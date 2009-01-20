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Комстар ОТС Директ
ранее МТУ-Интел



20.01.2009 «Комстар-ОТС» завершил консолидацию «Комстар-Директ»
17.12.2008 Абоненты «Комстар-ОТС» получили доступ к Wi-Fi-сети Fon
11.09.2008 «Комстар-Директ» модернизировал головную IPTV-станцию
05.06.2008 «Комстар-ОТС» передает СММ платформу для производства ТВ-программ
13.02.2008 «Комстар-ОТС» расширил пропускную способность магистральных каналов Москва-Европа
04.02.2008 «Комстар-Директ» и «Бука» договорились о сотрудничестве
03.09.2007 «Комстар-Директ» представил тариф за 29 руб
02.08.2007 «Комстар-Директ» установил систему анализа трафика
28.06.2007 «Комстар-Директ» отказывается от долларов
30.03.2007 "Комстар-ОТС" завершает переименование компании "Комстар-Директ"
13.12.2006 "МТУ-Интел" переименован в "Комстар-Директ"
01.12.2006 "МТУ-Интел" в два раза повышает скорость доступа в интернет
19.10.2006 "МТУ-Интел" построит кольцо Стокгольм-Лондон-Амстердам-Франкфурт
25.09.2006 «Стрим-ТВ» отстаивает свою версию истории
25.09.2006 Россвязьнадзор выдал "МТУ-Интел" лицензию на услуги связи кабельного вещания
25.09.2006 Арбитражный суд г.Москвы рассмотрит иск "МТУ-Интел" к Россвязьнадзору
12.09.2006 «Стрим» перешел от брата к сослуживцу
12.09.2006 В "МТУ-Интел" назначен новый генеральный директор
31.07.2006 МТУ не сдает "Стрим ТВ" без боя
11.05.2006 "Стрим" идет в регионы
30.03.2006 "МТУ-Интел": новый этап в общении с абонентами
06.02.2006 "МТУ-Интел" подписал соглашение с голливудскими студиями
19.01.2006 "МТУ-Интел" увеличила емкость каналов выхода в интернет
11.01.2006 "НТВ-Плюс" и "МТУ-Интел" столкнутся в регионах
29.12.2005 "Корбина" втягивает операторов в гонку на выживание
23.12.2005 Акционеры "МТУ-Интел" увеличат совет директоров до 9 человек
14.05.2005 Москва: "Стрим" перегнал dial-up
13.05.2005 Оборот "МТУ-Интел" в 2004 г. вырос на 50%
15.04.2005 "МТУ-Интел" расширила емкость модемного пула
16.12.2004 "МТУ-Интел" выходит из столицы
22.09.2004 "МТУ-Интел" снизила тарифы на IP-телефонию
03.08.2004 Абоненты "МТУ-Интел" смогут платить в пунктах CyberPlat
07.07.2004 "МТУ-Интел" представил безлимитный тариф на коммутируемый доступ
29.06.2004 "МТУ-Интел" ввел модемный пул на 1486 линий
09.02.2004 Технология ADSL пошла в народ
12.01.2004 "МТУ-Интел" выиграл в Counter Strike
18.11.2003 Битва за Counter-Strike почти проиграна
03.11.2003 "МТУ-Интел" представил новый тариф
01.10.2003 В "МТУ-Интел" новый коммерческий директор
28.08.2003 Услуги "МТУ-Интел" можно оплачивать через e-port

Публикаций - 316, упоминаний - 448

Комстар ОТС Директ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 104
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 85
АФК Система ПАО 1617 72
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8516 47
Акадо Телеком - Комкор 778 29
Комстар ОТС - Телмос 99 28
Центел - Центральный телеграф 347 28
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7764 25
Cisco Systems 4628 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7468 19
Комстар ОТС - Голден Лайн 60 19
ПТТ-телепорт 32 16
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 879 16
Ростелеком - Связьинвест 1656 15
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 225 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6192 15
Microsoft Corporation 20983 13
НТВ-Плюс 252 13
Telia Company - TeliaSonera 782 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 11
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 199 11
Intel Corporation 10784 11
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 10
Siemens AG - Сименс Россия 2222 10
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 713 9
Lenovo Motorola 3318 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 614 8
IBM 8668 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 7
Yahoo! 3468 7
Nokia Corporation 5234 7
Ericsson 2274 7
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1397 7
Сонет 142 7
Ростелеком ЦентрТелеком 503 6
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 6
Samsung Electronics 8935 6
Orange France Télécom 637 6
АФК Система - Система Масс-медиа 64 9
РОСНО СК 163 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4822 5
Евросеть 1342 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 5
Почта России ПАО 1773 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 841 4
Visa International 1640 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 832 3
eBay Inc 1560 3
CyberPlat - КиберПлат 329 3
Альфа-Групп 581 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 555 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1763 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 3
Access Industries 33 3
Президент-Отель ФГУП 63 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1897 2
Лукойл-Информ 87 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1581 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 2
Walt Disney Company 490 2
BP - British Petroleum 105 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1597 2
РТС - Фондовая биржа 317 2
Warner Bros. International Television Distribution 260 2
Deutsche Bank 288 2
SoftBank Group 202 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 88 2
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 128 2
Орион-Экспресс - Телекарта 134 2
L’Oreal 51 2
Intel Capital 149 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 62 2
MIG - Metromedia International Group 51 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 2
Paramount Pictures Corporation 114 2
ТНК-ВР Холдинг 236 2
Credit Suisse First Boston (CSFB) 158 2
Евросеть Техмаркет 76 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2738 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 4
Счётная палата РФ 554 3
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 463 2
Правительство Москвы 815 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1727 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 1
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 26 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
Политех - Политехнический музей 17 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 99 1
Верховный суд Российской Федерации 289 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 1
МКС - Международная космическая станция 1381 1
Федеральное казначейство России 863 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 931 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1478 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 268 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 490 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 555 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1135 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 1
АРБ - Ассоциация российских банков 147 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 13 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12116 59
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3169 26
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2570 23
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 18
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 12
QWERTY-клавиатура 631 12
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2851 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10077 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 6
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 6
Gigabit Ethernet 821 6
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 72 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9094 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6273 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 5
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12270 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2028 5
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1040 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 4
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 4
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 482 4
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3957 3
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TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4048 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 71 3
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Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 142 2
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Oracle Hyperion 134 2
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Symbian OS 1387 2
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Венгрия 609 5
США - Нью-Йорк 2587 5
Казахстан - Республика 4127 5
Нидерланды - Амстердам 488 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2130 5
Нидерланды 1988 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 11
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4081 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3646 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1099 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 846 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 52 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1495 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
Русский язык 1653 1
Абонентская база 12 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 25 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 18 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
Атлантис 64 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 19 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 67 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 1
Спам - Spam 238 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
Федеральное законодательство 355 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
Великая Отечественная война 199 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2745 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 38
Стрим-ТВ - телекомпания 111 25
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 14
Говорит Москва - радиостанция 17 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 3
НТВ - Телекомпания 279 3
РБК ТВ - телеканал 58 2
Euronews - телеканал 46 2
Из рук в руки - irr.ru 30 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
Forbes - Форбс 559 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
VNUNet.com 189 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
Network World 30 1
New Scientist 1444 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 319 1
ТНТ - Телеканал 114 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 40 1
National Geographic 60 1
Российская газета 219 1
Деловой Петербург 21 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 1
Эхо Москвы - радиостанция 169 1
Associated Press 1965 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 1
Коммерсантъ - Издательский дом 787 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 20
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 8
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 4
Gartner 3179 2
Strategy Analytics 281 2
Gartner Dataquest 329 2
In-Stat/MDR 63 2
IDC - International Data Corporation 4518 1
Juniper Research 419 1
Forrester Research 783 1
Nielsen Holdings 288 1
IDC Research 10 1
S&P - Standard and Poor’s 449 1
eMarketer 195 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 117 4
МИОО - Московский открытый институт 4 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 216 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 6 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ 10 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 45 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 207 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 326 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 94 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 272 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 62 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 50 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 78 1
РАН - Российская академия наук 935 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 493 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 1
CSTB Telecom & Media 49 5
Связь-Экспокомм 5 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 164 1
CeBIT 406 1
Docflow 104 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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Создано именных указателей - 57620.
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