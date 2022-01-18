Ростелеком РТК-ЦОД MSK-IX ЦВКС МСК-IX Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet eXchange
MSK-IX входит в топ-10 крупнейших точек обмена трафиком в мире. Ежедневно объем трафика в ее сети превышает 4 Тбит/с, а в моменты пиковой нагрузки его значение составляет более 5 Тбит/с. Продукты MSK-IX используют более 800 организаций из 100 городов и 20 стран. Клиентами компании являются операторы связи, медиахолдинги, социальные сети, поисковые системы, видеопорталы, провайдеры облачных сервисов, корпоративные и научно-образовательные сети, которые используют продукты MSK-IX для развития, взаимодействия, масштабирования сетей и построения собственных сервисов. MSK-IX является профессиональным DNS-оператором, на протяжении 12 лет обеспечивает бесперебойное обслуживание доменов верхнего уровня .RU, .SU, .РФ, . ДЕТИ, .TATAR. MSK-IX является единственным аккредитованным ICANN провайдером сервиса Data Escrow в России и обеспечивает резервное хранение национальных доменных реестров (EBERO – Emergency Back-end Registry Operators).
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каплунов Павел 46 9
|Воронина Елена 19 9
|Солдатов Алексей 85 5
|Марголин Михаил 16 4
|Никифоров Николай 1161 4
|Самойлов Юрий 69 3
|Чумаченко Константин 10 3
|Калугин Сергей 168 3
|Платонов Алексей 21 3
|Соколов Алексей 129 3
|Щеголев Игорь 685 3
|Брюквин Юрий 281 2
|Рейман Леонид 1009 2
|Поздняков Павел 19 2
|Ильин Александр 15 2
|Дворкович Аркадий 196 2
|Бурков Дмитрий 11 2
|Бажаев Муса 6 2
|Путин Владимир 2542 2
|Давлетханов Марат 12 2
|Морозов Евгений 7 2
|Валькович Владимир 12 2
|Левова Ирина 18 2
|Терещенко Павел 19 2
|Солдатова Галина 8 2
|Песков Дмитрий 79 1
|Баранова Ольга 7 1
|Козлов Иван 21 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Мордашов Алексей 36 1
|Соколов Дмитрий 57 1
|Дмитриев Кирилл 100 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Малис Александр 155 1
|Панков Александр 67 1
|Липов Андрей 51 1
|Мишустин Михаил 376 1
|Малофеев Константин 106 1
|Бокова Людмила 80 1
|Клишас Андрей 45 1
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