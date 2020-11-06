Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ENF
Enterprise Network Firewall
Межсетевой экран
Корпоративный фаервол
Публикаций - 62, упоминаний - 67
ENF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Computer Weekly 368 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170242, в очереди разбора - 1014511.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170242, в очереди разбора - 1014511.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru