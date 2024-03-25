RU-Center Group Ру-Центр групп РСИЦ Региональный сетевой информационный центр Hosting Community Хостинг-Центр РБК РБК ХЦ

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|25.03.2024
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Ru-Center отмечает существенный рост спроса на защиту сайтов
В феврале 2024 г. по отношению к тому же месяцу 2023 г. выручка от продаж SSL-сертификатов в компании Ru-Center увеличилась на рекордные 67%. Сертификаты являются наиболее распространенным инструментом для защиты сайтов от взлома. Об этом CNews сообщили представители Ru-Center. SSL — это
|20.07.2022
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StormWall обеспечила защиту DNS-серверов регистратора доменов для бизнеса Ru-Center
Специалисты компании StormWall, занимающейся разработкой решений защиты бизнеса от DDoS-атак, создали организовали защиту DNS-инфраструктуры российского регистратора доменных имен Ru-Center. Кроме того, эксперты StormWall смогли обеспечить стабильную маршрутизацию трафика к интернет-ресурсам клиентов Ru-Center в условиях новой реальности, которая характеризуется н
|31.08.2021
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РБК внезапно решил продать Ru-Center
РБК договорился о продаже Ru-Center Холдинг РБК продает своей сегмент «Digital инфраструктура для бизнеса», основой кот
|06.10.2015
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Бывший PR-директор Ru-Center может возглавить регулятора зон .Ru и .РФ
списке кандидатов на пост директора, по данным пресс-службы КЦ, четыре человека: бывший PR-директор Ru-Center и Hosting Community Андрей Воробьев, бывший управляющий партнер Hosting Community А
|16.09.2015
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Ru-Center открыл регистрацию доменов в зоне .BANK
Российский регистратор Ru-Center предложил своим клиентам доменные имена для финансовых организаций — в домене верхн
|05.11.2014
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Cтартовал прием заявок на домены .TATAR от всех желающих в Ru-Center
С 5 ноября 2014 г. Ru-Center начал принимать заявки на приоритетную, премиальную и открытую регистрации в домене .TATAR от всех желающих. Как сообщили CNews в Ru-Center, домен .TATAR призван объединить в и
|15.10.2014
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Ru-Center начинает прием заявок на регистрацию в доменах .BUSINESS и .NETWORK
хнего уровня. Среди них свою нишу заняли такие домены для бизнеса, как .CAPITAL, .FINANCIAL, .FINANCE, .CARDS, .CREDITCARD, .TRADE, .TAX. В них уже идет открытая регистрация. Также с сегодняшнего дня Ru-Center начинает принимать заявки на очередной этап премиальной регистрации доменных имен .МОСКВА и .MOSCOW (он продлится до 22 октября). В нем могут принять участие все, кто стремится в числ
|15.08.2014
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Заработал первый региональный представитель Ru-Center в Беларуси
15 августа 2014 г. в Минске заработал 10 зарубежный представитель Ru-Center. Доверенным партнером российского регистратора в республике Беларусь стала компания hoster.by, сообщили CNews в Ru-Center. Обслуживание клиентов Ru-Center в Беларуси про
|23.07.2014
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Экс-куратор Единого портала госуслуг переходит в RU-Center
России регистратор доменов и один из крупнейших национальных хостинг-провайдеров – группа компаний Ru-Center Group (входит в холдинг РБК). Мартынов назначен первым заместителем генерального ди
|08.07.2014
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Стартовала открытая регистрация доменных имен в новых доменах .BLACKFRIDAY и .CHRISTMAS.
