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RU-Center Group Ру-Центр групп РСИЦ Региональный сетевой информационный центр Hosting Community Хостинг-Центр РБК РБК ХЦ

RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ


25.03.2024 Ru-Center отмечает существенный рост спроса на защиту сайтов

В феврале 2024 г. по отношению к тому же месяцу 2023 г. выручка от продаж SSL-сертификатов в компании Ru-Center увеличилась на рекордные 67%. Сертификаты являются наиболее распространенным инструментом для защиты сайтов от взлома. Об этом CNews сообщили представители Ru-Center. SSL — это
20.07.2022 StormWall обеспечила защиту DNS-серверов регистратора доменов для бизнеса Ru-Center

Специалисты компании StormWall, занимающейся разработкой решений защиты бизнеса от DDoS-атак, создали организовали защиту DNS-инфраструктуры российского регистратора доменных имен Ru-Center. Кроме того, эксперты StormWall смогли обеспечить стабильную маршрутизацию трафика к интернет-ресурсам клиентов Ru-Center в условиях новой реальности, которая характеризуется н
31.08.2021 РБК внезапно решил продать Ru-Center

РБК договорился о продаже Ru-Center Холдинг РБК продает своей сегмент «Digital инфраструктура для бизнеса», основой кот
06.10.2015 Бывший PR-директор Ru-Center может возглавить регулятора зон .Ru и .РФ

списке кандидатов на пост директора, по данным пресс-службы КЦ, четыре человека: бывший PR-директор Ru-Center и Hosting Community Андрей Воробьев, бывший управляющий партнер Hosting Community А
16.09.2015 Ru-Center открыл регистрацию доменов в зоне .BANK

Российский регистратор Ru-Center предложил своим клиентам доменные имена для финансовых организаций — в домене верхн
05.11.2014 Cтартовал прием заявок на домены .TATAR от всех желающих в Ru-Center

С 5 ноября 2014 г. Ru-Center начал принимать заявки на приоритетную, премиальную и открытую регистрации в домене .TATAR от всех желающих. Как сообщили CNews в Ru-Center, домен .TATAR призван объединить в и
15.10.2014 Ru-Center начинает прием заявок на регистрацию в доменах .BUSINESS и .NETWORK

хнего уровня. Среди них свою нишу заняли такие домены для бизнеса, как .CAPITAL, .FINANCIAL, .FINANCE, .CARDS, .CREDITCARD, .TRADE, .TAX. В них уже идет открытая регистрация. Также с сегодняшнего дня Ru-Center начинает принимать заявки на очередной этап премиальной регистрации доменных имен .МОСКВА и .MOSCOW (он продлится до 22 октября). В нем могут принять участие все, кто стремится в числ
15.08.2014 Заработал первый региональный представитель Ru-Center в Беларуси

15 августа 2014 г. в Минске заработал 10 зарубежный представитель Ru-Center. Доверенным партнером российского регистратора в республике Беларусь стала компания hoster.by, сообщили CNews в Ru-Center. Обслуживание клиентов Ru-Center в Беларуси про
23.07.2014 Экс-куратор Единого портала госуслуг переходит в RU-Center

России регистратор доменов и один из крупнейших национальных хостинг-провайдеров – группа компаний Ru-Center Group (входит в холдинг РБК). Мартынов назначен первым заместителем генерального ди
08.07.2014 Стартовала открытая регистрация доменных имен в новых доменах .BLACKFRIDAY и .CHRISTMAS.

Регистратор доменов и хостинг-провайдер Ru-Center начал открытую регистрацию доменных имен в новых доменах верхнего уровня .BLACKFRIDAY и .CHRISTMAS. Об этом CNews сообщили в Ru-Center. Домен .BLACKFRIDAY («Черная пятница») по
21.05.2014 Региональный представитель Ru-Center заработал во Владивостоке

21 мая 2014 г. во Владивостоке к работе в качестве регионального представителя Ru-Center в Приморском крае приступила компания «XXI век-Сервис». Об этом CNews сообщили в Ru-Center. «31-го по счету и самого восточного в стране регионального представителя мы выбирали
17.03.2014 Ru-Center открыл офис в Санкт-Петербурге

Компания Ru-Center, российский регистратор доменных имен и хостинг-провайдер, стала ближе своим клиентам из Санкт-Петербурга, открыв в северной столице свой офис. В новом офисе клиенты Ru-Center

20.02.2014 Бесплатные CMS с открытым исходным кодом преобладают в Рунете

Опубликованы результаты исследования о распространенности серверных и клиентских веб-технологий в Рунете за 2013 год, подготовленного аналитическим отделом Ru-Center. Основным предметом мониторинга стали системы управления контентом (CMS), сообщили CNews в компании Ru-Center. Так, согласно результатам исследования, в Рунете по-прежнему прео
31.01.2014 Ru-Center и «Лаборатория Касперского» объединили усилия по борьбе с киберугрозами в Сети

Компании Ru-Center и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о совместном сотрудничестве по противодействию и предотвращению нарушений в интернете, связанных в том числе с неправомерным использов
29.01.2014 Hosting Community проводит ребрендинг

имен, объявило о проведении ребрендинга. С начала 2014 г. группа компаний будет работать под именем Ru-Center Group. Руководство группой осуществляется управляющим партнером Александром Пановым
15.01.2014 Ru-Center начинает принимать заявки на приоритетную и премиальную регистрацию в доменах .сайт и .онлайн

стартует одновременно 2 этапа регистрации - приоритетная и премиальная – в новых кириллических доменах .онлайн и .сайт. В России заявки на регистрацию доменных имен в этих зонах принимает и компания Ru-Center. Домены .онлайн и .сайт стали первыми кириллическими доменами, которые были запущены в рамках программы New gTLD. Одновременно с ними в корпорацию ICANN, управляющую распределением ад
11.12.2013 Ru-Center станет аккредитованным регистратором домена .ДЕТИ

Российский регистратор доменных имен Ru-Center («Региональный Сетевой Информационный Центр») подписал с фондом поддержки сетевых и
03.12.2013 Во Франции начал работу официальный представитель Ru-Center

Компания Ru-Center сообщила о том, что в столице Франции в качестве зарубежного представителя российского регистратора доменов начала работать компания Gandi SAS. Компания Gandi стала одним из первых ре
21.11.2013 Ru-Center стал аккредитованным регистратором крупнейшего претендента на новые домены верхнего уровня

20 ноября 2013 г. в Буэнос-Айресе на 48-й Международной конференции ICANN состоялось подписание договора об аккредитации между национальным российским регистратором доменов Ru-Center и компанией Donuts, крупнейшим претендентом на новые домены верхнего уровня. В рамках программы New gTLD компания Donuts подала заявки на более чем 300 доменных зон, 26 из них уже дел
20.11.2013 Ru-Center открыл представительство в Люксембурге

В рамках программы «Доверенный партнер» в Люксембурге приступил к работе в качестве зарубежного представителя Ru-Center в Европе один из крупнейших мировых регистраторов — компания EuroDNS. Обслуживание клиентов Ru-Center в офисе зарубежного представителя в Люксембурге производится по вопросам п
12.11.2013 Открылся офис второго зарубежного представителя Ru-Center в Украине

Российская интернет-компания Ru-Center (NIC.RU), предоставляющая полный спектр услуг по регистрации доменных имен, услуг хостинга, SSL-сертификатов, объявила об открытии офиса своего второго зарубежного представителя на те
24.10.2013 В Барнауле заработал региональный представитель Ru-Center в Алтайском крае и СФО

24 октября 2013 г. в Барнауле к работе в качестве регионального представителя Ru-Center в Алтайском крае и Сибирском федеральном округе приступило интернет-агентство «Регионинфо». Как рассказали CNews в компании, «Регионинфо» — давний партнер Ru-Center. Компания р
17.10.2013 В Самаре приступил к работе региональный представитель Ru-Center

В Самаре в качестве регионального представителя Ru-Center приступила к работе компания «Варнофф», интернет-агентство полного цикла. Разработка сайтов — одно из ведущих направлений деятельности «Варнофф». За 12 лет работы на рынке интернет-те
16.10.2013 Ru-Center запустил новый тариф специально для CMS «1С-Битрикс»

сегодня самая популярная коммерческая CMS в зоне .RU — именно “1С-Битрикс”, — рассказал CNews Андрей Воробьев, директор по связям с общественностью и взаимодействию с органами государственной власти Ru-Center. — Кроме того, этого решения давно ждали и наши клиенты, которые отдают предпочтение “1С-Битрикс”: новый тариф позволит создавать сайты на этой платформе без лишних трудностей». «Появ
20.09.2013 В Петрозаводске появился региональный представитель Ru-Center

В Петрозаводске к работе в качестве регионального представителя Ru-Center в Республике Карелия и Северо-Западном федеральном округе приступила интернет-дизайн студия «Медиавеб». Студия «Медиавеб» является партнером Ru-Center с 2003 г. В офисе региона
29.08.2013 В Японии заработал представитель Ru-Center

28 августа 2013 г. в столице Японии Токио заработал зарубежный представитель национального регистратора доменов Ru-Center - компания Brights Consulting. Теперь клиенты Ru-Center в Японии могут обращаться в Brights Consulting для передачи прав на домен, изменения данных, аннулирования услуг. «RU
14.08.2013 В Иркутске заработал региональный представитель Ru-Center

Российский регистратор доменных имен Ru-Center сообщил о том, что в Иркутске к работе в качестве регионального представителя Ru-Center в Сибирском федеральном округе приступила компания «Виртуальные технологии». Как рассказ
02.08.2013 Ru-Center запустил услугу антивирусной проверки файлов хостинга

Российский регистратор доменных имен Ru-Center сообщил о запуске в рамках услуги «Хостинг конфиденциальной информации» нового сервиса — антивирусной проверки файлов, размещенных на хостинге. Проверка проводится программным обеспеч
11.07.2013 Hosting Community вошла в сделку по приобретению регистратора доменных имен Reggi.ru

Группа компаний Hosting Community объявила о вхождении в сделку по приобретению 100% регистратора «Регги Бизнес», оказывающего услуги под маркой Reggi.ru. Сделку планируется полностью завершить в течение месяц
04.07.2013 Ru-Center представил сервис для создания мобильных приложений

Google Play. В случае прохождения проверки приложение будет опубликовано в каталогах App Store в течение 21 рабочего дня, в Google Play — в течение 3 рабочих дней. Размещение осуществляется от имени Ru-Center и входит в стоимость оказания услуги. В случае несоответствия приложения правилам App Store и Google Play пользователь сможет внести изменения и повторить попытку публикации. Стоимост
02.07.2013 Заработал первый в Западной Европе зарубежный представитель компании Ru-Center

ля 2013 г. в Германии, в городе Бонн (столица Северной Рейн-Вестфалии), компания EPAG Domainservices начала работу в качестве официального зарубежного представителя национального регистратора доменов Ru-Center. Сотрудничество Ru-Center и EPAG Domainservices в рамках программы «Доверенный партнер» позволит клиентам компаний решать вопросы, связанные с регистрацией и обслуживанием доме
18.06.2013 Group-IB и Ru-Center объединили усилия по борьбе с кибермошенничеством

Компания Group-IB и национальный регистратор доменов Ru-Center подписали соглашение о сотрудничестве по противодействию мошенническим действиям в интернете. Соглашение заключено в целях организации противодействия фактам нарушений в Сети, связанн
14.06.2013 У Ru-Center появился представитель в Австралии

В Австралии, в пригороде Мельбурна, заработал очередной зарубежный представитель национального регистратора доменов Ru-Center — компания Instra Corporation Pty Ltd. Как рассказали CNews представители Ru-Center, Instra Corporation Pty Ltd. — давний партнер национального регистратора: с 2007 года компан
29.04.2013 Ru-Center укрепляет DNS-инфраструктуру

В рамках развития услуг DNS-master и Secondary компания Ru-Center увеличила количество DNS-серверов, доступных клиентам. Новые DNS-серверы расположены в Европе, Северной Америке и Азии и работают по технологии Anycast. «Ввиду участившихся случаев со
28.03.2013 Ru-Center под защитой Eset NOD32 Smart Security Business Edition

Компания Eset объявила о продолжении сотрудничества с компанией Ru-Center, профессиональным регистратором доменов и хостинг-провайдером. В рамках подписанного контракта еще на один год будут продлены лицензии флагманского корпоративного продукта Eset NOD32

13.03.2013 Ru-Center увеличивает количество доступных доменных зон

С 12 марта 2013 г. в рамках услуги «Все домены мира» Ru-Center увеличивает количество доменных зон, в которых можно зарегистрировать понравившееся свободное доменное имя. Выбор доменов у пользователей стал еще богаче. Список доступных для регистр
07.02.2013 Hosting Community перевел свои ssl-активы в Ru-Center

Группа компаний Hosting Community перевела деятельность по выпуску SSL-сертификатов в компанию Ru-Center — национальный регистратор доменов, входит в состав ГК Hosting Community — и объяви
12.12.2012 Ru-Center и «Б-152» помогут организовать защиту персональных данных в соответствии с законодательством

Компании Ru-Center и «Б-152» объявили о старте совместной акции «Защита по закону», которая поможет правильно организовать защиту персональных данных в соответствии с законодательством. Акция предлагает
30.11.2012 Ru-Center расширил линейку SSL-сертификатов, доступных в продаже

Регистратор доменов Ru-Center существенно расширил список SSL-сертификатов, доступных в продаже. Отныне в Ru-Center можно приобрести 19 видов сертификатов от крупнейших удостоверяющих центров – Symantec, Th
22.11.2012 Ru-Center — лауреат «Премии Рунета 2012»

Национальный регистратор доменов Ru-Center сообщил о том, что проект RU-Center «Все домены мира» стал лауреатом «Премии Рунета 2012». Как рассказали CNews в RU-Center, в ходе церемонии были объявлены победители в

Публикаций - 415, упоминаний - 570

RU-Center Group и организации, системы, технологии, персоны:

REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 254 35
Yandex - Яндекс 6521 26
Microsoft Corporation 24103 24
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 24
Verisign 357 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4543 19
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 19
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 91 18
Ростелеком 10761 17
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 55 17
VK - Mail.ru Group 3284 16
Masterhost - Мастерхост 53 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10930 14
1С-Битрикс - Bitrix 548 13
IBM - International Business Machines Corp 9351 13
Цифра ГК 2282 12
Google LLC 11415 11
Регистратор R01 - Центрохост - Centrohost 15 11
Relcom Data - Релком Дата 48 11
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 184 10
Intel Corporation 11921 10
Oracle Corporation 6523 9
Salenames 11 9
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 8
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 877 8
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 137 8
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 533 8
Meta Platforms - Facebook 4374 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 7
Apple Inc 11686 7
SpyLOG 83 6
Thawte 32 6
SpaceWeb - СпейсВэб 12 6
Majordomo - Мажордомо 14 5
Rusonyx - Русоникс 47 5
Демос 60 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3326 5
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 172 5
PeterHost - Петерхост 8 5
Oracle Siebel Systems 505 5
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 257 14
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 90 12
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 56 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
Finnair - Авиакомпания 34 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1051 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1140 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 5
101Hotels.com 455 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6800 4
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 110 4
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 254 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1105 3
Лесные дали - пансионат 19 3
Мосэнерго ПАО 125 3
ОНЭКСИМ ГК 44 3
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 88 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 626 2
Холдинг Аква 6 2
Резонанс НПП 358 2
Coca-Cola Company 253 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 80 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 2
Ру-Веб. Инвестиции 15 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 309 2
Honda Motor Company 231 2
Студия Артемия Лебедева 96 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 261 2
Proxima Capital 7 2
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 2
Открытие ФК - Банк Открытие 526 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1466 2
Visa International 1923 2
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 19 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2040 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 1
Газпром ПАО 1249 1
Ford 401 1
Hugo Boss 7 1
LinkedIn 614 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 245 59
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 146 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10550 43
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4720 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2110 15
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2573 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3126 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5111 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3168 11
Судебная власть - Judicial power 2219 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2934 9
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 146 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4168 8
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 935 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4318 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1752 5
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 740 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5480 5
Правительство Москвы 2220 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 403 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 279 4
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1019 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 378 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1131 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 742 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1308 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3480 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1637 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 675 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 319 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 2
Федеральное собрание Российской Федерации 251 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 189 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 475 2
Россия-страна возможностей АНО 19 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 187 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1398 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1000 105
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 26
ФРИ - Фонд Развития Интернет 151 16
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 14
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 54 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 175 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 59 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 243 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 3
Единая Россия - Политическая партия 286 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 449 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 66 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 2 1
Союз развития наукоградов России НП 5 1
СОИ - Союз операторов интернета 4 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
Ассоциация российских хостинг-провайдеров 4 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6184 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 274 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2660 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4498 337
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2765 134
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59404 64
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27785 60
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23997 41
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3765 37
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14507 36
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9134 24
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