Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Ростелеком
DataLine
Даталайн


13.10.2021 Dataline запустила в облаке сервис мониторинга и управления доступом компании «Айти бастион» 1
05.10.2021 «Ростелеком-ЦОД» открыла новый дата-центр Tier III в Москве 2
24.08.2021 Dataline запустила облачный Active Directory 5
20.07.2021 DataLine запускает сервис глобальной балансировки нагрузки 1
14.07.2021 В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные 3
08.07.2021 Выручка российских операторов ЦОД выросла на треть 1
29.06.2021 DataLine разработала катастрофоустойчивое решение для баз данных PostgreSQL 5
24.06.2021 В облаке DataLine доступна Kanban-доска для совместной работы 3
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
09.06.2021 Commvault запускает партнерские программы для сервис-провайдеров и агрегаторов 1
11.05.2021 «Ростелеком-ЦОД» начал тестирование решений для энергоэффективного охлаждения 1
27.04.2021 В облаке Dataline появились готовые рабочие места для анализа данных 1
15.04.2021 «Тионикс» представила результаты работы и финансовые итоги за 2020 год 1
13.04.2021 DataLine представила платформу для совместной работы 1
06.04.2021 DataLine запустила услугу комплексного мониторинга ИТ-сервисов 3
20.02.2021 Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие 1
09.02.2021 Облако DataLine запустилось на базе «Ростелеком-ЦОД» в Санкт-Петербурге 1
03.02.2021 Dataline запустила облако на базе дата-центра в Удомле 1
14.01.2021 «Облачный диск» DataLine прошел аудит по требованиям к защите персональных данных 1
13.01.2021 Облако DataLine аттестовано для работы государственных информационных систем 1
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1
24.12.2020 ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома» 3
22.12.2020 DataLine запускает кластер для нагруженных баз данных MS SQL в облаке 1
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 2
15.12.2020 DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW 1
27.11.2020 Softline подтвердила доступность облачных сервисов на уровне 99,982% 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
24.11.2020 Российские экспортеры получили систему «одного окна» для ВЭД 1
24.11.2020 Dataline запустила сервис по комплексной защите веб-приложений 1
17.11.2020 «Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр Tier III на 600 стоек в Москве 2
03.11.2020 DataLine запустила сервис виртуальной инфраструктуры на базе OpenStack от Tionix 1
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 1
19.10.2020 Продажи SAP Process Mining by Celonis стартуют из российского дата-центра 1
15.10.2020 CNews составил первый рейтинг российских облачных провайдеров по качеству услуг 1
06.10.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
25.09.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
03.09.2020 Конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
26.08.2020 «Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр на 100 стоек в Москве 1
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 2