Регистратор доменов и хостинг-провайдер Ru-Center начал открытую регистрацию доменных имен в новых доменах верхнего уровня .BLACKFRIDAY и .CHRISTMAS. Об этом CNews сообщили в Ru-Center. Домен .BLACKFRIDAY («Черная пятница») по
|21.05.2014
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Региональный представитель Ru-Center заработал во Владивостоке
21 мая 2014 г. во Владивостоке к работе в качестве регионального представителя Ru-Center в Приморском крае приступила компания «XXI век-Сервис». Об этом CNews сообщили в Ru-Center. «31-го по счету и самого восточного в стране регионального представителя мы выбирали
|17.03.2014
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Ru-Center открыл офис в Санкт-Петербурге
Компания Ru-Center, российский регистратор доменных имен и хостинг-провайдер, стала ближе своим клиентам из Санкт-Петербурга, открыв в северной столице свой офис. В новом офисе клиенты Ru-Center
|20.02.2014
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Бесплатные CMS с открытым исходным кодом преобладают в Рунете
Опубликованы результаты исследования о распространенности серверных и клиентских веб-технологий в Рунете за 2013 год, подготовленного аналитическим отделом Ru-Center. Основным предметом мониторинга стали системы управления контентом (CMS), сообщили CNews в компании Ru-Center. Так, согласно результатам исследования, в Рунете по-прежнему прео
|31.01.2014
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Ru-Center и «Лаборатория Касперского» объединили усилия по борьбе с киберугрозами в Сети
Компании Ru-Center и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о совместном сотрудничестве по противодействию и предотвращению нарушений в интернете, связанных в том числе с неправомерным использов
|29.01.2014
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Hosting Community проводит ребрендинг
имен, объявило о проведении ребрендинга. С начала 2014 г. группа компаний будет работать под именем Ru-Center Group. Руководство группой осуществляется управляющим партнером Александром Пановым
|15.01.2014
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Ru-Center начинает принимать заявки на приоритетную и премиальную регистрацию в доменах .сайт и .онлайн
стартует одновременно 2 этапа регистрации - приоритетная и премиальная – в новых кириллических доменах .онлайн и .сайт. В России заявки на регистрацию доменных имен в этих зонах принимает и компания Ru-Center. Домены .онлайн и .сайт стали первыми кириллическими доменами, которые были запущены в рамках программы New gTLD. Одновременно с ними в корпорацию ICANN, управляющую распределением ад
|11.12.2013
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Ru-Center станет аккредитованным регистратором домена .ДЕТИ
Российский регистратор доменных имен Ru-Center («Региональный Сетевой Информационный Центр») подписал с фондом поддержки сетевых и
|03.12.2013
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Во Франции начал работу официальный представитель Ru-Center
Компания Ru-Center сообщила о том, что в столице Франции в качестве зарубежного представителя российского регистратора доменов начала работать компания Gandi SAS. Компания Gandi стала одним из первых ре
|21.11.2013
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Ru-Center стал аккредитованным регистратором крупнейшего претендента на новые домены верхнего уровня
20 ноября 2013 г. в Буэнос-Айресе на 48-й Международной конференции ICANN состоялось подписание договора об аккредитации между национальным российским регистратором доменов Ru-Center и компанией Donuts, крупнейшим претендентом на новые домены верхнего уровня. В рамках программы New gTLD компания Donuts подала заявки на более чем 300 доменных зон, 26 из них уже дел
|20.11.2013
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Ru-Center открыл представительство в Люксембурге
В рамках программы «Доверенный партнер» в Люксембурге приступил к работе в качестве зарубежного представителя Ru-Center в Европе один из крупнейших мировых регистраторов — компания EuroDNS. Обслуживание клиентов Ru-Center в офисе зарубежного представителя в Люксембурге производится по вопросам п
|12.11.2013
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Открылся офис второго зарубежного представителя Ru-Center в Украине
