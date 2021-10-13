Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 193, упоминаний - 329
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
|CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
|Самойлов Юрий 55 10
|Березин Максим 60 7
|Севастьянов Алексей 23 5
|Гуденко Антон 5 5
|Мотовилов Олег 58 5
|Соловьев Михаил 18 4
|Семенихин Максим 9 4
|Каплунов Павел 27 4
|Коновалов Олег 11 4
|Путин Владимир 1824 4
|Адрова Светлана 4 4
|Исанин Антон 28 4
|Козловский Андрей 10 3
|Мегрелишвили Георгий 16 3
|Новиков Юрий 6 3
|Степаненко Василий 13 3
|Обухов Александр 17 3
|Горяинов Александр 7 3
|Заединов Руслан 40 3
|Хала Илья 21 3
|Теличева Наталья 125 3
|Борман Константин 5 2
|Железнов Видия 4 2
|Бахтиаров Алексей 21 2
|Кравченко Сергей 10 2
|Кириченко Игорь 41 2
|Бойко Андрей 37 2
|Еременко Алексей 3 2
|Недосекина Екатерина 2 2
|Ломов Никита 2 2
|Брюквин Юрий 196 2
|Волис Григорий 7 2
|Корчебный Владимир 3 2
|Бимаев Олег 4 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Мищук Сергей 4 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Аниканова Мария 3 2
|Либин Сергей 18 2
|Ветров Михаил 4 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 3
|Bloomberg 785 1
|N+1 - Издание 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru