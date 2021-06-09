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IBS DataFort
ИБС ДатаФорт


09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS 7
30.03.2021 В чем выгода внедрения VDI: опыт финансового сектора 3
30.06.2020 Владимир Свиридов, IBS Datafort: SLA должен быть комплексным! 3
28.02.2020 Российские разработчики попросили у властей налоговых льгот и гибели инсорса 1
22.11.2019 IBS Datafort пополнил сеть дата-центров ЦОДом O2xygen 2
18.11.2019 Вертикальный SaaS стал перспективной нишей 1
11.11.2019 Как видео превращается в данные и к чему это приводит 1
11.11.2019 Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений 1
03.10.2019 «Пиплпасс» будет регистрировать посетителей в Министерстве цифрового развития Татарстана 2
18.09.2019 IBS DataFort рассказал о возможностях виртуальных графических станций 1
30.07.2019 CNews выпустил рейтинг облачных сервисов. Рынок бьет рекорды по темпам роста 1
24.07.2019 Крупнейшие поставщики IaaS выросли в полтора раза 1
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 2
29.05.2019 Информбезопасность станет одной их ключевых тем июньского CNews Forum. Регистрация 1
16.05.2019 IBS DataFort представила сканер безопасности на базе комплекса Cronus CyBot 1
25.04.2019 Ритейлеры продолжают борьбу за покупателей 3
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 1
13.03.2019 Российский аутсорсинг ждет смены поколения ИТ-руководителей 2
05.03.2019 Чиновники ДИТ Москвы, Счетной палаты, ИТ-директора компаний обсудят ИТ-стратегию бизнеса 19 марта 1
25.02.2019 Облака становятся основой всеобщей цифровизации 2
22.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
21.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта 1
13.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
06.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта 1
05.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
30.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
12.12.2018 Облака: переводим технологии в бизнес-модели 2
16.11.2018 Российский пионер онлайн-продаж ПО должен отдать «Касперскому» четверть миллиарда 1
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 1
25.09.2018 В российские банки пришли блокчейн и роботы 1
22.08.2018 IBS DataFort запустила третий ЦОД виртуального облака в Останкино 3
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
13.06.2018 CNews проводит конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018» 1
31.05.2018 CNews проводит конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018» 1
29.05.2018 Продолжается регистрация на конференцию CNews «ИТ в здравоохранении 2018» 1
05.04.2018 Круглый стол CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» 1
05.04.2018 Целевые ИБ-атаки становятся все дешевле 2
29.03.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1

