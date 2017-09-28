Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HCL WebSphere
IBM WebSphere MQ
IBM MQSeries
Публикаций - 520, упоминаний - 887
HCL WebSphere упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Корнильев Кирилл 64 7
|Орловский Виктор 268 6
|Кирюшин Сергей 66 5
|Макеев Алексей 19 5
|Кузовкин Алексей 154 5
|Ткачёв Роман 21 5
|Коптелов Андрей 82 5
|Коротков Андрей 81 4
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 281 4
|Курьянов Сергей 161 4
|Соколов Алексей 129 4
|Степанов Антон 57 4
|Сыкулев Андрей 67 4
|Макаров Станислав 114 4
|Демин Василий 7 4
|Бойко Юрий 8 3
|Борисов Алексей 16 3
|Ипатов Вадим 81 3
|Калинин Денис 69 3
|Эзрохи Андрей 12 3
|Ершова Элеонора 64 3
|Архипова Мария 18 3
|Широких Алексей 71 3
|Бухрадзе Реваз 14 3
|Кулик Вадим 120 2
|Скоробогатова Ольга 33 2
|Цыганов Вячеслав 54 2
|Попова Мария 139 2
|Андреев Владимир 83 2
|Комиссаров Дмитрий 163 2
|Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 34 2
|Глазков Александр 62 2
|Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 2
|Каренина Анна 11 2
|Греф Герман 342 2
|Медведев Дмитрий 1583 2
|Окулов Валерий 5 2
|Притула Павел 33 2
|Алешин Владимир 13 2
|Солохин Михаил 3 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru