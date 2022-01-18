Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange

MSK-IX входит в топ-10 крупнейших точек обмена трафиком в мире. Ежедневно объем трафика в ее сети превышает 4 Тбит/с, а в моменты пиковой нагрузки его значение составляет более 5 Тбит/с. Продукты MSK-IX используют более 800 организаций из 100 городов и 20 стран. Клиентами компании являются операторы связи, медиахолдинги, социальные сети, поисковые системы, видеопорталы, провайдеры облачных сервисов, корпоративные и научно-образовательные сети, которые используют продукты MSK-IX для развития, взаимодействия, масштабирования сетей и построения собственных сервисов. MSK-IX является профессиональным DNS-оператором, на протяжении 12 лет обеспечивает бесперебойное обслуживание доменов верхнего уровня .RU, .SU, .РФ, . ДЕТИ, .TATAR. MSK-IX является единственным аккредитованным ICANN провайдером сервиса Data Escrow в России и обеспечивает резервное хранение национальных доменных реестров (EBERO – Emergency Back-end Registry Operators).