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ENF
Enterprise Network Firewall
Межсетевой экран
Корпоративный фаервол



06.11.2020 Новый межсетевой экран от Fortinet объединяет сеть и безопасность в единую платформу
12.10.2020 Компания «Фактор-ТС» переоформила сертификат ФСТЭК на межсетевой экран Dionis DPS
18.05.2020 Fortinet представила производительный межсетевой экран
16.03.2020 Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F
28.03.2017 Межсетевые экраны Fortinet сертифицированы на соответствие новым требованиям ФСТЭК России
28.03.2017 Компания Fortinet получила сертификаты на соответствие новым требованиям ФСТЭК
18.01.2017 Старые методы не работают: требования к межсетевым экранам изменились
12.10.2016 D-Link представил межсетевой экран NetDefend UTM DFL-870
18.05.2016 Fortinet выпускает корпоративный межсетевой экран нового поколения FortiGate 6040E
23.03.2000 В сети UNet Приморского края введена услуга "межсетевой виртуальный канал"

Публикаций - 62, упоминаний - 67

ENF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Fortinet 311 10
D-Link 326 6
Check Point Software Technologies 685 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1051 4
VMware 1982 4
Intel Corporation 10810 4
UserGate - Юзергейт - Entensys 141 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 562 3
Cisco Systems 4646 3
Microsoft Corporation 21161 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7851 2
ZyXEL Communications 273 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7542 2
Directum - Директум 810 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 311 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6250 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 30 1
Amadeus IT Group 79 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet Exchange 124 1
Palo Alto Networks 104 1
ESG - Enterprise Strategy Group 131 1
Эшелон НПО 66 1
HP Compaq Computer Corp 1875 1
Cisco Talos 33 1
Supermicro 85 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1604 1
Фактор-ТС 10 1
Zenedge 1 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 277 1
Kerio Technologies 56 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8563 1
Cisco Meraki 12 1
Nortel Networks 1286 1
Ideco - Айдеко 34 1
Электросвязь 189 1
Viptela 6 1
Citrix Systems 726 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2251 1
Ростех - Ростехнологии 2393 1
Ростех - Автоматика Концерн 457 1
РЖД - Российские железные дороги 1346 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2053 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2373 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2832 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 501 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1206 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1860 1
Роскачество - Российская система качества 20 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 15669 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1485 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2935 9
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 219 9
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 677 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1822 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12408 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10161 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4601 6
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 6
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 119 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3564 5
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 216 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1153 5
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 131 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 1815 5
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 239 5
Gigabit Ethernet 818 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 870 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2869 4
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 143 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5509 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 2857 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4176 3
Мобильное приложение - Mobile app 1995 3
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 159 3
VxLAN - Virtual eXtensible Local Area Network - Виртуальная расширенная частная сеть - Функция виртуального расширения локальной сети 17 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 735 3
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 210 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8959 3
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 110 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1893 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 357 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1368 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 274 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 240 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2538 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 264 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6693 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 682 2
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 89 11
Яндекс.DNS 17 4
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 4
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 146 4
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 79 3
D-Link Assistant 10 3
Fortinet FortiOS 31 3
Fortinet FortiSIEM 18 2
AWS - Amazon Web Services 613 2
Крок - Цифровой рабочий 49 2
InfoTeCS - ViPNet axFirewall 5 2
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 388 2
Fortinet FortiSandbox 19 2
Zyxel ZyWALL ATP - Межсетевой экран 26 2
Fortinet FortiMail 18 2
D-Link DSL - Серия маршрутизаторов 3 2
Microsoft Azure 1220 2
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 20 2
Fortinet FortiClient 22 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 127 2
Apple iOS 6253 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 168 2
UserGate UTM 9 2
Google Android 11587 2
Fortinet FortiSwitch 4 2
Linux OS 7300 2
Fortinet FortiAP 8 2
Directum - DirectumRX 67 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 580 2
Oracle Cloud Infrastructure as Service 1 1
Cisco SD-WAN Security 1 1
Fortinet Secure SD 6 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 24 1
Fortinet FortiASIC CP 1 1
Fortinet FortiCloud 2 1
Fortinet FortiGate Secure SD-WAN 3 1
Oracle Domain Name System - Oracle DNS 1 1
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 130 1
Claroty 4 1
Kerio WinRoute Firewall 14 1
Родионов Михаил 43 2
Блинов Михаил 73 2
Maddison John - Мэддисон Джон 23 2
Дергилёв Никита 42 2
Ардашев Андрей 2 2
Погосян Тигран 20 1
Мальцев Алексей 12 1
Serna Fermin - Серна Фермин 2 1
Lin Inchen - Лин Инчен 3 1
Harrell Scott - Харрелл Скотт 2 1
Yen Nathan - Йен Натан 6 1
Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 1
Фрайман Юрий 2 1
Ажигиров Андрей 23 1
Александров Антон 10 1
Котов Виталий 39 1
Johnson Don - Джонсон Дон 6 1
Shwed Gil - Швед Гил 44 1
Кузнецов Дмитрий 50 1
Иванов Андрей 42 1
Иванов Борис 52 1
Прибочий Михаил 35 1
Дягилев Василий 83 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Находка 132 1
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Ближний Восток 2497 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 826 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27785 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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