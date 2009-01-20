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Комстар ОТС Директ
ранее МТУ-Интел
Комстар ОТС Директ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Репин Николай 14 13
|Рабовский Семен 30 11
|Белов Виктор 36 8
|Щебетов Сергей 30 7
|Теппер Александр 7 7
|Овчинников Борис 126 7
|Приданцев Сергей 143 6
|Солонин Виталий 89 6
|Рейман Леонид 1001 5
|Захаров Николай 6 5
|Назаров Сергей 55 5
|Лагутин Владимир 38 5
|Алимбеков Саид 6 5
|Гольцов Алексей 40 5
|Новицкий Григорий 8 5
|Гончарук Александр 88 5
|Кириллов Александр 30 4
|Савюк Виктор 35 4
|Силин Михаил 25 4
|Кусков Денис 212 4
|Анкилов Константин 94 4
|Назаров Алексей 69 4
|Малис Александр 155 4
|Вексельберг Виктор 143 4
|Богатов Антон 79 4
|Припачкин Юрий 63 4
|Толмачева Татьяна 31 4
|Масленников Игорь 35 3
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 42 3
|Алекперов Артур 5 3
|Казакова Анастасия 7 3
|Дронов Дмитрий 26 3
|Меламед Леонид 149 3
|Захаров Дмитрий 40 3
|Борушевский Денис 35 2
|Лужков Юрий 109 2
|Волож Аркадий 206 2
|Капцов Сергей 9 2
|Брюквин Юрий 280 2
|Голубева Надежда 43 2
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
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