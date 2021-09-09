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АРБ
Ассоциация российских банков


09.09.2021 Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ 1
13.07.2021 Ассоциация российских банков предложила МВД перейти на электронное взаимодействие 1
18.06.2021 Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Государство должно продвигать за рубеж не отдельные ИТ-продукты, а комплексные решения 1
04.06.2021 В Ассоциации банков России создается проектная группа для проработки вопроса о создании инфраструктурной компании 1
08.04.2021 Власть вознамерилась узнать все тайны российских компаний и объединить их в цифровом профиле 1
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии 1
24.01.2020 В Ассоциации российских банков обсудили искусственный интеллект 3
04.10.2019 Топ-менеджер ОТР возглавил комитет по ИТ Ассоциации российских банков 6
24.09.2019 BI.ZONE и «Мегафон» объединили усилия против банковского мошенничества 2
20.06.2019 Сбербанк представил исследование Bi.zone о современных киберугрозах 1
05.12.2018 BI.ZONE и Ассоциация Банков России подвели итоги пилотного проекта платформы по обмену данными о киберугрозах 4
06.07.2018 Как Россия будет бороться с киберпреступностью. Путин назвал 5 шагов 1
05.07.2018 Почти половину кибератак в России совершают подростки 1
02.07.2018 Банки превращаются в сервисные компании 1
18.06.2018 Российские банки обменяются данными о киберугрозах в общей системе 1
13.06.2018 CNews проводит конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018» 1
08.12.2015 Через 3 года российские банки будут использовать «облака» в большинстве направлений деятельности 4
04.12.2015 Бюджеты на «облака» в банковском секторе увеличатся в 2 раза в 2016 г. 2
07.07.2015 У банков появился собственный домен 2
23.01.2015 Совет участников и пользователей НСПК одобрил проект стратегии развития системы 4
16.07.2014 Сервис ФМС «умирает» под давлением запросов через СМЭВ 3
02.07.2014 Банки смогут оценивать репутацию потенциальных клиентов с помощью сервиса ФССП 1
02.07.2014 Определился топ-15 тем форума «Вся банковская автоматизация 2014» по итогам опроса банков 1
02.04.2014 Национальная платежная система не должна быть привязана к УЭК 1
25.03.2014 УЭК бросила вызов Visa и Mastercard 1
04.03.2014 В России создается Госцентр по информационной безопасности банков 5
16.12.2013 В Москве пройдет форум iFin-2014 «Электронные финансовые услуги и технологии» 2
25.10.2013 В Москве пройдет конференция Finplace 2 1
18.10.2013 В Москве пройдет конференция Finplace 2 1
16.05.2013 Microsoft CRM Finance Club: секреты успеха банков 2
25.02.2013 BPM в примерах: как достичь реальной эффективности 3
14.01.2013 5 февраля в Москве начнет работу форум iFin-2013 «Электронные финансовые услуги и технологии» 1
12.12.2012 Преступления, связанные с банковскими услугами, выделены в отдельную категорию 3
10.12.2012 В Москве состоится Международный форум iFin-2013 2
30.07.2012 Банки склоняют ЦФТ к своим правилам 3
09.07.2012 Gallery Systems продемонстрировала свою инновационную платежную платформу «Дукат» 2
18.06.2012 Премия «Финансовая элита России 2012»: объявлены лауреаты 1
12.04.2012 18 апреля в Москве состоится вторая международная конференция Russia Cloud 2012 1
16.01.2012 В Москве состоится форум по электронным финансовым услугам iFin-2012 2
19.12.2011 В Москве состоится форум по электронным финансовым услугам iFin-2012 2

Публикаций - 82, упоминаний - 132

АРБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 6
BI.Zone 44 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 5
Microsoft Corporation 11095 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
IBM 3544 3
SAP SE 3215 3
Samsung Electronics 5677 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 241 2
IBM Security 16 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
Huawei 2730 2
Cisco Systems 2040 2
ОТР 135 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
HandySolutions - Хэндисолюшенс 6 1
Afiniti 3 1
Google LLC 7154 1
Leta IT-company 88 1
Летограф - Letograf 63 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 202 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Ростелеком Связьинвест 697 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 1
АйТи 752 1
SAP CIS - САП СНГ 754 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
ICC AOKpass 16 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 132 1
Docsvision - ДоксВижн 774 1
Directum - Директум 645 1
Citrix Systems 571 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 5
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Альфа-Банк 1125 2
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 57 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Альфа-Капитал УК 45 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
Visa International 1346 2
Геобанк КБ 30 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Открытие ФК 538 1
Газпромбанк Лизинг 10 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Ак Барс Банк 173 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
Genpact 4 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Совет Европы 28 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
МФУ - Многофункциональное устройство 587 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Microsoft Windows 853 1
Aladdin eSafe 5 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
SearchInform FileAuditor 10 1
BI.Zone CERT 1 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 1
Citrix Analytics 4 1
НМСПК - Новая международная система платежных карт БРИКС+ 1 1
Jenkins 22 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 41 1
Java - Язык программирования 1177 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Google Android 10751 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Citrix Gateway 6 1
Citrix SD-WAN 10 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 13 1
Samsung Knox 82 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 31 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Microsoft Office 1942 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Linux OS 4260 1
Apple iOS 5742 1
Кузнецов Станислав 64 3
Путин Владимир 1826 3
Ильин Алексей 21 2
van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 2
Казарцев Алексей 27 2
Поляков Евгений 14 2
Бухтияров Андрей 18 2
Зайцев Павел 27 2
Франтов Роман 14 2
Прексин Олег 2 2
Маркелов Константин 19 2
Андрианов Павел 31 2
Исанин Антон 28 2
Бычков Александр 39 2
Акимов Максим 167 2
Шевяхов Евгений 7 1
Дворянкин Сергей 1 1
Хренов Сергей 25 1
Теличева Наталья 125 1
Прозоровский Василий 40 1
Горьков Алексей 1 1
Светлана Варламова 2 1
Грицай Георгий 5 1
Мизун Даниил 9 1
Хохлов Евгений 3 1
Макаров Станислав 111 1
Панченко Юрий 6 1
Шипилов Валерий 2 1
Окошкин Антон 4 1
Абраменко Владимир 1 1
Безруков Андрей 26 1
Инякин Андрей 1 1
Тютрюмов Александр 3 1
Чичваркин Евгений 82 1
Мишина Ирина 1 1
Валеев Рафаэль 9 1
Самедов Тимур 19 1
Халяпин Сергей 77 1
Самарцев Дмитрий 7 1
Краснов Александр 48 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Европа 3759 3
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Восточная Европа 1679 2
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Европа Западная 614 1
Черногория 86 1
Украина 3372 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 45 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Япония 2788 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Сербия - Республика 129 1
Монголия 172 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Сочи 912 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 833 1
Россия - Тульская область 752 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Аутсорсинг 84 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Markswebb 21 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 3
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763506, в очереди разбора - 667193.
Создано именных указателей - 46354.
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