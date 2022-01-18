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Ростелеком РТК-ЦОД MSK-IX ЦВКС МСК-IX Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet eXchange

Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange

MSK-IX входит в топ-10 крупнейших точек обмена трафиком в мире. Ежедневно объем трафика в ее сети превышает 4 Тбит/с, а в моменты пиковой нагрузки его значение составляет более 5 Тбит/с. Продукты MSK-IX используют более 800 организаций из 100 городов и 20 стран. Клиентами компании являются операторы связи, медиахолдинги, социальные сети, поисковые системы, видеопорталы, провайдеры облачных сервисов, корпоративные и научно-образовательные сети, которые используют продукты MSK-IX для развития, взаимодействия, масштабирования сетей и построения собственных сервисов. MSK-IX является профессиональным DNS-оператором, на протяжении 12 лет обеспечивает бесперебойное обслуживание доменов верхнего уровня .RU, .SU, .РФ, . ДЕТИ, .TATAR. MSK-IX является единственным аккредитованным ICANN провайдером сервиса Data Escrow в России и обеспечивает резервное хранение национальных доменных реестров (EBERO – Emergency Back-end Registry Operators).


18.01.2022 «Ростелеком-ЦОД» открывает новый зал для клиентов в дата-центре М9
09.12.2020 Поставлен новый рекорд пиковой нагрузки на крупнейшей российской точке обмена интернет-трафиком MSK-IX
07.12.2015 Экс-совладелец MSK-IX покончил жизнь самоубийством
22.04.2015 MSK-IX открывает новый узел обмена трафиком на базе ЦОД «ТрастИнфо»
26.02.2015 «Ростелеком» завершил сделку по приобретению 50,1% акций SafeData
24.07.2014 Inoventica организует доступ региональных операторов к услугам MSK-IX
30.05.2014 Orange Business Services и MSK-IX установили зеркало сервера L-root в Ростове-на-Дону
09.12.2013 «Акадо Телеком» присоединит Минрегион к MSK-IX
20.03.2013 MSK-IX преодолела рубеж в 1 Тбит/c
20.11.2012 В Москве пройдет Пиринговый форум MSK-IX 2012
30.10.2012 В Москве пройдет Пиринговый форум MSK-IX 2012
16.07.2012 «Авелаком» стал партнером программы «Удаленное подключение к MSK-IX»
19.01.2012 Форум MSK-IX: какой пиринг нужен "новому" интернету?
14.12.2011 MSK-IX организовал точку обмена трафиком в Ставрополе
27.09.2010 В Москве открылся дата-центр StoreData
23.06.2010 MSK-IX выполнил проектирование оптической сети передачи данных для «Рамблера»
12.04.2010 «Старт Телеком» расширил подключение к MSK-IX до 30 Гбит/с
19.03.2010 В мае в Москве откроется ЦОД StoreData
27.01.2010 «Ростелеком» расширил до 30 Гбит/с канал подключения к московской точке обмена трафиком
20.02.2007 Москва перестанет быть сердцем Рунета
03.06.2005 Московский «электрошок»: история падения в цифрах и фактах
03.06.2005 Московский «электрошок»: история падения в цифрах и фактах
27.01.2004 Ru-Center запустил сервис оценки качества работы DNS-серверов
19.11.2003 В Москве создан первый корневой сервер имен
14.05.2003 "Петерлинк" подключился к MSK-IX
13.03.2003 Cоздана объединенная структура обмена трафиком на базе SPB-IX и MSK-IX
02.10.2002 Московский MSK-IX принят в Ассоциацию EURO-IX
08.10.2001 "Демос-Интернет" увеличил пропускную способность каналов на М9-IX
26.12.2000 Московский Internet Exchange обеспечит Интернет-провайдерам усовершенствованный обмен трафиком на базе оборудования Cisco Systems
30.11.2000 Компания Демос-Интернет расширила канал ИКИ-М9 до 1Гбит/с
27.07.2000 Intel анонсировала в Китае центр по развитию архитектуры Internet Exchange

Публикаций - 143, упоминаний - 242

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 42
Ростелеком - SafeData - Центр Хранения Данных 54 15
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 63 15
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix 48 12
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 109 12
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 260 8
Cisco Systems 4720 7
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 386 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 26 7
Yandex - Яндекс 5015 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
Intel Corporation 11262 6
DE-CIX - Deutscher Commercial Internet Exchange 23 6
Apple Inc 10683 5
Крок - Croc 1616 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 5
VK - Mail.ru Group 3057 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 5
Ростатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 17 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 4
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 144 4
Google LLC 10352 4
Basis - Tionix - Тионикс 63 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 561 4
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 4
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 85 4
RIPE NCC - Network Coordination Centre 28 4
Telia Company - TeliaSonera 802 4
Meta Platforms - Facebook 4267 4
Microsoft Corporation 22497 4
AMS-IX - Amsterdam Internet Exchange - точка обмена трафиком в Амстердаме 22 4
Центел - Центральный телеграф 404 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 342 3
Masterhost - Мастерхост 50 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Twitter 2493 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 69 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Мосэнерго ПАО 112 3
Газпром ПАО 1008 3
ГПБ - Газпромбанк 842 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 2
Точка 1820 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 105 2
Квадра ПАО - ТГК-4 15 2
Сокольники - Парк культуры и отдыха 98 2
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 11 1
Aldo Coppola 2 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 28 1
Мариинский театр - Государственный академический 39 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 5 1
Knight Frank 11 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
LEGO 202 1
РОСНО СК - Страховая компания 171 1
Технология здоровья 8 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
Связь-банк 132 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 60 1
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 1
Почта России ПАО 1853 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 1
Северсталь ПАО - Severstal 308 1
X5 Group 709 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
Альфа-Банк 1476 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 64 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
UPS 129 1
eBay Inc 1576 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 15
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 129 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 5
Президент Российской Федерации 3770 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 144 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 2
Администрация Президента РФ 904 2
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 42 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 50 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 1
Конституционный суд РФ 79 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 628 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 16 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 54
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 38
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 25
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 19
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 11
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 740 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1831 10
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 10
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 8
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 405 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1955 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 1145 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 4
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 70 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1246 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 3
IPv4 - Internet Protocol version 4 193 3
IPv6 - Internet Protocol version 6 344 3
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 185 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 3
Ростелеком ЦОД Москва-I - Ростелеком ЦОД Москва-II 11 5
Microsoft Windows 2000 2856 5
Microsoft Exchange 1222 4
Ростатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 11 4
Linux OS 7669 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 2
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 218 2
Apple iPad 3663 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 2
NetApp E-Series СХД 71 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 2
Ростелеком - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 54 2
Microsoft Azure 1276 2
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 23 1
WhatsApp Messenger 745 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 1
Apple Pay 427 1
Rakuten Viber 491 1
Национальные Технологии - Купол СХД 60 1
Google Android 11959 1
Google Gmail 802 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 1
SafeTech - PayControl 24 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 270 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 264 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 1
Apache Hadoop 356 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 427 1
Microsoft Azure Stack 69 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 397 1
Google YouTube - Видеохостинг 2277 1
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 166 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 44 1
Каплунов Павел 46 9
Воронина Елена 19 9
Солдатов Алексей 85 5
Марголин Михаил 16 4
Никифоров Николай 1161 4
Самойлов Юрий 69 3
Чумаченко Константин 10 3
Калугин Сергей 168 3
Платонов Алексей 21 3
Соколов Алексей 129 3
Щеголев Игорь 685 3
Брюквин Юрий 281 2
Рейман Леонид 1009 2
Поздняков Павел 19 2
Ильин Александр 15 2
Дворкович Аркадий 196 2
Бурков Дмитрий 11 2
Бажаев Муса 6 2
Путин Владимир 2542 2
Давлетханов Марат 12 2
Морозов Евгений 7 2
Валькович Владимир 12 2
Левова Ирина 18 2
Терещенко Павел 19 2
Солдатова Галина 8 2
Песков Дмитрий 79 1
Баранова Ольга 7 1
Козлов Иван 21 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Мордашов Алексей 36 1
Соколов Дмитрий 57 1
Дмитриев Кирилл 100 1
Эмдин Сергей 68 1
Малис Александр 155 1
Панков Александр 67 1
Липов Андрей 51 1
Мишустин Михаил 376 1
Малофеев Константин 106 1
Бокова Людмила 80 1
Клишас Андрей 45 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 79
Россия - РФ - Российская федерация 108428 78
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 15
Россия - СФО - Новосибирск 3269 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 13
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 11
Европа 12319 10
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 387 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 7
Нидерланды - Амстердам 508 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 6
Швеция - Стокгольм 361 5
Чехия - Чешская Республика 1053 4
Швеция - Королевство 2072 4
Великобритания - Лондон 2031 4
Германия - Федеративная Республика 8903 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 4
Европа Восточная 2927 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 53 3
Нидерланды 2197 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 3
Азия - Азиатский регион 3803 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 3
Украина 6212 3
Канада 3319 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 3
США - Нью-Йорк 2616 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 351 2
Россия - ЦФО - Владимирская область 593 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 562 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Америка 2011 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 17
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 7
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 212 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
Федеральное законодательство 1944 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
Черкизон - Черкизовский рынок 125 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
Образование в России 460 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 2
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 101 1
СРО - саморегулируемые организации 58 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 69 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 68 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 6
N+1 - Издание 121 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
Washington Profile 140 2
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
РИА Новости 766 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Медуза - Meduza 24 1
За Телеком - telegram-канал 40 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 50 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
РОИ - Российская общественная инициатива 73 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 5
Juniper Research 468 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
Gartner - Гартнер 3301 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
Oracle OpenWorld 65 1
Oracle Modern Cloud Day 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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