Публикаций - 170, упоминаний - 323

IBS DataFort упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 25
Microsoft Corporation 11060 24
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 20
Selectel - Селектел 137 15
SAP SE 3211 14
IBM 3537 12
VMware 1829 11
Custis 73 10
Oracle Corporation 3342 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 9
Rambler Group - Рамблер ГК 485 9
Citrix Systems 571 8
VK - Mail.ru Group 2483 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 8
3733 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
AT Consulting - Группа ЭйТи 275 8
Cinimex - Синимекс 160 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 7
Samsung Electronics 5651 7
Polycom - Поликом Раша 300 7
Ланит ГК 1155 7
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 7
CleverDATA 54 7
АйТи 751 7
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 7
Webmoney 330 6
Программный продукт ГК 92 6
Сбербанк Технологии - СберТех 203 6
Синтерра - Synterra 565 6
Instabank - Инстабанк 12 6
НИТ - Национальные информационные технологии 31 6
SAP CIS - САП СНГ 753 6
Инфокомпас 14 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 6
Консист Бизнес Групп 58 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 6
Крок 1219 6
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 10
Газпромбанк - ГПБ 692 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 9
ПСБ - Промсвязьбанк 613 9
Уралсиб Банк 389 9
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 8
Visa International 1345 8
МДМ Банк 150 8
Спортмастер 116 7
Pony Express 55 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
Национальный банк Траст 96 6
Росводоканал 44 6
Bayer AG - Байер 36 6
ВТБ Банк Москвы 371 6
ВкусВилл 48 6
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 6
Бинбанк 184 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 6
Пробизнесбанк АКБ 109 6
Сетелем Банк 25 6
Новард Управляющая компания - Novard 67 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 6
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 6
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 6
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
Альфа-Банк 1123 5
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 5
X5 Group 599 5
Jones Day 15 5
En+ Group 17 5
Техномаш НПО 13 4
Альфа-Капитал УК 45 4
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 4
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 4
Ингосстрах СПАО 210 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Федеральное казначейство России 766 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
Счётная палата РФ 460 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 1
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
МДГКБ - ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения Москвы 3 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного управления 2 1
Минздрав РФ - Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 1 1
МИАЦ БУ Минздрава Чувашии - Медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Чувашской Республики 1 1
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Правительство Москвы 653 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Администрация Президента РФ 267 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 3 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 50
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 19
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 15
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 12
DevOps - Development и Operations 296 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 6
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 5
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 5
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 5
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
ИТ-аутсорсинг 670 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 3
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 3
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 10
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 6
Linux OS 4253 6
Microsoft Azure 1171 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Microsoft Office 365 769 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Microsoft Skype 1467 3
Microsoft SQL Server 793 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Microsoft Office 1934 3
Онланта OnCloud.ru 34 2
Яндекс.Маршрутизация 22 2
Stack Group - M1Cloud 76 2
Google Android 10750 2
DeviceLock DLP 42 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
VMware Horizon 55 2
Microsoft Skype for Business 116 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 2
Microsoft Exchange 680 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Apple iOS 5741 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 1
Лантух Владислав 18 17
Теличева Наталья 125 16
Гузев Иван 12 12
Леушев Андрей 63 10
Мацоцкий Сергей 150 10
Козлов Михаил 153 9
Шестаков Александр 35 9
Плешков Алексей 42 8
Герасимов Александр 40 8
Халяпин Сергей 77 8
Шевченко Владимир 135 8
Исанин Антон 28 8
Смирнов Александр 44 7
Гуральников Сергей 161 7
Атанесов Саргис 13 7
Богачев Игорь 172 7
Коротнев Константин 31 7
Грибанов Юрий 24 7
Фридман Илья 41 7
Реймер Денис 49 7
Филатов Андрей 99 7
Малышев Александр 31 7
Николаев Евгений 13 7
Рахтеенко Владимир 31 7
Хомич Игорь 30 7
Михалев Павел 20 6
Соловьев Владимир 98 6
Асратян Петр 35 6
Закрепин Евгений 45 6
Свиридов Владимир 10 6
Самойлов Михаил 8 6
Потёмкин Роман 20 6
Прохоров Фёдор 78 6
Дегтярев Алексей 54 6
Кравченко Денис 24 6
Соколовский Александр 36 6
Стрелова Ольга 32 6
Подкопаев Олег 24 6
Ермолаев Артем 340 6
Садовенко Илья 60 6
Россия - Российская федерация - РФ 57309 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 8
Восточная Европа 1676 8
Казахстан - Республика 2627 7
Россия - СФО - Новосибирск 1965 7
Россия - Ростовская область 861 6
Россия - Калужская область 571 6
Россия - Челябинская область 658 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 6
Европа 3745 6
Россия - ПФО - Казань 1513 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Индия - Республика 2169 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Черкизон - Черкизовский рынок 60 2
Европа Западная 612 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - Тюменская область 582 2
Украина 3361 2
Россия - Владивосток 864 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Швейцария - Давос 35 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Россия - Владимирская область 368 1
Россия - Томск 449 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Россия - Кировск - Кировская область 303 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 148 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 1
Россия - Сургут 195 1
Россия - Кострома 138 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 38
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 20
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 18
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 18
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 17
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 9
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 4
Аутсорсинг 84 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
Open Space - Офис открытого типа 13 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
Страхование - Страховое дело 43 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
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