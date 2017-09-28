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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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HCL WebSphere
IBM WebSphere MQ
IBM MQSeries

HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries


28.09.2017 «Транснефть» закупает ПО IBM на 200 миллионов
15.04.2015 «Рексофт» разработал интернет-магазин для группы компаний «О’КЕЙ»
10.11.2014 «Ренессанс Кредит» внедряет новый интернет-банк на базе IBM WebSphere DataPower вместе с «Неофлекс»
26.04.2014 Ритейлер DOMO первым в России внедрил IBM WebSphere Commerce
25.04.2013 «Альфа-банк» обновил онлайн-банкинг. Вместо IBM теперь Oracle
29.11.2012 Club.CNews: "Зверинец" ИТ-систем на WebSphere
06.09.2012 «Газпромбанк» ищет поставщика ПО IBM WebSphere
31.05.2012 Администрация Санкт-Петербурга автоматизирует предоставление госуслуг с помощью решений IBM
23.12.2011 «Неофлекс» создала SOA-решение для интеграции мобильного банкинга в ИТ-ландшафт МБРР
16.09.2011 «СКБ-банк» интегрировал свои информационные системы на базе решений IBM WebSphere
05.09.2011 Банк «Тинькофф Кредитные Системы» автоматизировал бизнес-процессы с помощью IBM WebSphere
12.10.2010 «Райффайзенбанк» интегрирует ИТ-инфраструктуру на основе IBM WebSphere
29.09.2010 «Сбербанк» автоматизировал выдачу кредитов по всей России
03.06.2010 IBM модернизировала ИТ-инфраструктуру для «Кампэй»
22.04.2010 Решения на программных платформах IBM: Интеграция, Порталы, Поиск, Электронные формы
02.04.2010 Семинар «Решения на программных платформах IBM: Интеграция, Порталы, Поиск, Электронные формы».
29.01.2010 Российские средства криптозащиты интегрируют в продукты IBM WebSphere
31.08.2009 «Неофлекс» построил SOA-ландшафт для проекта «Кредитная фабрика» Сбербанка
22.07.2009 CTI разработала онлайн-игру на базе IMS-технологий
23.09.2008 Fozzy Group строит ИТ-инфраструктуру на основе SOA-решения от IBM
01.04.2008 «Неофлекс» построил SOA-архитектуру в банке «Ренессанс Кредит»
24.03.2008 IBM WebSphere MQ обеспечивает гарантированную доставку сообщений в ВТБ
21.02.2008 IBM WebSphere Application Server: новый рекорд производительности
29.01.2008 IBM WebSphere RFID Information Center сертифицирован по стандартам EPCIS и DPMS
10.12.2007 IBM представила два новых решения для WebSphere Portal
16.10.2007 «Неофлекс»: интеграционный проект для АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»
16.10.2007 «ВымпелКом» и IBM создали систему информационной безопасности
19.09.2007 27 сентября откроется IBM Lotus Forum - 2007
11.09.2007 27 сентября откроется IBM Lotus Forum — 2007
28.08.2007 27 сентября откроется IBM Lotus Forum - 2007
24.07.2007 IDC: IBM WebSphere Portal — лидер рынка ПО для корпоративных порталов
26.06.2007 «КМБ-банк» внедрил интеграционное решение на базе IBM WebSphere ESB
25.05.2007 Microsoft идет навстречу open-source: 4 новых проекта
30.03.2007 «Ханты-Мансийский Банк» автоматизировал погашение кредитов
01.03.2007 IBM представит гаджеты Google в WebSphere
16.01.2007 RFID-технологии IBM будут использоваться в производстве мотоциклов Honda
15.01.2007 Новости логистики: IBM внедряет новую RFID-систему на производстве
12.01.2007 Honda Italia оптимизирует производство мотоциклов
22.12.2006 IBM предлагает новую RFID-технологию для контроля лекарственных препаратов
15.12.2006 Технологии IBM помогли ТРК "Петербург-Пятый канал" ускорить работу с новостями

