Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IBS DataFort
ИБС ДатаФорт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 170, упоминаний - 323
IBS DataFort упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лантух Владислав 18 17
|Теличева Наталья 125 16
|Гузев Иван 12 12
|Леушев Андрей 63 10
|Мацоцкий Сергей 150 10
|Козлов Михаил 153 9
|Шестаков Александр 35 9
|Плешков Алексей 42 8
|Герасимов Александр 40 8
|Халяпин Сергей 77 8
|Шевченко Владимир 135 8
|Исанин Антон 28 8
|Смирнов Александр 44 7
|Гуральников Сергей 161 7
|Атанесов Саргис 13 7
|Богачев Игорь 172 7
|Коротнев Константин 31 7
|Грибанов Юрий 24 7
|Фридман Илья 41 7
|Реймер Денис 49 7
|Филатов Андрей 99 7
|Малышев Александр 31 7
|Николаев Евгений 13 7
|Рахтеенко Владимир 31 7
|Хомич Игорь 30 7
|Михалев Павел 20 6
|Соловьев Владимир 98 6
|Асратян Петр 35 6
|Закрепин Евгений 45 6
|Свиридов Владимир 10 6
|Самойлов Михаил 8 6
|Потёмкин Роман 20 6
|Прохоров Фёдор 78 6
|Дегтярев Алексей 54 6
|Кравченко Денис 24 6
|Соколовский Александр 36 6
|Стрелова Ольга 32 6
|Подкопаев Олег 24 6
|Ермолаев Артем 340 6
|Садовенко Илья 60 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 5
|Thomson Reuters - Рейтер 1725 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru