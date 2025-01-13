RusProfile
RusProfile и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Лысенко Вадим 1 1
|Сафиулин Алексей 3 1
|Бармин Алексей 1 1
|Казарян Карен 74 1
|Белоус Константин 2 1
|Мурашкина Елена 1 1
|Селеня Кирилл 1 1
|Артамонов Кирилл 1 1
|Добкин Аркадий 77 1
|Желвицкий Дмитрий 4 1
|Арлазаров Владимир 227 1
|Веригин Илья 33 1
|Ян Давид 67 1
|Горюнов Виктор 7 1
|Абрамян Александр 3 1
|Новосельцева Светлана 1 1
|Сивцев Илья 140 1
|Замесов Алексей 4 1
|Зуйков Сергей 2 1
|Химий Иван 1 1
|Фролов Денис 54 1
|Чувствинов Игорь 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Известия ИД 624 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|A2:Research 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.