструктурной компании 1

Власть вознамерилась узнать все тайны российских компаний и объединить их в цифровом профиле 1

В Ассоциации российских банков обсудили искусственный интеллект 3

Почти половину кибератак в России совершают подростки 1

Банки превращаются в сервисные компании 1

Российские банки обменяются данными о киберугрозах в общей системе 1

У банков появился собственный домен 2

Совет участников и пользователей НСПК одобрил проект стратегии развития системы 4

Банки смогут оценивать репутацию потенциальных клиентов с помощью сервиса ФССП 1

Национальная платежная система не должна быть привязана к УЭК 1

УЭК бросила вызов Visa и Mastercard 1

В России создается Госцентр по информационной безопасности банков 5

В Москве пройдет конференция Finplace 2 1

В Москве пройдет конференция Finplace 2 1

Банки склоняют ЦФТ к своим правилам 3