«Альфа-Капитал» вложился в российского разработчика промышленных роботов

ЗПИФ под управлением «Альфа-Капитала» приобрел 15% в разработчике и производителе российских промышленных роботов ООО «Рэди робот». Он успел отметиться роботизацией ресторана KFC, а теперь сотрудничает с производителями яиц и макарон. В «Альфе» планируют и далее вкладываться «в роботов». Российские власти пообещали отрасли господдержку на десятки миллиардов рублей. А руководство «Рэди робот» констатировала высокие темпы роста отрасли на фоне кадрового голода.

Что купили

Как выяснил CNews, находящий под управлением ООО «УК «Альфа-Капитал» ЗПИФ комбинированный «Альфа Прямые инвестиции 9» получил 15% в создателе промышленных роботов — ООО «Рэди робот». Сделка была зарегистрирована в ЕГРЮЛ 9 апреля 2026 г., свидетельствуют данные системы Rusprofile.

К «Альфа-Капитал» перешли 10%, принадлежавшие напрямую основателям Денису Потепалину и Александру Грубову, а также 5% ООО «Аик-Инвест», которым владеют на паритетных началах Николай Чирков и Андрей Зезюлин (ранее продали часть ИТ-бизнеса «Автомакон» в адрес «ВкусВилл»).

Перед закрытием сделки, в марте 2026 г., изменилась структура собственности роботехнической компании. Потепалин, Грубов, а также Александр Конев, Надежда Меньщикова, Игорь и Клавдия Измоденовы передали свои доли в АО «Инвестион», конечные бенефициары которого не раскрываются. «Инвестион» в итоге получил 85% компании, его возглавил Александр Грубов.

Photo by Homa Appliances on Unsplash "Рэди робот" получил нового инвестора в апреле 2026 г.

«Компания специализируется на автоматизации упаковки и паллетирования. Это очень востребованная ниша, которая в последние годы демонстрирует устойчивый рост. Для промышленных предприятий роботизация становится одним из наиболее быстрых способов повышения производительности», — прокомментировал CNews сделку директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

По словам Брагина, УК «Альфа-Капитал» готов наращивать инвестиции в роботов.

«Роботы — одно из направлений, среди которых мы ищем направления для инвестиций. Конкретные сроки и активы (для инвестиций) назвать сейчас невозможно, так как мы постоянно работаем с потоком инвестиционных идей из самых разных направлений и секторов, и выбор конкретной идеи — это очень многофакторный процесс», — заявил Брагин.

Чем занимается «Рэди робот»

«Рэди робот» создан в 2016 г., начинал с решений в упаковке, затем стал холдингом «полного цикла» в роботизации промышленности. В 2020 г. компания завила, что создала первый в России роботизированный ресторан KFC. В нем была реализована идея обеспечить бесконтактную доставку заказа клиенту.

Экосистема «Рэди робот» включает разработку и внедрение коллаборативных роботов для сварки, паллетирования, обслуживания станков в паре с человеком. Флагманское направление — автоматизация финишной упаковки для «Увелки», «Чепфа» и KFC, роботы для ресторанов, разработка решений на стыке технического зрения, искусственного интеллекта и промышленных интерфейсов. Компания заявляет, что занимается полным циклом — от R&D до внедрения.

На конец 2025 г. «Рэди робот» трудился над десятками проектов в области роботизации с крупнейшими российскими компаниями, следует из пояснений к его отчетности, с которыми ознакомился CNews.

Договоры и соглашения заключены с птицефабриками «Чепфа», «Башкирская», производителем макарон «Макфа», «Шадринским комбинатом хлебопродуктов», «Ситно», «Жировой комбинат», «Эллада», «Технониколь», «Автомакон», «Стандарт». Также компания ведет разработку кейспакер по договору с государственным ФСИ и яйцесортировочной машины для Минпромторга.

Выручка «Рэди робот» в 2025 г. выросла в 2,2 раза, до 227 млн руб., чистая прибыль — в 7 раз, до 26 млн руб. Стоимость результатов исследований и разработок выросла в 3 раза, до 94 млн руб.

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров оценил стоимость 15% в компании в 50-70 млн руб., а всей компании в 340-460 млн руб. с учетом высокой долговой нагрузки. По его словам, баланс при этом показывает характерную для компании картину: запасы (незавершенное производство) — 127,8 млн руб., кредиторская задолженность — 172,8 млн руб., авансы от заказчиков в строке «доходы будущих периодов» — 59,5 млн руб.

«Это стандартная модель для производителя спецоборудования с 30-процентной предоплатой по контрактам: деньги клиентов финансируют производство», — пояснил Федоров.

Инвестиции в роботов

«Рэди робот» уже оказывался в поле зрения инвесторов. В 2023 г. он привлек почти 130 млн руб., новыми инвесторами стали физлица, которые в 2023 г. впервые получили около 8% в компании. Средства планировалось направить на выполнение заказов — более 130 на общую сумму в 2,5 млрд руб.

Для реализации текущих заказов компании требуются оборотные средства для закупки компонентов и материалов, содержания штата специалистов, сообщал Минпромторг со ссылкой на «Сколково», резидентом которого является компания. Но по стандартным условиям, принятым на рынке производственного оборудования, на старте проекта заказчик вносит предоплату 30%, оставшиеся 70% производитель получает только после ввода оборудования в эксплуатацию. Поэтому челябинская компания и решила привлекать финансовые инвестиции в качестве дополнительного источника полонения бюджета.

Тогда основатель Денис Потепалин прогнозировал темпы развития рынка роботизации российских производств минимум в 20% в год, что обусловлено кадровым дефицитом, низкой квалификацией работников, которые чаще отдают предпочтение специальностям курьера или таксиста. Он также указывал на рост числа ритейлеров, ежегодно повышающих требования к конечной упаковке продукта.

В сентябре 2024 г. «Рэди робот» прошел отбор и получил 30 млн руб. грант на разработку оборудования для групповой упаковки продукции в картонные коробки (кейспакер) от ФСИ. Это позволит укладывать товары повседневного спроса в первичной упаковке во вторичную. При этом для разных вариантов укладки в устройство интегрируют дельта-робота.

Чем занимается «Альфа-Капитал»

Согласно рейтингу агентства «Эксперт РА», «Альфа-Капитал» занимает лидирующую позицию среди управляющих компаний по объему средств в управлении. На 31 марта 2026 г. — это 2 трлн руб. В компании влияние «Альфа-банка» на ее деятельность в настоящее время. В 2017 г. «Интерфакс» называл «Альфа-банк» материнской структурой «Альфа капитала», в апреле 2025 г. CNews писал, что «Альфа-Капитал» входит в состав «Альфа-групп». В настоящее время у них продолжают появляться совместные проекты.

В феврале 2026 г. представитель «Альфа-банка» сообщил изданию «Ведомости», что «Альфа-банк» совместно с «Альфа-Капитал» и А1 договорились о создании нового инвестиционного фонда объемом до 30 млрд руб., ориентированного на вложения в российские активы. Это один из многих проектов «Альфа-Капитала».

Как уточнял «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора А1 Александра Файна, «Альфа-банк» будет якорным инвестором, а «Альфа-Капитал» займется управлением активами. А1 отвечает за поиск, отбор и управление «специальными ситуациями», разрешение споров и монетизацию. Фонд будет инвестировать в активы, которые можно купить с дисконтом из-за «корпоративных конфликтов, реструктуризации задолженности, наследственных дел и других сложных ситуаций». В фокусе — в том числе доли в акционерном капитале, права требования и долговые инструменты.

«Ресурсы фонда позволят выкупать активы, в том числе крупные, у тех собственников, которые устали от управления бизнесом, не хотят передавать актив по наследству и находятся в поисках инвесторов»,— говорил Файн изданию.

Вопросы господдержки

Директор по маркетингу компании «Запуск групп» Дарья Руцинская считает, что интерес «Альфа-Капитала» к промышленным роботам связан с ростом рынка и господдержкой.

Объем рынка промышленных роботов по итогам 2025 г. составил 7,86 млрд руб., сообщал «Коммерсант» со ссылкой на данные Центра развития промышленной робототехники Университета «Иннополис». При оптимистичном сценарии к 2030 г. цифра может вырасти до 48 млрд руб. с учетом мер господдержки.

По данным Минпромторга, в 2025 г. на развитие робототехники направили 2,4 млрд руб. господдержки. На 2026–2028 гг. в бюджете заложено 9,6 млрд, 10,9 млрд и 22,9 млрд руб. соответственно. Замглавы Минпромторга Михаил Иванов 9 апреля 2026 г. на Data Fusion 2026 заявил, что у России уже есть 20 тыс. промышленных роботов, а потребность – в пять раз больше. Минпромторг готов увеличивать поддержку.

По словам Руцинской, «Рэди робот» работает в нише упаковочной и пищевой автоматизации, где окупаемость роботизированных решений наступает быстрее всего. По оценке «Ассоциации интеграторов», которую приводит Руцинская, это от 2,5 до 4 лет против 6 лет в машиностроении. Потребности в инвестициях со стороны «Альфы» могли бы связаны с тем, что компания перестала справляться с ростом спроса.

«Инвестиция "Альфы" в этом смысле — ставка на то, что спрос на отечественную промышленную автоматизацию в ближайшие пять лет никуда не денется. Вопрос лишь в том, насколько быстро "Рэди робот" сможет пройти путь от портфеля заказов к реализованной выручке», – заявила Руцинская.