Российская интернет-компания Ru-Center (NIC.RU), предоставляющая полный спектр услуг по регистрации доменных имен, услуг хостинга, SSL-сертификатов, объявила об открытии офиса своего второго зарубежного представителя на те
|24.10.2013
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В Барнауле заработал региональный представитель Ru-Center в Алтайском крае и СФО
24 октября 2013 г. в Барнауле к работе в качестве регионального представителя Ru-Center в Алтайском крае и Сибирском федеральном округе приступило интернет-агентство «Регионинфо». Как рассказали CNews в компании, «Регионинфо» — давний партнер Ru-Center. Компания р
|17.10.2013
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В Самаре приступил к работе региональный представитель Ru-Center
В Самаре в качестве регионального представителя Ru-Center приступила к работе компания «Варнофф», интернет-агентство полного цикла. Разработка сайтов — одно из ведущих направлений деятельности «Варнофф». За 12 лет работы на рынке интернет-те
|16.10.2013
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Ru-Center запустил новый тариф специально для CMS «1С-Битрикс»
сегодня самая популярная коммерческая CMS в зоне .RU — именно “1С-Битрикс”, — рассказал CNews Андрей Воробьев, директор по связям с общественностью и взаимодействию с органами государственной власти Ru-Center. — Кроме того, этого решения давно ждали и наши клиенты, которые отдают предпочтение “1С-Битрикс”: новый тариф позволит создавать сайты на этой платформе без лишних трудностей». «Появ
|20.09.2013
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В Петрозаводске появился региональный представитель Ru-Center
В Петрозаводске к работе в качестве регионального представителя Ru-Center в Республике Карелия и Северо-Западном федеральном округе приступила интернет-дизайн студия «Медиавеб». Студия «Медиавеб» является партнером Ru-Center с 2003 г. В офисе региона
|29.08.2013
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В Японии заработал представитель Ru-Center
28 августа 2013 г. в столице Японии Токио заработал зарубежный представитель национального регистратора доменов Ru-Center - компания Brights Consulting. Теперь клиенты Ru-Center в Японии могут обращаться в Brights Consulting для передачи прав на домен, изменения данных, аннулирования услуг. «RU
|14.08.2013
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В Иркутске заработал региональный представитель Ru-Center
Российский регистратор доменных имен Ru-Center сообщил о том, что в Иркутске к работе в качестве регионального представителя Ru-Center в Сибирском федеральном округе приступила компания «Виртуальные технологии». Как рассказ
|02.08.2013
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Ru-Center запустил услугу антивирусной проверки файлов хостинга
Российский регистратор доменных имен Ru-Center сообщил о запуске в рамках услуги «Хостинг конфиденциальной информации» нового сервиса — антивирусной проверки файлов, размещенных на хостинге. Проверка проводится программным обеспеч
|11.07.2013
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Hosting Community вошла в сделку по приобретению регистратора доменных имен Reggi.ru
Группа компаний Hosting Community объявила о вхождении в сделку по приобретению 100% регистратора «Регги Бизнес», оказывающего услуги под маркой Reggi.ru. Сделку планируется полностью завершить в течение месяц
|04.07.2013
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Ru-Center представил сервис для создания мобильных приложений
Google Play. В случае прохождения проверки приложение будет опубликовано в каталогах App Store в течение 21 рабочего дня, в Google Play — в течение 3 рабочих дней. Размещение осуществляется от имени Ru-Center и входит в стоимость оказания услуги. В случае несоответствия приложения правилам App Store и Google Play пользователь сможет внести изменения и повторить попытку публикации. Стоимост
|02.07.2013
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Заработал первый в Западной Европе зарубежный представитель компании Ru-Center
ля 2013 г. в Германии, в городе Бонн (столица Северной Рейн-Вестфалии), компания EPAG Domainservices начала работу в качестве официального зарубежного представителя национального регистратора доменов Ru-Center. Сотрудничество Ru-Center и EPAG Domainservices в рамках программы «Доверенный партнер» позволит клиентам компаний решать вопросы, связанные с регистрацией и обслуживанием доме