Публикаций - 520, упоминаний - 887

HCL WebSphere упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 8680 366
Oracle Corporation 5808 98
Microsoft Corporation 20990 83
SAP SE 4373 50
IBM Rational Software 139 32
Neoflex - Неофлекс 158 27
Red Hat 1123 19
Oracle Siebel 317 19
Intel Corporation 10790 18
5021 17
HP Inc. 5101 17
Google LLC 9420 17
Oracle - Sun Microsystems 2159 16
IBM Global Services 113 14
Micro Focus - Novell 844 13
Oracle - BEA Systems 158 12
Cisco Systems 4629 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 410 12
HP - Hewlett-Packard 3423 12
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 437 10
SUSE 310 10
BCC - Бизнес Компьютер Центр 139 9
Software AG & IDS Scheer 196 9
IBM Software Group 32 9
Diasoft - Диасофт 500 9
Крок 1551 8
IBM Global Business Services - IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center 46 8
R-Style - Эр-Стайл ГК 287 8
Dell EMC 4468 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1328 7
Cinimex - Синимекс 163 7
АйТи 1066 7
Software AG 170 7
Ланит ГК 1503 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7503 7
SAS Institute 790 6
OpenText 173 6
Siemens AG - Сименс Россия 2222 6
Verisign 343 6
Сбербанк Технологии - СберТех 208 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4834 21
Альфа-Банк 1328 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1906 10
ГПБ - Газпромбанк 799 7
Почта России ПАО 1775 6
Аэрофлот 616 6
Ренессанс кредит Банк 150 6
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 89 5
Росбанк ПАО - Societe Generale 408 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 768 5
X5 Group 649 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 697 4
РОСНО СК 163 4
Honda 183 4
РСХБ - Россельхозбанк 198 4
Открытие ФК 567 3
ПСБ - Промсвязьбанк 636 3
Visa International 1640 3
ВТБ24 622 3
Уралсиб Банк 426 3
Societe Generale Group 65 3
Окей - О'Кей - Гипермаркет 60 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 231 2
О’Кей - Сеть магазинов 67 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 2
Unilever - Юнилевер Русь 85 2
СКБ-банк 92 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 91 2
Татнефть 169 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 157 2
HeadHunter Group - HH Group 382 2
Почта Банк 304 2
Норникель - Норильский никель 257 2
BMW 372 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 250 2
eBay Inc 1560 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1765 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 2
РЖД - Российские железные дороги 1325 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 62 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2749 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2027 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1100 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7335 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1429 4
Федеральное казначейство России 864 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2345 3
Правительство РФ 2647 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2015 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3240 2
Правительство Москвы 815 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 597 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 824 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1730 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1139 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1139 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 270 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 491 2
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 251 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1161 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 273 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 140 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 95 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 61 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 57 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1967 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 56 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 1
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 17 1
Правительство Москвы - Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы 2 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 7 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 2
ASF - Apache Software Foundation 78 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2468 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
Linux Foundation 163 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 1
4CIO 15 1
Eclipse Foundation 24 1
Anglican Church of Australia - Англиканская церковь Австралии 1 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12291 86
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 60
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12122 40
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1136 28
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2111 21
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1635 18
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 86 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 663 15
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 917 10
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 165 9
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 550 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2514 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1888 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1584 8
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 683 8
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 649 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1917 8
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 684 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10087 7
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 128 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3959 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1015 7
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 281 6
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B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 557 6
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 937 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 3
МПС - Международные платежные системы 94 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 339 2
Forex - Форекс - Валютный рынок 74 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 127 2
МТР - Материально-технические ресурсы 38 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1467 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 410 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 101 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 621 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 216 1
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Русский язык 1654 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 165 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 10 1
Английский язык 374 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 30 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 187 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2232 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1514 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 123 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 782 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1209 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 224 1
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