Публикаций - 193, упоминаний - 329

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 53
Microsoft Corporation 11060 34
Крок 1219 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 22
SAP SE 3211 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 12
Softline - Софтлайн 1474 12
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 12
Google LLC 7144 11
iTeco - Ай-Теко 715 10
VK - Mail.ru Group 2483 10
Yandex - Яндекс 4101 10
Selectel - Селектел 137 10
IXcellerate - Икселерейт 60 7
Huawei 2730 7
VMware 1829 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
SafeData - Центр Хранения Данных 51 6
Ланит ГК 1155 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 5
Uptime Institute 159 5
3data - 3дата 32 5
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 5
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 5
Авантаж 48 5
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 4
Qualys 33 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
IBM 3537 4
Rambler Group - Рамблер ГК 485 4
Veeam Software 250 4
Онланта 75 4
Amazon Inc - Amazon.com 1470 4
Сервионика - Servionica 164 3
Red Hat 665 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Cisco Systems 2038 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Капитал Лайф Страхование Жизни 6 4
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 4
Росгосстрах 182 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 3
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
АльфаСтрахование СГ 207 3
Uber 257 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Uber Technologies 258 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 2
Qiwi 783 2
Альфа-Банк 1123 2
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
Май - Российская торговая компания 49 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
En+ Group 17 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Lynwood Investments 6 1
Локо-Банк 31 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Qlean 6 1
Траско - Trasko 27 1
Уралсиб Страхование - Страховая компания 21 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Nouse Limited 2 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 84 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 3
Правительство РФ 2201 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Администрация Президента РФ 267 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Правительство Москвы 653 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство Иркутской области 2 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 40
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 36
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 20
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 20
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 11
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 8
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 6
Kubernetes 307 5
OpenStack 347 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 391 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 3
DevOps - Development и Operations 296 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 3
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 3
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 191 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
DataLine Nord ЦОД 15 11
Microsoft Azure 1171 11
Microsoft Office 365 769 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 9
Microsoft SQL Server 793 8
МТС Cloud - CloudMTS 125 7
Онланта OnCloud.ru 34 7
Microsoft Exchange 680 7
AWS - Amazon Web Services 568 6
DataLine OST ЦОД 22 4
Microsoft Windows 10 6629 4
Infinidat InfiniBox - СХД 13 4
Microsoft Windows Azure Pack 12 4
ТрастИнфо ЦОД 24 4
CloudМТS 19 4
Ростелеком ЦОД Москва-I и Москва-II 7 4
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 4
Caravan Aero 9 3
Apple iOS 5741 3
Stack Group - M1Cloud 76 3
Google Android 10750 3
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
Microsoft Dynamics CRM 386 2
amoCRM 39 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Microsoft Azure Stack 56 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
DataLine Cloud Desktop 2 2
Diasoft Insurance Finance 3 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Redis СУБД 46 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Microsoft Lync 272 2
Apache Cassandra 31 2
Microsoft Office 1934 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 2
Linux OS 4253 2
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 2
Самойлов Юрий 55 10
Березин Максим 60 7
Севастьянов Алексей 23 5
Гуденко Антон 5 5
Мотовилов Олег 58 5
Соловьев Михаил 18 4
Семенихин Максим 9 4
Каплунов Павел 27 4
Коновалов Олег 11 4
Путин Владимир 1824 4
Адрова Светлана 4 4
Исанин Антон 28 4
Козловский Андрей 10 3
Мегрелишвили Георгий 16 3
Новиков Юрий 6 3
Степаненко Василий 13 3
Обухов Александр 17 3
Горяинов Александр 7 3
Заединов Руслан 40 3
Хала Илья 21 3
Теличева Наталья 125 3
Борман Константин 5 2
Железнов Видия 4 2
Бахтиаров Алексей 21 2
Кравченко Сергей 10 2
Кириченко Игорь 41 2
Бойко Андрей 37 2
Еременко Алексей 3 2
Недосекина Екатерина 2 2
Ломов Никита 2 2
Брюквин Юрий 196 2
Волис Григорий 7 2
Корчебный Владимир 3 2
Бимаев Олег 4 2
Мишустин Михаил 302 2
Мищук Сергей 4 2
Осеевский Михаил 221 2
Аниканова Мария 3 2
Либин Сергей 18 2
Ветров Михаил 4 2
Россия - Российская федерация - РФ 57309 111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 72
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 10
Россия - СФО - Новосибирск 1965 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 6
Европа 3745 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Россия - ПФО - Казань 1513 4
Германия - Федеративная Республика 3624 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Европа Западная 612 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Россия - Удомля 41 3
Украина 3361 2
Россия - Сибирь 875 2
Северная Америка 1409 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Россия - Тверская область 248 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - Лыткарино 30 2
Казахстан - Республика 2627 2
Россия - Владивосток 864 2
Азия - Азиатский регион 1513 2
Восточная Европа 1676 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Набережные Челны 202 1
Россия - Адлер 43 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Иркутск 464 1
Армения - Республика 688 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 3
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 2
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 3
Bloomberg 785 1
N+1 - Издание 94 1
CNews Analytics 1988 43
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 10
Gartner 2190 4
CNews IaaS рейтинг 8 4
IDC - International Data Corporation 2713 3
CNews SaaS рейтинг 15 3
Mordor Intelligence 8 2
Synergy Research Group 13 2
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Research 385 1
451 Research Group 44 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Медиалогия 37 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 291 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще