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RusProfile



13.01.2025 «Дочка» Google требует полмиллиарда у российского рекламного агентства 1
06.12.2024 «Дочка» General Electric запросила радиочастоты в России 1
19.12.2023 Российский изобретатель, требует от Apple уничтожить все iPhone и заплатить ему 295 миллиардов. Дело уже в Роспатенте 1
12.09.2023 Создатель российской ОС Astra Linux выйдет на биржу 1
18.07.2023 Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть 1
01.03.2023 EPAM ощутил потери от ухода из России, но не смог продать российский бизнес 1
10.11.2022 Россиянину дали три года за использование защищенного мессенджера 1
04.06.2021 Россияне создали Face ID для коров и коз ради цифровизации сельского хозяйства 1
07.08.2020 Арестован гендиректор компании, поставлявшей военным предприятиям импортную электронику 1
05.08.2020 Россияне выпустили мощный ПК с фантастическим дизайном. Фото 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

RusProfile и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12100 2
Ростелеком 9700 2
Google LLC 11775 2
Samsung Electronics 10254 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Intel Corporation 12197 1
Kingston Technology 198 1
Seagate Technology 738 1
Nvidia Corp 3487 1
НЦ ПЭ - Научный центр прикладной электродинамики 2 1
HyperPC 6 1
ЭКБ-Нева 1 1
Corsair 30 1
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 22 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Softline - Sl Soft - Сойка 2 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Directum - Директум 1089 1
Content AI - Контент ИИ 75 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 1
Navicon - Навикон 284 1
8213 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Dell EMC 5027 1
Т1 Иннотех 178 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Kofax 54 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 1
Beorg - Биорг 112 1
BPO Invest - ТКсэт - Correct 3 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
ApRbot - Апэрбот - DreamDocs 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Газпром нефть 618 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 36 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 55 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 4
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
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Microsoft Windows BitLocker 936 1
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Samsung Evo Plus NVMe 10 1
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Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 1
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Softline - Sl Soft - Robin RPA 34 1
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Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 50 1
Directum Ario 43 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
Beorg Smart Vision 34 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 55 1
Linux OS 9936 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 27 1
Content AI - ContentCapture 27 1
Content AI - PassportReader - Abbyy PassportReader 11 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Yandex B2B Tech - Yandex Cloud - Yandex Vision 10 1
Лысенко Вадим 1 1
Сафиулин Алексей 3 1
Бармин Алексей 1 1
Казарян Карен 74 1
Белоус Константин 2 1
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Артамонов Кирилл 1 1
Добкин Аркадий 77 1
Желвицкий Дмитрий 4 1
Арлазаров Владимир 227 1
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Индия - Bharat 5432 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
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Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 347 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 85 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Известия ИД 624 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
A2:Research 10 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - НИИП имени В.В. Тихомирова - Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова 3 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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