|18.06.2013
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Group-IB и Ru-Center объединили усилия по борьбе с кибермошенничеством
Компания Group-IB и национальный регистратор доменов Ru-Center подписали соглашение о сотрудничестве по противодействию мошенническим действиям в интернете. Соглашение заключено в целях организации противодействия фактам нарушений в Сети, связанн
|14.06.2013
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У Ru-Center появился представитель в Австралии
В Австралии, в пригороде Мельбурна, заработал очередной зарубежный представитель национального регистратора доменов Ru-Center — компания Instra Corporation Pty Ltd. Как рассказали CNews представители Ru-Center, Instra Corporation Pty Ltd. — давний партнер национального регистратора: с 2007 года компан
|29.04.2013
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Ru-Center укрепляет DNS-инфраструктуру
В рамках развития услуг DNS-master и Secondary компания Ru-Center увеличила количество DNS-серверов, доступных клиентам. Новые DNS-серверы расположены в Европе, Северной Америке и Азии и работают по технологии Anycast. «Ввиду участившихся случаев со
|28.03.2013
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Ru-Center под защитой Eset NOD32 Smart Security Business Edition
Компания Eset объявила о продолжении сотрудничества с компанией Ru-Center, профессиональным регистратором доменов и хостинг-провайдером. В рамках подписанного контракта еще на один год будут продлены лицензии флагманского корпоративного продукта Eset NOD32
|13.03.2013
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Ru-Center увеличивает количество доступных доменных зон
С 12 марта 2013 г. в рамках услуги «Все домены мира» Ru-Center увеличивает количество доменных зон, в которых можно зарегистрировать понравившееся свободное доменное имя. Выбор доменов у пользователей стал еще богаче. Список доступных для регистр
|07.02.2013
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Hosting Community перевел свои ssl-активы в Ru-Center
Группа компаний Hosting Community перевела деятельность по выпуску SSL-сертификатов в компанию Ru-Center — национальный регистратор доменов, входит в состав ГК Hosting Community — и объяви
|12.12.2012
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Ru-Center и «Б-152» помогут организовать защиту персональных данных в соответствии с законодательством
Компании Ru-Center и «Б-152» объявили о старте совместной акции «Защита по закону», которая поможет правильно организовать защиту персональных данных в соответствии с законодательством. Акция предлагает
|30.11.2012
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Ru-Center расширил линейку SSL-сертификатов, доступных в продаже
Регистратор доменов Ru-Center существенно расширил список SSL-сертификатов, доступных в продаже. Отныне в Ru-Center можно приобрести 19 видов сертификатов от крупнейших удостоверяющих центров – Symantec, Th
|22.11.2012
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Ru-Center — лауреат «Премии Рунета 2012»
Национальный регистратор доменов Ru-Center сообщил о том, что проект RU-Center «Все домены мира» стал лауреатом «Премии Рунета 2012». Как рассказали CNews в RU-Center, в ходе церемонии были объявлены победители в
RU-Center Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Воробьев Андрей 161 90
|Панков Александр 73 43
|Колесников Андрей 85 27
|Лесников Алексей 25 22
|Солдатов Алексей 96 12
|Степанов Дмитрий 23 12
|Королюк Алексей 86 11
|Храмцов Павел 10 9
|Якушев Михаил 50 8
|Массух Илья 228 8
|Твердынин Марк 18 8
|Плуготаренко Сергей 71 8
|Скворцов Алексей 10 7
|Шариков Сергей 49 7
|Аитов Тимур 197 6
|Медриш Михаил 15 6
|Гледенов Роберт 6 6
|Кузьмичев Андрей 6 6
|Платонов Алексей 22 6
|Медведев Дмитрий 1642 6
|Гребенников Сергей 31 6
|Бурков Дмитрий 14 6
|Рыжиков Сергей 111 6
|Рейман Леонид 1038 6
|Рузин Андрей 6 5
|Васильев Павел 14 5
|Путин Владимир 2962 5
|Романенкова Татьяна 5 5
|Уфаев Дмитрий 15 5
|Twomey Paul - Туми Пол 26 5
|Никерова Марина 14 5
|Носик Антон 106 5
|Кузовкин Алексей 155 5
|Серго Антон 41 5
|Наумов Виктор 126 5
|Щеголев Игорь 696 5
|Молчанов Сергей 19 4
|Панов Александр 9 4
|Себрант Андрей 23 4
|Ярных Андрей 16 4
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